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Манчестер Сити
 
Позже

Стадион:
Саутгемптон
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
3
Диаш
Рубен
14
Лапорт
Эмерик
11
Зинченко
Александр
17
Де
Брёйне
Кевин
25
Фернандиньо
Фернандо
8
Гюндоган
Илкай
20
Силва
Бернарду
47
Фоден
Фил
26
Марез
Рияд
1
Маккарти
Алекс
35
Беднарек
Ян
4
Вестергор
Янник
5
Стивенс
Джек
22
Салису
Мохаммед
3
Бертранд
Райан
11
Редмонд
Натан
8
Уорд-Праус
Джеймс
17
Армстронг
Стюарт
12
Дженепо
Мусса
10
Адамс
Че
Манчестер Сити
4-3-3
Саутгемптон
5-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гюндоган Илкай 11 (1) 0.39
2. Стерлинг Рахим 9 0.32
3. Марез Рияд 7 0.25
4. Жезус Габриэль 6 0.21
5. Фоден Фил 6 0.21
6. Де Брёйне Кевин 3 (2) 0.11
7. Стоунс Джон 3 0.11
8. Силва Бернарду 2 0.07
9. Торрес Ферран 2 0.07
10. Канселу Жоау 1 0.04
11. Уокер Кайл 1 0.04
12. Родри Эрнандес 1 (1) 0.04
13. Менди Бенжамен 1 0.04
14. Аке Натан 1 0.04
15. Диаш Рубен 1 0.04
16. Эдерсон Мораес 0 0
Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ингс Дэнни 8 (2) 0.3
2. Уорд-Праус Джеймс 6 (1) 0.22
3. Адамс Че 5 0.19
4. Армстронг Стюарт 3 0.11
5. Вестергор Янник 3 0.11
6. Уолкотт Тео 2 0.07
7. Минамино Такуми 2 0.07
8. Ромеу Ориоль 1 0.04
9. Редмонд Натан 1 0.04
10. Беднарек Ян 1 0.04
11. Дженепо Мусса 1 0.04
12. Бертранд Райан 0 0
13. Уокер-Питерс Кайл 0 0

Карточки

Манчестер Сити
# Игрок      
1. Канселу Жоау 4 0
2. Родри Эрнандес 3 0
3. Аке Натан 3 0
4. Силва Бернарду 3 0
5. Диаш Рубен 3 0
6. Фернандиньо Фернандо 2 0
7. Стерлинг Рахим 2 0
8. Менди Бенжамен 2 0
9. Эдерсон Мораес 2 0
10. Де Брёйне Кевин 1 0
11. Уокер Кайл 1 0
12. Лапорт Эмерик 1 0
13. Жезус Габриэль 1 0
14. Торрес Ферран 1 0
Саутгемптон
# Игрок      
1. Ромеу Ориоль 6 0
2. Бертранд Райан 5 0
3. Беднарек Ян 3 1
4. Уорд-Праус Джеймс 4 0
5. Уокер-Питерс Кайл 4 0
6. Дженепо Мусса 4 0
7. Армстронг Стюарт 3 0
8. Маккарти Алекс 2 0
9. Стивенс Джек 2 0
10. Вестергор Янник 2 0
11. Диалло Ибраима 2 0
12. Телла Нейтан 2 0
13. Янкевиц Александр 0 1
14. Ингс Дэнни 1 0
15. Адамс Че 1 0
16. Рамсей Кейн 1 0
17. Уоттс Калеб 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Сити 14.55% (8) 27.27% (15) 14.55% (8) 10.91% (6) 12.73% (7) 20% (11)
 Саутгемптон 12.12% (4) 18.18% (6) 33.33% (11) 15.15% (5) 6.06% (2) 15.15% (5)

Предыдущие игры

Манчестер Сити Последние 20 матчей: +19 =0 -1
Манчестер Сити 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 4:1 Вулверхэмптон Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм Боруссия М 0:2 Манчестер Сити
Арсенал 0:1 Манчестер Сити Эвертон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм Суонси 1:3 Манчестер Сити Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити Бёрнли 0:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити Челтенем 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Манчестер Сити 1:0 Брайтон Манчестер Сити 3:0 Бирмингем Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Челси 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл
Саутгемптон Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Шеффилд Юнайтед 0:2 Саутгемптон Эвертон 1:0 Саутгемптон Лидс 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Челси
Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Саутгемптон Ньюкасл 3:2 Саутгемптон Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал Саутгемптон 2:0 Шрусбери Таун Лестер 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Брайтон 1:2 Саутгемптон

Последние игры между собой

Манчестер Сити: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 3
Саутгемптон: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 13
Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Манчестер Сити 3:1 Саутгемптон Кубок лиги
Саутгемптон 1:3 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 6:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:3 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 4:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:1 Саутгемптон Премьер-лига Манчестер Сити 2:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:3 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 4:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Манчестер Сити Премьер-лига Саутгемптон 3:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:2 Саутгемптон Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 28 20 5 3 56 - 19 65
2. Манчестер Юнайтед Заявка 28 15 9 4 55 - 32 54
3. Лестер Заявка 28 16 5 7 48 - 32 53
4. Челси Заявка 28 14 8 6 44 - 25 50
5. Вест Хэм Заявка 27 14 6 7 42 - 31 48
6. Эвертон Заявка 27 14 4 9 39 - 35 46
7. Тоттенхэм Заявка 27 13 6 8 46 - 28 45
8. Ливерпуль Заявка 28 12 7 9 47 - 36 43
9. Астон Вилла Заявка 26 12 4 10 38 - 27 40
10. Арсенал Заявка 27 11 5 11 35 - 28 38
11. Лидс Заявка 27 11 2 14 43 - 46 35
12. Вулверхэмптон Заявка 28 9 8 11 28 - 37 35
13. Кристал Пэлас Заявка 28 9 7 12 30 - 47 34
14. Саутгемптон Заявка 27 9 6 12 33 - 44 33
15. Бёрнли Заявка 28 7 9 12 20 - 36 30
16. Ньюкасл Заявка 27 7 6 14 27 - 44 27
17. Брайтон Заявка 27 5 11 11 27 - 35 26
18. Фулхэм Заявка 28 5 11 12 22 - 33 26
19. Вест Бромвич Заявка 28 3 9 16 20 - 56 18
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 28 4 2 22 16 - 45 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 15 11 2 2 31 - 11 35
2. Вест Хэм Заявка 14 8 3 3 23 - 15 27
3. Челси Заявка 14 7 5 2 25 - 11 26
4. Тоттенхэм Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
5. Ливерпуль Заявка 15 7 2 6 22 - 18 23
6. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 3 4 28 - 19 21
7. Лестер Заявка 13 6 1 6 20 - 19 19
8. Вулверхэмптон Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
9. Арсенал Заявка 13 5 3 5 16 - 14 18
10. Бёрнли Заявка 15 4 6 5 12 - 16 18
11. Астон Вилла Заявка 12 5 2 5 20 - 16 17
12. Лидс Заявка 13 5 2 6 19 - 17 17
13. Саутгемптон Заявка 13 5 2 6 17 - 16 17
14. Эвертон Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
15. Кристал Пэлас Заявка 14 4 5 5 14 - 21 17
16. Ньюкасл Заявка 13 4 3 6 16 - 22 15
17. Вест Бромвич Заявка 15 2 5 8 9 - 33 11
18. Фулхэм Заявка 14 2 4 8 8 - 18 10
19. Брайтон Заявка 14 1 7 6 13 - 19 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 3 1 11 10 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 15 10 4 1 28 - 13 34
2. Манчестер Юнайтед Заявка 15 9 6 0 27 - 13 33
3. Манчестер Сити Заявка 13 9 3 1 25 - 8 30
4. Эвертон Заявка 14 9 2 3 21 - 15 29
5. Челси Заявка 14 7 3 4 19 - 14 24
6. Астон Вилла Заявка 14 7 2 5 18 - 11 23
7. Тоттенхэм Заявка 13 6 3 4 21 - 14 21
8. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 19 - 16 21
9. Ливерпуль Заявка 13 5 5 3 25 - 18 20
10. Арсенал Заявка 14 6 2 6 19 - 14 20
11. Лидс Заявка 14 6 0 8 24 - 29 18
12. Кристал Пэлас Заявка 14 5 2 7 16 - 26 17
13. Брайтон Заявка 13 4 4 5 14 - 16 16
14. Саутгемптон Заявка 14 4 4 6 16 - 28 16
15. Фулхэм Заявка 14 3 7 4 14 - 15 16
16. Вулверхэмптон Заявка 15 4 4 7 13 - 23 16
17. Бёрнли Заявка 13 3 3 7 8 - 20 12
18. Ньюкасл Заявка 14 3 3 8 11 - 22 12
19. Вест Бромвич Заявка 13 1 4 8 11 - 23 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 13 1 1 11 6 - 23 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Саутгемптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 марта 2021, осталось 22 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 153
    Манчестер Сити 96.7% (148)
    X 3.3% (5)
    Саутгемптон 0% (0)
    Все прогнозы
    2.7 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Саутгемптон
    1.21
    7.68
    17.62
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      1.23 7.10 17.00
    Бонус: 10 000 ₽ 1.21 6.60 13.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.19 7.10 17.50
      1.18 7.80 17.78

    Самый высокий коэффициент на матч «Манчестер Сити» – «Саутгемптон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Манчестер Сити» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Саутгемптон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Манчестер Сити» – «Саутгемптон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6
    4.26 1.19 2.83 1.39 2.22 1.77 1.64 2.14 1.38 2.83 1.22 3.88 1.13 5.25 1.06 7.30
    5.40 1.15 2.60 1.50 2.07 1.76 1.66 2.23 1.27 3.75 1.11 6.80
    4.65 1.15 3.80 1.23 2.36 1.56 1.88 1.92 1.58 2.54 1.28 3.64 1.21 4.20 1.07 7.20 1.05 7.60 1.00 11.00
    5.05 1.19 2.45 1.59 2.17 1.75 1.90 1.99 1.68 2.28 1.55 2.57 1.51 2.67 1.21 4.75 1.10 7.94
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    3.10 1.37 1.88 1.92 1.43 2.79 1.19 4.64
    3.75 1.25 2.60 1.46 1.64 2.16 1.17 4.60
    3.68 1.28 2.48 1.54 1.63 2.28 1.24 4.05 1.16 5.20
    3.22 1.38 2.54 1.56 1.89 2.00 1.61 2.42 1.42 3.04
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3
    4.18 1.23 2.38 1.58 1.70 2.15 1.35 3.20
    5.20 1.14 2.10 1.69 1.55 2.35 1.33 3.15
    4.95 1.18 3.52 1.30 1.94 1.86 1.45 2.75 1.28 3.68 1.15 5.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.45 1.52
    2.10 1.68
    Букмекер Да Нет
    5.60 1.15
    4.80 1.16
    Букмекер Да Нет
    4.44 1.21
    3.65 1.25
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    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Саутгемптон

    Исход игры
    Манчестер Сити
    96.7% (148)
    Ничья
    3.3% (5)
    Саутгемптон
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.41% (82)
    Меньше
    44.59% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    33.78% (50)
    Нет
    66.22% (98)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Сити
    38.6% (59)
    3:0 Манчестер Сити
    20.3% (31)
    3:1 Манчестер Сити
    18.3% (28)
    2:1 Манчестер Сити
    11.1% (17)
    1:0 Манчестер Сити
    2.6% (4)
    1:1 Ничья
    2% (3)
    4:0 Манчестер Сити
    2% (3)
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