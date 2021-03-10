Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ляказетт Александр
|9 (2)
|0.33
|2.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|9 (2)
|0.33
|3.
|Сака Букайо
|5
|0.19
|4.
|Пепе Николя
|5 (1)
|0.19
|5.
|Габриэль дос Сантос
|2
|0.07
|6.
|Джака Гранит
|1
|0.04
|7.
|Бельерин Эктор
|1
|0.04
|8.
|Тирни Киран
|1
|0.04
|9.
|Нкетиа Эдди
|1
|0.04
|10.
|Луис Давид
|1
|0.04
|11.
|Виллиан Боргес
|0
|0
|12.
|Смит-Роу Эмил
|0
|0
|13.
|Себальос Дани
|0
|0
|14.
|Седрик Соареш
|0
|0
|15.
|Парти Томас
|0
|0
|16.
|Холдинг Роб
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кейн Гарри
|16 (3)
|0.59
|2.
|Сон Хынмин
|13
|0.48
|3.
|Бэйл Гарет
|5
|0.19
|4.
|Лукас Моура
|3
|0.11
|5.
|Н'Домбеле Тангай
|3
|0.11
|6.
|Орье Серж
|2
|0.07
|7.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0.04
|8.
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.04
|9.
|Алдервейрельд Тоби
|1
|0.04
|10.
|Регилон Серхио
|0
|0
|11.
|Доэрти Мэтт
|0
|0
|12.
|Бергвейн Стевен
|0
|0
|13.
|Дэвис Бен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бельерин Эктор
|8
|0
|2.
|Джака Гранит
|5
|1
|3.
|Тирни Киран
|4
|0
|4.
|Габриэль дос Сантос
|2
|1
|5.
|Себальос Дани
|3
|0
|6.
|Парти Томас
|3
|0
|7.
|Луис Давид
|1
|1
|8.
|Пепе Николя
|1
|1
|9.
|Ляказетт Александр
|2
|0
|10.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|2
|0
|11.
|Эльнени Мохамед
|2
|0
|12.
|Холдинг Роб
|2
|0
|13.
|Лено Бернд
|0
|1
|14.
|Мари Пабло
|1
|0
|15.
|Седрик Соареш
|1
|0
|16.
|Уиллок Джо
|1
|0
|17.
|Сака Букайо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|6
|0
|2.
|Доэрти Мэтт
|3
|1
|3.
|Ламела Эрик
|4
|0
|4.
|Уинкс Гарри
|4
|0
|5.
|Ло Чельсо Джовани
|3
|0
|6.
|Регилон Серхио
|3
|0
|7.
|Сиссоко Мусса
|2
|0
|8.
|Алдервейрельд Тоби
|2
|0
|9.
|Дайер Эрик
|2
|0
|10.
|Бергвейн Стевен
|2
|0
|11.
|Н'Домбеле Тангай
|2
|0
|12.
|Бэйл Гарет
|1
|0
|13.
|Кейн Гарри
|1
|0
|14.
|Дэвис Бен
|1
|0
|15.
|Винисиус Карлос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арсенал
|11.43% (4)
|14.29% (5)
|25.71% (9)
|25.71% (9)
|17.14% (6)
|5.71% (2)
|Тоттенхэм
|24.44% (11)
|15.56% (7)
|15.56% (7)
|20% (9)
|13.33% (6)
|11.11% (5)
Предыдущие игры
Арсенал Последние 20 матчей: +10 =4 -6Олимпиакос 1:3 Арсенал Бёрнли 1:1 Арсенал Лестер 1:3 Арсенал Арсенал 3:2 Бенфика
Арсенал 0:1 Манчестер Сити Бенфика 1:1 Арсенал Арсенал 4:2 Лидс Астон Вилла 1:0 Арсенал Вулверхэмптон 2:1 Арсенал Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал Арсенал 3:0 Ньюкасл Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Арсенал 2:0 Ньюкасл Вест Бромвич 0:4 Арсенал Брайтон 0:1 Арсенал Арсенал 3:1 Челси Арсенал 1:4 Манчестер Сити Эвертон 2:1 Арсенал
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +12 =2 -6Тоттенхэм 2:0 Динамо Загреб Тоттенхэм 4:1 Кристал Пэлас Фулхэм 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Бёрнли
Тоттенхэм 4:0 Вольфсбергер Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм Вольфсбергер 1:4 Тоттенхэм Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм Эвертон 5:4 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Вест Бромвич Тоттенхэм 0:1 Челси Брайтон 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Уиком 1:4 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Фулхэм Марин 0:5 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Брентфорд Тоттенхэм 3:0 Лидс Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм
Последние игры между собой
Арсенал: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Тоттенхэм: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Арсенал 0:2 Тоттенхэм Кубок лиги Арсенал 4:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Арсенал Кубок лиги Тоттенхэм 2:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Тоттенхэм Кубок Арсенал 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 5:2 Тоттенхэм Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|29
|21
|5
|3
|61 - 21
|68
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|28
|15
|9
|4
|55 - 32
|54
|3.
|Лестер
|Заявка
|28
|16
|5
|7
|48 - 32
|53
|4.
|Челси
|Заявка
|28
|14
|8
|6
|44 - 25
|50
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|27
|14
|6
|7
|42 - 31
|48
|6.
|Эвертон
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|39 - 35
|46
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|46 - 28
|45
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|47 - 36
|43
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|26
|12
|4
|10
|38 - 27
|40
|10.
|Арсенал
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|35 - 28
|38
|11.
|Лидс
|Заявка
|27
|11
|2
|14
|43 - 46
|35
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|28 - 37
|35
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|30 - 47
|34
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|35 - 49
|33
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|20 - 36
|30
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|27 - 44
|27
|17.
|Брайтон
|Заявка
|27
|5
|11
|11
|27 - 35
|26
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|28
|5
|11
|12
|22 - 33
|26
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|28
|3
|9
|16
|20 - 56
|18
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|28
|4
|2
|22
|16 - 45
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|36 - 13
|38
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 15
|27
|3.
|Челси
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|25 - 11
|26
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|22 - 18
|23
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|28 - 19
|21
|7.
|Лестер
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|20 - 19
|19
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|9.
|Арсенал
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 14
|18
|10.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|12 - 16
|18
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 16
|17
|12.
|Лидс
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 17
|17
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 16
|17
|14.
|Эвертон
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 21
|17
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 22
|15
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|9 - 33
|11
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|8 - 18
|10
|19.
|Брайтон
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|13 - 19
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|10 - 22
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|28 - 13
|34
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|27 - 13
|33
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 8
|30
|4.
|Эвертон
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|21 - 15
|29
|5.
|Челси
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 14
|24
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|18 - 11
|23
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 14
|21
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 16
|21
|9.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|25 - 18
|20
|10.
|Арсенал
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|19 - 14
|20
|11.
|Лидс
|Заявка
|14
|6
|0
|8
|24 - 29
|18
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|16 - 26
|17
|13.
|Брайтон
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|14.
|Фулхэм
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 15
|16
|15.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 23
|16
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 33
|16
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|8 - 20
|12
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 22
|12
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 23
|7
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|13
|1
|1
|11
|6 - 23
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Арсенал» – «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арсенал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арсенал» – «Тоттенхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Арсенал - Тоттенхэм
Исход игры
Арсенал
32.4% (22)
Ничья
45.6% (31)
Тоттенхэм
22.1% (15)
Тотал 2.5
Больше
55.38% (36)
Меньше
44.62% (29)
Обе команды забьют
Да
89.23% (58)
Нет
10.77% (7)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.4% (22)
2:1 Арсенал
23.5% (16)
2:2 Ничья
11.8% (8)
1:2 Тоттенхэм
11.8% (8)
1:0 Арсенал
5.9% (4)
1:3 Тоттенхэм
2.9% (2)
2:3 Тоттенхэм
2.9% (2)
0:1 Тоттенхэм
2.9% (2)
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