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Челси
 
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Стадион:
Эвертон

Бомбардиры внутри турнира

Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абрахам Тэмми 6 0.22
2. Вернер Тимо 5 0.19
3. Маунт Мэйсон 5 (1) 0.19
4. Жоржиньо II 5 (5) 0.19
5. Жиру Оливье 4 0.15
6. Зума Курт 4 0.15
7. Чилуэлл Бен 2 0.07
8. Хадсон-Одои Каллум 2 0.07
9. Силва Тьяго 2 0.07
10. Зиеш Хаким 1 0.04
11. Хаверц Кай 1 0.04
12. Джеймс Рис II 1 0.04
13. Аспиликуэта Сесар 1 0.04
14. Пулишич Кристиан 1 0.04
15. Алонсо Маркос 1 0.04
16. Канте Н'Голо 0 0
17. Ковачич Матео 0 0
Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калверт-Льюин Доминик 13 0.5
2. Ришарлисон 6 (1) 0.23
3. Родригес Хамес 5 0.19
4. Сигурдссон Гильфи 4 (2) 0.15
5. Кин Майкл 3 0.12
6. Дукуре Абдулай 2 0.08
7. Мина Йерри 2 0.08
8. Айуоби Алекс 1 0.04
9. Бернард Дуарте 1 0.04
10. Холгейт Мэйсон 1 0.04
11. Динь Люка 0 0
12. Коулмэн Шеймус 0 0
13. Гомеш Андре 0 0
14. Годфри Бен 0 0

Карточки

Челси
# Игрок      
1. Канте Н'Голо 6 0
2. Аспиликуэта Сесар 4 0
3. Силва Тьяго 3 0
4. Зиеш Хаким 3 0
5. Чилуэлл Бен 3 0
6. Джеймс Рис II 3 0
7. Кристенсен Андреас 1 1
8. Алонсо Маркос 2 0
9. Ковачич Матео 2 0
10. Пулишич Кристиан 2 0
11. Маунт Мэйсон 2 0
12. Хаверц Кай 2 0
13. Жиру Оливье 1 0
14. Зума Курт 1 0
Эвертон
# Игрок      
1. Дукуре Абдулай 6 0
2. Холгейт Мэйсон 5 0
3. Ришарлисон 3 1
4. Аллан Маркес 4 0
5. Годфри Бен 4 0
6. Родригес Хамес 3 0
7. Кин Майкл 3 0
8. Гомеш Андре 3 0
9. Калверт-Льюин Доминик 3 0
10. Бернард Дуарте 2 0
11. Динь Люка 0 1
12. Сигурдссон Гильфи 1 0
13. Тосун Дженк 1 0
14. Ольсен Робин 1 0
15. Пикфорд Джордан 1 0
16. Мина Йерри 1 0
17. Дэйвис Том 1 0
18. Нкунку Нильс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Челси 4.88% (2) 14.63% (6) 17.07% (7) 17.07% (7) 17.07% (7) 29.27% (12)
 Эвертон 15.79% (6) 18.42% (7) 23.68% (9) 13.16% (5) 13.16% (5) 15.79% (6)

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Ливерпуль 0:1 Челси Челси 0:0 Манчестер Юнайтед Атлетико М 0:1 Челси Саутгемптон 1:1 Челси
Челси 2:0 Ньюкасл Барнсли 0:1 Челси Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Тоттенхэм 0:1 Челси Челси 2:0 Бёрнли Челси 0:0 Вулверхэмптон Челси 3:1 Лутон Таун Лестер 2:0 Челси Фулхэм 0:1 Челси Челси 4:0 Моркам Челси 1:3 Манчестер Сити Челси 1:1 Астон Вилла Арсенал 3:1 Челси Челси 3:0 Вест Хэм Вулверхэмптон 2:1 Челси Эвертон 1:0 Челси
Эвертон Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Вест Бромвич 0:1 Эвертон Эвертон 1:0 Саутгемптон Ливерпуль 0:2 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Сити
Эвертон 0:2 Фулхэм Эвертон 5:4 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон Лидс 1:2 Эвертон Эвертон 0:2 Ньюкасл Эвертон 1:1 Лестер Эвертон 3:0 Шеффилд Уэнсдей Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Эвертон 2:1 Ротерхэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 2:1 Арсенал Лестер 0:2 Эвертон Эвертон 1:0 Челси Бёрнли 1:1 Эвертон

Последние игры между собой

Челси: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Эвертон: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Эвертон 1:0 Челси Премьер-лига Челси 4:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:1 Челси Премьер-лига Эвертон 2:0 Челси Премьер-лига
Челси 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:0 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Эвертон Кубок лиги Челси 2:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:3 Челси Премьер-лига Челси 5:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:0 Челси Кубок Челси 3:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:1 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:6 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:0 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:2 Челси Премьер-лига Эвертон 2:0 Челси Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 27 20 5 2 56 - 17 65
2. Манчестер Юнайтед Заявка 27 14 9 4 53 - 32 51
3. Лестер Заявка 27 15 5 7 46 - 31 50
4. Челси Заявка 27 13 8 6 42 - 25 47
5. Эвертон Заявка 26 14 4 8 39 - 33 46
6. Вест Хэм Заявка 26 13 6 7 40 - 31 45
7. Ливерпуль Заявка 27 12 7 8 47 - 35 43
8. Тоттенхэм Заявка 26 12 6 8 42 - 27 42
9. Астон Вилла Заявка 25 12 3 10 38 - 27 39
10. Арсенал Заявка 26 11 4 11 34 - 27 37
11. Лидс Заявка 26 11 2 13 43 - 44 35
12. Вулверхэмптон Заявка 27 9 7 11 28 - 37 34
13. Кристал Пэлас Заявка 27 9 7 11 29 - 43 34
14. Саутгемптон Заявка 26 8 6 12 31 - 44 30
15. Бёрнли Заявка 27 7 8 12 19 - 35 29
16. Ньюкасл Заявка 26 7 5 14 27 - 44 26
17. Брайтон Заявка 26 5 11 10 26 - 33 26
18. Фулхэм Заявка 27 4 11 12 21 - 33 23
19. Вест Бромвич Заявка 27 3 8 16 20 - 56 17
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 27 4 2 21 16 - 43 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 14 11 2 1 31 - 9 35
2. Вест Хэм Заявка 13 7 3 3 21 - 15 24
3. Челси Заявка 13 6 5 2 23 - 11 23
4. Ливерпуль Заявка 14 7 2 5 22 - 17 23
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 3 4 28 - 19 21
6. Тоттенхэм Заявка 13 6 3 4 21 - 13 21
7. Лестер Заявка 13 6 1 6 20 - 19 19
8. Вулверхэмптон Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
9. Арсенал Заявка 13 5 3 5 16 - 14 18
10. Лидс Заявка 13 5 2 6 19 - 17 17
11. Саутгемптон Заявка 13 5 2 6 17 - 16 17
12. Эвертон Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
13. Бёрнли Заявка 14 4 5 5 11 - 15 17
14. Кристал Пэлас Заявка 14 4 5 5 14 - 21 17
15. Астон Вилла Заявка 11 5 1 5 20 - 16 16
16. Ньюкасл Заявка 13 4 3 6 16 - 22 15
17. Брайтон Заявка 13 1 7 5 12 - 17 10
18. Шеффилд Юнайтед Заявка 14 3 1 10 10 - 20 10
19. Фулхэм Заявка 14 2 4 8 8 - 18 10
20. Вест Бромвич Заявка 14 2 4 8 9 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 14 9 4 1 26 - 12 31
2. Манчестер Сити Заявка 13 9 3 1 25 - 8 30
3. Манчестер Юнайтед Заявка 14 8 6 0 25 - 13 30
4. Эвертон Заявка 13 9 2 2 21 - 13 29
5. Челси Заявка 14 7 3 4 19 - 14 24
6. Астон Вилла Заявка 14 7 2 5 18 - 11 23
7. Тоттенхэм Заявка 13 6 3 4 21 - 14 21
8. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 19 - 16 21
9. Ливерпуль Заявка 13 5 5 3 25 - 18 20
10. Арсенал Заявка 13 6 1 6 18 - 13 19
11. Лидс Заявка 13 6 0 7 24 - 27 18
12. Кристал Пэлас Заявка 13 5 2 6 15 - 22 17
13. Брайтон Заявка 13 4 4 5 14 - 16 16
14. Вулверхэмптон Заявка 14 4 3 7 13 - 23 15
15. Саутгемптон Заявка 13 3 4 6 14 - 28 13
16. Фулхэм Заявка 13 2 7 4 13 - 15 13
17. Бёрнли Заявка 13 3 3 7 8 - 20 12
18. Ньюкасл Заявка 13 3 2 8 11 - 22 11
19. Вест Бромвич Заявка 13 1 4 8 11 - 23 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 13 1 1 11 6 - 23 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Эвертон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 марта 2021, осталось 2 дня 16 часов.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 60
    Челси 85% (51)
    X 13.3% (8)
    Эвертон 1.7% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Эвертон
    1.63
    4.50
    7.00
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      1.58 4.26 6.60
    Бонус: 5 000 ₽ 1.63 4.50 6.70
    Бонус: 5 000 ₽ 1.52 4.00 7.00
      1.56 4.24 6.77

    Самый высокий коэффициент на матч «Челси» – «Эвертон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Челси» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эвертон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Челси» – «Эвертон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    11.00 1.04 4.64 1.18 3.01 1.39 2.18 1.79 1.65 2.24 1.37 3.10 1.24 4.16 1.10 6.50
    9.10 1.02 8.10 1.05 3.32 1.31 2.62 1.49 1.94 2.05 1.46 2.72 1.30 3.40 1.11 5.65 1.08 6.20 1.00 11.25
    10.50 1.03 8.10 1.06 3.40 1.33 2.55 1.53 2.11 1.78 1.84 2.03 1.71 2.14 1.45 2.80 1.31 3.50 1.13 6.10 1.09 6.50 1.01 11.50 1.01 12.00 0.00 19.50
    3.64 1.32 2.73 1.51 2.16 1.77 1.87 2.04 1.67 2.32 1.48 2.83 1.33 3.53 1.12 7.21
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.45 1.55 1.59 2.36 1.28 3.68 1.11 6.65
    2.95 1.40 1.92 1.88 1.42 2.88 1.13 6.00 1.09 7.30
    1.93 1.87 1.40 2.80 1.11 6.10
    3.06 1.42 2.51 1.58 1.95 1.95 1.59 2.50 1.42 3.06
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    3.20 1.35 1.93 1.87 1.46 2.72 1.21 4.40
    3.76 1.27 2.59 1.50 1.66 2.22 1.27 3.76 1.18 4.95
    2.65 1.49 1.67 2.12 1.25 3.55

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.06 1.73
    2.08 1.73
    Букмекер Да Нет
    5.20 1.16
    5.00 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.94 1.25
    3.85 1.22
    Где смотреть матч Челси - Эвертон онлайн

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    Прогнозы на матч Челси - Эвертон

    Исход игры
    Челси
    85% (51)
    Ничья
    13.3% (8)
    Эвертон
    1.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.63% (34)
    Меньше
    42.37% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    66.1% (39)
    Нет
    33.9% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Челси
    48.3% (29)
    1:0 Челси
    15% (9)
    2:0 Челси
    15% (9)
    1:1 Ничья
    8.3% (5)
    3:1 Челси
    3.3% (2)
    0:0 Ничья
    3.3% (2)
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