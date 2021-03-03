  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Вест Бромвич
 
Позже

Стадион:
Ньюкасл

Бомбардиры внутри турнира

Вест Бромвич
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перейра Матеус 5 (2) 0.19
2. Бартли Кайл 3 0.11
3. Галлахер Конор 2 0.07
4. Аджайи Олувасемилого 2 0.07
5. Робинсон Каллум 2 0.07
6. Ферлонг Дарнелл 1 0.04
7. Филлипс Мэтт 1 0.04
8. Диань Мбайе 1 0.04
9. Ахерн-Грант Карлан 1 0.04
10. Диангана Грэди 1 0.04
11. Гросицки Камил 0 0
Ньюкасл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уилсон Каллум 10 (4) 0.38
2. Альмирон Мигель 4 0.15
3. Сен-Максимен Аллан 2 0.08
4. Хендрик Джефф 2 0.08
5. Жоэлинтон 1 0.04
6. Шелви Джонджо 1 0.04
7. Мёрфи Джейкоб 1 0.04
8. Кларк Киран 1 0.04
9. Кэрролл Эндрю 1 0.04
10. Ласcеллс Джамал 1 0.04
11. Гейл Дуайт 1 0.04
12. Уиллок Джо 1 0.04
13. Фрейзер Райан 0 0
14. Льюис Джамал 0 0

Карточки

Вест Бромвич
# Игрок      
1. Галлахер Конор 8 0
2. Аджайи Олувасемилого 3 1
3. Ливермор Джейк 2 1
4. Перейра Матеус 2 1
5. Бартли Кайл 3 0
6. Сойерс Ромен 3 0
7. Ферлонг Дарнелл 3 0
8. О'Ши Дара 3 0
9. Иванович Бранислав 2 0
10. Снодграсс Роберт 2 0
11. Гиббс Киран 0 1
12. Робсон-Кану Хэл 1 0
13. Филлипс Мэтт 1 0
14. Пелтьер Ли 1 0
15. Йокушлу Окай 1 0
16. Диань Мбайе 1 0
17. Ахерн-Грант Карлан 1 0
18. Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 0
Ньюкасл
# Игрок      
1. Хэйден Айзак 8 0
2. Шелви Джонджо 4 0
3. Шёр Фабиан 4 0
4. Льюис Джамал 4 0
5. Хендрик Джефф 2 1
6. Кларк Киран 3 0
7. Дарлоу Карл 3 0
8. Ласcеллс Джамал 3 0
9. Жоэлинтон 3 0
10. Фрейзер Райан 1 1
11. Фернандес Федерико 2 0
12. Уилсон Каллум 2 0
13. Крафт Эмиль 2 0
14. Мёрфи Джейкоб 2 0
15. Лонгстафф Шон 2 0
16. Ритчи Мэтт 1 0
17. Кэрролл Эндрю 1 0
18. Манкильо Хави 1 0
19. Альмирон Мигель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вест Бромвич 31.58% (6) 15.79% (3) 5.26% (1) 31.58% (6) 5.26% (1) 10.53% (2)
 Ньюкасл 11.54% (3) 11.54% (3) 7.69% (2) 15.38% (4) 15.38% (4) 38.46% (10)

Предыдущие игры

Вест Бромвич Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Вест Бромвич 0:1 Эвертон Вест Бромвич 1:0 Брайтон Бёрнли 0:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:1 Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм 2:0 Вест Бромвич Шеффилд Юнайтед 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 Фулхэм Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич Блэкпул 2:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:4 Арсенал Вест Бромвич 0:5 Лидс Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич
Ньюкасл Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл Челси 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 3:2 Саутгемптон
Ньюкасл 1:2 Кристал Пэлас Эвертон 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 1:2 Лидс Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Арсенал 3:0 Ньюкасл Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл Арсенал 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:2 Лестер Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Брентфорд 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Фулхэм Лидс 5:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Челси

Последние игры между собой

Вест Бромвич: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Ньюкасл: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:3 Ньюкасл Кубок Ньюкасл 0:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:2 Ньюкасл Премьер-лига
Ньюкасл 1:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:2 Ньюкасл Премьер-лига Вест Бромвич 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:3 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:3 Вест Бромвич Премьер-лига Ньюкасл 3:3 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Вест Бромвич 4:2 Ньюкасл Кубок Ньюкасл 2:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:1 Ньюкасл Вест Бромвич 2:3 Ньюкасл Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 27 20 5 2 56 - 17 65
2. Манчестер Юнайтед Заявка 27 14 9 4 53 - 32 51
3. Лестер Заявка 27 15 5 7 46 - 31 50
4. Челси Заявка 27 13 8 6 42 - 25 47
5. Эвертон Заявка 26 14 4 8 39 - 33 46
6. Вест Хэм Заявка 26 13 6 7 40 - 31 45
7. Ливерпуль Заявка 27 12 7 8 47 - 35 43
8. Тоттенхэм Заявка 26 12 6 8 42 - 27 42
9. Астон Вилла Заявка 25 12 3 10 38 - 27 39
10. Арсенал Заявка 26 11 4 11 34 - 27 37
11. Лидс Заявка 26 11 2 13 43 - 44 35
12. Вулверхэмптон Заявка 27 9 7 11 28 - 37 34
13. Кристал Пэлас Заявка 27 9 7 11 29 - 43 34
14. Саутгемптон Заявка 26 8 6 12 31 - 44 30
15. Бёрнли Заявка 27 7 8 12 19 - 35 29
16. Ньюкасл Заявка 26 7 5 14 27 - 44 26
17. Брайтон Заявка 26 5 11 10 26 - 33 26
18. Фулхэм Заявка 27 4 11 12 21 - 33 23
19. Вест Бромвич Заявка 27 3 8 16 20 - 56 17
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 27 4 2 21 16 - 43 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 14 11 2 1 31 - 9 35
2. Вест Хэм Заявка 13 7 3 3 21 - 15 24
3. Челси Заявка 13 6 5 2 23 - 11 23
4. Ливерпуль Заявка 14 7 2 5 22 - 17 23
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 3 4 28 - 19 21
6. Тоттенхэм Заявка 13 6 3 4 21 - 13 21
7. Лестер Заявка 13 6 1 6 20 - 19 19
8. Вулверхэмптон Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
9. Арсенал Заявка 13 5 3 5 16 - 14 18
10. Лидс Заявка 13 5 2 6 19 - 17 17
11. Саутгемптон Заявка 13 5 2 6 17 - 16 17
12. Эвертон Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
13. Бёрнли Заявка 14 4 5 5 11 - 15 17
14. Кристал Пэлас Заявка 14 4 5 5 14 - 21 17
15. Астон Вилла Заявка 11 5 1 5 20 - 16 16
16. Ньюкасл Заявка 13 4 3 6 16 - 22 15
17. Брайтон Заявка 13 1 7 5 12 - 17 10
18. Шеффилд Юнайтед Заявка 14 3 1 10 10 - 20 10
19. Фулхэм Заявка 14 2 4 8 8 - 18 10
20. Вест Бромвич Заявка 14 2 4 8 9 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 14 9 4 1 26 - 12 31
2. Манчестер Сити Заявка 13 9 3 1 25 - 8 30
3. Манчестер Юнайтед Заявка 14 8 6 0 25 - 13 30
4. Эвертон Заявка 13 9 2 2 21 - 13 29
5. Челси Заявка 14 7 3 4 19 - 14 24
6. Астон Вилла Заявка 14 7 2 5 18 - 11 23
7. Тоттенхэм Заявка 13 6 3 4 21 - 14 21
8. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 19 - 16 21
9. Ливерпуль Заявка 13 5 5 3 25 - 18 20
10. Арсенал Заявка 13 6 1 6 18 - 13 19
11. Лидс Заявка 13 6 0 7 24 - 27 18
12. Кристал Пэлас Заявка 13 5 2 6 15 - 22 17
13. Брайтон Заявка 13 4 4 5 14 - 16 16
14. Вулверхэмптон Заявка 14 4 3 7 13 - 23 15
15. Саутгемптон Заявка 13 3 4 6 14 - 28 13
16. Фулхэм Заявка 13 2 7 4 13 - 15 13
17. Бёрнли Заявка 13 3 3 7 8 - 20 12
18. Ньюкасл Заявка 13 3 2 8 11 - 22 11
19. Вест Бромвич Заявка 13 1 4 8 11 - 23 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 13 1 1 11 6 - 23 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Бромвич - Ньюкасл от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 марта 2021, осталось 2 дня 13 часов 48 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Вест Бромвич 45.3% (24)
    X 35.8% (19)
    Ньюкасл 18.9% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вест Бромвич
    Ничья
    Ньюкасл
    2.52
    3.40
    3.07
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      2.52 3.40 3.07
    Бонус: 5 000 ₽ 2.50 3.38 3.04

    Самый высокий коэффициент на матч «Вест Бромвич» – «Ньюкасл» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вест Бромвич» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ньюкасл» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вест Бромвич» – «Ньюкасл», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5
    8.90 1.06 3.96 1.25 2.62 1.49 1.96 1.98 1.51 2.56 1.29 3.62 1.17 5.10 1.06 8.70
    7.90 1.04 6.75 1.08 3.04 1.36 2.26 1.64 1.76 2.18 1.37 3.10 1.24 3.88 1.07 7.00 1.05 7.50 1.00 10.75
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.24 1.65 1.49 2.62 1.23 4.18 1.08 7.80
    2.72 1.46 1.77 2.05 1.36 3.15 1.10 6.80 1.07 8.20
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.88 1.42 1.79 2.02 1.39 3.00 1.17 5.10
    3.45 1.31 2.32 1.61 1.56 2.43 1.21 4.40 1.14 5.70

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.98 1.78
    Букмекер Да Нет
    4.94 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.76 1.27
    Где смотреть матч Вест Бромвич - Ньюкасл онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline



    Прогнозы на матч Вест Бромвич - Ньюкасл

    Исход игры
    Вест Бромвич
    45.3% (24)
    Ничья
    35.8% (19)
    Ньюкасл
    18.9% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.37% (16)
    Меньше
    68.63% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    64.71% (33)
    Нет
    35.29% (18)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.1% (17)
    1:0 Вест Бромвич
    26.4% (14)
    2:1 Вест Бромвич
    18.9% (10)
    1:2 Ньюкасл
    9.4% (5)
    0:1 Ньюкасл
    5.7% (3)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     