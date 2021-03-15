Вулверхэмптон
Позже
Стадион: Молинью
Ливерпуль
11
Патрисиу
Руй
15
Боли
Вийи
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
19
Хонни
Кастро
37
Траоре
Адама
12
Виллиан
Жозе
- Основной состав
-
11 Патрисиу РуйВратарь
-
15 Боли ВийиЗащитник
-
16 Коди КонорЗащитник
-
27 Саисс РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хонни КастроПолузащитник
-
37 Траоре АдамаНападающий
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Радди ДжонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
49 Килман МаксЗащитник
- Полузащитник
-
17 Силва ФабиоНападающий
- Нападающий
-
20 Витинью IIНападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Кабак ОзанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Жота ДиогуНападающий
-
10 Мане СадиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
76 Уильямс НекоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нету Педру
|5
|0.18
|2.
|Невеш Рубен
|5 (3)
|0.18
|3.
|Хименес Рауль
|4
|0.14
|4.
|Поденсе Даниэл
|3
|0.11
|5.
|Саисс Ромен
|3
|0.11
|6.
|Силва Фабио
|2 (1)
|0.07
|7.
|Боли Вийи
|1
|0.04
|8.
|Моутинью Жоау
|1
|0.04
|9.
|Аит-Нури Раян
|1
|0.04
|10.
|Коди Конор
|1
|0.04
|11.
|Витинью II
|0
|0
|12.
|Семеду Нелсон
|0
|0
|13.
|Килман Макс
|0
|0
|14.
|Отасоуи Оуэн
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Салах Мохамед
|17 (6)
|0.61
|2.
|Мане Садио
|7
|0.25
|3.
|Фирмино Роберто
|6
|0.21
|4.
|Жота Диогу
|5
|0.18
|5.
|Вейналдум Джорджиньо
|2
|0.07
|6.
|Робертсон Эндрю
|1
|0.04
|7.
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0.04
|8.
|Матип Жоэль
|1
|0.04
|9.
|Хендерсон Джордан
|1
|0.04
|10.
|Джонс Кёртис
|1
|0.04
|11.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.04
|12.
|Минамино Такуми
|1
|0.04
|13.
|Шакири Джердан
|0
|0
|14.
|Милнер Джеймс
|0
|0
|15.
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Моутинью Жоау
|4
|1
|2.
|Невеш Рубен
|5
|0
|3.
|Коди Конор
|4
|0
|4.
|Семеду Нелсон
|4
|0
|5.
|Нету Педру
|4
|0
|6.
|Траоре Адама
|3
|0
|7.
|Дендонкер Леандер
|3
|0
|8.
|Килман Макс
|3
|0
|9.
|Силва Фабио
|2
|0
|10.
|Марсал Фернандо
|2
|0
|11.
|Поденсе Даниэл
|2
|0
|12.
|Патрисиу Руй
|1
|0
|13.
|Боли Вийи
|1
|0
|14.
|Саисс Ромен
|1
|0
|15.
|Хувер Ки-Джана
|1
|0
|16.
|Отасоуи Оуэн
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фабиньо Энрике
|5
|0
|2.
|Тьяго Алькантара
|3
|0
|3.
|Мане Садио
|3
|0
|4.
|Матип Жоэль
|2
|0
|5.
|Шакири Джердан
|2
|0
|6.
|Кабак Озан
|2
|0
|7.
|Джонс Кёртис
|2
|0
|8.
|Филлипс Натаниэль
|2
|0
|9.
|Милнер Джеймс
|1
|0
|10.
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0
|11.
|Фирмино Роберто
|1
|0
|12.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|13.
|Робертсон Эндрю
|1
|0
|14.
|Кейта Наби
|1
|0
|15.
|Жота Диогу
|1
|0
|16.
|Алиссон Бекер
|1
|0
|17.
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|18.
|Уильямс Неко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вулверхэмптон
|11.54% (3)
|15.38% (4)
|19.23% (5)
|11.54% (3)
|23.08% (6)
|19.23% (5)
|Ливерпуль
|11.36% (5)
|9.09% (4)
|20.45% (9)
|20.45% (9)
|18.18% (8)
|20.45% (9)
Предыдущие игры
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +6 =6 -8Астон Вилла 0:0 Вулверхэмптон Манчестер Сити 4:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Лидс
Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Саутгемптон Вулверхэмптон 0:0 Лестер Вулверхэмптон 2:1 Арсенал Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон Челси 0:0 Вулверхэмптон Чорли 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Челси Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла
Ливерпуль Последние 20 матчей: +8 =3 -9Ливерпуль 2:0 РБ Лейпциг Ливерпуль 0:1 Фулхэм Ливерпуль 0:1 Челси Шеффилд Юнайтед 0:2 Ливерпуль
Ливерпуль 0:2 Эвертон РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль Лестер 3:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити Ливерпуль 0:1 Брайтон Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:1 Бёрнли Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм
Последние игры между собой
Вулверхэмптон: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 10
Ливерпуль: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 3
Вулверхэмптон 2:1 Ливерпуль Кубок Вулверхэмптон 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:2 Вулверхэмптон Кубок Ливерпуль 3:2 Вулверхэмптон Товарищеские матчи Вулверхэмптон 0:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Вулверхэмптон Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|30
|22
|5
|3
|64 - 21
|71
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|29
|16
|9
|4
|56 - 32
|57
|3.
|Лестер
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|53 - 32
|56
|4.
|Челси
|Заявка
|29
|14
|9
|6
|44 - 25
|51
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|42 - 32
|48
|6.
|Эвертон
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|40 - 37
|46
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|47 - 30
|45
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|47 - 36
|43
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|27
|12
|5
|10
|39 - 28
|41
|10.
|Арсенал
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|37 - 29
|41
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|31 - 47
|37
|12.
|Лидс
|Заявка
|28
|11
|3
|14
|43 - 46
|36
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|28 - 37
|35
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|29
|9
|6
|14
|36 - 51
|33
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|22 - 37
|33
|16.
|Брайтон
|Заявка
|28
|6
|11
|11
|29 - 36
|29
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|28 - 45
|28
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|29
|5
|11
|13
|22 - 36
|26
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|29
|3
|9
|17
|20 - 57
|18
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|29
|4
|2
|23
|16 - 50
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|36 - 13
|38
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 15
|27
|3.
|Челси
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|25 - 11
|26
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|29 - 19
|24
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|22 - 18
|23
|7.
|Лестер
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|25 - 19
|22
|8.
|Арсенал
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 15
|21
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 21
|20
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|11.
|Лидс
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 17
|18
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|12 - 16
|18
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 16
|17
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 18
|17
|15.
|Эвертон
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|19 - 22
|17
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 23
|16
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|9 - 33
|11
|18.
|Брайтон
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|13 - 19
|10
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|10 - 22
|10
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|8 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|28 - 13
|34
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|28 - 8
|33
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|27 - 13
|33
|4.
|Эвертон
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|21 - 15
|29
|5.
|Челси
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 14
|25
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 12
|24
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 16
|21
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 17
|21
|9.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|25 - 18
|20
|10.
|Арсенал
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|19 - 14
|20
|11.
|Брайтон
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 17
|19
|12.
|Лидс
|Заявка
|14
|6
|0
|8
|24 - 29
|18
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|16 - 26
|17
|14.
|Фулхэм
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 15
|16
|15.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 23
|16
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 33
|16
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|10 - 21
|15
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 22
|12
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 24
|7
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|14
|1
|1
|12
|6 - 28
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вулверхэмптон» – «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вулверхэмптон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вулверхэмптон» – «Ливерпуль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Ливерпуль
Исход игры
Вулверхэмптон
9.2% (15)
Ничья
8.6% (14)
Ливерпуль
82.2% (134)
Тотал 2.5
Больше
70.51% (110)
Меньше
29.49% (46)
Обе команды забьют
Да
77.56% (121)
Нет
22.44% (35)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
46.6% (76)
1:3 Ливерпуль
13.5% (22)
0:1 Ливерпуль
12.9% (21)
1:1 Ничья
7.4% (12)
2:1 Вулверхэмптон
5.5% (9)
0:2 Ливерпуль
4.9% (8)
1:0 Вулверхэмптон
2.5% (4)
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