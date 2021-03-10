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Арсенал
 
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Стадион:
Тоттенхэм

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ляказетт Александр 9 (2) 0.33
2. Обамеянг Пьер-Эмерик 9 (2) 0.33
3. Сака Букайо 5 0.19
4. Пепе Николя 5 (1) 0.19
5. Габриэль дос Сантос 2 0.07
6. Джака Гранит 1 0.04
7. Бельерин Эктор 1 0.04
8. Тирни Киран 1 0.04
9. Нкетиа Эдди 1 0.04
10. Луис Давид 1 0.04
11. Виллиан Боргес 0 0
12. Смит-Роу Эмил 0 0
13. Себальос Дани 0 0
14. Седрик Соареш 0 0
15. Парти Томас 0 0
16. Холдинг Роб 0 0
Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кейн Гарри 16 (3) 0.59
2. Сон Хынмин 13 0.48
3. Бэйл Гарет 5 0.19
4. Лукас Моура 3 0.11
5. Н'Домбеле Тангай 3 0.11
6. Орье Серж 2 0.07
7. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0.04
8. Ло Чельсо Джовани 1 0.04
9. Алдервейрельд Тоби 1 0.04
10. Регилон Серхио 0 0
11. Доэрти Мэтт 0 0
12. Бергвейн Стевен 0 0
13. Дэвис Бен 0 0

Карточки

Арсенал
# Игрок      
1. Бельерин Эктор 8 0
2. Джака Гранит 5 1
3. Тирни Киран 4 0
4. Габриэль дос Сантос 2 1
5. Себальос Дани 3 0
6. Парти Томас 3 0
7. Луис Давид 1 1
8. Пепе Николя 1 1
9. Ляказетт Александр 2 0
10. Обамеянг Пьер-Эмерик 2 0
11. Эльнени Мохамед 2 0
12. Холдинг Роб 2 0
13. Лено Бернд 0 1
14. Мари Пабло 1 0
15. Седрик Соареш 1 0
16. Уиллок Джо 1 0
17. Сака Букайо 1 0
Тоттенхэм
# Игрок      
1. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 6 0
2. Доэрти Мэтт 3 1
3. Ламела Эрик 4 0
4. Уинкс Гарри 4 0
5. Ло Чельсо Джовани 3 0
6. Регилон Серхио 3 0
7. Сиссоко Мусса 2 0
8. Алдервейрельд Тоби 2 0
9. Дайер Эрик 2 0
10. Бергвейн Стевен 2 0
11. Н'Домбеле Тангай 2 0
12. Бэйл Гарет 1 0
13. Кейн Гарри 1 0
14. Дэвис Бен 1 0
15. Винисиус Карлос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал 11.43% (4) 14.29% (5) 25.71% (9) 25.71% (9) 17.14% (6) 5.71% (2)
 Тоттенхэм 24.44% (11) 15.56% (7) 15.56% (7) 20% (9) 13.33% (6) 11.11% (5)

Предыдущие игры

Арсенал Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Олимпиакос 1:3 Арсенал Бёрнли 1:1 Арсенал Лестер 1:3 Арсенал Арсенал 3:2 Бенфика
Арсенал 0:1 Манчестер Сити Бенфика 1:1 Арсенал Арсенал 4:2 Лидс Астон Вилла 1:0 Арсенал Вулверхэмптон 2:1 Арсенал Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал Арсенал 3:0 Ньюкасл Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Арсенал 2:0 Ньюкасл Вест Бромвич 0:4 Арсенал Брайтон 0:1 Арсенал Арсенал 3:1 Челси Арсенал 1:4 Манчестер Сити Эвертон 2:1 Арсенал
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Тоттенхэм 2:0 Динамо Загреб Тоттенхэм 4:1 Кристал Пэлас Фулхэм 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Бёрнли
Тоттенхэм 4:0 Вольфсбергер Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм Вольфсбергер 1:4 Тоттенхэм Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм Эвертон 5:4 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Вест Бромвич Тоттенхэм 0:1 Челси Брайтон 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Уиком 1:4 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Фулхэм Марин 0:5 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Брентфорд Тоттенхэм 3:0 Лидс Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм

Последние игры между собой

Арсенал: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Тоттенхэм: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Тоттенхэм 2:0 Арсенал Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Арсенал Премьер-лига
Арсенал 0:2 Тоттенхэм Кубок лиги Арсенал 4:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Арсенал Кубок лиги Тоттенхэм 2:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Тоттенхэм Кубок Арсенал 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 5:2 Тоттенхэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 29 21 5 3 61 - 21 68
2. Манчестер Юнайтед Заявка 28 15 9 4 55 - 32 54
3. Лестер Заявка 28 16 5 7 48 - 32 53
4. Челси Заявка 28 14 8 6 44 - 25 50
5. Вест Хэм Заявка 27 14 6 7 42 - 31 48
6. Эвертон Заявка 27 14 4 9 39 - 35 46
7. Тоттенхэм Заявка 27 13 6 8 46 - 28 45
8. Ливерпуль Заявка 28 12 7 9 47 - 36 43
9. Астон Вилла Заявка 26 12 4 10 38 - 27 40
10. Арсенал Заявка 27 11 5 11 35 - 28 38
11. Лидс Заявка 27 11 2 14 43 - 46 35
12. Вулверхэмптон Заявка 28 9 8 11 28 - 37 35
13. Кристал Пэлас Заявка 28 9 7 12 30 - 47 34
14. Саутгемптон Заявка 28 9 6 13 35 - 49 33
15. Бёрнли Заявка 28 7 9 12 20 - 36 30
16. Ньюкасл Заявка 27 7 6 14 27 - 44 27
17. Брайтон Заявка 27 5 11 11 27 - 35 26
18. Фулхэм Заявка 28 5 11 12 22 - 33 26
19. Вест Бромвич Заявка 28 3 9 16 20 - 56 18
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 28 4 2 22 16 - 45 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 2 2 36 - 13 38
2. Вест Хэм Заявка 14 8 3 3 23 - 15 27
3. Челси Заявка 14 7 5 2 25 - 11 26
4. Тоттенхэм Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
5. Ливерпуль Заявка 15 7 2 6 22 - 18 23
6. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 3 4 28 - 19 21
7. Лестер Заявка 13 6 1 6 20 - 19 19
8. Вулверхэмптон Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
9. Арсенал Заявка 13 5 3 5 16 - 14 18
10. Бёрнли Заявка 15 4 6 5 12 - 16 18
11. Астон Вилла Заявка 12 5 2 5 20 - 16 17
12. Лидс Заявка 13 5 2 6 19 - 17 17
13. Саутгемптон Заявка 13 5 2 6 17 - 16 17
14. Эвертон Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
15. Кристал Пэлас Заявка 14 4 5 5 14 - 21 17
16. Ньюкасл Заявка 13 4 3 6 16 - 22 15
17. Вест Бромвич Заявка 15 2 5 8 9 - 33 11
18. Фулхэм Заявка 14 2 4 8 8 - 18 10
19. Брайтон Заявка 14 1 7 6 13 - 19 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 3 1 11 10 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 15 10 4 1 28 - 13 34
2. Манчестер Юнайтед Заявка 15 9 6 0 27 - 13 33
3. Манчестер Сити Заявка 13 9 3 1 25 - 8 30
4. Эвертон Заявка 14 9 2 3 21 - 15 29
5. Челси Заявка 14 7 3 4 19 - 14 24
6. Астон Вилла Заявка 14 7 2 5 18 - 11 23
7. Тоттенхэм Заявка 13 6 3 4 21 - 14 21
8. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 19 - 16 21
9. Ливерпуль Заявка 13 5 5 3 25 - 18 20
10. Арсенал Заявка 14 6 2 6 19 - 14 20
11. Лидс Заявка 14 6 0 8 24 - 29 18
12. Кристал Пэлас Заявка 14 5 2 7 16 - 26 17
13. Брайтон Заявка 13 4 4 5 14 - 16 16
14. Фулхэм Заявка 14 3 7 4 14 - 15 16
15. Вулверхэмптон Заявка 15 4 4 7 13 - 23 16
16. Саутгемптон Заявка 15 4 4 7 18 - 33 16
17. Бёрнли Заявка 13 3 3 7 8 - 20 12
18. Ньюкасл Заявка 14 3 3 8 11 - 22 12
19. Вест Бромвич Заявка 13 1 4 8 11 - 23 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 13 1 1 11 6 - 23 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  2.58 3.52 2.89
Бонус: 5 000 ₽ 2.62 3.58 2.93
Бонус: 5 000 ₽ 2.75 3.25 2.85
  2.63 3.32 2.93

Самый высокий коэффициент на матч «Арсенал» – «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арсенал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арсенал» – «Тоттенхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.00 1.03 4.90 1.18 3.15 1.36 2.20 1.67 1.77 2.22 1.42 2.88 1.26 3.84 1.12 6.10
9.30 1.02 8.40 1.05 3.54 1.28 2.77 1.44 1.98 2.00 1.51 2.56 1.33 3.18 1.13 5.20 1.09 5.75 1.01 9.70
11.50 1.02 8.40 1.06 3.60 1.29 2.80 1.45 2.20 1.72 1.95 1.92 1.74 2.18 1.51 2.65 1.35 3.25 1.14 5.40 1.10 5.90 1.03 11.00 1.02 11.00 0.00 18.00
3.87 1.29 2.93 1.45 2.27 1.70 1.95 1.95 1.74 2.21 1.53 2.67 1.36 3.37 1.12 7.06
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.48 1.54 1.62 2.30 1.30 3.52 1.12 6.35
3.00 1.39 1.98 1.83 1.45 2.75 1.14 5.65 1.10 7.00
1.92 1.88 1.42 2.85 1.13 5.90
3.10 1.41 2.54 1.57 1.99 1.92 1.61 2.46 1.44 3.00
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.38 1.32 2.00 1.81 1.50 2.59 1.24 4.04
3.95 1.25 2.72 1.46 1.71 2.14 1.30 3.52 1.19 4.65
2.75 1.42 1.70 2.07 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.75 2.02
1.71 2.14
Букмекер Да Нет
4.24 1.22
4.40 1.19
Букмекер Да Нет
3.26 1.34
3.15 1.32
Где смотреть матч Арсенал - Тоттенхэм онлайн

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Прогнозы на матч Арсенал - Тоттенхэм

Исход игры
Арсенал
32.4% (22)
Ничья
45.6% (31)
Тоттенхэм
22.1% (15)
Тотал 2.5
Больше
55.38% (36)
Меньше
44.62% (29)
Обе команды забьют
Да
89.23% (58)
Нет
10.77% (7)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.4% (22)
2:1 Арсенал
23.5% (16)
2:2 Ничья
11.8% (8)
1:2 Тоттенхэм
11.8% (8)
1:0 Арсенал
5.9% (4)
1:3 Тоттенхэм
2.9% (2)
2:3 Тоттенхэм
2.9% (2)
0:1 Тоттенхэм
2.9% (2)
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