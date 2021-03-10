Манчестер Сити
Позже
Стадион: Этихад Стэдиум
Саутгемптон
47
Фоден
Фил
26
Марез
Рияд
35
Беднарек
Ян
10
Адамс
Че
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
47 Фоден ФилНападающий
-
26 Марез РиядНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Канселу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Адамс ЧеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Рамсей КейнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
65 Уоттс КалебПолузащитник
-
47 Ферри УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Телла НейтанНападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гюндоган Илкай
|11 (1)
|0.39
|2.
|Стерлинг Рахим
|9
|0.32
|3.
|Марез Рияд
|7
|0.25
|4.
|Жезус Габриэль
|6
|0.21
|5.
|Фоден Фил
|6
|0.21
|6.
|Де Брёйне Кевин
|3 (2)
|0.11
|7.
|Стоунс Джон
|3
|0.11
|8.
|Силва Бернарду
|2
|0.07
|9.
|Торрес Ферран
|2
|0.07
|10.
|Канселу Жоау
|1
|0.04
|11.
|Уокер Кайл
|1
|0.04
|12.
|Родри Эрнандес
|1 (1)
|0.04
|13.
|Менди Бенжамен
|1
|0.04
|14.
|Аке Натан
|1
|0.04
|15.
|Диаш Рубен
|1
|0.04
|16.
|Эдерсон Мораес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ингс Дэнни
|8 (2)
|0.3
|2.
|Уорд-Праус Джеймс
|6 (1)
|0.22
|3.
|Адамс Че
|5
|0.19
|4.
|Армстронг Стюарт
|3
|0.11
|5.
|Вестергор Янник
|3
|0.11
|6.
|Уолкотт Тео
|2
|0.07
|7.
|Минамино Такуми
|2
|0.07
|8.
|Ромеу Ориоль
|1
|0.04
|9.
|Редмонд Натан
|1
|0.04
|10.
|Беднарек Ян
|1
|0.04
|11.
|Дженепо Мусса
|1
|0.04
|12.
|Бертранд Райан
|0
|0
|13.
|Уокер-Питерс Кайл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Канселу Жоау
|4
|0
|2.
|Родри Эрнандес
|3
|0
|3.
|Аке Натан
|3
|0
|4.
|Силва Бернарду
|3
|0
|5.
|Диаш Рубен
|3
|0
|6.
|Фернандиньо Фернандо
|2
|0
|7.
|Стерлинг Рахим
|2
|0
|8.
|Менди Бенжамен
|2
|0
|9.
|Эдерсон Мораес
|2
|0
|10.
|Де Брёйне Кевин
|1
|0
|11.
|Уокер Кайл
|1
|0
|12.
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|13.
|Жезус Габриэль
|1
|0
|14.
|Торрес Ферран
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ромеу Ориоль
|6
|0
|2.
|Бертранд Райан
|5
|0
|3.
|Беднарек Ян
|3
|1
|4.
|Уорд-Праус Джеймс
|4
|0
|5.
|Уокер-Питерс Кайл
|4
|0
|6.
|Дженепо Мусса
|4
|0
|7.
|Армстронг Стюарт
|3
|0
|8.
|Маккарти Алекс
|2
|0
|9.
|Стивенс Джек
|2
|0
|10.
|Вестергор Янник
|2
|0
|11.
|Диалло Ибраима
|2
|0
|12.
|Телла Нейтан
|2
|0
|13.
|Янкевиц Александр
|0
|1
|14.
|Ингс Дэнни
|1
|0
|15.
|Адамс Че
|1
|0
|16.
|Рамсей Кейн
|1
|0
|17.
|Уоттс Калеб
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Манчестер Сити
|14.55% (8)
|27.27% (15)
|14.55% (8)
|10.91% (6)
|12.73% (7)
|20% (11)
|Саутгемптон
|12.12% (4)
|18.18% (6)
|33.33% (11)
|15.15% (5)
|6.06% (2)
|15.15% (5)
Предыдущие игры
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +19 =0 -1Манчестер Сити 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 4:1 Вулверхэмптон Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм Боруссия М 0:2 Манчестер Сити
Арсенал 0:1 Манчестер Сити Эвертон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм Суонси 1:3 Манчестер Сити Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити Бёрнли 0:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити Челтенем 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Манчестер Сити 1:0 Брайтон Манчестер Сити 3:0 Бирмингем Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Челси 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл
Саутгемптон Последние 20 матчей: +7 =4 -9Шеффилд Юнайтед 0:2 Саутгемптон Эвертон 1:0 Саутгемптон Лидс 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Челси
Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Саутгемптон Ньюкасл 3:2 Саутгемптон Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал Саутгемптон 2:0 Шрусбери Таун Лестер 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Брайтон 1:2 Саутгемптон
Последние игры между собой
Манчестер Сити: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 3
Саутгемптон: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 13
Саутгемптон 1:3 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 6:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:3 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 4:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:1 Саутгемптон Премьер-лига Манчестер Сити 2:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:3 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 4:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Манчестер Сити Премьер-лига Саутгемптон 3:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:2 Саутгемптон Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|28
|20
|5
|3
|56 - 19
|65
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|28
|15
|9
|4
|55 - 32
|54
|3.
|Лестер
|Заявка
|28
|16
|5
|7
|48 - 32
|53
|4.
|Челси
|Заявка
|28
|14
|8
|6
|44 - 25
|50
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|27
|14
|6
|7
|42 - 31
|48
|6.
|Эвертон
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|39 - 35
|46
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|46 - 28
|45
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|47 - 36
|43
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|26
|12
|4
|10
|38 - 27
|40
|10.
|Арсенал
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|35 - 28
|38
|11.
|Лидс
|Заявка
|27
|11
|2
|14
|43 - 46
|35
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|28 - 37
|35
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|30 - 47
|34
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|33 - 44
|33
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|20 - 36
|30
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|27 - 44
|27
|17.
|Брайтон
|Заявка
|27
|5
|11
|11
|27 - 35
|26
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|28
|5
|11
|12
|22 - 33
|26
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|28
|3
|9
|16
|20 - 56
|18
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|28
|4
|2
|22
|16 - 45
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|31 - 11
|35
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 15
|27
|3.
|Челси
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|25 - 11
|26
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|22 - 18
|23
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|28 - 19
|21
|7.
|Лестер
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|20 - 19
|19
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|9.
|Арсенал
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 14
|18
|10.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|12 - 16
|18
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 16
|17
|12.
|Лидс
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 17
|17
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 16
|17
|14.
|Эвертон
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 21
|17
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 22
|15
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|9 - 33
|11
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|8 - 18
|10
|19.
|Брайтон
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|13 - 19
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|10 - 22
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|28 - 13
|34
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|27 - 13
|33
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 8
|30
|4.
|Эвертон
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|21 - 15
|29
|5.
|Челси
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 14
|24
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|18 - 11
|23
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 14
|21
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 16
|21
|9.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|25 - 18
|20
|10.
|Арсенал
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|19 - 14
|20
|11.
|Лидс
|Заявка
|14
|6
|0
|8
|24 - 29
|18
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|16 - 26
|17
|13.
|Брайтон
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|16 - 28
|16
|15.
|Фулхэм
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 15
|16
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 23
|16
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|8 - 20
|12
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 22
|12
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 23
|7
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|13
|1
|1
|11
|6 - 23
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Манчестер Сити» – «Саутгемптон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Манчестер Сити» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Саутгемптон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Манчестер Сити» – «Саутгемптон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Саутгемптон
Исход игры
Манчестер Сити
96.7% (148)
Ничья
3.3% (5)
Саутгемптон
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
55.41% (82)
Меньше
44.59% (66)
Обе команды забьют
Да
33.78% (50)
Нет
66.22% (98)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Сити
38.6% (59)
3:0 Манчестер Сити
20.3% (31)
3:1 Манчестер Сити
18.3% (28)
2:1 Манчестер Сити
11.1% (17)
1:0 Манчестер Сити
2.6% (4)
1:1 Ничья
2% (3)
4:0 Манчестер Сити
2% (3)
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