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Фулхэм
 
Позже

Стадион:
Тоттенхэм
1
Ареола
Альфонс
34
Эйна
Ола
5
Андерсен
Йоаким
16
Адарабиойо
Олуватосин
33
Робинсон
Энтони
21
Рид
Харрисон
18
Лемина
Марио
19
Лукмен
Адемола
15
Лофтус-Чик
Рубен
17
Кавалейру
Иван
27
Майя
Джош
1
Льорис
Уго
2
Доэрти
Мэтт
4
Алдервейрельд
Тоби
6
Санчес
Давинсон
33
Дэвис
Бен
28
Н'Домбеле
Тангай
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
9
Бэйл
Гарет
20
Алли
Деле
7
Сон
Хынмин
10
Кейн
Гарри
Фулхэм
4-2-3-1
Тоттенхэм
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рид Бобби 5 0.19
2. Лукмен Адемола 4 0.15
3. Кавалейру Иван 3 (1) 0.12
4. Митрович Александр 2 (1) 0.08
5. Эйна Ола 2 0.08
6. Майя Джош 2 0.08
7. Кэрни Том 1 0.04
8. Лофтус-Чик Рубен 1 0.04
9. Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0
10. Рид Харрисон 0 0
11. Тете Кенни 0 0
12. Андерсен Йоаким 0 0
Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кейн Гарри 14 (3) 0.56
2. Сон Хынмин 13 0.52
3. Бэйл Гарет 3 0.12
4. Лукас Моура 3 0.12
5. Н'Домбеле Тангай 3 0.12
6. Орье Серж 2 0.08
7. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0.04
8. Ло Чельсо Джовани 1 0.04
9. Алдервейрельд Тоби 1 0.04
10. Регилон Серхио 0 0
11. Бергвейн Стевен 0 0
12. Доэрти Мэтт 0 0
13. Дэвис Бен 0 0

Карточки

Фулхэм
# Игрок      
1. Андерсен Йоаким 4 1
2. Робинсон Энтони 4 1
3. Рид Бобби 5 0
4. Замбо-Ангисса Андре-Франк 5 0
5. Рид Харрисон 4 0
6. Лукмен Адемола 3 0
7. Камара Абубакар 1 1
8. Кэрни Том 2 0
9. Ле Маршан Максим 2 0
10. Гектор Майкл 2 0
11. Брайан Джо 2 0
12. Митрович Александр 2 0
13. Кавалейру Иван 2 0
14. Лофтус-Чик Рубен 2 0
15. Эйна Ола 2 0
16. Одои Денис 1 0
17. Лемина Марио 1 0
18. Тете Кенни 1 0
19. Онома Джошуа 1 0
20. Адарабиойо Олуватосин 1 0
Тоттенхэм
# Игрок      
1. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 6 0
2. Ламела Эрик 4 0
3. Уинкс Гарри 4 0
4. Доэрти Мэтт 2 1
5. Ло Чельсо Джовани 3 0
6. Регилон Серхио 3 0
7. Сиссоко Мусса 2 0
8. Алдервейрельд Тоби 2 0
9. Дайер Эрик 2 0
10. Бергвейн Стевен 2 0
11. Н'Домбеле Тангай 2 0
12. Кейн Гарри 1 0
13. Дэвис Бен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фулхэм 15% (3) 20% (4) 10% (2) 10% (2) 30% (6) 15% (3)
 Тоттенхэм 26.83% (11) 14.63% (6) 17.07% (7) 17.07% (7) 14.63% (6) 9.76% (4)

Предыдущие игры

Фулхэм Последние 20 матчей: +4 =10 -6
Кристал Пэлас 0:0 Фулхэм Фулхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:1 Фулхэм Эвертон 0:2 Фулхэм
Фулхэм 0:0 Вест Хэм Фулхэм 0:2 Лестер Вест Бромвич 2:2 Фулхэм Брайтон 0:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Бёрнли Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Фулхэм 0:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Фулхэм КПР 0:2 Фулхэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон Ньюкасл 1:1 Фулхэм Фулхэм 0:0 Брайтон Фулхэм 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Лестер 1:2 Фулхэм Фулхэм 2:3 Эвертон
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Тоттенхэм 4:0 Бёрнли Тоттенхэм 4:0 Вольфсбергер Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм Вольфсбергер 1:4 Тоттенхэм
Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм Эвертон 5:4 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Вест Бромвич Тоттенхэм 0:1 Челси Брайтон 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Уиком 1:4 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Фулхэм Марин 0:5 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Брентфорд Тоттенхэм 3:0 Лидс Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Сток Сити 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:2 Лестер Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм

Последние игры между собой

Фулхэм: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Тоттенхэм: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Тоттенхэм 1:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 0:3 Тоттенхэм Кубок
Тоттенхэм 3:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 0:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:3 Тоттенхэм Премьер-лига Фулхэм 4:0 Тоттенхэм Кубок Тоттенхэм 1:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:1 Фулхэм Кубок Фулхэм 0:0 Тоттенхэм Кубок Тоттенхэм 2:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 0:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 5:1 Фулхэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 27 20 5 2 56 - 17 65
2. Манчестер Юнайтед Заявка 27 14 9 4 53 - 32 51
3. Лестер Заявка 27 15 5 7 46 - 31 50
4. Вест Хэм Заявка 26 13 6 7 40 - 31 45
5. Челси Заявка 26 12 8 6 41 - 25 44
6. Эвертон Заявка 25 13 4 8 38 - 33 43
7. Ливерпуль Заявка 26 12 7 7 47 - 34 43
8. Астон Вилла Заявка 25 12 3 10 38 - 27 39
9. Тоттенхэм Заявка 25 11 6 8 41 - 27 39
10. Арсенал Заявка 26 11 4 11 34 - 27 37
11. Лидс Заявка 26 11 2 13 43 - 44 35
12. Вулверхэмптон Заявка 27 9 7 11 28 - 37 34
13. Кристал Пэлас Заявка 27 9 7 11 29 - 43 34
14. Саутгемптон Заявка 26 8 6 12 31 - 44 30
15. Бёрнли Заявка 27 7 8 12 19 - 35 29
16. Ньюкасл Заявка 26 7 5 14 27 - 44 26
17. Брайтон Заявка 26 5 11 10 26 - 33 26
18. Фулхэм Заявка 26 4 11 11 21 - 32 23
19. Вест Бромвич Заявка 26 3 8 15 20 - 55 17
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 27 4 2 21 16 - 43 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 14 11 2 1 31 - 9 35
2. Вест Хэм Заявка 13 7 3 3 21 - 15 24
3. Ливерпуль Заявка 13 7 2 4 22 - 16 23
4. Челси Заявка 13 6 5 2 23 - 11 23
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 3 4 28 - 19 21
6. Тоттенхэм Заявка 13 6 3 4 21 - 13 21
7. Лестер Заявка 13 6 1 6 20 - 19 19
8. Вулверхэмптон Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
9. Арсенал Заявка 13 5 3 5 16 - 14 18
10. Лидс Заявка 13 5 2 6 19 - 17 17
11. Саутгемптон Заявка 13 5 2 6 17 - 16 17
12. Эвертон Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
13. Бёрнли Заявка 14 4 5 5 11 - 15 17
14. Кристал Пэлас Заявка 14 4 5 5 14 - 21 17
15. Астон Вилла Заявка 11 5 1 5 20 - 16 16
16. Ньюкасл Заявка 13 4 3 6 16 - 22 15
17. Фулхэм Заявка 13 2 4 7 8 - 17 10
18. Вест Бромвич Заявка 13 2 4 7 9 - 32 10
19. Брайтон Заявка 13 1 7 5 12 - 17 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 14 3 1 10 10 - 20 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 14 9 4 1 26 - 12 31
2. Манчестер Сити Заявка 13 9 3 1 25 - 8 30
3. Манчестер Юнайтед Заявка 14 8 6 0 25 - 13 30
4. Эвертон Заявка 12 8 2 2 20 - 13 26
5. Астон Вилла Заявка 14 7 2 5 18 - 11 23
6. Челси Заявка 13 6 3 4 18 - 14 21
7. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 19 - 16 21
8. Ливерпуль Заявка 13 5 5 3 25 - 18 20
9. Арсенал Заявка 13 6 1 6 18 - 13 19
10. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 20 - 14 18
11. Лидс Заявка 13 6 0 7 24 - 27 18
12. Кристал Пэлас Заявка 13 5 2 6 15 - 22 17
13. Брайтон Заявка 13 4 4 5 14 - 16 16
14. Вулверхэмптон Заявка 14 4 3 7 13 - 23 15
15. Саутгемптон Заявка 13 3 4 6 14 - 28 13
16. Фулхэм Заявка 13 2 7 4 13 - 15 13
17. Бёрнли Заявка 13 3 3 7 8 - 20 12
18. Ньюкасл Заявка 13 3 2 8 11 - 22 11
19. Вест Бромвич Заявка 13 1 4 8 11 - 23 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 13 1 1 11 6 - 23 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. Сегодняшний игровой день в АПЛ подарит нам интересное противостояние между "Фулхэмом" и "Тоттенхэмом". Комментировать встречу для Вас будет Федосов Дмитрий!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Craven Cottage. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фулхэм - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 марта 2021, осталось считанные секунды.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  4.34 3.66 1.98
Бонус: 5 000 ₽ 4.30 3.66 1.97
Бонус: 5 000 ₽ 4.20 3.70 1.91
  4.10 3.50 1.94

Самый высокий коэффициент на матч «Фулхэм» – «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фулхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фулхэм» – «Тоттенхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.50 1.04 4.38 1.21 2.83 1.43 2.08 1.87 1.60 2.33 1.34 3.24 1.20 4.60 1.09 7.60
9.00 1.02 7.90 1.05 3.18 1.33 2.45 1.55 1.82 2.10 1.40 2.95 1.27 3.62 1.09 6.25 1.06 6.80
8.26 1.04 7.07 1.06 3.15 1.35 2.45 1.57 2.11 1.80 1.77 2.04 1.44 2.95 1.31 3.70 1.13 6.50 1.10 7.20 1.02 12.50 1.01 12.00 0.00 19.00
3.45 1.34 3.02 1.43 2.57 1.54 2.08 1.81 1.81 2.07 1.62 2.39 1.42 2.98 1.29 3.84 1.10 8.33
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.40 1.57 1.55 2.45 1.26 3.84 1.10 7.10
2.83 1.43 1.86 1.94 1.40 2.95 1.11 6.45 1.08 7.80
2.75 1.44 1.80 2.00 1.40 3.10 1.09 5.97 1.06 7.05
2.90 1.44 2.38 1.62 1.85 2.02 1.53 2.59 1.38 3.15
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.10 1.37 1.87 1.93 1.42 2.87 1.19 4.74
3.64 1.28 2.45 1.53 1.61 2.32 1.23 4.20 1.16 5.35
3.70 1.27 2.52 1.52 1.61 2.27 1.22 3.79 1.15 4.77

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.91 1.85
1.92 1.88
Букмекер Да Нет
4.74 1.19
4.90 1.15
Букмекер Да Нет
3.64 1.28
3.60 1.27
Где смотреть матч Фулхэм - Тоттенхэм онлайн

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Прогнозы на матч Фулхэм - Тоттенхэм

Исход игры
Фулхэм
0.7% (1)
Ничья
6.6% (10)
Тоттенхэм
92.7% (140)
Тотал 2.5
Больше
61.22% (90)
Меньше
38.78% (57)
Обе команды забьют
Да
62.59% (92)
Нет
37.41% (55)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
45% (68)
0:2 Тоттенхэм
16.6% (25)
0:1 Тоттенхэм
15.2% (23)
1:3 Тоттенхэм
6% (9)
1:1 Ничья
6% (9)
0:3 Тоттенхэм
4.6% (7)
2:3 Тоттенхэм
2.6% (4)
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