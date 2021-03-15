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Вулверхэмптон
 
Позже

Стадион:
Ливерпуль
11
Патрисиу
Руй
15
Боли
Вийи
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
22
Семеду
Нелсон
28
Моутинью
Жоау
8
Невеш
Рубен
19
Хонни
Кастро
37
Траоре
Адама
12
Виллиан
Жозе
7
Нету
Педру
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
47
Филлипс
Натаниэль
19
Кабак
Озан
26
Робертсон
Эндрю
6
Тьяго
Алькантара
3
Фабиньо
Энрике
5
Вейналдум
Джорджиньо
11
Салах
Мохамед
20
Жота
Диогу
10
Мане
Садио
Вулверхэмптон
3-4-3
Ливерпуль
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нету Педру 5 0.18
2. Невеш Рубен 5 (3) 0.18
3. Хименес Рауль 4 0.14
4. Поденсе Даниэл 3 0.11
5. Саисс Ромен 3 0.11
6. Силва Фабио 2 (1) 0.07
7. Боли Вийи 1 0.04
8. Моутинью Жоау 1 0.04
9. Аит-Нури Раян 1 0.04
10. Коди Конор 1 0.04
11. Витинью II 0 0
12. Семеду Нелсон 0 0
13. Килман Макс 0 0
14. Отасоуи Оуэн 0 0
Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 17 (6) 0.61
2. Мане Садио 7 0.25
3. Фирмино Роберто 6 0.21
4. Жота Диогу 5 0.18
5. Вейналдум Джорджиньо 2 0.07
6. Робертсон Эндрю 1 0.04
7. Александер-Арнольд Трент 1 0.04
8. Матип Жоэль 1 0.04
9. Хендерсон Джордан 1 0.04
10. Джонс Кёртис 1 0.04
11. Ван Дейк Виргил 1 0.04
12. Минамино Такуми 1 0.04
13. Шакири Джердан 0 0
14. Милнер Джеймс 0 0
15. Окслейд-Чемберлен Алекс 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Моутинью Жоау 4 1
2. Невеш Рубен 5 0
3. Коди Конор 4 0
4. Семеду Нелсон 4 0
5. Нету Педру 4 0
6. Траоре Адама 3 0
7. Дендонкер Леандер 3 0
8. Килман Макс 3 0
9. Силва Фабио 2 0
10. Марсал Фернандо 2 0
11. Поденсе Даниэл 2 0
12. Патрисиу Руй 1 0
13. Боли Вийи 1 0
14. Саисс Ромен 1 0
15. Хувер Ки-Джана 1 0
16. Отасоуи Оуэн 1 0
Ливерпуль
# Игрок      
1. Фабиньо Энрике 5 0
2. Тьяго Алькантара 3 0
3. Мане Садио 3 0
4. Матип Жоэль 2 0
5. Шакири Джердан 2 0
6. Кабак Озан 2 0
7. Джонс Кёртис 2 0
8. Филлипс Натаниэль 2 0
9. Милнер Джеймс 1 0
10. Вейналдум Джорджиньо 1 0
11. Фирмино Роберто 1 0
12. Ван Дейк Виргил 1 0
13. Робертсон Эндрю 1 0
14. Кейта Наби 1 0
15. Жота Диогу 1 0
16. Алиссон Бекер 1 0
17. Александер-Арнольд Трент 1 0
18. Уильямс Неко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вулверхэмптон 11.54% (3) 15.38% (4) 19.23% (5) 11.54% (3) 23.08% (6) 19.23% (5)
 Ливерпуль 11.36% (5) 9.09% (4) 20.45% (9) 20.45% (9) 18.18% (8) 20.45% (9)

Предыдущие игры

Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Астон Вилла 0:0 Вулверхэмптон Манчестер Сити 4:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Лидс
Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Саутгемптон Вулверхэмптон 0:0 Лестер Вулверхэмптон 2:1 Арсенал Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон Челси 0:0 Вулверхэмптон Чорли 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Челси Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла
Ливерпуль Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Ливерпуль 2:0 РБ Лейпциг Ливерпуль 0:1 Фулхэм Ливерпуль 0:1 Челси Шеффилд Юнайтед 0:2 Ливерпуль
Ливерпуль 0:2 Эвертон РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль Лестер 3:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити Ливерпуль 0:1 Брайтон Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:1 Бёрнли Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм

Последние игры между собой

Вулверхэмптон: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 10
Ливерпуль: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 3
Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Вулверхэмптон Премьер-лига
Вулверхэмптон 2:1 Ливерпуль Кубок Вулверхэмптон 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:2 Вулверхэмптон Кубок Ливерпуль 3:2 Вулверхэмптон Товарищеские матчи Вулверхэмптон 0:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Вулверхэмптон Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 30 22 5 3 64 - 21 71
2. Манчестер Юнайтед Заявка 29 16 9 4 56 - 32 57
3. Лестер Заявка 29 17 5 7 53 - 32 56
4. Челси Заявка 29 14 9 6 44 - 25 51
5. Вест Хэм Заявка 28 14 6 8 42 - 32 48
6. Эвертон Заявка 28 14 4 10 40 - 37 46
7. Тоттенхэм Заявка 28 13 6 9 47 - 30 45
8. Ливерпуль Заявка 28 12 7 9 47 - 36 43
9. Астон Вилла Заявка 27 12 5 10 39 - 28 41
10. Арсенал Заявка 28 12 5 11 37 - 29 41
11. Кристал Пэлас Заявка 29 10 7 12 31 - 47 37
12. Лидс Заявка 28 11 3 14 43 - 46 36
13. Вулверхэмптон Заявка 28 9 8 11 28 - 37 35
14. Саутгемптон Заявка 29 9 6 14 36 - 51 33
15. Бёрнли Заявка 29 8 9 12 22 - 37 33
16. Брайтон Заявка 28 6 11 11 29 - 36 29
17. Ньюкасл Заявка 28 7 7 14 28 - 45 28
18. Фулхэм Заявка 29 5 11 13 22 - 36 26
19. Вест Бромвич Заявка 29 3 9 17 20 - 57 18
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 29 4 2 23 16 - 50 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 2 2 36 - 13 38
2. Вест Хэм Заявка 14 8 3 3 23 - 15 27
3. Челси Заявка 14 7 5 2 25 - 11 26
4. Тоттенхэм Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
5. Манчестер Юнайтед Заявка 14 7 3 4 29 - 19 24
6. Ливерпуль Заявка 15 7 2 6 22 - 18 23
7. Лестер Заявка 14 7 1 6 25 - 19 22
8. Арсенал Заявка 14 6 3 5 18 - 15 21
9. Кристал Пэлас Заявка 15 5 5 5 15 - 21 20
10. Вулверхэмптон Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
11. Лидс Заявка 14 5 3 6 19 - 17 18
12. Бёрнли Заявка 15 4 6 5 12 - 16 18
13. Астон Вилла Заявка 12 5 2 5 20 - 16 17
14. Саутгемптон Заявка 14 5 2 7 18 - 18 17
15. Эвертон Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
16. Ньюкасл Заявка 14 4 4 6 17 - 23 16
17. Вест Бромвич Заявка 15 2 5 8 9 - 33 11
18. Брайтон Заявка 14 1 7 6 13 - 19 10
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 3 1 11 10 - 22 10
20. Фулхэм Заявка 15 2 4 9 8 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 15 10 4 1 28 - 13 34
2. Манчестер Сити Заявка 14 10 3 1 28 - 8 33
3. Манчестер Юнайтед Заявка 15 9 6 0 27 - 13 33
4. Эвертон Заявка 14 9 2 3 21 - 15 29
5. Челси Заявка 15 7 4 4 19 - 14 25
6. Астон Вилла Заявка 15 7 3 5 19 - 12 24
7. Тоттенхэм Заявка 14 6 3 5 22 - 16 21
8. Вест Хэм Заявка 14 6 3 5 19 - 17 21
9. Ливерпуль Заявка 13 5 5 3 25 - 18 20
10. Арсенал Заявка 14 6 2 6 19 - 14 20
11. Брайтон Заявка 14 5 4 5 16 - 17 19
12. Лидс Заявка 14 6 0 8 24 - 29 18
13. Кристал Пэлас Заявка 14 5 2 7 16 - 26 17
14. Фулхэм Заявка 14 3 7 4 14 - 15 16
15. Вулверхэмптон Заявка 15 4 4 7 13 - 23 16
16. Саутгемптон Заявка 15 4 4 7 18 - 33 16
17. Бёрнли Заявка 14 4 3 7 10 - 21 15
18. Ньюкасл Заявка 14 3 3 8 11 - 22 12
19. Вест Бромвич Заявка 14 1 4 9 11 - 24 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 14 1 1 12 6 - 28 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт интересная битва, "Ливерпуль" в чемпионате Англии выступает в последних турах просто ужасно, команда Юргена Клоппа уже даже отстаёт от зоны Лиги Европы, а поэтому сегодня против крепкого "Вулверхэмптона" гости обязаны набирать хоть какие-то очки. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Molineux Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  5.95 3.86 1.76
Бонус: 10 000 ₽ 5.60 3.90 1.65
Бонус: 5 000 ₽ 5.90 3.84 1.70
Бонус: 5 000 ₽ 5.80 3.85 1.66
  5.97 3.93 1.66

Самый высокий коэффициент на матч «Вулверхэмптон» – «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вулверхэмптон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вулверхэмптон» – «Ливерпуль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.70 1.04 4.66 1.19 2.92 1.41 2.20 1.78 1.63 2.27 1.38 3.11 1.23 4.16 1.11 6.70
9.40 1.06 8.00 1.07 3.45 1.32 2.60 1.50 1.83 1.98 1.46 2.75 1.32 3.45 1.14 5.50 1.11 6.60 1.03 11.00 1.02 12.50
8.40 1.02 7.90 1.05 3.32 1.31 2.62 1.49 1.90 2.00 1.44 2.79 1.30 3.40 1.12 5.60 1.08 6.15 1.00 11.25
11.00 1.02 7.80 1.05 3.30 1.33 2.70 1.53 2.10 1.78 1.88 2.02 1.69 2.17 1.48 2.85 1.30 3.50 1.11 6.10 1.10 6.40 1.02 12.00 1.01 12.50 0.00 19.50
3.62 1.32 2.73 1.51 2.16 1.76 1.88 2.03 1.67 2.33 1.46 2.89 1.32 3.64 1.11 7.67
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.40 1.57 1.57 2.40 1.28 3.62 1.10 6.85
2.80 1.40 1.85 1.88 1.39 2.85 1.08 6.80
2.79 1.44 1.87 1.93 1.42 2.88 1.13 5.95 1.09 7.40
1.84 1.97 1.39 3.00 1.12 6.50
2.95 1.45 2.43 1.62 1.90 2.01 1.56 2.56 1.41 3.12
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.15 1.36 1.94 1.86 1.46 2.72 1.21 4.40
3.80 1.24 2.60 1.45 1.66 2.15 1.17 4.60
3.85 1.26 2.59 1.50 1.67 2.21 1.26 3.85 1.18 4.95
2.50 1.49 1.63 2.20 1.27 3.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.96 1.80
1.97 1.78
1.95 1.81
Букмекер Да Нет
5.00 1.18
4.90 1.15
5.10 1.14
Букмекер Да Нет
3.76 1.27
3.70 1.25
3.70 1.25
Где смотреть матч Вулверхэмптон - Ливерпуль онлайн

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Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Ливерпуль

Исход игры
Вулверхэмптон
9.2% (15)
Ничья
8.6% (14)
Ливерпуль
82.2% (134)
Тотал 2.5
Больше
70.51% (110)
Меньше
29.49% (46)
Обе команды забьют
Да
77.56% (121)
Нет
22.44% (35)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
46.6% (76)
1:3 Ливерпуль
13.5% (22)
0:1 Ливерпуль
12.9% (21)
1:1 Ничья
7.4% (12)
2:1 Вулверхэмптон
5.5% (9)
0:2 Ливерпуль
4.9% (8)
1:0 Вулверхэмптон
2.5% (4)
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