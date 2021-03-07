Тоттенхэм
Позже
Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Кристал Пэлас
27
Лукас
Моура
10
Кейн
Гарри
24
Кэхилл
Гари
25
Эзе
Эберечи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Лукас МоураПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кейн ГарриНападающий
- Запасные игроки
-
12 Харт ДжоВратарь
-
33 Дэвис БенЗащитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
-
11 Ламела ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Алли ДелеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Кэхилл ГариЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Эзе ЭберечиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Келли МартинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Заха УилфридНападающий
- Нападающий
-
23 Бачуайи МишиНападающий
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кейн Гарри
|14 (3)
|0.54
|2.
|Сон Хынмин
|13
|0.5
|3.
|Бэйл Гарет
|3
|0.12
|4.
|Лукас Моура
|3
|0.12
|5.
|Н'Домбеле Тангай
|3
|0.12
|6.
|Орье Серж
|2
|0.08
|7.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0.04
|8.
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.04
|9.
|Алдервейрельд Тоби
|1
|0.04
|10.
|Регилон Серхио
|0
|0
|11.
|Бергвейн Стевен
|0
|0
|12.
|Доэрти Мэтт
|0
|0
|13.
|Дэвис Бен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Заха Уилфрид
|9 (2)
|0.33
|2.
|Бентеке Кристиан
|4
|0.15
|3.
|Эзе Эберечи
|3
|0.11
|4.
|Шлупп Джеффри
|2
|0.07
|5.
|Ридевальд Жайро
|2
|0.07
|6.
|Таунсенд Андрос
|1
|0.04
|7.
|Айю Джордан
|1
|0.04
|8.
|Бачуайи Миши
|1
|0.04
|9.
|Кэхилл Гари
|1
|0.04
|10.
|Данн Скотт
|1
|0.04
|11.
|Куйяте Шейку
|1
|0.04
|12.
|Матета Жан-Филипп
|1
|0.04
|13.
|Макартур Джеймс
|0
|0
|14.
|Уорд Джоэл
|0
|0
|15.
|Клайн Натаниэль
|0
|0
|16.
|Ван Анхольт Патрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|6
|0
|2.
|Ламела Эрик
|4
|0
|3.
|Уинкс Гарри
|4
|0
|4.
|Доэрти Мэтт
|2
|1
|5.
|Ло Чельсо Джовани
|3
|0
|6.
|Регилон Серхио
|3
|0
|7.
|Сиссоко Мусса
|2
|0
|8.
|Алдервейрельд Тоби
|2
|0
|9.
|Дайер Эрик
|2
|0
|10.
|Бергвейн Стевен
|2
|0
|11.
|Н'Домбеле Тангай
|2
|0
|12.
|Бэйл Гарет
|1
|0
|13.
|Кейн Гарри
|1
|0
|14.
|Дэвис Бен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Миливоевич Лука
|7
|1
|2.
|Заха Уилфрид
|4
|0
|3.
|Макартур Джеймс
|3
|0
|4.
|Уорд Джоэл
|3
|0
|5.
|Бентеке Кристиан
|1
|1
|6.
|Гуаита Висенте
|2
|0
|7.
|Клайн Натаниэль
|2
|0
|8.
|Шлупп Джеффри
|2
|0
|9.
|Эзе Эберечи
|2
|0
|10.
|Томкинс Джеймс
|1
|0
|11.
|Кэхилл Гари
|1
|0
|12.
|Маккарти Джеймс
|1
|0
|13.
|Данн Скотт
|1
|0
|14.
|Ван Анхольт Патрик
|1
|0
|15.
|Айю Джордан
|1
|0
|16.
|Ридевальд Жайро
|1
|0
|17.
|Митчелл Тайрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тоттенхэм
|26.83% (11)
|14.63% (6)
|17.07% (7)
|17.07% (7)
|14.63% (6)
|9.76% (4)
|Кристал Пэлас
|22.22% (6)
|22.22% (6)
|7.41% (2)
|14.81% (4)
|14.81% (4)
|18.52% (5)
Предыдущие игры
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +11 =2 -7Фулхэм 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Бёрнли Тоттенхэм 4:0 Вольфсбергер Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм
Вольфсбергер 1:4 Тоттенхэм Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм Эвертон 5:4 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Вест Бромвич Тоттенхэм 0:1 Челси Брайтон 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Уиком 1:4 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Фулхэм Марин 0:5 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Брентфорд Тоттенхэм 3:0 Лидс Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Сток Сити 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:2 Лестер
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +5 =6 -9Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас 0:0 Фулхэм Брайтон 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:3 Бёрнли
Лидс 2:0 Кристал Пэлас Ньюкасл 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Лестер Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 3
Кристал Пэлас: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 11
Кристал Пэлас 2:0 Тоттенхэм Кубок Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Тоттенхэм 0:1 Кристал Пэлас Кубок Кристал Пэлас 1:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|28
|20
|5
|3
|56 - 19
|65
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|28
|15
|9
|4
|55 - 32
|54
|3.
|Лестер
|Заявка
|28
|16
|5
|7
|48 - 32
|53
|4.
|Челси
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|42 - 25
|47
|5.
|Эвертон
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|39 - 33
|46
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|40 - 31
|45
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|47 - 36
|43
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|42 - 27
|42
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|26
|12
|4
|10
|38 - 27
|40
|10.
|Арсенал
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|35 - 28
|38
|11.
|Лидс
|Заявка
|26
|11
|2
|13
|43 - 44
|35
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|28 - 37
|35
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|29 - 43
|34
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|33 - 44
|33
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|20 - 36
|30
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|27 - 44
|27
|17.
|Брайтон
|Заявка
|27
|5
|11
|11
|27 - 35
|26
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|28
|5
|11
|12
|22 - 33
|26
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|28
|3
|9
|16
|20 - 56
|18
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|28
|4
|2
|22
|16 - 45
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|31 - 11
|35
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|21 - 15
|24
|3.
|Челси
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 11
|23
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|22 - 18
|23
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|28 - 19
|21
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 13
|21
|7.
|Лестер
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|20 - 19
|19
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|9.
|Арсенал
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 14
|18
|10.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|12 - 16
|18
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 16
|17
|12.
|Лидс
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 17
|17
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 16
|17
|14.
|Эвертон
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 21
|17
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 22
|15
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|9 - 33
|11
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|8 - 18
|10
|19.
|Брайтон
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|13 - 19
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|10 - 22
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|28 - 13
|34
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|27 - 13
|33
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 8
|30
|4.
|Эвертон
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|21 - 13
|29
|5.
|Челси
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 14
|24
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|18 - 11
|23
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 14
|21
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 16
|21
|9.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|25 - 18
|20
|10.
|Арсенал
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|19 - 14
|20
|11.
|Лидс
|Заявка
|13
|6
|0
|7
|24 - 27
|18
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|15 - 22
|17
|13.
|Брайтон
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|16 - 28
|16
|15.
|Фулхэм
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 15
|16
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 23
|16
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|8 - 20
|12
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 22
|12
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 23
|7
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|13
|1
|1
|11
|6 - 23
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тоттенхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кристал Пэлас» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Тоттенхэм - Кристал Пэлас
Исход игры
Тоттенхэм
98.6% (146)
Ничья
1.4% (2)
Кристал Пэлас
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
41.67% (60)
Меньше
58.33% (84)
Обе команды забьют
Да
36.81% (53)
Нет
63.19% (91)
Популярный счёт
2:0 Тоттенхэм
48% (71)
2:1 Тоттенхэм
25% (37)
3:1 Тоттенхэм
8.8% (13)
1:0 Тоттенхэм
8.1% (12)
3:0 Тоттенхэм
4.7% (7)
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