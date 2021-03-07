  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Ливерпуль
0:0
Первый тайм: 41'

Стадион:
Фулхэм
0'
38' Желтая карточка
Тете Кенни
41'
1
Алиссон
Бекер
76
Уильямс
Неко
47
Филлипс
Натаниэль
46
Уильямс
Рис
III
26
Робертсон
Эндрю
7
Милнер
Джеймс
5
Вейналдум
Джорджиньо
8
Кейта
Наби
23
Шакири
Джердан
11
Салах
Мохамед
20
Жота
Диогу
1
Ареола
Альфонс
2
Тете
Кенни
5
Андерсен
Йоаким
16
Адарабиойо
Олуватосин
34
Эйна
Ола
14
Рид
Бобби
18
Лемина
Марио
21
Рид
Харрисон
19
Лукмен
Адемола
17
Кавалейру
Иван
27
Майя
Джош
Ливерпуль
4-3-1-2
Фулхэм
4-4-2

Ход матча

38'
 
Тете Кенни

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 17 (6) 0.61
2. Мане Садио 7 0.25
3. Фирмино Роберто 6 0.21
4. Жота Диогу 5 0.18
5. Вейналдум Джорджиньо 2 0.07
6. Робертсон Эндрю 1 0.04
7. Александер-Арнольд Трент 1 0.04
8. Матип Жоэль 1 0.04
9. Хендерсон Джордан 1 0.04
10. Джонс Кёртис 1 0.04
11. Ван Дейк Виргил 1 0.04
12. Минамино Такуми 1 0.04
13. Шакири Джердан 0 0
14. Милнер Джеймс 0 0
15. Окслейд-Чемберлен Алекс 0 0
Фулхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рид Бобби 5 0.18
2. Лукмен Адемола 4 0.14
3. Кавалейру Иван 3 (1) 0.11
4. Митрович Александр 2 (1) 0.07
5. Эйна Ола 2 0.07
6. Майя Джош 2 0.07
7. Кэрни Том 1 0.04
8. Лофтус-Чик Рубен 1 0.04
9. Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0
10. Рид Харрисон 0 0
11. Тете Кенни 0 0
12. Андерсен Йоаким 0 0

Карточки

Ливерпуль
# Игрок      
1. Фабиньо Энрике 5 0
2. Тьяго Алькантара 3 0
3. Мане Садио 3 0
4. Матип Жоэль 2 0
5. Шакири Джердан 2 0
6. Кабак Озан 2 0
7. Джонс Кёртис 2 0
8. Филлипс Натаниэль 2 0
9. Милнер Джеймс 1 0
10. Вейналдум Джорджиньо 1 0
11. Фирмино Роберто 1 0
12. Ван Дейк Виргил 1 0
13. Робертсон Эндрю 1 0
14. Алиссон Бекер 1 0
15. Александер-Арнольд Трент 1 0
16. Уильямс Неко 1 0
Фулхэм
# Игрок      
1. Андерсен Йоаким 4 1
2. Робинсон Энтони 4 1
3. Рид Бобби 5 0
4. Рид Харрисон 5 0
5. Замбо-Ангисса Андре-Франк 5 0
6. Лукмен Адемола 4 0
7. Камара Абубакар 1 1
8. Кэрни Том 2 0
9. Ле Маршан Максим 2 0
10. Гектор Майкл 2 0
11. Брайан Джо 2 0
12. Митрович Александр 2 0
13. Кавалейру Иван 2 0
14. Лофтус-Чик Рубен 2 0
15. Эйна Ола 2 0
16. Одои Денис 1 0
17. Лемина Марио 1 0
18. Тете Кенни 1 0
19. Онома Джошуа 1 0
20. Адарабиойо Олуватосин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ливерпуль 11.36% (5) 9.09% (4) 20.45% (9) 20.45% (9) 18.18% (8) 20.45% (9)
 Фулхэм 15% (3) 20% (4) 10% (2) 10% (2) 30% (6) 15% (3)

Предыдущие игры

Ливерпуль Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Ливерпуль 0:1 Челси Шеффилд Юнайтед 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Эвертон РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль
Лестер 3:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити Ливерпуль 0:1 Брайтон Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:1 Бёрнли Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Фулхэм 1:1 Ливерпуль Митьюлланд 1:1 Ливерпуль
Фулхэм Последние 20 матчей: +4 =10 -6
Фулхэм 0:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 0:0 Фулхэм Фулхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:1 Фулхэм
Эвертон 0:2 Фулхэм Фулхэм 0:0 Вест Хэм Фулхэм 0:2 Лестер Вест Бромвич 2:2 Фулхэм Брайтон 0:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Бёрнли Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Фулхэм 0:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Фулхэм КПР 0:2 Фулхэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон Ньюкасл 1:1 Фулхэм Фулхэм 0:0 Брайтон Фулхэм 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Лестер 1:2 Фулхэм

Последние игры между собой

Ливерпуль: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 3
Фулхэм: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 11
Фулхэм 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Фулхэм 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:3 Ливерпуль Премьер-лига
Ливерпуль 4:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:0 Фулхэм Премьер-лига Ливерпуль 0:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:0 Ливерпуль Премьер-лига Фулхэм 2:5 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:0 Фулхэм Премьер-лига Ливерпуль 0:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Фулхэм 0:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Фулхэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 27 20 5 2 56 - 17 65
2. Лестер Заявка 28 16 5 7 48 - 32 53
3. Манчестер Юнайтед Заявка 27 14 9 4 53 - 32 51
4. Челси Заявка 27 13 8 6 42 - 25 47
5. Эвертон Заявка 26 14 4 8 39 - 33 46
6. Вест Хэм Заявка 26 13 6 7 40 - 31 45
7. Ливерпуль 0:0 Заявка 28 12 8 8 47 - 35 44
8. Тоттенхэм Заявка 26 12 6 8 42 - 27 42
9. Астон Вилла Заявка 26 12 4 10 38 - 27 40
10. Арсенал Заявка 27 11 5 11 35 - 28 38
11. Лидс Заявка 26 11 2 13 43 - 44 35
12. Вулверхэмптон Заявка 28 9 8 11 28 - 37 35
13. Кристал Пэлас Заявка 27 9 7 11 29 - 43 34
14. Саутгемптон Заявка 27 9 6 12 33 - 44 33
15. Бёрнли Заявка 28 7 9 12 20 - 36 30
16. Ньюкасл Заявка 27 7 6 14 27 - 44 27
17. Брайтон Заявка 27 5 11 11 27 - 35 26
18. Фулхэм 0:0 Заявка 28 4 12 12 21 - 33 24
19. Вест Бромвич Заявка 28 3 9 16 20 - 56 18
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 28 4 2 22 16 - 45 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 14 11 2 1 31 - 9 35
2. Вест Хэм Заявка 13 7 3 3 21 - 15 24
3. Ливерпуль 0:0 Заявка 15 7 3 5 22 - 17 24
4. Челси Заявка 13 6 5 2 23 - 11 23
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 3 4 28 - 19 21
6. Тоттенхэм Заявка 13 6 3 4 21 - 13 21
7. Лестер Заявка 13 6 1 6 20 - 19 19
8. Вулверхэмптон Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
9. Арсенал Заявка 13 5 3 5 16 - 14 18
10. Бёрнли Заявка 15 4 6 5 12 - 16 18
11. Астон Вилла Заявка 12 5 2 5 20 - 16 17
12. Лидс Заявка 13 5 2 6 19 - 17 17
13. Саутгемптон Заявка 13 5 2 6 17 - 16 17
14. Эвертон Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
15. Кристал Пэлас Заявка 14 4 5 5 14 - 21 17
16. Ньюкасл Заявка 13 4 3 6 16 - 22 15
17. Вест Бромвич Заявка 15 2 5 8 9 - 33 11
18. Фулхэм 0:0 Заявка 14 2 4 8 8 - 18 10
19. Брайтон Заявка 14 1 7 6 13 - 19 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 3 1 11 10 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 15 10 4 1 28 - 13 34
2. Манчестер Сити Заявка 13 9 3 1 25 - 8 30
3. Манчестер Юнайтед Заявка 14 8 6 0 25 - 13 30
4. Эвертон Заявка 13 9 2 2 21 - 13 29
5. Челси Заявка 14 7 3 4 19 - 14 24
6. Астон Вилла Заявка 14 7 2 5 18 - 11 23
7. Тоттенхэм Заявка 13 6 3 4 21 - 14 21
8. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 19 - 16 21
9. Ливерпуль 0:0 Заявка 13 5 5 3 25 - 18 20
10. Арсенал Заявка 14 6 2 6 19 - 14 20
11. Лидс Заявка 13 6 0 7 24 - 27 18
12. Кристал Пэлас Заявка 13 5 2 6 15 - 22 17
13. Брайтон Заявка 13 4 4 5 14 - 16 16
14. Саутгемптон Заявка 14 4 4 6 16 - 28 16
15. Вулверхэмптон Заявка 15 4 4 7 13 - 23 16
16. Фулхэм 0:0 Заявка 14 2 8 4 13 - 15 14
17. Бёрнли Заявка 13 3 3 7 8 - 20 12
18. Ньюкасл Заявка 14 3 3 8 11 - 22 12
19. Вест Бромвич Заявка 13 1 4 8 11 - 23 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 13 1 1 11 6 - 23 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 41'
    Джердан Шакири взялся за исполнение штрафного удара, но вместе со стенкой перекинул и ворота. 
  • 40'
    До сих пор 0-0, а уже практически закончился первый тайм, пять минут основного времени остаётся. Если смотреть по моментам, то к голу ближе был лондонский клуб. 
  • Желтая карточка
    39'
    Первая жёлтая карточка в нашем матче, её на свой счёт записывает Тете.
  • 38'
    Иван Кавалейру взялся за исполнение углового удара, но мяч после его навеса был выбит защитниками "Ливерпуля". 
  • Опасный момент
    37'
    Адемола Лукман стреляет из пределов штрафной площадки, но попадает в соперника - корнер будет для лондонцев. 

Бонус 5 000 руб.
от букмекера




Бонус 1 000 руб.
от букмекера



  • 35'
    Ожесточённая битва, в которой даже форма не выдерживает. Шорты порвались у Маджа, который вынужден был покинуть пределы поля и сменить их. 
  • 34'
    На своей половине поля "Ливерпуль" владеет мячом, пытаясь выманить противника. Пока не удаётся, "Фулхэм" не рискует. 
  • 33'
    Ещё один удар от хозяев, теперь уже Джеймс Милнер попытал удачу, но отправил мяч выше перекладины. 
  • 32'
    Альфонс Ареола вступает в игру, забирая мяч после дальнего удара Наби Кейта. 
  • 30'
    Иван Кавалейру встретился с мячом в штрафной площадке "Ливерпуля", но долго подстраивался под удар, в итоге так и не пробил. 
  • 29'
    Джош Маджа открылся под передачу в штрафной площадке, но вовремя вышел из ворот Алиссон Бекер и мяч забрал. 
  • 27'
    Рис Уильямс решил разрядить обстановку выносом мяч в центр поля, после чего гости едва не провели быструю атаку, но ошибся в передаче Тете. 
  • 26'
    Мало бьют команды по воротам, даже несмотря на частые попытки Мохамеда Салаха. У хозяев одно попадание, у гостей пока 0.
  • Офсайд
    25'
    Прервана атака лондонского клуба, поторопился Лукман, в результате чего оказался в положении "вне игры".
  • 24'
    Адемола Лукман решил разыграть корнер, а только затем был выполнен навес, но защитники "Ливерпуля" сняли верх. 
  • Угловой
    23'
    Наступление "Фулхэма" через фланг завершается назначением углового удара. 
  • 22'
    А Салах не останавливается, снова пробует забить, но сейчас мяч проходит мимо ворот после удара египтянина. 
  • 20'
    Начали футболисты "Фулхэма" активно, даже могли забить, но в последние минуты вынуждены играть у своих ворот.
  • 19'
    Жота открылся под передачу перед штрафной площадкой соперника, но пробить не сумел, так как успешно в отборе сыграл Йоаким Андерсен.
  • 18'
    Пока нравится игра гостей. действуют смело, не замыкаются в обороне. С другой стороны, ситуация вынуждает, нужно побеждать и выходить из зоны вылета. 
  • Офсайд
    17'
    Мохамед Салах пока самый активный в матче, снова пробует выйти на ударную позицию, однако на сей раз оказывается в офсайде. 
  • 15'
    А теперь Салах сам решает завершить атаку, входит в штрафную площадку и пробрасывает себе на ход, но слишком сильно. 
  • 14'
    Встретился с мячом Салах, попытался обострить ситуацию, выполнил проникающую передачу в штрафную площадку, но соперники перехватили. 
  • 13'
    Надёжно действует на выходе Алиссон Бекер, забирая мяч после навеса с фланга от Тете. 
  • 12'
    "Ливерпуль" старается действовать широко, растягивая оборону соперника, а гости играют максимально просто, вскрывая оборонительные редуты противника через центральную зону.
  • Опасный момент
    10'
    ОПАСНО! Адемола Лукман мог отличаться, но, оказавшись перед вратарём "Ливерпуля", в створ не попал.
  • 9'
    Робертсон встретился с мячом на фланге, попытался выполнить подачу, но игровой снаряд встретился с защитником "Фулхэма", от которого отправился в аут.
  • 8'
    Хорошая атака хозяев. Жота взял игру на себя и пробил по воротам с угла штрафной площади, но не попал. 
  • 7'
    Резво начали гости, но "Ливерпуль" постепенно начинает приходить в себя, перехватывая инициативу.
  • 5'
    Фланговая атака "Ливерпуля" завершается безадресным кроссом Джердана Шакири. 
  • 4'
    Рывок Салаха к воротам соперника успешным не получается, египтянина останавливает Лемина. 
  • Опасный момент
    3'
    Кенни Тете выполняет подачу в штрафную площадку, пробивает головой Джош Маджа, но в створ не попадает. 
  • 2'
    Бобби Рид выполняет передачу в направлении штрафной площадки, но она прерывается соперниками.
  • Первый тайм начался
    1'
    На "Энфилде" начинается футбол. 
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anfield. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  1.65 3.91 5.92
Бонус: 5 000 ₽ 1.60 4.25 6.05
Бонус: 5 000 ₽ 1.63 4.00 5.80
  1.68 3.99 5.65

Самый высокий коэффициент на матч «Ливерпуль» – «Фулхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ливерпуль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фулхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ливерпуль» – «Фулхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6
11.00 1.04 4.88 1.18 3.10 1.37 2.24 1.68 1.74 2.15 1.43 2.82 1.26 3.84 1.14 5.80 1.08 6.60 1.06 7.60 1.01 11.50
10.50 1.01 9.60 1.03 3.70 1.26 2.95 1.40 2.03 1.87 1.56 2.43 1.36 3.04 1.15 4.90 1.10 5.50 1.01 9.80 1.02 9.60
12.00 1.02 8.60 1.05 3.65 1.28 2.85 1.44 1.96 1.90 1.75 2.15 1.55 2.60 1.70 2.15 1.35 3.20 1.16 5.30 1.12 5.80 1.03 10.50 1.02 11.00 1.01 17.50
3.71 1.31 2.86 1.47 2.26 1.70 1.96 1.94 1.74 2.21 1.52 2.70 1.50 2.76 1.35 3.43 1.12 7.16
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.49 1.56 1.63 2.34 1.30 3.48 1.11 6.45
3.20 1.35 2.11 1.73 1.48 2.65 1.16 5.30 1.11 6.55
1.97 1.83 1.44 2.80 1.14 5.70
3.18 1.40 2.61 1.55 2.04 1.88 1.63 2.41 1.45 2.94 1.35 3.45
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.32 1.33 2.02 1.79 1.51 2.49 1.26 3.92
4.05 1.24 2.83 1.43 1.74 2.09 1.31 3.45 1.21 4.40
2.75 1.41 1.71 2.06 1.30 3.35 1.32 3.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.83 1.98
1.99 1.90
Букмекер Да Нет
5.02 1.17
4.90 1.16
Букмекер Да Нет
3.54 1.28
3.60 1.25
Где смотреть матч Ливерпуль 0:0 Фулхэм онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Ливерпуль 0:0 Фулхэм

Исход игры
Ливерпуль
95.2% (140)
Ничья
2.7% (4)
Фулхэм
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
41.96% (60)
Меньше
58.04% (83)
Обе команды забьют
Да
32.87% (47)
Нет
67.13% (96)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
46.3% (68)
2:1 Ливерпуль
19.7% (29)
3:0 Ливерпуль
9.5% (14)
3:1 Ливерпуль
8.8% (13)
1:0 Ливерпуль
7.5% (11)
0:1 Фулхэм
1.4% (2)
1:1 Ничья
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 