Челси
Позже
Стадион: Стэмфорд Бридж
Эвертон
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Абрахам Тэмми
|6
|0.22
|2.
|Вернер Тимо
|5
|0.19
|3.
|Маунт Мэйсон
|5 (1)
|0.19
|4.
|Жоржиньо II
|5 (5)
|0.19
|5.
|Жиру Оливье
|4
|0.15
|6.
|Зума Курт
|4
|0.15
|7.
|Чилуэлл Бен
|2
|0.07
|8.
|Хадсон-Одои Каллум
|2
|0.07
|9.
|Силва Тьяго
|2
|0.07
|10.
|Зиеш Хаким
|1
|0.04
|11.
|Хаверц Кай
|1
|0.04
|12.
|Джеймс Рис II
|1
|0.04
|13.
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0.04
|14.
|Пулишич Кристиан
|1
|0.04
|15.
|Алонсо Маркос
|1
|0.04
|16.
|Канте Н'Голо
|0
|0
|17.
|Ковачич Матео
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калверт-Льюин Доминик
|13
|0.5
|2.
|Ришарлисон
|6 (1)
|0.23
|3.
|Родригес Хамес
|5
|0.19
|4.
|Сигурдссон Гильфи
|4 (2)
|0.15
|5.
|Кин Майкл
|3
|0.12
|6.
|Дукуре Абдулай
|2
|0.08
|7.
|Мина Йерри
|2
|0.08
|8.
|Айуоби Алекс
|1
|0.04
|9.
|Бернард Дуарте
|1
|0.04
|10.
|Холгейт Мэйсон
|1
|0.04
|11.
|Динь Люка
|0
|0
|12.
|Коулмэн Шеймус
|0
|0
|13.
|Гомеш Андре
|0
|0
|14.
|Годфри Бен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Канте Н'Голо
|6
|0
|2.
|Аспиликуэта Сесар
|4
|0
|3.
|Силва Тьяго
|3
|0
|4.
|Зиеш Хаким
|3
|0
|5.
|Чилуэлл Бен
|3
|0
|6.
|Джеймс Рис II
|3
|0
|7.
|Кристенсен Андреас
|1
|1
|8.
|Алонсо Маркос
|2
|0
|9.
|Ковачич Матео
|2
|0
|10.
|Пулишич Кристиан
|2
|0
|11.
|Маунт Мэйсон
|2
|0
|12.
|Хаверц Кай
|2
|0
|13.
|Жиру Оливье
|1
|0
|14.
|Зума Курт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дукуре Абдулай
|6
|0
|2.
|Холгейт Мэйсон
|5
|0
|3.
|Ришарлисон
|3
|1
|4.
|Аллан Маркес
|4
|0
|5.
|Годфри Бен
|4
|0
|6.
|Родригес Хамес
|3
|0
|7.
|Кин Майкл
|3
|0
|8.
|Гомеш Андре
|3
|0
|9.
|Калверт-Льюин Доминик
|3
|0
|10.
|Бернард Дуарте
|2
|0
|11.
|Динь Люка
|0
|1
|12.
|Сигурдссон Гильфи
|1
|0
|13.
|Тосун Дженк
|1
|0
|14.
|Ольсен Робин
|1
|0
|15.
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|16.
|Мина Йерри
|1
|0
|17.
|Дэйвис Том
|1
|0
|18.
|Нкунку Нильс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Челси
|4.88% (2)
|14.63% (6)
|17.07% (7)
|17.07% (7)
|17.07% (7)
|29.27% (12)
|Эвертон
|15.79% (6)
|18.42% (7)
|23.68% (9)
|13.16% (5)
|13.16% (5)
|15.79% (6)
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: +11 =4 -5Ливерпуль 0:1 Челси Челси 0:0 Манчестер Юнайтед Атлетико М 0:1 Челси Саутгемптон 1:1 Челси
Челси 2:0 Ньюкасл Барнсли 0:1 Челси Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Тоттенхэм 0:1 Челси Челси 2:0 Бёрнли Челси 0:0 Вулверхэмптон Челси 3:1 Лутон Таун Лестер 2:0 Челси Фулхэм 0:1 Челси Челси 4:0 Моркам Челси 1:3 Манчестер Сити Челси 1:1 Астон Вилла Арсенал 3:1 Челси Челси 3:0 Вест Хэм Вулверхэмптон 2:1 Челси Эвертон 1:0 Челси
Эвертон Последние 20 матчей: +12 =3 -5Вест Бромвич 0:1 Эвертон Эвертон 1:0 Саутгемптон Ливерпуль 0:2 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Сити
Эвертон 0:2 Фулхэм Эвертон 5:4 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон Лидс 1:2 Эвертон Эвертон 0:2 Ньюкасл Эвертон 1:1 Лестер Эвертон 3:0 Шеффилд Уэнсдей Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Эвертон 2:1 Ротерхэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 2:1 Арсенал Лестер 0:2 Эвертон Эвертон 1:0 Челси Бёрнли 1:1 Эвертон
Последние игры между собой
Челси: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Эвертон: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Челси 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:0 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Эвертон Кубок лиги Челси 2:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:3 Челси Премьер-лига Челси 5:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:0 Челси Кубок Челси 3:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:1 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:6 Челси Премьер-лига Челси 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:0 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:2 Челси Премьер-лига Эвертон 2:0 Челси Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|27
|20
|5
|2
|56 - 17
|65
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|27
|14
|9
|4
|53 - 32
|51
|3.
|Лестер
|Заявка
|27
|15
|5
|7
|46 - 31
|50
|4.
|Челси
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|42 - 25
|47
|5.
|Эвертон
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|39 - 33
|46
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|40 - 31
|45
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|47 - 35
|43
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|42 - 27
|42
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|25
|12
|3
|10
|38 - 27
|39
|10.
|Арсенал
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|34 - 27
|37
|11.
|Лидс
|Заявка
|26
|11
|2
|13
|43 - 44
|35
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|28 - 37
|34
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|29 - 43
|34
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|31 - 44
|30
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|19 - 35
|29
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|27 - 44
|26
|17.
|Брайтон
|Заявка
|26
|5
|11
|10
|26 - 33
|26
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|27
|4
|11
|12
|21 - 33
|23
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|27
|3
|8
|16
|20 - 56
|17
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|27
|4
|2
|21
|16 - 43
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|31 - 9
|35
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|21 - 15
|24
|3.
|Челси
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 11
|23
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 17
|23
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|28 - 19
|21
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 13
|21
|7.
|Лестер
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|20 - 19
|19
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|9.
|Арсенал
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 14
|18
|10.
|Лидс
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 17
|17
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 16
|17
|12.
|Эвертон
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|13.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|11 - 15
|17
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 21
|17
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|20 - 16
|16
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 22
|15
|17.
|Брайтон
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|12 - 17
|10
|18.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|10 - 20
|10
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|8 - 18
|10
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 33
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|26 - 12
|31
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 8
|30
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|25 - 13
|30
|4.
|Эвертон
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|21 - 13
|29
|5.
|Челси
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 14
|24
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|18 - 11
|23
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 14
|21
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 16
|21
|9.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|25 - 18
|20
|10.
|Арсенал
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|18 - 13
|19
|11.
|Лидс
|Заявка
|13
|6
|0
|7
|24 - 27
|18
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|15 - 22
|17
|13.
|Брайтон
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 23
|15
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 28
|13
|16.
|Фулхэм
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|13 - 15
|13
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|8 - 20
|12
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 22
|11
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 23
|7
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|13
|1
|1
|11
|6 - 23
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Челси» – «Эвертон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Челси» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эвертон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Челси» – «Эвертон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Челси - Эвертон
Исход игры
Челси
85% (51)
Ничья
13.3% (8)
Эвертон
1.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
57.63% (34)
Меньше
42.37% (25)
Обе команды забьют
Да
66.1% (39)
Нет
33.9% (20)
Популярный счёт
2:1 Челси
48.3% (29)
1:0 Челси
15% (9)
2:0 Челси
15% (9)
1:1 Ничья
8.3% (5)
3:1 Челси
3.3% (2)
0:0 Ничья
3.3% (2)
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