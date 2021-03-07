Манчестер Сити
Позже
Стадион: Этихад Стэдиум
Манчестер Юнайтед
27
Канселу
Жоау
26
Марез
Рияд
23
Шоу
Люк
17
Фред
Сантос
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Канселу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Марез РиядНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
47 Фоден ФилНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
- Полузащитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Грант ЛиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Теллес АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диалло АмадНападающий
-
74 Шортайр ШолаНападающий
-
Главный тренер: Сульшер Уле Гуннар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гюндоган Илкай
|11 (1)
|0.41
|2.
|Стерлинг Рахим
|9
|0.33
|3.
|Марез Рияд
|7
|0.26
|4.
|Жезус Габриэль
|6
|0.22
|5.
|Фоден Фил
|6
|0.22
|6.
|Де Брёйне Кевин
|3 (2)
|0.11
|7.
|Стоунс Джон
|3
|0.11
|8.
|Силва Бернарду
|2
|0.07
|9.
|Торрес Ферран
|2
|0.07
|10.
|Канселу Жоау
|1
|0.04
|11.
|Уокер Кайл
|1
|0.04
|12.
|Родри Эрнандес
|1 (1)
|0.04
|13.
|Менди Бенжамен
|1
|0.04
|14.
|Аке Натан
|1
|0.04
|15.
|Диаш Рубен
|1
|0.04
|16.
|Эдерсон Мораес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фернандеш Бруну
|15 (7)
|0.56
|2.
|Рэшфорд Маркус
|9
|0.33
|3.
|Кавани Эдинсон
|6
|0.22
|4.
|Марсьяль Антони
|4
|0.15
|5.
|Мактоминай Скотт
|4
|0.15
|6.
|Погба Поль
|3
|0.11
|7.
|Джеймс Дэниэл
|3
|0.11
|8.
|Уан-Биссака Аарон
|2
|0.07
|9.
|Магуайр Гарри
|2
|0.07
|10.
|Линделоф Виктор
|1
|0.04
|11.
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0.04
|12.
|Ван де Бек Донни
|1
|0.04
|13.
|Шоу Люк
|0
|0
|14.
|Мата Хуан
|0
|0
|15.
|Теллес Алекс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Канселу Жоау
|4
|0
|2.
|Родри Эрнандес
|3
|0
|3.
|Аке Натан
|3
|0
|4.
|Силва Бернарду
|3
|0
|5.
|Диаш Рубен
|3
|0
|6.
|Фернандиньо Фернандо
|2
|0
|7.
|Стерлинг Рахим
|2
|0
|8.
|Менди Бенжамен
|2
|0
|9.
|Эдерсон Мораес
|2
|0
|10.
|Де Брёйне Кевин
|1
|0
|11.
|Уокер Кайл
|1
|0
|12.
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|13.
|Жезус Габриэль
|1
|0
|14.
|Торрес Ферран
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Магуайр Гарри
|7
|0
|2.
|Фернандеш Бруну
|5
|0
|3.
|Шоу Люк
|5
|0
|4.
|Фред Сантос
|4
|0
|5.
|Погба Поль
|3
|0
|6.
|Рэшфорд Маркус
|3
|0
|7.
|Матич Неманья
|2
|0
|8.
|Байи Эрик
|2
|0
|9.
|Туанзебе Аксел
|2
|0
|10.
|Джеймс Дэниэл
|2
|0
|11.
|Марсьяль Антони
|0
|1
|12.
|Кавани Эдинсон
|1
|0
|13.
|Ван де Бек Донни
|1
|0
|14.
|Хендерсон Дин
|1
|0
|15.
|Фосу-Менса Тимоти
|1
|0
|16.
|Уан-Биссака Аарон
|1
|0
|17.
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Манчестер Сити
|14.55% (8)
|27.27% (15)
|14.55% (8)
|10.91% (6)
|12.73% (7)
|20% (11)
|Манчестер Юнайтед
|5.88% (3)
|19.61% (10)
|13.73% (7)
|9.8% (5)
|25.49% (13)
|25.49% (13)
Предыдущие игры
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +20 =0 -0Манчестер Сити 4:1 Вулверхэмптон Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм Боруссия М 0:2 Манчестер Сити Арсенал 0:1 Манчестер Сити
Эвертон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм Суонси 1:3 Манчестер Сити Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити Бёрнли 0:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити Челтенем 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Манчестер Сити 1:0 Брайтон Манчестер Сити 3:0 Бирмингем Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Челси 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Арсенал 1:4 Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =8 -2Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед Челси 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл
Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Вест Бромвич 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Уотфорд Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед
Последние игры между собой
Манчестер Сити: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Манчестер Юнайтед: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Манчестер Юнайтед 1:3 Манчестер Сити Кубок лиги Манчестер Сити 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Сити 2:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Международный кубок чемпионов Манчестер Сити 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Сити Кубок лиги Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 4:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|27
|20
|5
|2
|56 - 17
|65
|2.
|Лестер
|Заявка
|28
|16
|5
|7
|48 - 32
|53
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|27
|14
|9
|4
|53 - 32
|51
|4.
|Челси
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|42 - 25
|47
|5.
|Эвертон
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|39 - 33
|46
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|40 - 31
|45
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|47 - 36
|43
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|42 - 27
|42
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|26
|12
|4
|10
|38 - 27
|40
|10.
|Арсенал
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|35 - 28
|38
|11.
|Лидс
|Заявка
|26
|11
|2
|13
|43 - 44
|35
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|28 - 37
|35
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|29 - 43
|34
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|33 - 44
|33
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|20 - 36
|30
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|27 - 44
|27
|17.
|Брайтон
|Заявка
|27
|5
|11
|11
|27 - 35
|26
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|28
|5
|11
|12
|22 - 33
|26
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|28
|3
|9
|16
|20 - 56
|18
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|28
|4
|2
|22
|16 - 45
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|31 - 9
|35
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|21 - 15
|24
|3.
|Челси
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 11
|23
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|22 - 18
|23
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|28 - 19
|21
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 13
|21
|7.
|Лестер
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|20 - 19
|19
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|9.
|Арсенал
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 14
|18
|10.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|12 - 16
|18
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 16
|17
|12.
|Лидс
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 17
|17
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 16
|17
|14.
|Эвертон
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 21
|17
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 22
|15
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|9 - 33
|11
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|8 - 18
|10
|19.
|Брайтон
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|13 - 19
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|10 - 22
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|28 - 13
|34
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 8
|30
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|25 - 13
|30
|4.
|Эвертон
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|21 - 13
|29
|5.
|Челси
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 14
|24
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|18 - 11
|23
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 14
|21
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 16
|21
|9.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|25 - 18
|20
|10.
|Арсенал
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|19 - 14
|20
|11.
|Лидс
|Заявка
|13
|6
|0
|7
|24 - 27
|18
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|15 - 22
|17
|13.
|Брайтон
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|16 - 28
|16
|15.
|Фулхэм
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 15
|16
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 23
|16
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|8 - 20
|12
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 22
|12
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 23
|7
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|13
|1
|1
|11
|6 - 23
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|
|1.52
|4.74
|6.85
|
|Бонус: 5 000 ₽
|1.54
|4.85
|6.90
|
|1.50
|4.46
|7.37
Самый высокий коэффициент на матч «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Манчестер Сити» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Манчестер Сити
82.7% (134)
Ничья
11.7% (19)
Манчестер Юнайтед
5.6% (9)
Тотал 2.5
Больше
71.05% (108)
Меньше
28.95% (44)
Обе команды забьют
Да
76.97% (117)
Нет
23.03% (35)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Сити
47.5% (77)
1:0 Манчестер Сити
11.7% (19)
2:0 Манчестер Сити
9.3% (15)
3:1 Манчестер Сити
7.4% (12)
1:1 Ничья
6.2% (10)
2:2 Ничья
4.3% (7)
3:2 Манчестер Сити
3.1% (5)
1:2 Манчестер Юнайтед
1.9% (3)
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