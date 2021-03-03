Тоттенхэм
Позже
Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Кристал Пэлас
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кейн Гарри
|14 (3)
|0.54
|2.
|Сон Хынмин
|13
|0.5
|3.
|Бэйл Гарет
|3
|0.12
|4.
|Лукас Моура
|3
|0.12
|5.
|Н'Домбеле Тангай
|3
|0.12
|6.
|Орье Серж
|2
|0.08
|7.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0.04
|8.
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.04
|9.
|Алдервейрельд Тоби
|1
|0.04
|10.
|Регилон Серхио
|0
|0
|11.
|Бергвейн Стевен
|0
|0
|12.
|Доэрти Мэтт
|0
|0
|13.
|Дэвис Бен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Заха Уилфрид
|9 (2)
|0.33
|2.
|Бентеке Кристиан
|4
|0.15
|3.
|Эзе Эберечи
|3
|0.11
|4.
|Шлупп Джеффри
|2
|0.07
|5.
|Ридевальд Жайро
|2
|0.07
|6.
|Таунсенд Андрос
|1
|0.04
|7.
|Айю Джордан
|1
|0.04
|8.
|Бачуайи Миши
|1
|0.04
|9.
|Кэхилл Гари
|1
|0.04
|10.
|Данн Скотт
|1
|0.04
|11.
|Куйяте Шейку
|1
|0.04
|12.
|Матета Жан-Филипп
|1
|0.04
|13.
|Макартур Джеймс
|0
|0
|14.
|Уорд Джоэл
|0
|0
|15.
|Клайн Натаниэль
|0
|0
|16.
|Ван Анхольт Патрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|6
|0
|2.
|Ламела Эрик
|4
|0
|3.
|Уинкс Гарри
|4
|0
|4.
|Доэрти Мэтт
|2
|1
|5.
|Ло Чельсо Джовани
|3
|0
|6.
|Регилон Серхио
|3
|0
|7.
|Сиссоко Мусса
|2
|0
|8.
|Алдервейрельд Тоби
|2
|0
|9.
|Дайер Эрик
|2
|0
|10.
|Бергвейн Стевен
|2
|0
|11.
|Н'Домбеле Тангай
|2
|0
|12.
|Бэйл Гарет
|1
|0
|13.
|Кейн Гарри
|1
|0
|14.
|Дэвис Бен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Миливоевич Лука
|7
|1
|2.
|Заха Уилфрид
|4
|0
|3.
|Макартур Джеймс
|3
|0
|4.
|Уорд Джоэл
|3
|0
|5.
|Бентеке Кристиан
|1
|1
|6.
|Гуаита Висенте
|2
|0
|7.
|Клайн Натаниэль
|2
|0
|8.
|Шлупп Джеффри
|2
|0
|9.
|Эзе Эберечи
|2
|0
|10.
|Томкинс Джеймс
|1
|0
|11.
|Кэхилл Гари
|1
|0
|12.
|Маккарти Джеймс
|1
|0
|13.
|Данн Скотт
|1
|0
|14.
|Ван Анхольт Патрик
|1
|0
|15.
|Айю Джордан
|1
|0
|16.
|Ридевальд Жайро
|1
|0
|17.
|Митчелл Тайрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тоттенхэм
|26.83% (11)
|14.63% (6)
|17.07% (7)
|17.07% (7)
|14.63% (6)
|9.76% (4)
|Кристал Пэлас
|22.22% (6)
|22.22% (6)
|7.41% (2)
|14.81% (4)
|14.81% (4)
|18.52% (5)
Предыдущие игры
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +11 =2 -7Фулхэм 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Бёрнли Тоттенхэм 4:0 Вольфсбергер Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм
Вольфсбергер 1:4 Тоттенхэм Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм Эвертон 5:4 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Вест Бромвич Тоттенхэм 0:1 Челси Брайтон 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Уиком 1:4 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Фулхэм Марин 0:5 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Брентфорд Тоттенхэм 3:0 Лидс Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Сток Сити 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:2 Лестер
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +5 =6 -9Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас 0:0 Фулхэм Брайтон 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:3 Бёрнли
Лидс 2:0 Кристал Пэлас Ньюкасл 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Лестер Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 3
Кристал Пэлас: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 11
Кристал Пэлас 2:0 Тоттенхэм Кубок Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Тоттенхэм 0:1 Кристал Пэлас Кубок Кристал Пэлас 1:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|27
|20
|5
|2
|56 - 17
|65
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|27
|14
|9
|4
|53 - 32
|51
|3.
|Лестер
|Заявка
|27
|15
|5
|7
|46 - 31
|50
|4.
|Челси
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|42 - 25
|47
|5.
|Эвертон
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|39 - 33
|46
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|40 - 31
|45
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|47 - 35
|43
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|42 - 27
|42
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|25
|12
|3
|10
|38 - 27
|39
|10.
|Арсенал
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|34 - 27
|37
|11.
|Лидс
|Заявка
|26
|11
|2
|13
|43 - 44
|35
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|28 - 37
|34
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|29 - 43
|34
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|31 - 44
|30
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|19 - 35
|29
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|27 - 44
|26
|17.
|Брайтон
|Заявка
|26
|5
|11
|10
|26 - 33
|26
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|27
|4
|11
|12
|21 - 33
|23
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|27
|3
|8
|16
|20 - 56
|17
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|27
|4
|2
|21
|16 - 43
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|31 - 9
|35
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|21 - 15
|24
|3.
|Челси
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 11
|23
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 17
|23
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|28 - 19
|21
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 13
|21
|7.
|Лестер
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|20 - 19
|19
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|9.
|Арсенал
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 14
|18
|10.
|Лидс
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 17
|17
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 16
|17
|12.
|Эвертон
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|13.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|11 - 15
|17
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 21
|17
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|20 - 16
|16
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 22
|15
|17.
|Брайтон
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|12 - 17
|10
|18.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|10 - 20
|10
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|8 - 18
|10
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 33
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|26 - 12
|31
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 8
|30
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|25 - 13
|30
|4.
|Эвертон
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|21 - 13
|29
|5.
|Челси
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 14
|24
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|18 - 11
|23
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 14
|21
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 16
|21
|9.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|25 - 18
|20
|10.
|Арсенал
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|18 - 13
|19
|11.
|Лидс
|Заявка
|13
|6
|0
|7
|24 - 27
|18
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|15 - 22
|17
|13.
|Брайтон
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 23
|15
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 28
|13
|16.
|Фулхэм
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|13 - 15
|13
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|8 - 20
|12
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 22
|11
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 23
|7
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|13
|1
|1
|11
|6 - 23
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тоттенхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кристал Пэлас» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Тоттенхэм - Кристал Пэлас
Исход игры
Тоттенхэм
98% (49)
Ничья
2% (1)
Кристал Пэлас
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
39.58% (19)
Меньше
60.42% (29)
Обе команды забьют
Да
41.67% (20)
Нет
58.33% (28)
Популярный счёт
2:0 Tottenham Hotspur
48% (24)
2:1 Tottenham Hotspur
26% (13)
3:1 Tottenham Hotspur
12% (6)
1:0 Tottenham Hotspur
8% (4)
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