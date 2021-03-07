Адемола Лукман стреляет из пределов штрафной площадки, но попадает в соперника - корнер будет для лондонцев.

Иван Кавалейру взялся за исполнение углового удара, но мяч после его навеса был выбит защитниками "Ливерпуля".

Первая жёлтая карточка в нашем матче, её на свой счёт записывает Тете.

До сих пор 0-0, а уже практически закончился первый тайм, пять минут основного времени остаётся. Если смотреть по моментам, то к голу ближе был лондонский клуб.

Джердан Шакири взялся за исполнение штрафного удара, но вместе со стенкой перекинул и ворота.

35' Ожесточённая битва, в которой даже форма не выдерживает. Шорты порвались у Маджа, который вынужден был покинуть пределы поля и сменить их.

34' На своей половине поля "Ливерпуль" владеет мячом, пытаясь выманить противника. Пока не удаётся, "Фулхэм" не рискует.

33' Ещё один удар от хозяев, теперь уже Джеймс Милнер попытал удачу, но отправил мяч выше перекладины.

32' Альфонс Ареола вступает в игру, забирая мяч после дальнего удара Наби Кейта.

30' Иван Кавалейру встретился с мячом в штрафной площадке "Ливерпуля", но долго подстраивался под удар, в итоге так и не пробил.

29' Джош Маджа открылся под передачу в штрафной площадке, но вовремя вышел из ворот Алиссон Бекер и мяч забрал.

27' Рис Уильямс решил разрядить обстановку выносом мяч в центр поля, после чего гости едва не провели быструю атаку, но ошибся в передаче Тете.

26' Мало бьют команды по воротам, даже несмотря на частые попытки Мохамеда Салаха. У хозяев одно попадание, у гостей пока 0.

25' Прервана атака лондонского клуба, поторопился Лукман, в результате чего оказался в положении "вне игры".

24' Адемола Лукман решил разыграть корнер, а только затем был выполнен навес, но защитники "Ливерпуля" сняли верх.

23' Наступление "Фулхэма" через фланг завершается назначением углового удара.

22' А Салах не останавливается, снова пробует забить, но сейчас мяч проходит мимо ворот после удара египтянина.

20' Начали футболисты "Фулхэма" активно, даже могли забить, но в последние минуты вынуждены играть у своих ворот.

19' Жота открылся под передачу перед штрафной площадкой соперника, но пробить не сумел, так как успешно в отборе сыграл Йоаким Андерсен.

18' Пока нравится игра гостей. действуют смело, не замыкаются в обороне. С другой стороны, ситуация вынуждает, нужно побеждать и выходить из зоны вылета.

17' Мохамед Салах пока самый активный в матче, снова пробует выйти на ударную позицию, однако на сей раз оказывается в офсайде.

15' А теперь Салах сам решает завершить атаку, входит в штрафную площадку и пробрасывает себе на ход, но слишком сильно.

14' Встретился с мячом Салах, попытался обострить ситуацию, выполнил проникающую передачу в штрафную площадку, но соперники перехватили.

13' Надёжно действует на выходе Алиссон Бекер, забирая мяч после навеса с фланга от Тете.

12' "Ливерпуль" старается действовать широко, растягивая оборону соперника, а гости играют максимально просто, вскрывая оборонительные редуты противника через центральную зону.

10' ОПАСНО! Адемола Лукман мог отличаться, но, оказавшись перед вратарём "Ливерпуля", в створ не попал.

9' Робертсон встретился с мячом на фланге, попытался выполнить подачу, но игровой снаряд встретился с защитником "Фулхэма", от которого отправился в аут.

8' Хорошая атака хозяев. Жота взял игру на себя и пробил по воротам с угла штрафной площади, но не попал.

7' Резво начали гости, но "Ливерпуль" постепенно начинает приходить в себя, перехватывая инициативу.

5' Фланговая атака "Ливерпуля" завершается безадресным кроссом Джердана Шакири.

4' Рывок Салаха к воротам соперника успешным не получается, египтянина останавливает Лемина.

3' Кенни Тете выполняет подачу в штрафную площадку, пробивает головой Джош Маджа, но в створ не попадает.

2' Бобби Рид выполняет передачу в направлении штрафной площадки, но она прерывается соперниками.