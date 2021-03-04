Рюдигер разряжает обстановку и забрасывает далеко вперёд - смелый Алиссон, не испугавшись Вернера и Жоржиньо, справился с давлением

На заключительные 3 минуты выходит Хаверц, который поменял своего соотечественника Вернера

Грустный Клопп держит руки за спиной и взирает за очередным поражением своих подопечных. Неужели империя Юргена рушится на наших глазах?

Всё! Прозвучал финальный свисток. "Ливерпуль" снова проиграл. "Челси" же поздравляем с заслуженной победой. Для вас на матче работал Георгий Артмеладзе . Спасибо, что были с нами! До свидания!

Вернулись "Ливерпуль" и "Челси" на поле - начинается второй тайм!

Тухель и Клопп не внесли ни одной перестановки в составы - немцы доверились тем игрокам, которые вышли в 1-м тайме

Опасно! "Ливерпуль" осел в штрафной площади Менди, последовала серия передач, и Фирмино пробивал почти в упор - отразил Эдуард!

Футболисты "Ливерпуля" встрепенулись - показалось им, что Фирмино пробил в руку Канте. Аткинсон покачал головой - не будет пенальти

Заработал "Ливерпуль" угловой. Сравнялись команды по данному показателю. Александр-Арнольд выполнил навес на Фабиньо, и бразилец, опередив Аспиликуэту, неточно пробил головой

Джеймс вбросил из-за боковой линии, но до Вернера мяч не долетел - Кабак, прекрасно знакомый с возможностями Тимо по игре в Бундеслиге, вынес мяч за пределы поля

Защитники "Челси" немного запутались после серии пасов друг другу, и Кристенсен едва не упустил мяч за линию. "Ливерпуль" околачивается возле штрафной Менди

Канте пробил, уже приземляясь на газон - мяч отбили защитники "Ливерпуля". Вернер наградил снарядом Чилуэлла, но атака "синих" затухла

Алиссон! Фантастический сэйв от бразильца! В упор пробивал Вернер, но голкипер "Ливерпуля" великолепно среагировал

Вернер не стал сближаться, смещаясь к центру, и мяч после его прострела достался Алиссону. В ответной атаке уже Мане оказался на острие

И вновь Вернер не использовал шанс. Пары сантиметров не хватило немцу, чтобы дотянуться до мяча и укротить его в штрафной Алиссона

Теперь уже "Ливерпуль" медленно выходит из обороны в атаку - Фирмино на фланге отдал на Салаха, тот покатил в сторону Робертсона, и всё.

Александр-Арнольд подал от углового флажка низом, но мяч вынес своевременно прочитавший эпизод Рюдигер. Сегодня немец играет без ошибок

Оборона "синих" выпроводила Мане за пределы владений Менди - вдвоём его опекали защитники "Челси", и Садио пришлось отдавать мяч назад

Салах жёстко прессует Чилуэлла на подступах к штрафной "Челси", но бывший защитник "Лестера" грамотно поставил корпус

Вернер на бровке успел догнать мяч, сохранив его для "Челси". Тепер уже атака гостей строится через Канте - дальний заброс на Тимо завершается неточным и сильным ударом немца

Двойная замена у "Ливерпуля" произошла. Салах покинул поле - его место отошло к Окслейд-Чемберлену. А вместо Джонса появился Жота

И тут же Жота включился в игру - бился он за мяч с Кристенсеном, но датчанин не допустил ошибку

Вернер на газон приземлился. Кабак его затолкал. А Салах в это время грустно качает головой на скамейке - египтянин недоволен своей игрой

Тухель готовится к рокировке - ассистент немца на пальцах что-то разъясняет Кристиану Пулишичу. Креатив американца должен помочь "Челси" в атаке

Да, появился на газоне Пулишич. Зиеш ушёл на заслуженный отдых - марокканец не забил, но смотрелся продуктивно

Рюдигер завалил Мане, но вину не признал. Удалялся рослый немец с улыбкой на лице - мол, ничего не было

Менди не составило труда завладеть мячом после навеса "Ливерпуля". Африканец - один из самых надёжных голкиперов "Челси" в новейшей истории

Чилуэлл, пытаясь избавиться от мяча под прессингом, закинул его в пустую зону - там находился только Кабак

20 минут чистого времени остаётся у "Ливерпуля", чтобы спастись. Пока нет предпосылок для гола - "Челси" прилично обороняет минимальное преимущество

Не смог вывести разрезающей передачей Жота Мане на рандеву с Менди. Прочитал эпизод Кристенсен и вынес снаряд на безопасное расстояние

Маунт упал, но Аткинсон никак не отреагировал на это. Робертсон нагрузил Вейналдума мячом, но после передачи голландца всё сошло на нет

"Ливерпуль" перешёл в тотальное наступление - в каждой из зон присутствует хотя бы один игрок "красных". Рюдигер чисто отбирает мяч в подкате у Мане

Алиссон на Фабиньо, Фабиньо на Алиссона - бразильцы, видимо, забыли, что "Ливерпуль" уступает в счёте

Клопп показывает всем видом, что Фирмино не трогал Жоржиньо. Немец сейчас попал под раздачу - СМИ и болельщики "красных" перестали в него верить на фоне череды поражений

АЛИССОН! Блестяще сыграл бразилец, сократив угол обстрела после своевременного выхода вперёд. Вернер получил мяч от Маунта, и здесь стоит высказать претензии Фабиньо

Переодевается ветеран "Ливерпуля" Милнер - в скором времени англичанин, поигравший в стане "красных" на нескольких позициях, выйдет на поле

Фабиньо нервно играет в этом матче - даже простой навес, который стоит обработать без суеты, для него выглядит трудной задачей

Фирмино и Мане вдвоём держат в напряжении Рюдигера, но у немца стальные нервы - спокойно он откатил мяч Менди

Остаётся 10 минут у "Ливерпуля". Клопп снимает с игры Алькантару - Милнер настроен очень решительно после замены

Тухель также внёс коррективы в состав - хорват Ковачич появился на финальные 10 минут вместо Маунта. Усилил линию полузащиты наставник "Челси"

Фирмино вылетал на встречу с Менди, но буквально сантиметр отделил его от сенегальца

Всё идёт к тому, что "Ливерпуль" потерпит пятое поражение в шести последних матчах АПЛ. Аховая ситуация у Клоппа - нет времени на изменение тактики

Забросили на Жоту мяч, однако Аспиликуэта вовремя опередил португальца. Угловой удар заработал "Ливерпуль", у мяча - Робертсон

Опасно! Фирмино мог забивать, но на линии ворот подстраховал Чилуэлл, отбивший снаряд. Вторая фаза наступления дивиденды не принесла

Показательный момент - Вейналдум развернулся, не поняв, в какую сторону отдавать мяч. Полная инертность и безыдейность у "Ливерпуля"

Ковачич и Милнер сошлись в борьбе за мяч - две глыбы. Мяч у "Челси", но пока "синие" не выходят за центральную часть поля

Сегодня нет ни одной жёлтой карточки, хотя по совокупности моментов некоторые игроки наиграли на предупреждение

Первый тайм

— Всё, завершился первый и богатый на события тайм. "Челси" ведёт в счёте благодаря точному удару Маунта. Отдохнём 15 минут и вернёмся на "Энфилд".

45' 1 минуту добавил Аткинсон к первому тайму. Джонс дежурит возле Менди, стараясь запугать африканского вратаря "Челси"

45' Робертсон вёл борьбу с Вернером плечо в плечо и не подступил немца к мячу. Тимо оставалось лишь от досады разводить руки в стороны

44' Судьба вернула должок "Челси" - я, конечно, не арбитр, но офсайд у Вернера не разглядел. Так что, "синие" получили преимущество в первом тайме в любом случае

43' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! МАУНТ! Этот мяч уж точно забит по правилам! Последовал дикий заброс из глубины на Мэйсона, он оставил не у дел Фабиньо, прошёл несколько метров вдоль штрафной линии и мощно вколотил снаряд в угол ворот Алиссона!

41' Чилвелл в падении вынес мяч точно на Маунта. Если бы Бен ошибся, вездесущий Салах бы вылетал на рандеву с Менди параллельно лицевой

40' Кенни Далглиш сегодня на матче. Сидит почтенный джентльмен на трибуне, получившей его имя. Далглиш - звезда "Ливерпуля", и 9 лет назад он возглавлял "красных"

39' Жиру и Жота должны появиться сегодня на поле. По такой вязкой игре гигантский француз и техничный португалец пригодились бы

38' Менди вовремя вылетел из ворот и принял мяч, уготованный Мане. Один сенегалец опередил другого. Если бы не успел голкипер "Челси", Садио замыкал бы в пустые ворота

37' Чилвелл прошёл до центрального круга без прессинга, отправил мяч на Канте, а чемпион Англии в составе "Лестера" продлил атаку через Зиеша. Всё завершилось неточным ударом Маунта

36' Кристенсену досталось в борьбе с Мане. Оперативно поднялся защитник сборной Дании, но судья назначил штрафной удар на половине поля "синих"

35' "Челси" пока впереди по ударам - 3 против двух у "Ливерпуля". По выстрелам в створ тоже опережают "красных" гости - 0-1

34' Менди, выбивая мяч, поскользнулся - поехала нога у Эдуарда. "Красные" получили мяч, но предпочли развивать наступление через Алиссона

33' Александр-Арнольд забрасывал в сторону Салаха, однако Кристенсен головой переправил мяч подальше от ворот Менди

32' Режиссёр трансляции выхватил бровку, возле которой разминается Диогу Жота. В активе португальца пять точных ударов в Премьер-Лиге, и, возможно, он появится во втором тайме

31' Жоржиньо сегодня проделывает впечатляющий объём работы в средней линии. Итальянский бразилец пока один из лучших

30' Полчаса игры миновало - 0:0. "Челси" большими силами перешёл на половину поля "Ливерпуля", но потерял мяч. В контратаке Салах "угостил" Мане снарядом, но африканец вновь очутился в офсайде

29' Отбивается большими силами "Челси" в эти минуты. Джонс стабильно нагружает линию атаки мячом. Крутятся игроки "красных" возле штрафной, кружатся в футбольном вальсе, но всё без обострения

28' Матч складывается так, что забить может любая из команд. Разительно отличаются сегодняшние нули от матча между "Кристал Пэлас" и "Манчестер Юнайтед", который прошёл вчера

27' "Ливерпуль" получил психологическое преимущество после отмены гола. Мане вылетал на оперативный простор, но тут явный офсайд

26' Вот так дела. Отменил Аткинсон гол Вернера из-за крохотного офсайда. Начинается всё сначала - 0:0 на табло.

25' Так, проверят Аткинсон момент на предмет возможного офсайда. Тухель уже явно занервничал. Возможно, отменят гол

23' Вернер забил. Какая же ошибка Алиссона! Последовал заброс на Вернера и Зиеша, бразильский голкипер промахнулся ногой в попытке вынести мяч, и Кабак уже не успел накрыть

22' Интересный момент - администратор "Челси" раздал тёплые одеяла запасным футболистам. Укрылись они и продолжили просмотр

21' Тухель разводит руками - не устроило его то, что Аткинсон позволил "красным" ввести мяч из-за боковой линии

20' Кабак с мячом. Турок зимой пополнил состав "Ливерпуля" на правах полугодичной аренды. Статистика владения мячом следующая - 36% на 64% в пользу "синих"

19' В потенциале могло быть опасно - Вернер влетел во владения Алиссона, но его благой порыв не получил нужного подкрепления - мяч после удара под углом достался Александр-Арнольду

18' Подопечные Тухеля чаще стали контролировать мяч. Пытался ворваться в штрафную Чилвелл, но дежурил в нужном месте Фабиньо, прервавший передачу. Назначается угловой

18' Рюдигер грамотно оттирает корпусом Салаха. Немец сидел на "банке" при Лэмпарде, но приход соотечественника открыл ему дорогу в стартовый состав

17' Разгоняет атаку через центр Маунт, отдаёт на фланг, и теперь Жоржиньо забрасывает в сторону Зиеша. Мяч после серии передач добирается до Аспиликуэты, и испанец почти с линии штрафной бьёт в молоко

15' 15 минут матча на "Энфилде" минуло, счёт пока не открыт - 0:0. Долго раскачиваются сегодня "Ливерпуль" и "Челси" - возможно, причина в том, что Тухель и Клопп отлично знают о стиле игры друг друга

14' "Челси" перебрасывает в спокойном темпе мяч от одного защитника к другому. Робкий подход на половину поля "Ливерпуля" опасности не таил

13' Очень активен Вернер на стартовом отрезке. Тем временем, Джеймс "помогает" Мане завалиться на газон. Аткинсон обошёлся устным внушением

12' Вернер приземлился на газон. Аткинсон не купился на его картинное падение и не указал на штрафную точку. Тимо явно симулировал

11' А вот это опасно! Вернер устранил Робертсона в штрафной площади и классно исполнял на технику - закрученный мяч не испугал Алиссона

10' "Ливерпуль" продолжает удерживать мяч в ногах - шикарно забросил Джонс снаряд на выбегавшего из-за спины Кристенсена Мане, но сенегалец не успел

9' Слишком сильной выдалась передача на ход от Мане - Робертсон при всём желании не успевал. Не хватило лидеру "тартановой армии" считанных сантиметров

8' Алиссон не позволил себя обхитрить Вернеру и Зиешу. Бразилец вернулся в ворота после отсутствия, вызванного семейной трагедией - скончался отец вратаря, и он летал на родину, чтобы проводить родителя в последний путь

7' Робертсон оказался в центре внимания - шотландец грамотно пробил с левой ноги после передачи Салаха, но мяч просвистел рядом со штангой

6' Последовала навесная передача из глубины поля на Салаха, но Менди своевременно покинул ворота и предотвратил потенциальную угрозу

5' Нарушил правила Фирмино на Жоржиньо, и Аткинсон назначил штрафной удар, который "Челси" разыграл за счёт быстрого заброса в сторону Вернера

4' Джонс пытался по бровке пройти, но Чилвелл его опередил. Череда травм в обороне позволяет Клоппу выставлять молодых футболистов с первых минут

3' "Ливерпуль" пока контролирует мяч, не позволяя "синим" после того выпада Вернера подобраться к Алиссону

3' Сразу опасный момент в матче - Фабиньо пришлось выносить снаряд после удара Вернера. В теории мог залететь мяч в сетку ворот от бразильца, но обошлось

2' Перед матчем прошла минута молчания в память о скончавшейся легенде "Ливерпуля" Иане Сент-Джоне. Он провёл 336 матчей за "красных" и забил 95 голов.