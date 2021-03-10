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Лидс

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рид Бобби 5 0.17
2. Лукмен Адемола 4 0.14
3. Кавалейру Иван 3 (1) 0.1
4. Митрович Александр 2 (1) 0.07
5. Эйна Ола 2 0.07
6. Майя Джош 2 0.07
7. Кэрни Том 1 0.03
8. Лемина Марио 1 0.03
9. Лофтус-Чик Рубен 1 0.03
10. Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0
11. Рид Харрисон 0 0
12. Тете Кенни 0 0
13. Андерсен Йоаким 0 0
Лидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бэмфорд Патрик 13 (1) 0.46
2. Харрисон Джек 6 0.21
3. Рафинья Диас 5 0.18
4. Даллас Стюарт 5 0.18
5. Клих Матеуш 3 (2) 0.11
6. Кошта Элдер 3 0.11
7. Морено Родриго 3 0.11
8. Алиоски Эгзиян 2 0.07
9. Купер Лиам 1 0.04
10. Стрёйк Паскаль 1 0.04
11. Эрнандес Пабло 0 0
12. Филлипс Кэлвин 0 0
13. Робертс Тайлер 0 0

Карточки

Фулхэм
# Игрок      
1. Андерсен Йоаким 4 1
2. Робинсон Энтони 4 1
3. Рид Бобби 5 0
4. Рид Харрисон 5 0
5. Замбо-Ангисса Андре-Франк 5 0
6. Лукмен Адемола 4 0
7. Митрович Александр 3 0
8. Камара Абубакар 1 1
9. Кэрни Том 2 0
10. Ле Маршан Максим 2 0
11. Гектор Майкл 2 0
12. Брайан Джо 2 0
13. Кавалейру Иван 2 0
14. Лемина Марио 2 0
15. Лофтус-Чик Рубен 2 0
16. Тете Кенни 2 0
17. Эйна Ола 2 0
18. Одои Денис 1 0
19. Онома Джошуа 1 0
20. Адарабиойо Олуватосин 1 0
Лидс
# Игрок      
1. Клих Матеуш 6 0
2. Филлипс Кэлвин 6 0
3. Эйлинг Люк 5 0
4. Даллас Стюарт 5 0
5. Алиоски Эгзиян 4 0
6. Купер Лиам 3 0
7. Рафинья Диас 3 0
8. Морено Родриго 2 0
9. Робертс Тайлер 2 0
10. Харрисон Джек 2 0
11. Стрёйк Паскаль 2 0
12. Эрнандес Пабло 1 0
13. Бэмфорд Патрик 1 0
14. Льоренте Диего 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фулхэм 14.29% (3) 19.05% (4) 14.29% (3) 9.52% (2) 28.57% (6) 14.29% (3)
 Лидс 16.67% (7) 7.14% (3) 14.29% (6) 21.43% (9) 21.43% (9) 19.05% (8)

Предыдущие игры

Фулхэм Последние 20 матчей: +4 =10 -6
Фулхэм 0:3 Манчестер Сити Ливерпуль 0:1 Фулхэм Фулхэм 0:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 0:0 Фулхэм
Фулхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:1 Фулхэм Эвертон 0:2 Фулхэм Фулхэм 0:0 Вест Хэм Фулхэм 0:2 Лестер Вест Бромвич 2:2 Фулхэм Брайтон 0:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Бёрнли Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Фулхэм 0:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Фулхэм КПР 0:2 Фулхэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон Ньюкасл 1:1 Фулхэм Фулхэм 0:0 Брайтон Фулхэм 1:1 Ливерпуль
Лидс Последние 20 матчей: +8 =1 -11
Лидс 0:0 Челси Вест Хэм 2:0 Лидс Лидс 0:1 Астон Вилла Лидс 3:0 Саутгемптон
Вулверхэмптон 1:0 Лидс Арсенал 4:2 Лидс Лидс 2:0 Кристал Пэлас Лидс 1:2 Эвертон Лестер 1:3 Лидс Ньюкасл 1:2 Лидс Лидс 0:1 Брайтон Кроули Таун 3:0 Лидс Тоттенхэм 3:0 Лидс Вест Бромвич 0:5 Лидс Лидс 1:0 Бёрнли Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Лидс 5:2 Ньюкасл Лидс 1:2 Вест Хэм Челси 3:1 Лидс Эвертон 0:1 Лидс

Последние игры между собой

Фулхэм: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 3
Лидс: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 3
Лидс 4:3 Фулхэм Премьер-лига Лидс 3:0 Фулхэм Фулхэм 2:1 Лидс Фулхэм 2:0 Лидс
Лидс 0:0 Фулхэм Фулхэм 1:1 Лидс Лидс 1:1 Фулхэм Лидс 1:1 Фулхэм Фулхэм 1:1 Лидс Фулхэм 0:3 Лидс Лидс 0:1 Фулхэм
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 30 22 5 3 64 - 21 71
2. Манчестер Юнайтед Заявка 29 16 9 4 56 - 32 57
3. Лестер Заявка 29 17 5 7 53 - 32 56
4. Челси Заявка 29 14 9 6 44 - 25 51
5. Вест Хэм Заявка 28 14 6 8 42 - 32 48
6. Эвертон Заявка 28 14 4 10 40 - 37 46
7. Ливерпуль Заявка 29 13 7 9 48 - 36 46
8. Тоттенхэм Заявка 28 13 6 9 47 - 30 45
9. Астон Вилла Заявка 27 12 5 10 39 - 28 41
10. Арсенал Заявка 28 12 5 11 37 - 29 41
11. Кристал Пэлас Заявка 29 10 7 12 31 - 47 37
12. Лидс Заявка 28 11 3 14 43 - 46 36
13. Вулверхэмптон Заявка 29 9 8 12 28 - 38 35
14. Саутгемптон Заявка 29 9 6 14 36 - 51 33
15. Бёрнли Заявка 29 8 9 12 22 - 37 33
16. Брайтон Заявка 28 6 11 11 29 - 36 29
17. Ньюкасл Заявка 28 7 7 14 28 - 45 28
18. Фулхэм Заявка 29 5 11 13 22 - 36 26
19. Вест Бромвич Заявка 29 3 9 17 20 - 57 18
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 29 4 2 23 16 - 50 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 2 2 36 - 13 38
2. Вест Хэм Заявка 14 8 3 3 23 - 15 27
3. Челси Заявка 14 7 5 2 25 - 11 26
4. Тоттенхэм Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
5. Манчестер Юнайтед Заявка 14 7 3 4 29 - 19 24
6. Ливерпуль Заявка 15 7 2 6 22 - 18 23
7. Лестер Заявка 14 7 1 6 25 - 19 22
8. Арсенал Заявка 14 6 3 5 18 - 15 21
9. Кристал Пэлас Заявка 15 5 5 5 15 - 21 20
10. Вулверхэмптон Заявка 14 5 4 5 15 - 15 19
11. Лидс Заявка 14 5 3 6 19 - 17 18
12. Бёрнли Заявка 15 4 6 5 12 - 16 18
13. Астон Вилла Заявка 12 5 2 5 20 - 16 17
14. Саутгемптон Заявка 14 5 2 7 18 - 18 17
15. Эвертон Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
16. Ньюкасл Заявка 14 4 4 6 17 - 23 16
17. Вест Бромвич Заявка 15 2 5 8 9 - 33 11
18. Брайтон Заявка 14 1 7 6 13 - 19 10
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 3 1 11 10 - 22 10
20. Фулхэм Заявка 15 2 4 9 8 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 15 10 4 1 28 - 13 34
2. Манчестер Сити Заявка 14 10 3 1 28 - 8 33
3. Манчестер Юнайтед Заявка 15 9 6 0 27 - 13 33
4. Эвертон Заявка 14 9 2 3 21 - 15 29
5. Челси Заявка 15 7 4 4 19 - 14 25
6. Астон Вилла Заявка 15 7 3 5 19 - 12 24
7. Ливерпуль Заявка 14 6 5 3 26 - 18 23
8. Тоттенхэм Заявка 14 6 3 5 22 - 16 21
9. Вест Хэм Заявка 14 6 3 5 19 - 17 21
10. Арсенал Заявка 14 6 2 6 19 - 14 20
11. Брайтон Заявка 14 5 4 5 16 - 17 19
12. Лидс Заявка 14 6 0 8 24 - 29 18
13. Кристал Пэлас Заявка 14 5 2 7 16 - 26 17
14. Фулхэм Заявка 14 3 7 4 14 - 15 16
15. Вулверхэмптон Заявка 15 4 4 7 13 - 23 16
16. Саутгемптон Заявка 15 4 4 7 18 - 33 16
17. Бёрнли Заявка 14 4 3 7 10 - 21 15
18. Ньюкасл Заявка 14 3 3 8 11 - 22 12
19. Вест Бромвич Заявка 14 1 4 9 11 - 24 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 14 1 1 12 6 - 28 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фулхэм - Лидс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 марта 2021, осталось 2 дня 16 часов 38 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 56
    Фулхэм 39.3% (22)
    X 39.3% (22)
    Лидс 21.4% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фулхэм
    Ничья
    Лидс
    2.55
    3.54
    2.96
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      2.52 3.54 2.96
    Бонус: 5 000 ₽ 2.46 3.52 2.93
    Бонус: 5 000 ₽ 2.55 3.35 2.85
      2.53 3.52 2.92

    Самый высокий коэффициент на матч «Фулхэм» – «Лидс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фулхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лидс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фулхэм» – «Лидс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
    11.00 1.04 4.62 1.20 3.01 1.39 2.18 1.79 1.65 2.24 1.37 3.10 1.23 4.16 1.10 6.80 1.09 7.40
    9.00 1.02 8.60 1.05 3.32 1.31 2.59 1.50 1.95 1.95 1.45 2.75 1.30 3.40 1.11 5.70 1.08 6.25 1.00 11.75
    10.50 1.03 8.00 1.07 3.45 1.30 2.70 1.50 2.17 1.72 1.88 1.95 1.74 2.10 1.47 2.70 1.32 3.40 1.14 5.70 1.09 6.40 1.01 11.00 1.02 9.90 0.00 19.00
    3.82 1.29 2.86 1.47 2.21 1.73 1.90 2.00 1.70 2.27 1.51 2.73 1.35 3.40 1.13 6.86
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.43 1.56 1.58 2.38 1.28 3.68 1.10 6.70
    2.91 1.41 1.92 1.88 1.42 2.88 1.13 6.05 1.09 7.40
    1.87 1.93 1.39 2.85 1.11 5.80
    3.07 1.42 2.51 1.58 1.95 1.95 1.59 2.50 1.42 3.06
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    3.20 1.35 1.93 1.87 1.46 2.72 1.21 4.40
    3.76 1.27 2.72 1.46 1.70 2.15 1.26 3.85 1.17 5.00
    2.65 1.47 1.67 2.17 1.25 3.65

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.80 1.96
    1.76 2.07
    Букмекер Да Нет
    4.44 1.21
    4.50 1.17
    Букмекер Да Нет
    3.38 1.32
    3.25 1.30
    Где смотреть матч Фулхэм - Лидс онлайн

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    Прогнозы на матч Фулхэм - Лидс

    Исход игры
    Фулхэм
    39.3% (22)
    Ничья
    39.3% (22)
    Лидс
    21.4% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.64% (24)
    Меньше
    56.36% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    74.55% (41)
    Нет
    25.45% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.1% (18)
    2:1 Фулхэм
    21.4% (12)
    1:2 Лидс
    14.3% (8)
    1:0 Фулхэм
    12.5% (7)
    2:2 Ничья
    3.6% (2)
    2:0 Фулхэм
    3.6% (2)
    0:0 Ничья
    3.6% (2)
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