Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Салах Мохамед
|17 (6)
|0.65
|2.
|Мане Садио
|7
|0.27
|3.
|Фирмино Роберто
|6
|0.23
|4.
|Жота Диогу
|5
|0.19
|5.
|Вейналдум Джорджиньо
|2
|0.08
|6.
|Минамино Такуми
|2
|0.08
|7.
|Робертсон Эндрю
|1
|0.04
|8.
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0.04
|9.
|Матип Жоэль
|1
|0.04
|10.
|Хендерсон Джордан
|1
|0.04
|11.
|Джонс Кёртис
|1
|0.04
|12.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.04
|13.
|Шакири Джердан
|0
|0
|14.
|Милнер Джеймс
|0
|0
|15.
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Абрахам Тэмми
|6
|0.23
|2.
|Вернер Тимо
|5
|0.19
|3.
|Жоржиньо II
|5 (5)
|0.19
|4.
|Маунт Мэйсон
|4 (1)
|0.15
|5.
|Жиру Оливье
|4
|0.15
|6.
|Зума Курт
|4
|0.15
|7.
|Чилуэлл Бен
|2
|0.08
|8.
|Хадсон-Одои Каллум
|2
|0.08
|9.
|Силва Тьяго
|2
|0.08
|10.
|Зиеш Хаким
|1
|0.04
|11.
|Хаверц Кай
|1
|0.04
|12.
|Джеймс Рис II
|1
|0.04
|13.
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0.04
|14.
|Пулишич Кристиан
|1
|0.04
|15.
|Алонсо Маркос
|1
|0.04
|16.
|Ковачич Матео
|0
|0
|17.
|Канте Н'Голо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фабиньо Энрике
|5
|0
|2.
|Тьяго Алькантара
|3
|0
|3.
|Мане Садио
|3
|0
|4.
|Матип Жоэль
|2
|0
|5.
|Шакири Джердан
|2
|0
|6.
|Кабак Озан
|2
|0
|7.
|Джонс Кёртис
|2
|0
|8.
|Филлипс Натаниэль
|2
|0
|9.
|Милнер Джеймс
|1
|0
|10.
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0
|11.
|Фирмино Роберто
|1
|0
|12.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|13.
|Робертсон Эндрю
|1
|0
|14.
|Алиссон Бекер
|1
|0
|15.
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|16.
|Уильямс Неко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Канте Н'Голо
|6
|0
|2.
|Аспиликуэта Сесар
|4
|0
|3.
|Силва Тьяго
|3
|0
|4.
|Зиеш Хаким
|3
|0
|5.
|Чилуэлл Бен
|3
|0
|6.
|Джеймс Рис II
|3
|0
|7.
|Кристенсен Андреас
|1
|1
|8.
|Алонсо Маркос
|2
|0
|9.
|Ковачич Матео
|2
|0
|10.
|Пулишич Кристиан
|2
|0
|11.
|Маунт Мэйсон
|2
|0
|12.
|Хаверц Кай
|2
|0
|13.
|Жиру Оливье
|1
|0
|14.
|Зума Курт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ливерпуль
|11.36% (5)
|9.09% (4)
|20.45% (9)
|20.45% (9)
|18.18% (8)
|20.45% (9)
|Челси
|5% (2)
|15% (6)
|15% (6)
|17.5% (7)
|17.5% (7)
|30% (12)
Предыдущие игры
Ливерпуль Последние 20 матчей: +8 =5 -7Шеффилд Юнайтед 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Эвертон РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль Лестер 3:1 Ливерпуль
Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити Ливерпуль 0:1 Брайтон Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:1 Бёрнли Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Фулхэм 1:1 Ливерпуль Митьюлланд 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон
Челси Последние 20 матчей: +10 =5 -5Челси 0:0 Манчестер Юнайтед Атлетико М 0:1 Челси Саутгемптон 1:1 Челси Челси 2:0 Ньюкасл
Барнсли 0:1 Челси Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Тоттенхэм 0:1 Челси Челси 2:0 Бёрнли Челси 0:0 Вулверхэмптон Челси 3:1 Лутон Таун Лестер 2:0 Челси Фулхэм 0:1 Челси Челси 4:0 Моркам Челси 1:3 Манчестер Сити Челси 1:1 Астон Вилла Арсенал 3:1 Челси Челси 3:0 Вест Хэм Вулверхэмптон 2:1 Челси Эвертон 1:0 Челси Челси 1:1 Краснодар
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Челси: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Ливерпуль 2:2 Челси Суперкубок УЕФА Ливерпуль 2:0 Челси Премьер-лига Челси 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:2 Челси Кубок лиги Челси 1:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Челси Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Челси Премьер-лига Челси 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Челси 1:0 Ливерпуль Кубок чемпионов - Северная Америка / Европа Ливерпуль 1:1 Челси Премьер-лига Челси 1:3 Ливерпуль Премьер-лига Челси 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Челси 1:0 Ливерпуль Кубок лиги Ливерпуль 1:1 Челси Кубок лиги Ливерпуль 1:2 Челси Премьер-лига Ливерпуль 0:2 Челси Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|26
|19
|5
|2
|52 - 16
|62
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|26
|14
|8
|4
|53 - 32
|50
|3.
|Лестер
|Заявка
|26
|15
|4
|7
|45 - 30
|49
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|40 - 31
|45
|5.
|Челси
|Заявка
|26
|12
|8
|6
|41 - 25
|44
|6.
|Эвертон
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|38 - 33
|43
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|47 - 34
|43
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|24
|12
|3
|9
|38 - 26
|39
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|41 - 27
|39
|10.
|Арсенал
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|34 - 27
|37
|11.
|Лидс
|Заявка
|26
|11
|2
|13
|43 - 44
|35
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|27 - 33
|34
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|29 - 43
|33
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|31 - 44
|30
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|18 - 34
|28
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|27 - 44
|26
|17.
|Брайтон
|Заявка
|26
|5
|11
|10
|26 - 33
|26
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|26
|4
|11
|11
|21 - 32
|23
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|26
|3
|8
|15
|20 - 55
|17
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|26
|3
|2
|21
|15 - 43
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|27 - 8
|32
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|21 - 15
|24
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 16
|23
|4.
|Челси
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 11
|23
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|28 - 19
|21
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 13
|21
|7.
|Лестер
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|20 - 19
|19
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|9.
|Арсенал
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 14
|18
|10.
|Лидс
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 17
|17
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 16
|17
|12.
|Эвертон
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|20 - 16
|16
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 14
|16
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 21
|16
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 22
|15
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 17
|10
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 32
|10
|19.
|Брайтон
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|12 - 17
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|9 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 8
|30
|2.
|Лестер
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 11
|30
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|8
|5
|0
|25 - 13
|29
|4.
|Эвертон
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|20 - 13
|26
|5.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 10
|23
|6.
|Челси
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|21
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 16
|21
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|25 - 18
|20
|9.
|Арсенал
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|18 - 13
|19
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 14
|18
|11.
|Лидс
|Заявка
|13
|6
|0
|7
|24 - 27
|18
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|15 - 22
|17
|13.
|Брайтон
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 19
|15
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 28
|13
|16.
|Фулхэм
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|13 - 15
|13
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|8 - 20
|12
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 22
|11
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 23
|7
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|13
|1
|1
|11
|6 - 23
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ливерпуль» – «Челси» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ливерпуль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Челси» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ливерпуль» – «Челси», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ливерпуль - Челси
Исход игры
Ливерпуль
60.4% (29)
Ничья
25% (12)
Челси
14.6% (7)
Тотал 2.5
Больше
60.87% (28)
Меньше
39.13% (18)
Обе команды забьют
Да
76.09% (35)
Нет
23.91% (11)
Популярный счёт
2:1 Ливерпуль
31.3% (15)
1:0 Ливерпуль
20.8% (10)
1:1 Ничья
14.6% (7)
1:2 Челси
10.4% (5)
2:2 Ничья
6.3% (3)
3:1 Ливерпуль
6.3% (3)
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