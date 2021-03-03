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Вест Хэм
 
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Стадион:
Лидс

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соучек Томаш 8 0.31
2. Антонио Майкл 7 0.27
3. Боуэн Джаррод 5 0.19
4. Лингард Джесси 3 0.12
5. Алле Себастьян 3 0.12
6. Форнальс Пабло 2 0.08
7. Огбонна Анджело 2 0.08
8. Доусон Крэйг 2 0.08
9. Фредерикс Райан 1 0.04
10. Лансини Мануэль 1 0.04
11. Райс Деклан 1 (1) 0.04
12. Бальбуэна Фабиан 1 0.04
13. Диоп Исса 1 0.04
14. Джонсон Бен 1 0.04
15. Крессуэлл Арон 0 0
16. Бенрахма Саид 0 0
17. Цоуфал Владимир 0 0
18. Ярмоленко Андрей 0 0
19. Масуаку Артур 0 0
Лидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бэмфорд Патрик 13 (1) 0.5
2. Харрисон Джек 6 0.23
3. Рафинья Диас 5 0.19
4. Даллас Стюарт 5 0.19
5. Клих Матеуш 3 (2) 0.12
6. Кошта Элдер 3 0.12
7. Морено Родриго 3 0.12
8. Алиоски Эгзиян 2 0.08
9. Купер Лиам 1 0.04
10. Стрёйк Паскаль 1 0.04
11. Эрнандес Пабло 0 0
12. Филлипс Кэлвин 0 0
13. Робертс Тайлер 0 0

Карточки

Вест Хэм
# Игрок      
1. Соучек Томаш 4 1
2. Огбонна Анджело 4 0
3. Ярмоленко Андрей 3 0
4. Форнальс Пабло 3 0
5. Фабьянски Лукаш 2 0
6. Антонио Майкл 2 0
7. Фредерикс Райан 2 0
8. Цоуфал Владимир 2 0
9. Диоп Исса 2 0
10. Райс Деклан 2 0
11. Ноубл Марк 1 0
12. Крессуэлл Арон 1 0
13. Лансини Мануэль 1 0
14. Масуаку Артур 1 0
15. Бальбуэна Фабиан 1 0
16. Джонсон Бен 1 0
Лидс
# Игрок      
1. Клих Матеуш 6 0
2. Эйлинг Люк 5 0
3. Даллас Стюарт 5 0
4. Филлипс Кэлвин 5 0
5. Купер Лиам 3 0
6. Алиоски Эгзиян 3 0
7. Рафинья Диас 3 0
8. Харрисон Джек 2 0
9. Стрёйк Паскаль 2 0
10. Эрнандес Пабло 1 0
11. Морено Родриго 1 0
12. Бэмфорд Патрик 1 0
13. Льоренте Диего 1 0
14. Робертс Тайлер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вест Хэм 15.79% (6) 10.53% (4) 15.79% (6) 23.68% (9) 5.26% (2) 28.95% (11)
 Лидс 16.67% (7) 7.14% (3) 14.29% (6) 21.43% (9) 21.43% (9) 19.05% (8)

Предыдущие игры

Вест Хэм Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм Вест Хэм 3:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм
Фулхэм 0:0 Вест Хэм Астон Вилла 1:3 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Донкастер Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Вест Хэм 1:0 Бёрнли Стокпорт 0:1 Вест Хэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Брайтон Челси 3:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Лидс 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 2:1 Астон Вилла
Лидс Последние 20 матчей: +8 =1 -11
Лидс 0:1 Астон Вилла Лидс 3:0 Саутгемптон Вулверхэмптон 1:0 Лидс Арсенал 4:2 Лидс
Лидс 2:0 Кристал Пэлас Лидс 1:2 Эвертон Лестер 1:3 Лидс Ньюкасл 1:2 Лидс Лидс 0:1 Брайтон Кроули Таун 3:0 Лидс Тоттенхэм 3:0 Лидс Вест Бромвич 0:5 Лидс Лидс 1:0 Бёрнли Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Лидс 5:2 Ньюкасл Лидс 1:2 Вест Хэм Челси 3:1 Лидс Эвертон 0:1 Лидс Лидс 0:0 Арсенал Кристал Пэлас 4:1 Лидс

Последние игры между собой

Вест Хэм: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Лидс: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Лидс 1:2 Вест Хэм Премьер-лига Лидс 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Лидс
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 27 20 5 2 56 - 17 65
2. Манчестер Юнайтед Заявка 27 14 9 4 53 - 32 51
3. Лестер Заявка 27 15 5 7 46 - 31 50
4. Челси Заявка 27 13 8 6 42 - 25 47
5. Эвертон Заявка 26 14 4 8 39 - 33 46
6. Вест Хэм Заявка 26 13 6 7 40 - 31 45
7. Ливерпуль Заявка 27 12 7 8 47 - 35 43
8. Тоттенхэм Заявка 26 12 6 8 42 - 27 42
9. Астон Вилла Заявка 25 12 3 10 38 - 27 39
10. Арсенал Заявка 26 11 4 11 34 - 27 37
11. Лидс Заявка 26 11 2 13 43 - 44 35
12. Вулверхэмптон Заявка 27 9 7 11 28 - 37 34
13. Кристал Пэлас Заявка 27 9 7 11 29 - 43 34
14. Саутгемптон Заявка 26 8 6 12 31 - 44 30
15. Бёрнли Заявка 27 7 8 12 19 - 35 29
16. Ньюкасл Заявка 26 7 5 14 27 - 44 26
17. Брайтон Заявка 26 5 11 10 26 - 33 26
18. Фулхэм Заявка 27 4 11 12 21 - 33 23
19. Вест Бромвич Заявка 27 3 8 16 20 - 56 17
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 27 4 2 21 16 - 43 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 14 11 2 1 31 - 9 35
2. Вест Хэм Заявка 13 7 3 3 21 - 15 24
3. Челси Заявка 13 6 5 2 23 - 11 23
4. Ливерпуль Заявка 14 7 2 5 22 - 17 23
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 3 4 28 - 19 21
6. Тоттенхэм Заявка 13 6 3 4 21 - 13 21
7. Лестер Заявка 13 6 1 6 20 - 19 19
8. Вулверхэмптон Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
9. Арсенал Заявка 13 5 3 5 16 - 14 18
10. Лидс Заявка 13 5 2 6 19 - 17 17
11. Саутгемптон Заявка 13 5 2 6 17 - 16 17
12. Эвертон Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
13. Бёрнли Заявка 14 4 5 5 11 - 15 17
14. Кристал Пэлас Заявка 14 4 5 5 14 - 21 17
15. Астон Вилла Заявка 11 5 1 5 20 - 16 16
16. Ньюкасл Заявка 13 4 3 6 16 - 22 15
17. Брайтон Заявка 13 1 7 5 12 - 17 10
18. Шеффилд Юнайтед Заявка 14 3 1 10 10 - 20 10
19. Фулхэм Заявка 14 2 4 8 8 - 18 10
20. Вест Бромвич Заявка 14 2 4 8 9 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 14 9 4 1 26 - 12 31
2. Манчестер Сити Заявка 13 9 3 1 25 - 8 30
3. Манчестер Юнайтед Заявка 14 8 6 0 25 - 13 30
4. Эвертон Заявка 13 9 2 2 21 - 13 29
5. Челси Заявка 14 7 3 4 19 - 14 24
6. Астон Вилла Заявка 14 7 2 5 18 - 11 23
7. Тоттенхэм Заявка 13 6 3 4 21 - 14 21
8. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 19 - 16 21
9. Ливерпуль Заявка 13 5 5 3 25 - 18 20
10. Арсенал Заявка 13 6 1 6 18 - 13 19
11. Лидс Заявка 13 6 0 7 24 - 27 18
12. Кристал Пэлас Заявка 13 5 2 6 15 - 22 17
13. Брайтон Заявка 13 4 4 5 14 - 16 16
14. Вулверхэмптон Заявка 14 4 3 7 13 - 23 15
15. Саутгемптон Заявка 13 3 4 6 14 - 28 13
16. Фулхэм Заявка 13 2 7 4 13 - 15 13
17. Бёрнли Заявка 13 3 3 7 8 - 20 12
18. Ньюкасл Заявка 13 3 2 8 11 - 22 11
19. Вест Бромвич Заявка 13 1 4 8 11 - 23 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 13 1 1 11 6 - 23 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Лидс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 марта 2021, осталось 2 дня 18 часов.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 59
    Вест Хэм 83.1% (49)
    X 13.6% (8)
    Лидс 3.4% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Лидс
    2.16
    3.70
    3.55
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      2.16 3.70 3.54
    Бонус: 5 000 ₽ 2.14 3.68 3.50
    Бонус: 5 000 ₽ 2.05 3.55 3.30
      2.13 3.67 3.55

    Самый высокий коэффициент на матч «Вест Хэм» – «Лидс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вест Хэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лидс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вест Хэм» – «Лидс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
    13.00 1.02 6.05 1.12 3.88 1.26 2.58 1.50 2.02 1.92 1.59 2.36 1.33 3.30 1.20 4.52 1.11 6.55
    10.25 1.01 9.40 1.03 4.35 1.19 3.45 1.31 2.25 1.72 1.73 2.11 1.43 2.74 1.19 4.25 1.14 4.85 1.03 8.30
    15.00 0.00 9.80 1.02 3.95 1.21 3.35 1.30 2.18 1.69 1.95 1.86 1.71 2.14 1.40 2.65 1.19 4.10 1.17 4.70 1.06 8.10 1.05 8.70 0.00 14.50
    4.82 1.21 2.75 1.50 2.28 1.69 2.03 1.88 1.76 2.16 1.60 2.48 1.48 2.78 1.18 5.36
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.75 1.45 1.77 2.05 1.38 3.04 1.16 5.20
    3.26 1.34 2.22 1.66 1.56 2.43 1.20 4.60 1.14 5.80
    2.15 1.70 1.52 2.41 1.17 4.80
    2.96 1.45 2.32 1.67 1.79 2.14 1.55 2.59 1.38 3.30
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    3.74 1.27 2.28 1.63 1.65 2.24 1.32 3.38
    4.65 1.19 3.26 1.34 1.84 1.96 1.38 3.04 1.28 3.68
    3.20 1.32 1.88 1.86 1.39 2.85

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.65 2.18
    1.57 2.33
    Букмекер Да Нет
    3.76 1.27
    3.90 1.23
    Букмекер Да Нет
    3.00 1.39
    3.00 1.36
    Где смотреть матч Вест Хэм - Лидс онлайн

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    Прогнозы на матч Вест Хэм - Лидс

    Исход игры
    Вест Хэм
    83.1% (49)
    Ничья
    13.6% (8)
    Лидс
    3.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.24% (39)
    Меньше
    32.76% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    75.86% (44)
    Нет
    24.14% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Вест Хэм
    55.9% (33)
    1:0 Вест Хэм
    13.6% (8)
    1:1 Ничья
    8.5% (5)
    2:0 Вест Хэм
    8.5% (5)
    2:2 Ничья
    5.1% (3)
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