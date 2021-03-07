Вест Бромвич
Позже
Стадион: Хоуторнс
Ньюкасл
27
О'Ши
Дара
35
Йокушлу
Окай
10
Филлипс
Мэтт
17
Диань
Мбайе
17
Крафт
Эмиль
14
Хэйден
Айзак
28
Уиллок
Джо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 О'Ши ДараЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Йокушлу ОкайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Филлипс МэттПолузащитник
-
17 Диань МбайеНападающий
- Запасные игроки
-
25 Баттон ДэвидВратарь
-
22 Пелтьер ЛиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Сойерс РоменПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Эллардайс Сэм
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хэйден АйзакПолузащитник
-
28 Уиллок ДжоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Дарлоу КарлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Льюис ДжамалЗащитник
- Полузащитник
-
11 Ритчи МэттПолузащитник
-
12 Гейл ДуайтНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Брюс Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Перейра Матеус
|5 (2)
|0.19
|2.
|Бартли Кайл
|3
|0.11
|3.
|Галлахер Конор
|2
|0.07
|4.
|Аджайи Олувасемилого
|2
|0.07
|5.
|Робинсон Каллум
|2
|0.07
|6.
|Ферлонг Дарнелл
|1
|0.04
|7.
|Филлипс Мэтт
|1
|0.04
|8.
|Диань Мбайе
|1
|0.04
|9.
|Ахерн-Грант Карлан
|1
|0.04
|10.
|Диангана Грэди
|1
|0.04
|11.
|Гросицки Камил
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уилсон Каллум
|10 (4)
|0.38
|2.
|Альмирон Мигель
|4
|0.15
|3.
|Сен-Максимен Аллан
|2
|0.08
|4.
|Хендрик Джефф
|2
|0.08
|5.
|Жоэлинтон
|1
|0.04
|6.
|Шелви Джонджо
|1
|0.04
|7.
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.04
|8.
|Кларк Киран
|1
|0.04
|9.
|Кэрролл Эндрю
|1
|0.04
|10.
|Ласcеллс Джамал
|1
|0.04
|11.
|Гейл Дуайт
|1
|0.04
|12.
|Уиллок Джо
|1
|0.04
|13.
|Фрейзер Райан
|0
|0
|14.
|Льюис Джамал
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Галлахер Конор
|8
|0
|2.
|Аджайи Олувасемилого
|3
|1
|3.
|Ливермор Джейк
|2
|1
|4.
|Перейра Матеус
|2
|1
|5.
|Бартли Кайл
|3
|0
|6.
|Сойерс Ромен
|3
|0
|7.
|Ферлонг Дарнелл
|3
|0
|8.
|О'Ши Дара
|3
|0
|9.
|Иванович Бранислав
|2
|0
|10.
|Снодграсс Роберт
|2
|0
|11.
|Гиббс Киран
|0
|1
|12.
|Робсон-Кану Хэл
|1
|0
|13.
|Филлипс Мэтт
|1
|0
|14.
|Пелтьер Ли
|1
|0
|15.
|Йокушлу Окай
|1
|0
|16.
|Диань Мбайе
|1
|0
|17.
|Ахерн-Грант Карлан
|1
|0
|18.
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хэйден Айзак
|8
|0
|2.
|Шелви Джонджо
|4
|0
|3.
|Шёр Фабиан
|4
|0
|4.
|Льюис Джамал
|4
|0
|5.
|Хендрик Джефф
|2
|1
|6.
|Кларк Киран
|3
|0
|7.
|Дарлоу Карл
|3
|0
|8.
|Ласcеллс Джамал
|3
|0
|9.
|Жоэлинтон
|3
|0
|10.
|Фрейзер Райан
|1
|1
|11.
|Фернандес Федерико
|2
|0
|12.
|Уилсон Каллум
|2
|0
|13.
|Крафт Эмиль
|2
|0
|14.
|Мёрфи Джейкоб
|2
|0
|15.
|Лонгстафф Шон
|2
|0
|16.
|Ритчи Мэтт
|1
|0
|17.
|Кэрролл Эндрю
|1
|0
|18.
|Манкильо Хави
|1
|0
|19.
|Альмирон Мигель
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вест Бромвич
|31.58% (6)
|15.79% (3)
|5.26% (1)
|31.58% (6)
|5.26% (1)
|10.53% (2)
|Ньюкасл
|11.54% (3)
|11.54% (3)
|7.69% (2)
|15.38% (4)
|15.38% (4)
|38.46% (10)
Предыдущие игры
Вест Бромвич Последние 20 матчей: +3 =5 -12Вест Бромвич 0:1 Эвертон Вест Бромвич 1:0 Брайтон Бёрнли 0:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:1 Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм 2:0 Вест Бромвич Шеффилд Юнайтед 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 Фулхэм Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич Блэкпул 2:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:4 Арсенал Вест Бромвич 0:5 Лидс Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич
Ньюкасл Последние 20 матчей: +4 =3 -13Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл Челси 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 3:2 Саутгемптон
Ньюкасл 1:2 Кристал Пэлас Эвертон 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 1:2 Лидс Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Арсенал 3:0 Ньюкасл Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл Арсенал 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:2 Лестер Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Брентфорд 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Фулхэм Лидс 5:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Челси
Последние игры между собой
Вест Бромвич: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Ньюкасл: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Ньюкасл 1:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:2 Ньюкасл Премьер-лига Вест Бромвич 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:3 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:3 Вест Бромвич Премьер-лига Ньюкасл 3:3 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Вест Бромвич 4:2 Ньюкасл Кубок Ньюкасл 2:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:1 Ньюкасл Вест Бромвич 2:3 Ньюкасл Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|27
|20
|5
|2
|56 - 17
|65
|2.
|Лестер
|Заявка
|28
|16
|5
|7
|48 - 32
|53
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|27
|14
|9
|4
|53 - 32
|51
|4.
|Челси
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|42 - 25
|47
|5.
|Эвертон
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|39 - 33
|46
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|40 - 31
|45
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|47 - 35
|43
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|42 - 27
|42
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|26
|12
|4
|10
|38 - 27
|40
|10.
|Арсенал
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|35 - 28
|38
|11.
|Лидс
|Заявка
|26
|11
|2
|13
|43 - 44
|35
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|28 - 37
|35
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|29 - 43
|34
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|33 - 44
|33
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|20 - 36
|30
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|27 - 44
|26
|17.
|Брайтон
|Заявка
|27
|5
|11
|11
|27 - 35
|26
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|27
|4
|11
|12
|21 - 33
|23
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|27
|3
|8
|16
|20 - 56
|17
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|28
|4
|2
|22
|16 - 45
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|31 - 9
|35
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|21 - 15
|24
|3.
|Челси
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 11
|23
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 17
|23
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|28 - 19
|21
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 13
|21
|7.
|Лестер
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|20 - 19
|19
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|9.
|Арсенал
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 14
|18
|10.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|12 - 16
|18
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 16
|17
|12.
|Лидс
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 17
|17
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 16
|17
|14.
|Эвертон
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 21
|17
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 22
|15
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|8 - 18
|10
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 33
|10
|19.
|Брайтон
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|13 - 19
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|10 - 22
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|28 - 13
|34
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 8
|30
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|25 - 13
|30
|4.
|Эвертон
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|21 - 13
|29
|5.
|Челси
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 14
|24
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|18 - 11
|23
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 14
|21
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 16
|21
|9.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|25 - 18
|20
|10.
|Арсенал
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|19 - 14
|20
|11.
|Лидс
|Заявка
|13
|6
|0
|7
|24 - 27
|18
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|15 - 22
|17
|13.
|Брайтон
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|16 - 28
|16
|15.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 23
|16
|16.
|Фулхэм
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|13 - 15
|13
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|8 - 20
|12
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 22
|11
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 23
|7
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|13
|1
|1
|11
|6 - 23
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|
|2.45
|3.26
|3.30
|
|Бонус: 5 000 ₽
|2.43
|3.24
|3.28
Самый высокий коэффициент на матч «Вест Бромвич» – «Ньюкасл» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вест Бромвич» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ньюкасл» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вест Бромвич» – «Ньюкасл», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Вест Бромвич - Ньюкасл
Исход игры
Вест Бромвич
46.6% (68)
Ничья
39% (57)
Ньюкасл
14.4% (21)
Тотал 2.5
Больше
29.08% (41)
Меньше
70.92% (100)
Обе команды забьют
Да
63.83% (90)
Нет
36.17% (51)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (49)
1:0 Вест Бромвич
24% (35)
2:1 Вест Бромвич
20.5% (30)
1:2 Ньюкасл
6.2% (9)
0:1 Ньюкасл
5.5% (8)
0:0 Ничья
2.7% (4)
0:2 Ньюкасл
1.4% (2)
2:0 Вест Бромвич
1.4% (2)
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