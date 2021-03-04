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  2. Матчи
  3. Англия
Ливерпуль
0:1
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Челси
0'
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Вернер Тимо
0:1
42' Гол
Маунт Мэйсон
90'+4
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
3
Фабиньо
Энрике
19
Кабак
Озан
26
Робертсон
Эндрю
6
Тьяго
Алькантара
5
Вейналдум
Джорджиньо
17
Джонс
Кёртис
11
Салах
Мохамед
9
Фирмино
Роберто
10
Мане
Садио
16
Менди
Эдуар
28
Аспиликуэта
Сесар
4
Кристенсен
Андреас
2
Рюдигер
Антонио
24
Джеймс
Рис
II
7
Канте
Н'Голо
5
Жоржиньо
II
21
Чилуэлл
Бен
22
Зиеш
Хаким
19
Маунт
Мэйсон
11
Вернер
Тимо
Ливерпуль
4-3-3
Челси
3-4-2-1

Ход матча

24'
 
Вернер Тимо
42'
0:1
Маунт Мэйсон
(Канте Н'Голо)
62'
Окслейд-Чемберлен Алекс
Салах Мохамед
 
62'
Жота Диогу
Джонс Кёртис
 
66'
 
Пулишич Кристиан
Зиеш Хаким
80'
Милнер Джеймс
Тьяго Алькантара
 
81'
 
Ковачич Матео
Маунт Мэйсон
90'
 
Хаверц Кай
Вернер Тимо

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 4
  • 9 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 17 (6) 0.63
2. Мане Садио 7 0.26
3. Фирмино Роберто 6 0.22
4. Жота Диогу 5 0.19
5. Вейналдум Джорджиньо 2 0.07
6. Минамино Такуми 2 0.07
7. Робертсон Эндрю 1 0.04
8. Александер-Арнольд Трент 1 0.04
9. Матип Жоэль 1 0.04
10. Хендерсон Джордан 1 0.04
11. Джонс Кёртис 1 0.04
12. Ван Дейк Виргил 1 0.04
13. Шакири Джердан 0 0
14. Милнер Джеймс 0 0
15. Окслейд-Чемберлен Алекс 0 0
Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абрахам Тэмми 6 0.22
2. Вернер Тимо 5 0.19
3. Маунт Мэйсон 5 (1) 0.19
4. Жоржиньо II 5 (5) 0.19
5. Жиру Оливье 4 0.15
6. Зума Курт 4 0.15
7. Чилуэлл Бен 2 0.07
8. Хадсон-Одои Каллум 2 0.07
9. Силва Тьяго 2 0.07
10. Зиеш Хаким 1 0.04
11. Хаверц Кай 1 0.04
12. Джеймс Рис II 1 0.04
13. Аспиликуэта Сесар 1 0.04
14. Пулишич Кристиан 1 0.04
15. Алонсо Маркос 1 0.04
16. Канте Н'Голо 0 0
17. Ковачич Матео 0 0

Карточки

Ливерпуль
# Игрок      
1. Фабиньо Энрике 5 0
2. Тьяго Алькантара 3 0
3. Мане Садио 3 0
4. Матип Жоэль 2 0
5. Шакири Джердан 2 0
6. Кабак Озан 2 0
7. Джонс Кёртис 2 0
8. Филлипс Натаниэль 2 0
9. Милнер Джеймс 1 0
10. Вейналдум Джорджиньо 1 0
11. Фирмино Роберто 1 0
12. Ван Дейк Виргил 1 0
13. Робертсон Эндрю 1 0
14. Алиссон Бекер 1 0
15. Александер-Арнольд Трент 1 0
16. Уильямс Неко 1 0
Челси
# Игрок      
1. Канте Н'Голо 6 0
2. Аспиликуэта Сесар 4 0
3. Силва Тьяго 3 0
4. Зиеш Хаким 3 0
5. Чилуэлл Бен 3 0
6. Джеймс Рис II 3 0
7. Кристенсен Андреас 1 1
8. Алонсо Маркос 2 0
9. Ковачич Матео 2 0
10. Пулишич Кристиан 2 0
11. Маунт Мэйсон 2 0
12. Хаверц Кай 2 0
13. Жиру Оливье 1 0
14. Зума Курт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ливерпуль 11.36% (5) 9.09% (4) 20.45% (9) 20.45% (9) 18.18% (8) 20.45% (9)
 Челси 5% (2) 15% (6) 15% (6) 17.5% (7) 17.5% (7) 30% (12)

Предыдущие игры

Ливерпуль Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Шеффилд Юнайтед 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Эвертон РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль Лестер 3:1 Ливерпуль
Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити Ливерпуль 0:1 Брайтон Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:1 Бёрнли Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Фулхэм 1:1 Ливерпуль Митьюлланд 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон
Челси Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Челси 0:0 Манчестер Юнайтед Атлетико М 0:1 Челси Саутгемптон 1:1 Челси Челси 2:0 Ньюкасл
Барнсли 0:1 Челси Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Тоттенхэм 0:1 Челси Челси 2:0 Бёрнли Челси 0:0 Вулверхэмптон Челси 3:1 Лутон Таун Лестер 2:0 Челси Фулхэм 0:1 Челси Челси 4:0 Моркам Челси 1:3 Манчестер Сити Челси 1:1 Астон Вилла Арсенал 3:1 Челси Челси 3:0 Вест Хэм Вулверхэмптон 2:1 Челси Эвертон 1:0 Челси Челси 1:1 Краснодар

Последние игры между собой

Ливерпуль: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Челси: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Челси 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 5:3 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Ливерпуль Кубок Челси 1:2 Ливерпуль Премьер-лига
Ливерпуль 2:2 Челси Суперкубок УЕФА Ливерпуль 2:0 Челси Премьер-лига Челси 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:2 Челси Кубок лиги Челси 1:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Челси Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Челси Премьер-лига Челси 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Челси 1:0 Ливерпуль Кубок чемпионов - Северная Америка / Европа Ливерпуль 1:1 Челси Премьер-лига Челси 1:3 Ливерпуль Премьер-лига Челси 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Челси 1:0 Ливерпуль Кубок лиги Ливерпуль 1:1 Челси Кубок лиги Ливерпуль 1:2 Челси Премьер-лига Ливерпуль 0:2 Челси Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 27 20 5 2 56 - 17 65
2. Манчестер Юнайтед Заявка 27 14 9 4 53 - 32 51
3. Лестер Заявка 27 15 5 7 46 - 31 50
4. Челси 1:0 Заявка 27 13 8 6 42 - 25 47
5. Эвертон Заявка 26 14 4 8 39 - 33 46
6. Вест Хэм Заявка 26 13 6 7 40 - 31 45
7. Ливерпуль 0:1 Заявка 27 12 7 8 47 - 35 43
8. Тоттенхэм Заявка 26 12 6 8 42 - 27 42
9. Астон Вилла Заявка 25 12 3 10 38 - 27 39
10. Арсенал Заявка 26 11 4 11 34 - 27 37
11. Лидс Заявка 26 11 2 13 43 - 44 35
12. Вулверхэмптон Заявка 27 9 7 11 28 - 37 34
13. Кристал Пэлас Заявка 27 9 7 11 29 - 43 34
14. Саутгемптон Заявка 26 8 6 12 31 - 44 30
15. Бёрнли Заявка 27 7 8 12 19 - 35 29
16. Ньюкасл Заявка 26 7 5 14 27 - 44 26
17. Брайтон Заявка 26 5 11 10 26 - 33 26
18. Фулхэм Заявка 27 4 11 12 21 - 33 23
19. Вест Бромвич Заявка 27 3 8 16 20 - 56 17
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 27 4 2 21 16 - 43 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 14 11 2 1 31 - 9 35
2. Вест Хэм Заявка 13 7 3 3 21 - 15 24
3. Челси 1:0 Заявка 13 6 5 2 23 - 11 23
4. Ливерпуль 0:1 Заявка 14 7 2 5 22 - 17 23
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 3 4 28 - 19 21
6. Тоттенхэм Заявка 13 6 3 4 21 - 13 21
7. Лестер Заявка 13 6 1 6 20 - 19 19
8. Вулверхэмптон Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
9. Арсенал Заявка 13 5 3 5 16 - 14 18
10. Лидс Заявка 13 5 2 6 19 - 17 17
11. Саутгемптон Заявка 13 5 2 6 17 - 16 17
12. Эвертон Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
13. Бёрнли Заявка 14 4 5 5 11 - 15 17
14. Кристал Пэлас Заявка 14 4 5 5 14 - 21 17
15. Астон Вилла Заявка 11 5 1 5 20 - 16 16
16. Ньюкасл Заявка 13 4 3 6 16 - 22 15
17. Брайтон Заявка 13 1 7 5 12 - 17 10
18. Шеффилд Юнайтед Заявка 14 3 1 10 10 - 20 10
19. Фулхэм Заявка 14 2 4 8 8 - 18 10
20. Вест Бромвич Заявка 14 2 4 8 9 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 14 9 4 1 26 - 12 31
2. Манчестер Сити Заявка 13 9 3 1 25 - 8 30
3. Манчестер Юнайтед Заявка 14 8 6 0 25 - 13 30
4. Эвертон Заявка 13 9 2 2 21 - 13 29
5. Челси 1:0 Заявка 14 7 3 4 19 - 14 24
6. Астон Вилла Заявка 14 7 2 5 18 - 11 23
7. Тоттенхэм Заявка 13 6 3 4 21 - 14 21
8. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 19 - 16 21
9. Ливерпуль 0:1 Заявка 13 5 5 3 25 - 18 20
10. Арсенал Заявка 13 6 1 6 18 - 13 19
11. Лидс Заявка 13 6 0 7 24 - 27 18
12. Кристал Пэлас Заявка 13 5 2 6 15 - 22 17
13. Брайтон Заявка 13 4 4 5 14 - 16 16
14. Вулверхэмптон Заявка 14 4 3 7 13 - 23 15
15. Саутгемптон Заявка 13 3 4 6 14 - 28 13
16. Фулхэм Заявка 13 2 7 4 13 - 15 13
17. Бёрнли Заявка 13 3 3 7 8 - 20 12
18. Ньюкасл Заявка 13 3 2 8 11 - 22 11
19. Вест Бромвич Заявка 13 1 4 8 11 - 23 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 13 1 1 11 6 - 23 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Второй тайм
  • Свисток
    Всё! Прозвучал финальный свисток. "Ливерпуль" снова проиграл. "Челси" же поздравляем с заслуженной победой. Для вас на матче работал Георгий Артмеладзе. Спасибо, что были с нами! До свидания!
  • 90'
    Грустный Клопп держит руки за спиной и взирает за очередным поражением своих подопечных. Неужели империя Юргена рушится на наших глазах?
  • Замена
    90'
    На заключительные 3 минуты выходит Хаверц, который поменял своего соотечественника Вернера
  • Дополнительное время
    90'
    Милнер вместо дальнего заброса конструирует атаку через защитника. Похоже, креатив "красных" улетучился. 3 минуты компенсирует Аткинсон
  • 89'
    Рюдигер разряжает обстановку и забрасывает далеко вперёд - смелый Алиссон, не испугавшись Вернера и Жоржиньо, справился с давлением

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  • 88'
    Сегодня нет ни одной жёлтой карточки, хотя по совокупности моментов некоторые игроки наиграли на предупреждение
  • 87'
    Ковачич и Милнер сошлись в борьбе за мяч - две глыбы. Мяч у "Челси", но пока "синие" не выходят за центральную часть поля
  • 86'
    Показательный момент - Вейналдум развернулся, не поняв, в какую сторону отдавать мяч. Полная инертность и безыдейность у "Ливерпуля"
  • Опасный момент
    85'
    Опасно! Фирмино мог забивать, но на линии ворот подстраховал Чилуэлл, отбивший снаряд. Вторая фаза наступления дивиденды не принесла
  • Офсайд
    84'
    Забросили на Жоту мяч, однако Аспиликуэта вовремя опередил португальца. Угловой удар заработал "Ливерпуль", у мяча - Робертсон
  • 83'
    Всё идёт к тому, что "Ливерпуль" потерпит пятое поражение в шести последних матчах АПЛ. Аховая ситуация у Клоппа - нет времени на изменение тактики
  • 82'
    Фирмино вылетал на встречу с Менди, но буквально сантиметр отделил его от сенегальца
  • Замена
    81'
    Тухель также внёс коррективы в состав - хорват Ковачич появился на финальные 10 минут вместо Маунта. Усилил линию полузащиты наставник "Челси"
  • Замена
    80'
    Остаётся 10 минут у "Ливерпуля". Клопп снимает с игры Алькантару - Милнер настроен очень решительно после замены
  • 79'
    Фирмино и Мане вдвоём держат в напряжении Рюдигера, но у немца стальные нервы - спокойно он откатил мяч Менди
  • 78'
    Фабиньо нервно играет в этом матче - даже простой навес, который стоит обработать без суеты, для него выглядит трудной задачей
  • 77'
    Переодевается ветеран "Ливерпуля" Милнер - в скором времени англичанин, поигравший в стане "красных" на нескольких позициях, выйдет на поле
  • Опасный момент
    76'
    АЛИССОН! Блестяще сыграл бразилец, сократив угол обстрела после своевременного выхода вперёд. Вернер получил мяч от Маунта, и здесь стоит высказать претензии Фабиньо
  • 75'
    Клопп показывает всем видом, что Фирмино не трогал Жоржиньо. Немец сейчас попал под раздачу - СМИ и болельщики "красных" перестали в него верить на фоне череды поражений
  • 74'
    Алиссон на Фабиньо, Фабиньо на Алиссона - бразильцы, видимо, забыли, что "Ливерпуль" уступает в счёте
  • 73'
    "Ливерпуль" перешёл в тотальное наступление - в каждой из зон присутствует хотя бы один игрок "красных". Рюдигер чисто отбирает мяч в подкате у Мане
  • 72'
    Маунт упал, но Аткинсон никак не отреагировал на это. Робертсон нагрузил Вейналдума мячом, но после передачи голландца всё сошло на нет
  • 71'
    Не смог вывести разрезающей передачей Жота Мане на рандеву с Менди. Прочитал эпизод Кристенсен и вынес снаряд на безопасное расстояние
  • 70'
    20 минут чистого времени остаётся у "Ливерпуля", чтобы спастись. Пока нет предпосылок для гола - "Челси" прилично обороняет минимальное преимущество
  • 69'
    Чилуэлл, пытаясь избавиться от мяча под прессингом, закинул его в пустую зону - там находился только Кабак
  • 68'
    Менди не составило труда завладеть мячом после навеса "Ливерпуля". Африканец - один из самых надёжных голкиперов "Челси" в новейшей истории
  • Фол, нарушение
    67'
    Рюдигер завалил Мане, но вину не признал. Удалялся рослый немец с улыбкой на лице - мол, ничего не было
  • Замена
    66'
    Да, появился на газоне Пулишич. Зиеш ушёл на заслуженный отдых - марокканец не забил, но смотрелся продуктивно
  • 65'
    Тухель готовится к рокировке - ассистент немца на пальцах что-то разъясняет Кристиану Пулишичу. Креатив американца должен помочь "Челси" в атаке
  • Фол, нарушение
    64'
    Вернер на газон приземлился. Кабак его затолкал. А Салах в это время грустно качает головой на скамейке - египтянин недоволен своей игрой
  • 63'
    И тут же Жота включился в игру - бился он за мяч с Кристенсеном, но датчанин не допустил ошибку
  • Замена
    62'
    Двойная замена у "Ливерпуля" произошла. Салах покинул поле - его место отошло к Окслейд-Чемберлену. А вместо Джонса появился Жота
  • 61'
    Вернер на бровке успел догнать мяч, сохранив его для "Челси". Тепер уже атака гостей строится через Канте - дальний заброс на Тимо завершается неточным и сильным ударом немца
  • 60'
    Салах жёстко прессует Чилуэлла на подступах к штрафной "Челси", но бывший защитник "Лестера" грамотно поставил корпус
  • 59'
    Оборона "синих" выпроводила Мане за пределы владений Менди - вдвоём его опекали защитники "Челси", и Садио пришлось отдавать мяч назад
  • Угловой
    58'
    Александр-Арнольд подал от углового флажка низом, но мяч вынес своевременно прочитавший эпизод Рюдигер. Сегодня немец играет без ошибок
  • 57'
    Теперь уже "Ливерпуль" медленно выходит из обороны в атаку - Фирмино на фланге отдал на Салаха, тот покатил в сторону Робертсона, и всё.
  • 56'
    И вновь Вернер не использовал шанс. Пары сантиметров не хватило немцу, чтобы дотянуться до мяча и укротить его в штрафной Алиссона
  • 55'
    Вернер не стал сближаться, смещаясь к центру, и мяч после его прострела достался Алиссону. В ответной атаке уже Мане оказался на острие
  • Опасный момент
    54'
    Алиссон! Фантастический сэйв от бразильца! В упор пробивал Вернер, но голкипер "Ливерпуля" великолепно среагировал
  • 53'
    Канте пробил, уже приземляясь на газон - мяч отбили защитники "Ливерпуля". Вернер наградил снарядом Чилуэлла, но атака "синих" затухла
  • 52'
    Защитники "Челси" немного запутались после серии пасов друг другу, и Кристенсен едва не упустил мяч за линию. "Ливерпуль" околачивается возле штрафной Менди
  • 50'
    Джеймс вбросил из-за боковой линии, но до Вернера мяч не долетел - Кабак, прекрасно знакомый с возможностями Тимо по игре в Бундеслиге, вынес мяч за пределы поля
  • Угловой
    49'
    Заработал "Ливерпуль" угловой. Сравнялись команды по данному показателю. Александр-Арнольд выполнил навес на Фабиньо, и бразилец, опередив Аспиликуэту, неточно пробил головой
  • Фол, нарушение
    48'
    Футболисты "Ливерпуля" встрепенулись - показалось им, что Фирмино пробил в руку Канте. Аткинсон покачал головой - не будет пенальти
  • Опасный момент
    47'
    Опасно! "Ливерпуль" осел в штрафной площади Менди, последовала серия передач, и Фирмино пробивал почти в упор - отразил Эдуард!
  • 46'
    Тухель и Клопп не внесли ни одной перестановки в составы - немцы доверились тем игрокам, которые вышли в 1-м тайме
  • Второй тайм начался
    45'
    Вернулись "Ливерпуль" и "Челси" на поле - начинается второй тайм!
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Всё, завершился первый и богатый на события тайм. "Челси" ведёт в счёте благодаря точному удару Маунта. Отдохнём 15 минут и вернёмся на "Энфилд".
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил Аткинсон к первому тайму. Джонс дежурит возле Менди, стараясь запугать африканского вратаря "Челси"
  • 45'
    Робертсон вёл борьбу с Вернером плечо в плечо и не подступил немца к мячу. Тимо оставалось лишь от досады разводить руки в стороны 
  • 44'
    Судьба вернула должок "Челси" - я, конечно, не арбитр, но офсайд у Вернера не разглядел. Так что, "синие" получили преимущество в первом тайме в любом случае
  • Описание гола
    43'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! МАУНТ! Этот мяч уж точно забит по правилам! Последовал дикий заброс из глубины на Мэйсона, он оставил не у дел Фабиньо, прошёл несколько метров вдоль штрафной линии и мощно вколотил снаряд в угол ворот Алиссона!
  • 41'
    Чилвелл в падении вынес мяч точно на Маунта. Если бы Бен ошибся, вездесущий Салах бы вылетал на рандеву с Менди параллельно лицевой
  • 40'
    Кенни Далглиш сегодня на матче. Сидит почтенный джентльмен на трибуне, получившей его имя. Далглиш - звезда "Ливерпуля", и 9 лет назад он возглавлял "красных"
  • 39'
    Жиру и Жота должны появиться сегодня на поле. По такой вязкой игре гигантский француз и техничный португалец пригодились бы
  • Опасный момент
    38'
    Менди вовремя вылетел из ворот и принял мяч, уготованный Мане. Один сенегалец опередил другого. Если бы не успел голкипер "Челси", Садио замыкал бы в пустые ворота
  • 37'
    Чилвелл прошёл до центрального круга без прессинга, отправил мяч на Канте, а чемпион Англии в составе "Лестера" продлил атаку через Зиеша. Всё завершилось неточным ударом Маунта
  • Фол, нарушение
    36'
    Кристенсену досталось в борьбе с Мане. Оперативно поднялся защитник сборной Дании, но судья назначил штрафной удар на половине поля "синих"
  • 35'
    "Челси" пока впереди по ударам - 3 против двух у "Ливерпуля". По выстрелам в створ тоже опережают "красных" гости - 0-1
  • 34'
    Менди, выбивая мяч, поскользнулся - поехала нога у Эдуарда. "Красные" получили мяч, но предпочли развивать наступление через Алиссона
  • 33'
    Александр-Арнольд забрасывал в сторону Салаха, однако Кристенсен головой переправил мяч подальше от ворот Менди
  • 32'
    Режиссёр трансляции выхватил бровку, возле которой разминается Диогу Жота. В активе португальца пять точных ударов в Премьер-Лиге, и, возможно, он появится во втором тайме
  • 31'
    Жоржиньо сегодня проделывает впечатляющий объём работы в средней линии. Итальянский бразилец пока один из лучших
  • Офсайд
    30'
    Полчаса игры миновало - 0:0. "Челси" большими силами перешёл на половину поля "Ливерпуля", но потерял мяч. В контратаке Салах "угостил" Мане снарядом, но африканец вновь очутился в офсайде
  • 29'
    Отбивается большими силами "Челси" в эти минуты. Джонс стабильно нагружает линию атаки мячом. Крутятся игроки "красных" возле штрафной, кружатся в футбольном вальсе, но всё без обострения
  • 28'
    Матч складывается так, что забить может любая из команд. Разительно отличаются сегодняшние нули от матча между "Кристал Пэлас" и "Манчестер Юнайтед", который прошёл вчера
  • Офсайд
    27'
    "Ливерпуль" получил психологическое преимущество после отмены гола. Мане вылетал на оперативный простор, но тут явный офсайд
  • Офсайд
    26'
    Вот так дела. Отменил Аткинсон гол Вернера из-за крохотного офсайда. Начинается всё сначала - 0:0 на табло.
  • Видеоповтор
    25'
    Так, проверят Аткинсон момент на предмет возможного офсайда. Тухель уже явно занервничал. Возможно, отменят гол
  • 23'
    Вернер забил. Какая же ошибка Алиссона! Последовал заброс на Вернера и Зиеша, бразильский голкипер промахнулся ногой в попытке вынести мяч, и Кабак уже не успел накрыть
  • 22'
    Интересный момент - администратор "Челси" раздал тёплые одеяла запасным футболистам. Укрылись они и продолжили просмотр
  • 21'
    Тухель разводит руками - не устроило его то, что Аткинсон позволил "красным" ввести мяч из-за боковой линии
  • 20'
    Кабак с мячом. Турок зимой пополнил состав "Ливерпуля" на правах полугодичной аренды. Статистика владения мячом следующая - 36% на 64% в пользу "синих"
  • 19'
    В потенциале могло быть опасно - Вернер влетел во владения Алиссона, но его благой порыв не получил нужного подкрепления - мяч после удара под углом достался Александр-Арнольду
  • Угловой
    18'
    Подопечные Тухеля чаще стали контролировать мяч. Пытался ворваться в штрафную Чилвелл, но дежурил в нужном месте Фабиньо, прервавший передачу. Назначается угловой
  • 18'
    Рюдигер грамотно оттирает корпусом Салаха. Немец сидел на "банке" при Лэмпарде, но приход соотечественника открыл ему дорогу в стартовый состав
  • Опасный момент
    17'
    Разгоняет атаку через центр Маунт, отдаёт на фланг, и теперь Жоржиньо забрасывает в сторону Зиеша. Мяч после серии передач добирается до Аспиликуэты, и испанец почти с линии штрафной бьёт в молоко
  • 15'
    15 минут матча на "Энфилде" минуло, счёт пока не открыт - 0:0. Долго раскачиваются сегодня "Ливерпуль" и "Челси" - возможно, причина в том, что Тухель и Клопп отлично знают о стиле игры друг друга
  • 14'
    "Челси" перебрасывает в спокойном темпе мяч от одного защитника к другому. Робкий подход на половину поля "Ливерпуля" опасности не таил
  • Фол, нарушение
    13'
    Очень активен Вернер на стартовом отрезке. Тем временем, Джеймс "помогает" Мане завалиться на газон. Аткинсон обошёлся устным внушением
  • Фол, нарушение
    12'
    Вернер приземлился на газон. Аткинсон не купился на его картинное падение и не указал на штрафную точку. Тимо явно симулировал
  • Опасный момент
    11'
    А вот это опасно! Вернер устранил Робертсона в штрафной площади и классно исполнял на технику - закрученный мяч не испугал Алиссона
  • 10'
    "Ливерпуль" продолжает удерживать мяч в ногах - шикарно забросил Джонс снаряд на выбегавшего из-за спины Кристенсена Мане, но сенегалец не успел 
  • 9'
    Слишком сильной выдалась передача на ход от Мане - Робертсон при всём желании не успевал. Не хватило лидеру "тартановой армии" считанных сантиметров
  • 8'
    Алиссон не позволил себя обхитрить Вернеру и Зиешу. Бразилец вернулся в ворота после отсутствия, вызванного семейной трагедией - скончался отец вратаря, и он летал на родину, чтобы проводить родителя в последний путь
  • Опасный момент
    7'
    Робертсон оказался в центре внимания - шотландец грамотно пробил с левой ноги после передачи Салаха, но мяч просвистел рядом со штангой
  • 6'
    Последовала навесная передача из глубины поля на Салаха, но Менди своевременно покинул ворота и предотвратил потенциальную угрозу
  • Фол, нарушение
    5'
    Нарушил правила Фирмино на Жоржиньо, и Аткинсон назначил штрафной удар, который "Челси" разыграл за счёт быстрого заброса в сторону Вернера
  • 4'
    Джонс пытался по бровке пройти, но Чилвелл его опередил. Череда травм в обороне позволяет Клоппу выставлять молодых футболистов с первых минут
  • 3'
    "Ливерпуль" пока контролирует мяч, не позволяя "синим" после того выпада Вернера подобраться к Алиссону
  • Опасный момент
    3'
    Сразу опасный момент в матче - Фабиньо пришлось выносить снаряд после удара Вернера. В теории мог залететь мяч в сетку ворот от бразильца, но обошлось
  • 2'
    Перед матчем прошла минута молчания в память о скончавшейся легенде "Ливерпуля" Иане Сент-Джоне. Он провёл 336 матчей за "красных" и забил 95 голов.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал свисток Мартина Аткинсона, и первый тайм начался!
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anfield. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  2.12 3.59 3.55
Бонус: 5 000 ₽ 2.28 3.62 3.48
Бонус: 5 000 ₽ 37.00 6.80 1.14
  14.18 4.54 1.32

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.00 1.03 5.25 1.16 3.34 1.33 2.38 1.61 1.85 2.06 1.49 2.63 1.29 3.60 1.15 5.45
9.10 1.02 8.40 1.05 3.62 1.27 2.95 1.40 2.07 1.92 1.60 2.34 1.41 2.82 1.17 4.60 1.12 5.20 1.03 9.40
5.10 1.16 3.70 1.27 1.35 3.15 1.03 12.00 2.21 1.71 1.02 13.00 1.77 2.11 1.13 5.80 1.09 7.20 1.08 7.77 1.06 8.80 1.02 11.00 1.02 10.50 0.00 17.50
1.16 5.62 1.96 1.92 1.52 2.63 1.35 3.34 1.79 2.10 1.56 2.52 1.33 3.44 1.93 1.95 1.70 2.23 1.51 2.65 1.14 6.41
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.64 1.51 1.68 2.25 1.33 3.38 1.12 6.40
2.95 1.40 2.01 1.80 1.48 2.65 1.16 5.25 1.11 6.50
1.15 5.30 1.33 3.25 1.17 4.90 1.12 5.39 1.08 6.47
2.58 1.54 2.11 1.77 1.64 2.34 1.42 3.00 1.94 1.94 1.60 2.43 1.26 4.04
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.60 1.30 2.19 1.68 1.62 2.31 1.27 3.76
4.05 1.24 2.88 1.42 1.80 2.01 1.31 3.45 1.23 4.20
4.19 1.19 3.01 1.34 1.82 2.18 1.37 3.05 1.24 4.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.67 2.21
5.55 1.14
Букмекер Да Нет
4.22 1.23
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.02 1.39
3.35 1.38
Где смотреть матч Ливерпуль 0:1 Челси онлайн

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Прогнозы на матч Ливерпуль 0:1 Челси

Исход игры
Ливерпуль
53.9% (89)
Ничья
29.7% (49)
Челси
16.4% (27)
Тотал 2.5
Больше
59.49% (94)
Меньше
40.51% (64)
Обе команды забьют
Да
80.38% (127)
Нет
19.62% (31)
Популярный счёт
2:1 Ливерпуль
32.7% (54)
1:1 Ничья
20% (33)
1:0 Ливерпуль
13.9% (23)
1:2 Челси
10.3% (17)
2:2 Ничья
6.1% (10)
3:1 Ливерпуль
4.2% (7)
0:0 Ничья
2.4% (4)
0:1 Челси
1.8% (3)
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