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Вулверхэмптон
 
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Стадион:
Ливерпуль

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нету Педру 5 0.18
2. Невеш Рубен 5 (3) 0.18
3. Хименес Рауль 4 0.14
4. Поденсе Даниэл 3 0.11
5. Саисс Ромен 3 0.11
6. Силва Фабио 2 (1) 0.07
7. Боли Вийи 1 0.04
8. Моутинью Жоау 1 0.04
9. Аит-Нури Раян 1 0.04
10. Коди Конор 1 0.04
11. Витинью II 0 0
12. Семеду Нелсон 0 0
13. Килман Макс 0 0
14. Отасоуи Оуэн 0 0
Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 17 (6) 0.61
2. Мане Садио 7 0.25
3. Фирмино Роберто 6 0.21
4. Жота Диогу 5 0.18
5. Вейналдум Джорджиньо 2 0.07
6. Робертсон Эндрю 1 0.04
7. Александер-Арнольд Трент 1 0.04
8. Матип Жоэль 1 0.04
9. Хендерсон Джордан 1 0.04
10. Джонс Кёртис 1 0.04
11. Ван Дейк Виргил 1 0.04
12. Минамино Такуми 1 0.04
13. Шакири Джердан 0 0
14. Милнер Джеймс 0 0
15. Окслейд-Чемберлен Алекс 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Моутинью Жоау 4 1
2. Невеш Рубен 5 0
3. Коди Конор 4 0
4. Семеду Нелсон 4 0
5. Нету Педру 4 0
6. Траоре Адама 3 0
7. Дендонкер Леандер 3 0
8. Килман Макс 3 0
9. Силва Фабио 2 0
10. Марсал Фернандо 2 0
11. Поденсе Даниэл 2 0
12. Патрисиу Руй 1 0
13. Боли Вийи 1 0
14. Саисс Ромен 1 0
15. Хувер Ки-Джана 1 0
16. Отасоуи Оуэн 1 0
Ливерпуль
# Игрок      
1. Фабиньо Энрике 5 0
2. Тьяго Алькантара 3 0
3. Мане Садио 3 0
4. Матип Жоэль 2 0
5. Шакири Джердан 2 0
6. Кабак Озан 2 0
7. Джонс Кёртис 2 0
8. Филлипс Натаниэль 2 0
9. Милнер Джеймс 1 0
10. Вейналдум Джорджиньо 1 0
11. Фирмино Роберто 1 0
12. Ван Дейк Виргил 1 0
13. Робертсон Эндрю 1 0
14. Кейта Наби 1 0
15. Жота Диогу 1 0
16. Алиссон Бекер 1 0
17. Александер-Арнольд Трент 1 0
18. Уильямс Неко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вулверхэмптон 11.54% (3) 15.38% (4) 19.23% (5) 11.54% (3) 23.08% (6) 19.23% (5)
 Ливерпуль 11.36% (5) 9.09% (4) 20.45% (9) 20.45% (9) 18.18% (8) 20.45% (9)

Предыдущие игры

Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Астон Вилла 0:0 Вулверхэмптон Манчестер Сити 4:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Лидс
Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Саутгемптон Вулверхэмптон 0:0 Лестер Вулверхэмптон 2:1 Арсенал Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон Челси 0:0 Вулверхэмптон Чорли 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Челси Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла
Ливерпуль Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Ливерпуль 2:0 РБ Лейпциг Ливерпуль 0:1 Фулхэм Ливерпуль 0:1 Челси Шеффилд Юнайтед 0:2 Ливерпуль
Ливерпуль 0:2 Эвертон РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль Лестер 3:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити Ливерпуль 0:1 Брайтон Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:1 Бёрнли Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм

Последние игры между собой

Вулверхэмптон: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 10
Ливерпуль: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 3
Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Вулверхэмптон Премьер-лига
Вулверхэмптон 2:1 Ливерпуль Кубок Вулверхэмптон 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:2 Вулверхэмптон Кубок Ливерпуль 3:2 Вулверхэмптон Товарищеские матчи Вулверхэмптон 0:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Вулверхэмптон Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 29 21 5 3 61 - 21 68
2. Манчестер Юнайтед Заявка 28 15 9 4 55 - 32 54
3. Лестер Заявка 28 16 5 7 48 - 32 53
4. Челси Заявка 28 14 8 6 44 - 25 50
5. Вест Хэм Заявка 27 14 6 7 42 - 31 48
6. Эвертон Заявка 27 14 4 9 39 - 35 46
7. Тоттенхэм Заявка 27 13 6 8 46 - 28 45
8. Ливерпуль Заявка 28 12 7 9 47 - 36 43
9. Астон Вилла Заявка 27 12 5 10 39 - 28 41
10. Арсенал Заявка 27 11 5 11 35 - 28 38
11. Лидс Заявка 27 11 2 14 43 - 46 35
12. Вулверхэмптон Заявка 28 9 8 11 28 - 37 35
13. Кристал Пэлас Заявка 28 9 7 12 30 - 47 34
14. Саутгемптон Заявка 28 9 6 13 35 - 49 33
15. Бёрнли Заявка 28 7 9 12 20 - 36 30
16. Ньюкасл Заявка 28 7 7 14 28 - 45 28
17. Брайтон Заявка 27 5 11 11 27 - 35 26
18. Фулхэм Заявка 28 5 11 12 22 - 33 26
19. Вест Бромвич Заявка 28 3 9 16 20 - 56 18
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 28 4 2 22 16 - 45 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 2 2 36 - 13 38
2. Вест Хэм Заявка 14 8 3 3 23 - 15 27
3. Челси Заявка 14 7 5 2 25 - 11 26
4. Тоттенхэм Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
5. Ливерпуль Заявка 15 7 2 6 22 - 18 23
6. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 3 4 28 - 19 21
7. Лестер Заявка 13 6 1 6 20 - 19 19
8. Вулверхэмптон Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
9. Арсенал Заявка 13 5 3 5 16 - 14 18
10. Бёрнли Заявка 15 4 6 5 12 - 16 18
11. Астон Вилла Заявка 12 5 2 5 20 - 16 17
12. Лидс Заявка 13 5 2 6 19 - 17 17
13. Саутгемптон Заявка 13 5 2 6 17 - 16 17
14. Эвертон Заявка 13 5 2 6 18 - 20 17
15. Кристал Пэлас Заявка 14 4 5 5 14 - 21 17
16. Ньюкасл Заявка 14 4 4 6 17 - 23 16
17. Вест Бромвич Заявка 15 2 5 8 9 - 33 11
18. Фулхэм Заявка 14 2 4 8 8 - 18 10
19. Брайтон Заявка 14 1 7 6 13 - 19 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 3 1 11 10 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 15 10 4 1 28 - 13 34
2. Манчестер Юнайтед Заявка 15 9 6 0 27 - 13 33
3. Манчестер Сити Заявка 13 9 3 1 25 - 8 30
4. Эвертон Заявка 14 9 2 3 21 - 15 29
5. Челси Заявка 14 7 3 4 19 - 14 24
6. Астон Вилла Заявка 15 7 3 5 19 - 12 24
7. Тоттенхэм Заявка 13 6 3 4 21 - 14 21
8. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 19 - 16 21
9. Ливерпуль Заявка 13 5 5 3 25 - 18 20
10. Арсенал Заявка 14 6 2 6 19 - 14 20
11. Лидс Заявка 14 6 0 8 24 - 29 18
12. Кристал Пэлас Заявка 14 5 2 7 16 - 26 17
13. Брайтон Заявка 13 4 4 5 14 - 16 16
14. Фулхэм Заявка 14 3 7 4 14 - 15 16
15. Вулверхэмптон Заявка 15 4 4 7 13 - 23 16
16. Саутгемптон Заявка 15 4 4 7 18 - 33 16
17. Бёрнли Заявка 13 3 3 7 8 - 20 12
18. Ньюкасл Заявка 14 3 3 8 11 - 22 12
19. Вест Бромвич Заявка 13 1 4 8 11 - 23 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 13 1 1 11 6 - 23 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вулверхэмптон - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 марта 2021, осталось 2 дня 19 часов 48 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 67
    Вулверхэмптон 7.5% (5)
    X 10.4% (7)
    Ливерпуль 82.1% (55)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вулверхэмптон
    Ничья
    Ливерпуль
    5.08
    3.90
    1.79
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      4.88 3.90 1.79
    Бонус: 5 000 ₽ 4.85 3.88 1.78
    Бонус: 5 000 ₽ 4.40 3.85 1.73
      5.08 3.89 1.75

    Самый высокий коэффициент на матч «Вулверхэмптон» – «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вулверхэмптон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вулверхэмптон» – «Ливерпуль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    10.50 1.04 4.62 1.20 3.01 1.39 2.17 1.80 1.65 2.24 1.37 3.10 1.23 4.16 1.10 6.85
    9.10 1.02 8.10 1.05 3.32 1.31 2.59 1.50 1.89 2.01 1.45 2.75 1.30 3.40 1.11 5.70 1.08 6.25 1.00 11.00
    11.00 1.02 7.80 1.05 3.30 1.32 2.70 1.50 2.10 1.74 1.83 1.98 1.69 2.17 1.48 2.70 1.30 3.35 1.11 5.90 1.10 6.40 1.02 11.50 1.01 12.00 0.00 19.00
    3.71 1.31 2.78 1.49 2.18 1.75 1.88 2.02 1.68 2.29 1.49 2.78 1.34 3.47 1.13 7.04
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.48 1.54 1.58 2.34 1.28 3.62 1.10 6.70
    2.95 1.40 1.92 1.88 1.42 2.88 1.13 6.05 1.09 7.40
    1.89 1.91 1.39 2.95 1.12 6.20
    3.02 1.43 2.48 1.60 1.93 1.97 1.58 2.52 1.42 3.06
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    3.20 1.35 1.93 1.87 1.46 2.72 1.21 4.40
    3.85 1.26 2.59 1.50 1.66 2.22 1.26 3.85 1.17 4.85
    2.50 1.49 1.63 2.20 1.27 3.75

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.97 1.79
    1.92 1.84
    Букмекер Да Нет
    4.84 1.18
    4.80 1.17
    Букмекер Да Нет
    3.68 1.28
    3.60 1.28
    Где смотреть матч Вулверхэмптон - Ливерпуль онлайн

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    Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Ливерпуль

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    7.5% (5)
    Ничья
    10.4% (7)
    Ливерпуль
    82.1% (55)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (48)
    Меньше
    25% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    82.81% (53)
    Нет
    17.19% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    53.7% (36)
    1:3 Ливерпуль
    10.4% (7)
    1:1 Ничья
    9% (6)
    0:1 Ливерпуль
    7.5% (5)
    2:1 Вулверхэмптон
    6% (4)
    0:2 Ливерпуль
    4.5% (3)
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