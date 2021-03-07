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Манчестер Сити
 
Позже

Стадион:
Манчестер Юнайтед
31
Эдерсон
Мораес
27
Канселу
Жоау
3
Диаш
Рубен
5
Стоунс
Джон
11
Зинченко
Александр
17
Де
Брёйне
Кевин
16
Родри
Эрнандес
8
Гюндоган
Илкай
26
Марез
Рияд
9
Жезус
Габриэль
7
Стерлинг
Рахим
26
Хендерсон
Дин
29
Уан-Биссака
Аарон
2
Линделоф
Виктор
5
Магуайр
Гарри
23
Шоу
Люк
39
Мактоминай
Скотт
17
Фред
Сантос
21
Джеймс
Дэниэл
18
Фернандеш
Бруну
10
Рэшфорд
Маркус
9
Марсьяль
Антони
Манчестер Сити
4-3-3
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гюндоган Илкай 11 (1) 0.41
2. Стерлинг Рахим 9 0.33
3. Марез Рияд 7 0.26
4. Жезус Габриэль 6 0.22
5. Фоден Фил 6 0.22
6. Де Брёйне Кевин 3 (2) 0.11
7. Стоунс Джон 3 0.11
8. Силва Бернарду 2 0.07
9. Торрес Ферран 2 0.07
10. Канселу Жоау 1 0.04
11. Уокер Кайл 1 0.04
12. Родри Эрнандес 1 (1) 0.04
13. Менди Бенжамен 1 0.04
14. Аке Натан 1 0.04
15. Диаш Рубен 1 0.04
16. Эдерсон Мораес 0 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандеш Бруну 15 (7) 0.56
2. Рэшфорд Маркус 9 0.33
3. Кавани Эдинсон 6 0.22
4. Марсьяль Антони 4 0.15
5. Мактоминай Скотт 4 0.15
6. Погба Поль 3 0.11
7. Джеймс Дэниэл 3 0.11
8. Уан-Биссака Аарон 2 0.07
9. Магуайр Гарри 2 0.07
10. Линделоф Виктор 1 0.04
11. Гринвуд Мэйсон 1 0.04
12. Ван де Бек Донни 1 0.04
13. Шоу Люк 0 0
14. Мата Хуан 0 0
15. Теллес Алекс 0 0

Карточки

Манчестер Сити
# Игрок      
1. Канселу Жоау 4 0
2. Родри Эрнандес 3 0
3. Аке Натан 3 0
4. Силва Бернарду 3 0
5. Диаш Рубен 3 0
6. Фернандиньо Фернандо 2 0
7. Стерлинг Рахим 2 0
8. Менди Бенжамен 2 0
9. Эдерсон Мораес 2 0
10. Де Брёйне Кевин 1 0
11. Уокер Кайл 1 0
12. Лапорт Эмерик 1 0
13. Жезус Габриэль 1 0
14. Торрес Ферран 1 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Магуайр Гарри 7 0
2. Фернандеш Бруну 5 0
3. Шоу Люк 5 0
4. Фред Сантос 4 0
5. Погба Поль 3 0
6. Рэшфорд Маркус 3 0
7. Матич Неманья 2 0
8. Байи Эрик 2 0
9. Туанзебе Аксел 2 0
10. Джеймс Дэниэл 2 0
11. Марсьяль Антони 0 1
12. Кавани Эдинсон 1 0
13. Ван де Бек Донни 1 0
14. Хендерсон Дин 1 0
15. Фосу-Менса Тимоти 1 0
16. Уан-Биссака Аарон 1 0
17. Гринвуд Мэйсон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Сити 14.55% (8) 27.27% (15) 14.55% (8) 10.91% (6) 12.73% (7) 20% (11)
 Манчестер Юнайтед 5.88% (3) 19.61% (10) 13.73% (7) 9.8% (5) 25.49% (13) 25.49% (13)

Предыдущие игры

Манчестер Сити Последние 20 матчей: +20 =0 -0
Манчестер Сити 4:1 Вулверхэмптон Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм Боруссия М 0:2 Манчестер Сити Арсенал 0:1 Манчестер Сити
Эвертон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм Суонси 1:3 Манчестер Сити Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити Бёрнли 0:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити Челтенем 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Манчестер Сити 1:0 Брайтон Манчестер Сити 3:0 Бирмингем Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Челси 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Арсенал 1:4 Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед Челси 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл
Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Вест Бромвич 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Уотфорд Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед

Последние игры между собой

Манчестер Сити: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Манчестер Юнайтед: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Кубок лиги Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед Кубок лиги
Манчестер Юнайтед 1:3 Манчестер Сити Кубок лиги Манчестер Сити 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Сити 2:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Международный кубок чемпионов Манчестер Сити 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Сити Кубок лиги Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 4:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 27 20 5 2 56 - 17 65
2. Лестер Заявка 28 16 5 7 48 - 32 53
3. Манчестер Юнайтед Заявка 27 14 9 4 53 - 32 51
4. Челси Заявка 27 13 8 6 42 - 25 47
5. Эвертон Заявка 26 14 4 8 39 - 33 46
6. Вест Хэм Заявка 26 13 6 7 40 - 31 45
7. Ливерпуль Заявка 28 12 7 9 47 - 36 43
8. Тоттенхэм Заявка 26 12 6 8 42 - 27 42
9. Астон Вилла Заявка 26 12 4 10 38 - 27 40
10. Арсенал Заявка 27 11 5 11 35 - 28 38
11. Лидс Заявка 26 11 2 13 43 - 44 35
12. Вулверхэмптон Заявка 28 9 8 11 28 - 37 35
13. Кристал Пэлас Заявка 27 9 7 11 29 - 43 34
14. Саутгемптон Заявка 27 9 6 12 33 - 44 33
15. Бёрнли Заявка 28 7 9 12 20 - 36 30
16. Ньюкасл Заявка 27 7 6 14 27 - 44 27
17. Брайтон Заявка 27 5 11 11 27 - 35 26
18. Фулхэм Заявка 28 5 11 12 22 - 33 26
19. Вест Бромвич Заявка 28 3 9 16 20 - 56 18
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 28 4 2 22 16 - 45 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 14 11 2 1 31 - 9 35
2. Вест Хэм Заявка 13 7 3 3 21 - 15 24
3. Челси Заявка 13 6 5 2 23 - 11 23
4. Ливерпуль Заявка 15 7 2 6 22 - 18 23
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 3 4 28 - 19 21
6. Тоттенхэм Заявка 13 6 3 4 21 - 13 21
7. Лестер Заявка 13 6 1 6 20 - 19 19
8. Вулверхэмптон Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
9. Арсенал Заявка 13 5 3 5 16 - 14 18
10. Бёрнли Заявка 15 4 6 5 12 - 16 18
11. Астон Вилла Заявка 12 5 2 5 20 - 16 17
12. Лидс Заявка 13 5 2 6 19 - 17 17
13. Саутгемптон Заявка 13 5 2 6 17 - 16 17
14. Эвертон Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
15. Кристал Пэлас Заявка 14 4 5 5 14 - 21 17
16. Ньюкасл Заявка 13 4 3 6 16 - 22 15
17. Вест Бромвич Заявка 15 2 5 8 9 - 33 11
18. Фулхэм Заявка 14 2 4 8 8 - 18 10
19. Брайтон Заявка 14 1 7 6 13 - 19 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 3 1 11 10 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 15 10 4 1 28 - 13 34
2. Манчестер Сити Заявка 13 9 3 1 25 - 8 30
3. Манчестер Юнайтед Заявка 14 8 6 0 25 - 13 30
4. Эвертон Заявка 13 9 2 2 21 - 13 29
5. Челси Заявка 14 7 3 4 19 - 14 24
6. Астон Вилла Заявка 14 7 2 5 18 - 11 23
7. Тоттенхэм Заявка 13 6 3 4 21 - 14 21
8. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 19 - 16 21
9. Ливерпуль Заявка 13 5 5 3 25 - 18 20
10. Арсенал Заявка 14 6 2 6 19 - 14 20
11. Лидс Заявка 13 6 0 7 24 - 27 18
12. Кристал Пэлас Заявка 13 5 2 6 15 - 22 17
13. Брайтон Заявка 13 4 4 5 14 - 16 16
14. Саутгемптон Заявка 14 4 4 6 16 - 28 16
15. Фулхэм Заявка 14 3 7 4 14 - 15 16
16. Вулверхэмптон Заявка 15 4 4 7 13 - 23 16
17. Бёрнли Заявка 13 3 3 7 8 - 20 12
18. Ньюкасл Заявка 14 3 3 8 11 - 22 12
19. Вест Бромвич Заявка 13 1 4 8 11 - 23 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 13 1 1 11 6 - 23 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • До матча
  • Приветствуем всех поклонников английского футбола! Сегодня на поле стадиона "Этихад" состоится дерби - "Сити", напрочь забывший о ничьих и поражениях, примет "красных дьяволов" Сульшера. Для вас игру прокомментирует Георгий Артмеладзе.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 марта 2021, осталось 17 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 157
Манчестер Сити 82.8% (130)
X 11.5% (18)
Манчестер Юнайтед 5.7% (9)
Все прогнозы
3.55 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Манчестер Юнайтед
1.54
4.85
7.05
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  1.52 4.74 6.85
Бонус: 5 000 ₽ 1.54 4.85 6.90
  1.50 4.46 7.37

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 5.75 5.75
11.00 1.04 4.88 1.18 3.16 1.36 2.23 1.66 1.78 2.20 1.43 2.83 1.27 3.76 1.13 5.90 1.10 7.00 1.00 11.50
9.10 1.02 8.20 1.05 3.54 1.28 2.79 1.44 2.01 1.98 1.53 2.50 1.35 3.10 1.14 5.00 1.10 5.55 1.01 9.80 1.03 8.90
3.76 1.30 2.88 1.47 2.26 1.70 1.95 1.95 1.73 2.22 1.51 2.71 1.52 2.70 1.34 3.44 1.12 7.22
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.46 1.55 1.61 2.31 1.30 3.52 1.12 6.25
3.00 1.39 1.97 1.84 1.45 2.75 1.14 5.60 1.10 6.85
3.15 1.40 2.58 1.56 2.01 1.89 1.62 2.43 1.44 2.97 1.35 3.47
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.38 1.32 2.04 1.78 1.52 2.53 1.25 3.94
3.95 1.25 2.79 1.44 1.73 2.11 1.31 3.45 1.21 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.09 1.70
Букмекер Да Нет
5.30 1.16
Букмекер Да Нет
3.94 1.25
Где смотреть матч Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед онлайн

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Прогнозы на матч Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед

Исход игры
Манчестер Сити
82.7% (134)
Ничья
11.7% (19)
Манчестер Юнайтед
5.6% (9)
Тотал 2.5
Больше
71.05% (108)
Меньше
28.95% (44)
Обе команды забьют
Да
76.97% (117)
Нет
23.03% (35)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Сити
47.5% (77)
1:0 Манчестер Сити
11.7% (19)
2:0 Манчестер Сити
9.3% (15)
3:1 Манчестер Сити
7.4% (12)
1:1 Ничья
6.2% (10)
2:2 Ничья
4.3% (7)
3:2 Манчестер Сити
3.1% (5)
1:2 Манчестер Юнайтед
1.9% (3)
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