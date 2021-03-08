Вест Хэм
Позже
Стадион: Олимпийский (Лондон)
Лидс
15
Доусон
Крэйг
23
Диоп
Исса
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
18
Рафинья
Диас
43
Клих
Матеуш
17
Кошта
Элдер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
-
23 Диоп ИссаЗащитник
- Защитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Тротт НатанВратарь
-
25 Мартин ДэвидВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Ноубл МаркПолузащитник
-
31 Джонсон БенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Рафинья ДиасПолузащитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кошта ЭлдерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Каприле ЭлияВратарь
- Защитник
-
24 Дэвис ЛейфЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бьелса Марсело
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соучек Томаш
|8
|0.31
|2.
|Антонио Майкл
|7
|0.27
|3.
|Боуэн Джаррод
|5
|0.19
|4.
|Лингард Джесси
|3
|0.12
|5.
|Алле Себастьян
|3
|0.12
|6.
|Форнальс Пабло
|2
|0.08
|7.
|Огбонна Анджело
|2
|0.08
|8.
|Доусон Крэйг
|2
|0.08
|9.
|Фредерикс Райан
|1
|0.04
|10.
|Лансини Мануэль
|1
|0.04
|11.
|Райс Деклан
|1 (1)
|0.04
|12.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0.04
|13.
|Диоп Исса
|1
|0.04
|14.
|Джонсон Бен
|1
|0.04
|15.
|Крессуэлл Арон
|0
|0
|16.
|Бенрахма Саид
|0
|0
|17.
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|18.
|Ярмоленко Андрей
|0
|0
|19.
|Масуаку Артур
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бэмфорд Патрик
|13 (1)
|0.5
|2.
|Харрисон Джек
|6
|0.23
|3.
|Рафинья Диас
|5
|0.19
|4.
|Даллас Стюарт
|5
|0.19
|5.
|Клих Матеуш
|3 (2)
|0.12
|6.
|Кошта Элдер
|3
|0.12
|7.
|Морено Родриго
|3
|0.12
|8.
|Алиоски Эгзиян
|2
|0.08
|9.
|Купер Лиам
|1
|0.04
|10.
|Стрёйк Паскаль
|1
|0.04
|11.
|Эрнандес Пабло
|0
|0
|12.
|Филлипс Кэлвин
|0
|0
|13.
|Робертс Тайлер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Соучек Томаш
|4
|1
|2.
|Огбонна Анджело
|4
|0
|3.
|Ярмоленко Андрей
|3
|0
|4.
|Форнальс Пабло
|3
|0
|5.
|Фабьянски Лукаш
|2
|0
|6.
|Антонио Майкл
|2
|0
|7.
|Фредерикс Райан
|2
|0
|8.
|Цоуфал Владимир
|2
|0
|9.
|Диоп Исса
|2
|0
|10.
|Райс Деклан
|2
|0
|11.
|Ноубл Марк
|1
|0
|12.
|Крессуэлл Арон
|1
|0
|13.
|Лансини Мануэль
|1
|0
|14.
|Масуаку Артур
|1
|0
|15.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0
|16.
|Джонсон Бен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Клих Матеуш
|6
|0
|2.
|Эйлинг Люк
|5
|0
|3.
|Даллас Стюарт
|5
|0
|4.
|Филлипс Кэлвин
|5
|0
|5.
|Купер Лиам
|3
|0
|6.
|Алиоски Эгзиян
|3
|0
|7.
|Рафинья Диас
|3
|0
|8.
|Харрисон Джек
|2
|0
|9.
|Стрёйк Паскаль
|2
|0
|10.
|Эрнандес Пабло
|1
|0
|11.
|Морено Родриго
|1
|0
|12.
|Бэмфорд Патрик
|1
|0
|13.
|Льоренте Диего
|1
|0
|14.
|Робертс Тайлер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вест Хэм
|15.79% (6)
|10.53% (4)
|15.79% (6)
|23.68% (9)
|5.26% (2)
|28.95% (11)
|Лидс
|16.67% (7)
|7.14% (3)
|14.29% (6)
|21.43% (9)
|21.43% (9)
|19.05% (8)
Предыдущие игры
Вест Хэм Последние 20 матчей: +11 =4 -5Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм Вест Хэм 3:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм
Фулхэм 0:0 Вест Хэм Астон Вилла 1:3 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Донкастер Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Вест Хэм 1:0 Бёрнли Стокпорт 0:1 Вест Хэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Брайтон Челси 3:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Лидс 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 2:1 Астон Вилла
Лидс Последние 20 матчей: +8 =1 -11Лидс 0:1 Астон Вилла Лидс 3:0 Саутгемптон Вулверхэмптон 1:0 Лидс Арсенал 4:2 Лидс
Лидс 2:0 Кристал Пэлас Лидс 1:2 Эвертон Лестер 1:3 Лидс Ньюкасл 1:2 Лидс Лидс 0:1 Брайтон Кроули Таун 3:0 Лидс Тоттенхэм 3:0 Лидс Вест Бромвич 0:5 Лидс Лидс 1:0 Бёрнли Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Лидс 5:2 Ньюкасл Лидс 1:2 Вест Хэм Челси 3:1 Лидс Эвертон 0:1 Лидс Лидс 0:0 Арсенал Кристал Пэлас 4:1 Лидс
Последние игры между собой
Вест Хэм: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Лидс: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|28
|20
|5
|3
|56 - 19
|65
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|28
|15
|9
|4
|55 - 32
|54
|3.
|Лестер
|Заявка
|28
|16
|5
|7
|48 - 32
|53
|4.
|Челси
|2:0 Заявка
|28
|14
|8
|6
|44 - 25
|50
|5.
|Эвертон
|0:2 Заявка
|27
|14
|4
|9
|39 - 35
|46
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|40 - 31
|45
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|46 - 28
|45
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|47 - 36
|43
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|26
|12
|4
|10
|38 - 27
|40
|10.
|Арсенал
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|35 - 28
|38
|11.
|Лидс
|Заявка
|26
|11
|2
|13
|43 - 44
|35
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|28 - 37
|35
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|30 - 47
|34
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|33 - 44
|33
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|20 - 36
|30
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|27 - 44
|27
|17.
|Брайтон
|Заявка
|27
|5
|11
|11
|27 - 35
|26
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|28
|5
|11
|12
|22 - 33
|26
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|28
|3
|9
|16
|20 - 56
|18
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|28
|4
|2
|22
|16 - 45
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|31 - 11
|35
|2.
|Челси
|2:0 Заявка
|14
|7
|5
|2
|25 - 11
|26
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|21 - 15
|24
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|22 - 18
|23
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|28 - 19
|21
|7.
|Лестер
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|20 - 19
|19
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|9.
|Арсенал
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 14
|18
|10.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|12 - 16
|18
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 16
|17
|12.
|Лидс
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 17
|17
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 16
|17
|14.
|Эвертон
|0:2 Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 21
|17
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 22
|15
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|9 - 33
|11
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|8 - 18
|10
|19.
|Брайтон
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|13 - 19
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|10 - 22
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|28 - 13
|34
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|27 - 13
|33
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 8
|30
|4.
|Эвертон
|0:2 Заявка
|14
|9
|2
|3
|21 - 15
|29
|5.
|Челси
|2:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 14
|24
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|18 - 11
|23
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 14
|21
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 16
|21
|9.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|25 - 18
|20
|10.
|Арсенал
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|19 - 14
|20
|11.
|Лидс
|Заявка
|13
|6
|0
|7
|24 - 27
|18
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|16 - 26
|17
|13.
|Брайтон
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|16 - 28
|16
|15.
|Фулхэм
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 15
|16
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 23
|16
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|8 - 20
|12
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 22
|12
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 23
|7
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|13
|1
|1
|11
|6 - 23
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вест Хэм» – «Лидс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вест Хэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лидс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вест Хэм» – «Лидс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Вест Хэм - Лидс
Исход игры
Вест Хэм
83.6% (127)
Ничья
10.5% (16)
Лидс
5.9% (9)
Тотал 2.5
Больше
72.3% (107)
Меньше
27.7% (41)
Обе команды забьют
Да
78.38% (116)
Нет
21.62% (32)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
55.9% (85)
1:0 Вест Хэм
11.8% (18)
2:0 Вест Хэм
7.2% (11)
1:1 Ничья
6.6% (10)
1:2 Лидс
4.6% (7)
2:2 Ничья
3.9% (6)
3:2 Вест Хэм
3.3% (5)
3:1 Вест Хэм
2% (3)
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