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Тоттенхэм
 
Позже

Стадион:
Кристал Пэлас
1
Льорис
Уго
2
Доэрти
Мэтт
6
Санчес
Давинсон
4
Алдервейрельд
Тоби
3
Регилон
Серхио
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
8
Уинкс
Гарри
9
Бэйл
Гарет
27
Лукас
Моура
7
Сон
Хынмин
10
Кейн
Гарри
31
Гуаита
Висенте
2
Уорд
Джоэл
8
Куйяте
Шейку
24
Кэхилл
Гари
3
Ван
Анхольт
Патрик
10
Таунсенд
Андрос
44
Ридевальд
Жайро
4
Миливоевич
Лука
25
Эзе
Эберечи
9
Айю
Джордан
20
Бентеке
Кристиан
Тоттенхэм
4-2-3-1
Кристал Пэлас
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кейн Гарри 14 (3) 0.54
2. Сон Хынмин 13 0.5
3. Бэйл Гарет 3 0.12
4. Лукас Моура 3 0.12
5. Н'Домбеле Тангай 3 0.12
6. Орье Серж 2 0.08
7. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0.04
8. Ло Чельсо Джовани 1 0.04
9. Алдервейрельд Тоби 1 0.04
10. Регилон Серхио 0 0
11. Бергвейн Стевен 0 0
12. Доэрти Мэтт 0 0
13. Дэвис Бен 0 0
Кристал Пэлас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Заха Уилфрид 9 (2) 0.33
2. Бентеке Кристиан 4 0.15
3. Эзе Эберечи 3 0.11
4. Шлупп Джеффри 2 0.07
5. Ридевальд Жайро 2 0.07
6. Таунсенд Андрос 1 0.04
7. Айю Джордан 1 0.04
8. Бачуайи Миши 1 0.04
9. Кэхилл Гари 1 0.04
10. Данн Скотт 1 0.04
11. Куйяте Шейку 1 0.04
12. Матета Жан-Филипп 1 0.04
13. Макартур Джеймс 0 0
14. Уорд Джоэл 0 0
15. Клайн Натаниэль 0 0
16. Ван Анхольт Патрик 0 0

Карточки

Тоттенхэм
# Игрок      
1. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 6 0
2. Ламела Эрик 4 0
3. Уинкс Гарри 4 0
4. Доэрти Мэтт 2 1
5. Ло Чельсо Джовани 3 0
6. Регилон Серхио 3 0
7. Сиссоко Мусса 2 0
8. Алдервейрельд Тоби 2 0
9. Дайер Эрик 2 0
10. Бергвейн Стевен 2 0
11. Н'Домбеле Тангай 2 0
12. Бэйл Гарет 1 0
13. Кейн Гарри 1 0
14. Дэвис Бен 1 0
Кристал Пэлас
# Игрок      
1. Миливоевич Лука 7 1
2. Заха Уилфрид 4 0
3. Макартур Джеймс 3 0
4. Уорд Джоэл 3 0
5. Бентеке Кристиан 1 1
6. Гуаита Висенте 2 0
7. Клайн Натаниэль 2 0
8. Шлупп Джеффри 2 0
9. Эзе Эберечи 2 0
10. Томкинс Джеймс 1 0
11. Кэхилл Гари 1 0
12. Маккарти Джеймс 1 0
13. Данн Скотт 1 0
14. Ван Анхольт Патрик 1 0
15. Айю Джордан 1 0
16. Ридевальд Жайро 1 0
17. Митчелл Тайрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тоттенхэм 26.83% (11) 14.63% (6) 17.07% (7) 17.07% (7) 14.63% (6) 9.76% (4)
 Кристал Пэлас 22.22% (6) 22.22% (6) 7.41% (2) 14.81% (4) 14.81% (4) 18.52% (5)

Предыдущие игры

Тоттенхэм Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Фулхэм 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Бёрнли Тоттенхэм 4:0 Вольфсбергер Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм
Вольфсбергер 1:4 Тоттенхэм Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм Эвертон 5:4 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Вест Бромвич Тоттенхэм 0:1 Челси Брайтон 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Уиком 1:4 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Фулхэм Марин 0:5 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Брентфорд Тоттенхэм 3:0 Лидс Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Сток Сити 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:2 Лестер
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас 0:0 Фулхэм Брайтон 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:3 Бёрнли
Лидс 2:0 Кристал Пэлас Ньюкасл 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Лестер Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас

Последние игры между собой

Тоттенхэм: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 3
Кристал Пэлас: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 11
Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 4:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига
Кристал Пэлас 2:0 Тоттенхэм Кубок Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Тоттенхэм 0:1 Кристал Пэлас Кубок Кристал Пэлас 1:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 28 20 5 3 56 - 19 65
2. Манчестер Юнайтед Заявка 28 15 9 4 55 - 32 54
3. Лестер Заявка 28 16 5 7 48 - 32 53
4. Челси Заявка 27 13 8 6 42 - 25 47
5. Эвертон Заявка 26 14 4 8 39 - 33 46
6. Вест Хэм Заявка 26 13 6 7 40 - 31 45
7. Ливерпуль Заявка 28 12 7 9 47 - 36 43
8. Тоттенхэм Заявка 26 12 6 8 42 - 27 42
9. Астон Вилла Заявка 26 12 4 10 38 - 27 40
10. Арсенал Заявка 27 11 5 11 35 - 28 38
11. Лидс Заявка 26 11 2 13 43 - 44 35
12. Вулверхэмптон Заявка 28 9 8 11 28 - 37 35
13. Кристал Пэлас Заявка 27 9 7 11 29 - 43 34
14. Саутгемптон Заявка 27 9 6 12 33 - 44 33
15. Бёрнли Заявка 28 7 9 12 20 - 36 30
16. Ньюкасл Заявка 27 7 6 14 27 - 44 27
17. Брайтон Заявка 27 5 11 11 27 - 35 26
18. Фулхэм Заявка 28 5 11 12 22 - 33 26
19. Вест Бромвич Заявка 28 3 9 16 20 - 56 18
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 28 4 2 22 16 - 45 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 15 11 2 2 31 - 11 35
2. Вест Хэм Заявка 13 7 3 3 21 - 15 24
3. Челси Заявка 13 6 5 2 23 - 11 23
4. Ливерпуль Заявка 15 7 2 6 22 - 18 23
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 3 4 28 - 19 21
6. Тоттенхэм Заявка 13 6 3 4 21 - 13 21
7. Лестер Заявка 13 6 1 6 20 - 19 19
8. Вулверхэмптон Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
9. Арсенал Заявка 13 5 3 5 16 - 14 18
10. Бёрнли Заявка 15 4 6 5 12 - 16 18
11. Астон Вилла Заявка 12 5 2 5 20 - 16 17
12. Лидс Заявка 13 5 2 6 19 - 17 17
13. Саутгемптон Заявка 13 5 2 6 17 - 16 17
14. Эвертон Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
15. Кристал Пэлас Заявка 14 4 5 5 14 - 21 17
16. Ньюкасл Заявка 13 4 3 6 16 - 22 15
17. Вест Бромвич Заявка 15 2 5 8 9 - 33 11
18. Фулхэм Заявка 14 2 4 8 8 - 18 10
19. Брайтон Заявка 14 1 7 6 13 - 19 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 3 1 11 10 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 15 10 4 1 28 - 13 34
2. Манчестер Юнайтед Заявка 15 9 6 0 27 - 13 33
3. Манчестер Сити Заявка 13 9 3 1 25 - 8 30
4. Эвертон Заявка 13 9 2 2 21 - 13 29
5. Челси Заявка 14 7 3 4 19 - 14 24
6. Астон Вилла Заявка 14 7 2 5 18 - 11 23
7. Тоттенхэм Заявка 13 6 3 4 21 - 14 21
8. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 19 - 16 21
9. Ливерпуль Заявка 13 5 5 3 25 - 18 20
10. Арсенал Заявка 14 6 2 6 19 - 14 20
11. Лидс Заявка 13 6 0 7 24 - 27 18
12. Кристал Пэлас Заявка 13 5 2 6 15 - 22 17
13. Брайтон Заявка 13 4 4 5 14 - 16 16
14. Саутгемптон Заявка 14 4 4 6 16 - 28 16
15. Фулхэм Заявка 14 3 7 4 14 - 15 16
16. Вулверхэмптон Заявка 15 4 4 7 13 - 23 16
17. Бёрнли Заявка 13 3 3 7 8 - 20 12
18. Ньюкасл Заявка 14 3 3 8 11 - 22 12
19. Вест Бромвич Заявка 13 1 4 8 11 - 23 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 13 1 1 11 6 - 23 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • До матча
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча "Тоттенхэм" - "Кристал Пэлас", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tottenham Hotspur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Кристал Пэлас от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 марта 2021, осталось считанные секунды.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  1.59 4.28 6.30
Бонус: 10 000 ₽ 1.53 4.20 6.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.58 4.33 6.55
Бонус: 5 000 ₽ 1.58 4.10 6.50
  1.54 4.31 6.96

Самый высокий коэффициент на матч «Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тоттенхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кристал Пэлас» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.00 1.03 4.90 1.18 3.16 1.36 2.18 1.68 1.69 2.20 1.40 2.92 1.25 4.04 1.12 6.20
10.00 1.05 3.55 1.30 2.75 1.46 1.89 1.92 1.50 2.60 1.34 3.30 1.12 6.20
9.60 1.02 8.50 1.04 3.46 1.29 2.75 1.45 1.94 1.96 1.49 2.62 1.32 3.26 1.13 5.25 1.09 5.85 1.01 10.75
11.00 1.01 8.10 1.06 3.50 1.31 2.75 1.50 2.18 1.73 1.93 1.93 1.72 2.20 1.49 2.75 1.32 3.40 1.15 5.70 1.10 6.20 1.03 11.00 1.02 11.00 0.00 19.00
3.73 1.30 2.86 1.47 2.26 1.70 1.95 1.95 1.72 2.22 1.51 2.72 1.48 2.81 1.34 3.47 1.12 7.12
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.50 1.53 1.62 2.30 1.30 3.52 1.12 6.35
2.85 1.39 1.91 1.83 1.41 2.75 1.09 6.60
3.00 1.39 1.98 1.83 1.44 2.77 1.14 5.75 1.10 7.10
1.92 1.88 1.48 2.90 1.16 6.10
3.18 1.40 2.61 1.55 2.03 1.88 1.62 2.41 1.45 2.95
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.32 1.33 1.98 1.82 1.48 2.62 1.22 4.24
3.90 1.23 2.75 1.42 1.69 2.09 1.18 4.40
3.85 1.26 2.65 1.48 1.70 2.15 1.28 3.68 1.19 4.80
2.60 1.47 1.65 2.15 1.27 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.02 1.75
2.01 1.74
1.98 1.77
Букмекер Да Нет
5.15 1.17
5.00 1.15
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
3.94 1.25
3.75 1.24
3.80 1.23
Где смотреть матч Тоттенхэм - Кристал Пэлас онлайн

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Прогнозы на матч Тоттенхэм - Кристал Пэлас

Исход игры
Тоттенхэм
98.6% (146)
Ничья
1.4% (2)
Кристал Пэлас
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
41.67% (60)
Меньше
58.33% (84)
Обе команды забьют
Да
36.81% (53)
Нет
63.19% (91)
Популярный счёт
2:0 Тоттенхэм
48% (71)
2:1 Тоттенхэм
25% (37)
3:1 Тоттенхэм
8.8% (13)
1:0 Тоттенхэм
8.1% (12)
3:0 Тоттенхэм
4.7% (7)
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