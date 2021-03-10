Фулхэм
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Стадион: Крэйвен Коттедж
Лидс
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рид Бобби
|5
|0.17
|2.
|Лукмен Адемола
|4
|0.14
|3.
|Кавалейру Иван
|3 (1)
|0.1
|4.
|Митрович Александр
|2 (1)
|0.07
|5.
|Эйна Ола
|2
|0.07
|6.
|Майя Джош
|2
|0.07
|7.
|Кэрни Том
|1
|0.03
|8.
|Лемина Марио
|1
|0.03
|9.
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0.03
|10.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|0
|0
|11.
|Рид Харрисон
|0
|0
|12.
|Тете Кенни
|0
|0
|13.
|Андерсен Йоаким
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бэмфорд Патрик
|13 (1)
|0.46
|2.
|Харрисон Джек
|6
|0.21
|3.
|Рафинья Диас
|5
|0.18
|4.
|Даллас Стюарт
|5
|0.18
|5.
|Клих Матеуш
|3 (2)
|0.11
|6.
|Кошта Элдер
|3
|0.11
|7.
|Морено Родриго
|3
|0.11
|8.
|Алиоски Эгзиян
|2
|0.07
|9.
|Купер Лиам
|1
|0.04
|10.
|Стрёйк Паскаль
|1
|0.04
|11.
|Эрнандес Пабло
|0
|0
|12.
|Филлипс Кэлвин
|0
|0
|13.
|Робертс Тайлер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Андерсен Йоаким
|4
|1
|2.
|Робинсон Энтони
|4
|1
|3.
|Рид Бобби
|5
|0
|4.
|Рид Харрисон
|5
|0
|5.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|5
|0
|6.
|Лукмен Адемола
|4
|0
|7.
|Митрович Александр
|3
|0
|8.
|Камара Абубакар
|1
|1
|9.
|Кэрни Том
|2
|0
|10.
|Ле Маршан Максим
|2
|0
|11.
|Гектор Майкл
|2
|0
|12.
|Брайан Джо
|2
|0
|13.
|Кавалейру Иван
|2
|0
|14.
|Лемина Марио
|2
|0
|15.
|Лофтус-Чик Рубен
|2
|0
|16.
|Тете Кенни
|2
|0
|17.
|Эйна Ола
|2
|0
|18.
|Одои Денис
|1
|0
|19.
|Онома Джошуа
|1
|0
|20.
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Клих Матеуш
|6
|0
|2.
|Филлипс Кэлвин
|6
|0
|3.
|Эйлинг Люк
|5
|0
|4.
|Даллас Стюарт
|5
|0
|5.
|Алиоски Эгзиян
|4
|0
|6.
|Купер Лиам
|3
|0
|7.
|Рафинья Диас
|3
|0
|8.
|Морено Родриго
|2
|0
|9.
|Робертс Тайлер
|2
|0
|10.
|Харрисон Джек
|2
|0
|11.
|Стрёйк Паскаль
|2
|0
|12.
|Эрнандес Пабло
|1
|0
|13.
|Бэмфорд Патрик
|1
|0
|14.
|Льоренте Диего
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фулхэм
|14.29% (3)
|19.05% (4)
|14.29% (3)
|9.52% (2)
|28.57% (6)
|14.29% (3)
|Лидс
|16.67% (7)
|7.14% (3)
|14.29% (6)
|21.43% (9)
|21.43% (9)
|19.05% (8)
Предыдущие игры
Фулхэм Последние 20 матчей: +4 =10 -6Фулхэм 0:3 Манчестер Сити Ливерпуль 0:1 Фулхэм Фулхэм 0:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 0:0 Фулхэм
Фулхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:1 Фулхэм Эвертон 0:2 Фулхэм Фулхэм 0:0 Вест Хэм Фулхэм 0:2 Лестер Вест Бромвич 2:2 Фулхэм Брайтон 0:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Бёрнли Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Фулхэм 0:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Фулхэм КПР 0:2 Фулхэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон Ньюкасл 1:1 Фулхэм Фулхэм 0:0 Брайтон Фулхэм 1:1 Ливерпуль
Лидс Последние 20 матчей: +8 =1 -11Лидс 0:0 Челси Вест Хэм 2:0 Лидс Лидс 0:1 Астон Вилла Лидс 3:0 Саутгемптон
Вулверхэмптон 1:0 Лидс Арсенал 4:2 Лидс Лидс 2:0 Кристал Пэлас Лидс 1:2 Эвертон Лестер 1:3 Лидс Ньюкасл 1:2 Лидс Лидс 0:1 Брайтон Кроули Таун 3:0 Лидс Тоттенхэм 3:0 Лидс Вест Бромвич 0:5 Лидс Лидс 1:0 Бёрнли Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Лидс 5:2 Ньюкасл Лидс 1:2 Вест Хэм Челси 3:1 Лидс Эвертон 0:1 Лидс
Последние игры между собой
Фулхэм: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 3
Лидс: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|30
|22
|5
|3
|64 - 21
|71
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|29
|16
|9
|4
|56 - 32
|57
|3.
|Лестер
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|53 - 32
|56
|4.
|Челси
|Заявка
|29
|14
|9
|6
|44 - 25
|51
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|42 - 32
|48
|6.
|Эвертон
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|40 - 37
|46
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|48 - 36
|46
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|47 - 30
|45
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|27
|12
|5
|10
|39 - 28
|41
|10.
|Арсенал
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|37 - 29
|41
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|31 - 47
|37
|12.
|Лидс
|Заявка
|28
|11
|3
|14
|43 - 46
|36
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|28 - 38
|35
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|29
|9
|6
|14
|36 - 51
|33
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|22 - 37
|33
|16.
|Брайтон
|Заявка
|28
|6
|11
|11
|29 - 36
|29
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|28 - 45
|28
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|29
|5
|11
|13
|22 - 36
|26
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|29
|3
|9
|17
|20 - 57
|18
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|29
|4
|2
|23
|16 - 50
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|36 - 13
|38
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 15
|27
|3.
|Челси
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|25 - 11
|26
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|29 - 19
|24
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|22 - 18
|23
|7.
|Лестер
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|25 - 19
|22
|8.
|Арсенал
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 15
|21
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 21
|20
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 15
|19
|11.
|Лидс
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 17
|18
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|12 - 16
|18
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 16
|17
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 18
|17
|15.
|Эвертон
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|19 - 22
|17
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 23
|16
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|9 - 33
|11
|18.
|Брайтон
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|13 - 19
|10
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|10 - 22
|10
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|8 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|28 - 13
|34
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|28 - 8
|33
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|27 - 13
|33
|4.
|Эвертон
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|21 - 15
|29
|5.
|Челси
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 14
|25
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 12
|24
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|26 - 18
|23
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 16
|21
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 17
|21
|10.
|Арсенал
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|19 - 14
|20
|11.
|Брайтон
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 17
|19
|12.
|Лидс
|Заявка
|14
|6
|0
|8
|24 - 29
|18
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|16 - 26
|17
|14.
|Фулхэм
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 15
|16
|15.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 23
|16
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 33
|16
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|10 - 21
|15
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 22
|12
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 24
|7
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|14
|1
|1
|12
|6 - 28
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Фулхэм» – «Лидс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фулхэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лидс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фулхэм» – «Лидс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Фулхэм - Лидс
Исход игры
Фулхэм
39.3% (22)
Ничья
39.3% (22)
Лидс
21.4% (12)
Тотал 2.5
Больше
43.64% (24)
Меньше
56.36% (31)
Обе команды забьют
Да
74.55% (41)
Нет
25.45% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.1% (18)
2:1 Фулхэм
21.4% (12)
1:2 Лидс
14.3% (8)
1:0 Фулхэм
12.5% (7)
2:2 Ничья
3.6% (2)
2:0 Фулхэм
3.6% (2)
0:0 Ничья
3.6% (2)
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