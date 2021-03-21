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  2. Матчи
  3. Англия
Вест Хэм
3:3
Конец матча

Стадион:
Арсенал
0'
1:0
15' Гол
Лингард Джесси
2:0
17' Гол
Боуэн Джаррод
3:0
32' Гол
Соучек Томаш
3:1
38' Гол в свои ворота
Соучек Томаш
59' Желтая карточка
Цоуфал Владимир
3:2
61' Гол в свои ворота
Доусон Крэйг
3:3
82' Гол
Ляказетт Александр
88' Желтая карточка
Антонио Майкл
89' Желтая карточка
Крессуэлл Арон
90' Желтая карточка
Ляказетт Александр
90'+4
1
Фабьянски
Лукаш
5
Цоуфал
Владимир
15
Доусон
Крэйг
23
Диоп
Исса
3
Крессуэлл
Арон
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
20
Боуэн
Джаррод
11
Лингард
Джесси
9
Бенрахма
Саид
30
Антонио
Майкл
1
Лено
Бернд
21
Чамберс
Калум
23
Луис
Давид
22
Мари
Пабло
3
Тирни
Киран
18
Парти
Томас
34
Джака
Гранит
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик
11
Эдегор
Мартин
7
Сака
Букайо
9
Ляказетт
Александр
Вест Хэм
4-2-3-1
Арсенал
4-2-3-1

Ход матча

15'
Лингард Джесси
(Антонио Майкл)
1:0
17'
Боуэн Джаррод
(Лингард Джесси)
2:0
32'
Соучек Томаш
(Антонио Майкл)
3:0
38'
3:1
Соучек Томаш
59'
Цоуфал Владимир
 
61'
3:2
Доусон Крэйг
74'
Ноубл Марк
Боуэн Джаррод
 
74'
 
Смит-Роу Эмил
Джака Гранит
74'
 
Пепе Николя
Сака Букайо
79'
Фредерикс Райан
Бенрахма Саид
 
81'
 
Мартинелли Габриэл
Обамеянг Пьер-Эмерик
82'
3:3
Ляказетт Александр
(Пепе Николя)
88'
Антонио Майкл
 
89'
Крессуэлл Арон
 
90'
 
Ляказетт Александр

Статистика матча

  • 3 Голы 3
  • 8 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соучек Томаш 9 0.31
2. Антонио Майкл 7 0.24
3. Боуэн Джаррод 6 0.21
4. Лингард Джесси 5 0.17
5. Алле Себастьян 3 0.1
6. Доусон Крэйг 3 0.1
7. Форнальс Пабло 2 0.07
8. Огбонна Анджело 2 0.07
9. Фредерикс Райан 1 0.03
10. Лансини Мануэль 1 0.03
11. Райс Деклан 1 (1) 0.03
12. Бальбуэна Фабиан 1 0.03
13. Диоп Исса 1 0.03
14. Джонсон Бен 1 0.03
15. Крессуэлл Арон 0 0
16. Бенрахма Саид 0 0
17. Цоуфал Владимир 0 0
18. Ярмоленко Андрей 0 0
19. Масуаку Артур 0 0
Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ляказетт Александр 11 (3) 0.38
2. Обамеянг Пьер-Эмерик 9 (2) 0.31
3. Сака Букайо 5 0.17
4. Пепе Николя 5 (1) 0.17
5. Габриэль дос Сантос 2 0.07
6. Джака Гранит 1 0.03
7. Бельерин Эктор 1 0.03
8. Тирни Киран 1 0.03
9. Нкетиа Эдди 1 0.03
10. Луис Давид 1 0.03
11. Эдегор Мартин 1 0.03
12. Виллиан Боргес 0 0
13. Смит-Роу Эмил 0 0
14. Себальос Дани 0 0
15. Седрик Соареш 0 0
16. Парти Томас 0 0
17. Холдинг Роб 0 0

Карточки

Вест Хэм
# Игрок      
1. Соучек Томаш 4 1
2. Огбонна Анджело 4 0
3. Ярмоленко Андрей 3 0
4. Антонио Майкл 3 0
5. Цоуфал Владимир 3 0
6. Форнальс Пабло 3 0
7. Фабьянски Лукаш 2 0
8. Крессуэлл Арон 2 0
9. Фредерикс Райан 2 0
10. Диоп Исса 2 0
11. Райс Деклан 2 0
12. Ноубл Марк 1 0
13. Лансини Мануэль 1 0
14. Лингард Джесси 1 0
15. Масуаку Артур 1 0
16. Бальбуэна Фабиан 1 0
17. Джонсон Бен 1 0
Арсенал
# Игрок      
1. Бельерин Эктор 8 0
2. Джака Гранит 6 1
3. Тирни Киран 4 0
4. Габриэль дос Сантос 2 1
5. Ляказетт Александр 3 0
6. Себальос Дани 3 0
7. Парти Томас 3 0
8. Луис Давид 1 1
9. Пепе Николя 1 1
10. Обамеянг Пьер-Эмерик 2 0
11. Эльнени Мохамед 2 0
12. Холдинг Роб 2 0
13. Лено Бернд 0 1
14. Мари Пабло 1 0
15. Седрик Соареш 1 0
16. Уиллок Джо 1 0
17. Сака Букайо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вест Хэм 16.28% (7) 16.28% (7) 16.28% (7) 20.93% (9) 4.65% (2) 25.58% (11)
 Арсенал 10.53% (4) 13.16% (5) 26.32% (10) 23.68% (9) 18.42% (7) 7.89% (3)

Предыдущие игры

Вест Хэм Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Лидс Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм
Вест Хэм 3:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Вест Хэм Астон Вилла 1:3 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Донкастер Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Вест Хэм 1:0 Бёрнли Стокпорт 0:1 Вест Хэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Брайтон Челси 3:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Лидс 1:2 Вест Хэм
Арсенал Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Арсенал 0:1 Олимпиакос Арсенал 2:1 Тоттенхэм Олимпиакос 1:3 Арсенал Бёрнли 1:1 Арсенал
Лестер 1:3 Арсенал Арсенал 3:2 Бенфика Арсенал 0:1 Манчестер Сити Бенфика 1:1 Арсенал Арсенал 4:2 Лидс Астон Вилла 1:0 Арсенал Вулверхэмптон 2:1 Арсенал Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал Арсенал 3:0 Ньюкасл Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Арсенал 2:0 Ньюкасл Вест Бромвич 0:4 Арсенал Брайтон 0:1 Арсенал Арсенал 3:1 Челси

Последние игры между собой

Вест Хэм: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Арсенал: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Арсенал 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Арсенал 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Арсенал Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Арсенал Премьер-лига
Арсенал 3:1 Вест Хэм Премьер-лига Арсенал 4:1 Вест Хэм Премьер-лига Арсенал 1:0 Вест Хэм Кубок лиги Вест Хэм 0:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:5 Арсенал Премьер-лига Вест Хэм 3:3 Арсенал Премьер-лига Арсенал 0:2 Вест Хэм Премьер-лига Арсенал 3:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Арсенал Премьер-лига Арсенал 5:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Арсенал Премьер-лига Вест Хэм 0:3 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:0 Вест Хэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 30 22 5 3 64 - 21 71
2. Манчестер Юнайтед Заявка 29 16 9 4 56 - 32 57
3. Лестер Заявка 29 17 5 7 53 - 32 56
4. Челси Заявка 29 14 9 6 44 - 25 51
5. Вест Хэм Заявка 29 14 7 8 45 - 35 49
6. Тоттенхэм Заявка 29 14 6 9 49 - 30 48
7. Эвертон Заявка 28 14 4 10 40 - 37 46
8. Ливерпуль Заявка 29 13 7 9 48 - 36 46
9. Арсенал Заявка 29 12 6 11 40 - 32 42
10. Астон Вилла Заявка 28 12 5 11 39 - 30 41
11. Лидс Заявка 29 12 3 14 45 - 47 39
12. Кристал Пэлас Заявка 29 10 7 12 31 - 47 37
13. Вулверхэмптон Заявка 29 9 8 12 28 - 38 35
14. Саутгемптон Заявка 29 9 6 14 36 - 51 33
15. Бёрнли Заявка 29 8 9 12 22 - 37 33
16. Брайтон Заявка 29 7 11 11 32 - 36 32
17. Ньюкасл Заявка 29 7 7 15 28 - 48 28
18. Фулхэм Заявка 30 5 11 14 23 - 38 26
19. Вест Бромвич Заявка 29 3 9 17 20 - 57 18
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 29 4 2 23 16 - 50 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 2 2 36 - 13 38
2. Вест Хэм Заявка 15 8 4 3 26 - 18 28
3. Челси Заявка 14 7 5 2 25 - 11 26
4. Тоттенхэм Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
5. Манчестер Юнайтед Заявка 14 7 3 4 29 - 19 24
6. Ливерпуль Заявка 15 7 2 6 22 - 18 23
7. Лестер Заявка 14 7 1 6 25 - 19 22
8. Арсенал Заявка 14 6 3 5 18 - 15 21
9. Кристал Пэлас Заявка 15 5 5 5 15 - 21 20
10. Вулверхэмптон Заявка 14 5 4 5 15 - 15 19
11. Лидс Заявка 14 5 3 6 19 - 17 18
12. Бёрнли Заявка 15 4 6 5 12 - 16 18
13. Астон Вилла Заявка 13 5 2 6 20 - 18 17
14. Саутгемптон Заявка 14 5 2 7 18 - 18 17
15. Эвертон Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
16. Ньюкасл Заявка 14 4 4 6 17 - 23 16
17. Брайтон Заявка 15 2 7 6 16 - 19 13
18. Вест Бромвич Заявка 15 2 5 8 9 - 33 11
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 3 1 11 10 - 22 10
20. Фулхэм Заявка 16 2 4 10 9 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 15 10 4 1 28 - 13 34
2. Манчестер Сити Заявка 14 10 3 1 28 - 8 33
3. Манчестер Юнайтед Заявка 15 9 6 0 27 - 13 33
4. Эвертон Заявка 14 9 2 3 21 - 15 29
5. Челси Заявка 15 7 4 4 19 - 14 25
6. Тоттенхэм Заявка 15 7 3 5 24 - 16 24
7. Астон Вилла Заявка 15 7 3 5 19 - 12 24
8. Ливерпуль Заявка 14 6 5 3 26 - 18 23
9. Вест Хэм Заявка 14 6 3 5 19 - 17 21
10. Лидс Заявка 15 7 0 8 26 - 30 21
11. Арсенал Заявка 15 6 3 6 22 - 17 21
12. Брайтон Заявка 14 5 4 5 16 - 17 19
13. Кристал Пэлас Заявка 14 5 2 7 16 - 26 17
14. Фулхэм Заявка 14 3 7 4 14 - 15 16
15. Вулверхэмптон Заявка 15 4 4 7 13 - 23 16
16. Саутгемптон Заявка 15 4 4 7 18 - 33 16
17. Бёрнли Заявка 14 4 3 7 10 - 21 15
18. Ньюкасл Заявка 15 3 3 9 11 - 25 12
19. Вест Бромвич Заявка 14 1 4 9 11 - 24 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 14 1 1 12 6 - 28 4
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  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
Новости матча
  • После матча
  • Голевой ничьей завершился поединок между "Вест Хэмом" и "Арсеналом". Вели с разницей в три гола по ходу поединка "молотобойцы", но не сумели удержать преимущество, провалив полностью второй тайм. На этом я, Федосов Дмитрий, прощаюсь с Вами. До скорых встреч!
  • Второй тайм
  • Свисток
    На этом все. Прозвучал финальный свисток. Матч завершился со счетом 3:3!
  • Желтая карточка
    90'
    Откровенно сбивал Фредерикса на фланге Ляказетт. Судья тут же показал нарушителю желтую карточку.
  • 90'
    Со штрафного навесил Эдегор на ближнюю штангу, но никто из партнеров не смог добраться до мяча.
  • Желтая карточка
    90'
    Теперь уже Крессуэлл слишком активно оспаривал решение арбитра. Не стал судья такого терпеть и показал еще один "горчичник".
  • Дополнительное время
    90'
    Три минуты компенсировал судья к основному времени нашего поединка.
  • Желтая карточка
    89'
    В центре поля Антонио сзади по ногам сопернику заехал, за что тут же увидел желтую карточку перед собой.
  • 88'
    Забросил по флангу Цоуфал на ход Фредериксу, но тот в борьбе против Тирни нарушил правила, что не осталось без внимания судьи.
  • 87'
    Вырезал Эдегор в штрафную на Пепе, который пробил с разворота, но мяч полетел слабо и точно в руки Фабьянски.
  • 86'
    Взял инициативу на себя, протянул мяч с центра поля в чужую штрафную и пробил по воротам, но Лено смог отбить сферу в сторону.
  • 85'
    С фланга навесил в штрафную Цоуфал на Соучека, который пробил головой, но мяч оказался в руках Лено.
  • 84'
    С фланга навесил Тирни на дальнюю штангу, где с разворота стрельнул Пепе, но мяч полетел точно в руки Фабьянски.
  • Описание гола
    83'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3-3! Александр Ляказетт! Вырезал Эдегор пас на фланг, куда ворвался Пепе и от лицевой линии навесил на дальнюю штангу, куда ворвался Ляказетт и головой вколотил снаряд под перекладину.
  • Замена
    82'
    Замена в составе гостей произошла. Вместо Пьера-Эмерика Обамеянга на поле появился Габриэл Мартинелли.
  • 81'
    В верховой борьбе против Цоуфала подтолкнул соперника в спину Обамеянг. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
  • Замена
    80'
    Еще одна замена в нашем поединке. Вместо Саида Бенрахма свое игровое время получил Райан Фредерикс.
  • 79'
    С лету пробивал Эдегор после навеса с фланга от Чамберса, но на пути мяча оказалась спина Райса.
  • 78'
    Выиграл верх на чужой половине поля Антонио и сбросил на ход Лингарду головой, но того опередил Чамберс и вынес сферу в аут.
  • Опасный момент
    77'
    С правого фланга убежал в штрафную Бенрахма и прострелил на дальнюю штангу, где в падении замыкал Антонио. Лишь штанга сейчас спасла гостей от пропущенного гола.
  • 76'
    На дальний удар решился Томас метров с двадцати трех, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.
  • Замена
    75'
    Ответная двойная замена в составе "Арсенала". Вместо Сака и Джаки на поле появились Пепе и Смит-Роу.
  • Замена
    74'
    А вот и первая замена в нашем поединке. Вместо Джаррода Боуэна на поле появился Марк Ноубл.
  • 73'
    Отобрал мяч на фланге Боуэн и тут же подал на дальнюю штангу, но здесь никого из партнеров не оказалось.
  • 72'
    Дальний заброс исполнял Крессуэлл на ход Бенрахма, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • 71'
    Прорвался на скорости Лингад к чужой штрафной и покатил поперек на Бенрахма, но этот пас стал легкой добычей для Мари.
  • 70'
    Забросил Крессуэлл на ход Бенрахма по флангу, но тому не удалось сохранить мяч в пределах поля.
  • 69'
    Выиграл верх в чужой штрафной Обамеянг и головой сбросил на Эдегора, но выстрел последнего принял на себя защитник.
  • 68'
    С углового навесил в цент штрафной Кессуэлл, но вышел из ворот Лено и кулаками выбил мяч подальше.
  • Опасный момент
    67'
    Зацепился за мяч Антонио в чужой штрафной и сбросил под удар Боуэну, но его выстрел заблокировал Тирни. Добивал с лету Антонио, но угодил во все того же Тирни.
  • 66'
    Райс дальний заброс исполнял в штрафную на Лингарда, но тот в борьбе с защитником подыграл себе рукой.
  • 65'
    По флангу отдавал Ляказетт на ход Тирни, но тот не сумел догнать мяч до лицевой линии в борьбе с защитником.
  • Угловой
    64'
    Диагональ исполнял Томас на правый фланг, куда ворвался Чамберс, но его опередил Крессуэлл и вынес мяч на угловой.
  • Гол в свои ворота
    63'
    АВТОГ-О-О-О-О-О-О-Л! 3-2! Доусон! Нашел Эдегор пасом в чужой штрафной Чамберса, который в касание прострелил вдоль ворот, но здесь, в попытке вынести сферу, срезал ее в свои ворота Доусон.
  • 62'
    Со штрафного навесил Эдегор на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Диоп и головой вынес снаряд в аут.
  • Желтая карточка
    61'
    На фланге руками Цоуфал уложил на газон Обаменяга. Судья расценил это нарушение на желтую карточку.
  • 60'
    Сместился в штрафную с правого фланга Антонио и пробил с острого угла. Мяч полетел намного выше перекладины.
  • 59'
    С фланга навесил в центр штрафной Райс. Здесь выиграл верх Луис и головой вернул мяч к боковой линии.
  • Угловой
    58'
    Догнал мяч Бенрахма на фланге и прострелил вдоль ворот, но от ноги Томаса сфера полетела на угловой.
  • 57'
    По флангу Райс забросил на ход Антонио, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за боковую линию.
  • 56'
    В центре поля отобрал Соучек мяч и отдал вперед на ход Лингарду. Судья остановил игру, зафиксировав фол в атаке.
  • 55'
    Со штрафного навесил Эдегор на дальнюю штангу, куда врывался Луис и пробил в падении, но немного неточно.
  • 54'
    Получил по ногам Ляказетт перед чужой штрафной от Райса. Опасный стандарт будут исполнять игроки "Арсенала".
  • 53'
    С фланга в центр сместился Ляказетт  и пробил в дальний угол, но этот выстрел проблем голкиперу не принес.
  • 52'
    Мягко забросил Томас в штрафную, куда вбегал Эдегор, но его опередил Доусон и вынес мяч подальше.
  • 51'
    С правого фланга Чамберс навесил на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Цоуфал и вынес мяч головой подальше.
  • 50'
    Забрасывал Джака в штрафную, куда на всех парах мчался Сака, но Фабьянски на выходе перехватил мяч.
  • 49'
    Догнал мяч у лицевой линии Обамеянг и прострелил в центр штрафной, но здесь никого из партнеров не оказалось.
  • 48'
    С левого фланга навесил Тирнив центр штрафной, где пытался пробить головой Ляказетт, но проиграл он силовую борьбу Соучеку.
  • Опасный момент
    47'
    Убежал один на один с голкипером Ляказетт и красиво перебросил Фабьянски, но с линии ворот сферу в прыжке смог выбить Диоп.
  • Второй тайм начался
    46'
    Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья отправил команды на перерыв своим свистком. Комфортное преимущество имеют хозяева!
  • Угловой
    45'
    Ворвался в штрафную Тирни и покатил поперек на Сака, который пробил с ходу, но мяч на угловой перевел Доусон.
  • 45'
    Джака диагональным пасом запускал в штрафную Обамеянга, но перехватил мяч в последний момент Диоп.
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты компенсировал судья в времени первого тайма.
  • 44'
    В разрез отдавал Боуэн в штрафную на ход Антонио, но тому пробить в подкате Луис не позволил.
  • 43'
    С угла поля Эдегор навесил в центр штрафной, но вышел из ворот Фабьянски и вынес мяч кулаком подальше.
  • Угловой
    42'
    Прострелил с правого фланга Чамберс в центр штрафной, но мяч угодил в ногу Крессуэллу и полетел на угловой.
  • Опасный момент
    41'
    Провалилась оборона хозяев, позволив Сака убежать в штрафную после паса от Ляказетта, но пробил игрок "Арсенала" точно в голкипера.
  • 40'
    С фланга навесил Чамберс на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров так и не сумел дотянуться до мяча.
  • Описание гола
    38'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3-1! Александр Ляказетт! Прорвался в очередной раз по флангу Чамберс и прострелил в центр штрафной, где был совсем один Ляказетт, который вторым касанием отправил снаряд точно под перекладину.
  • 37'
    С фланга Сака сместился в центр и сбросил под удар Эдегору, но тот стрельнул точно в спину Райсу.
  • 36'
    Дальний заброс исполнял Тирни в штрафную на Ляказетта, но тому пробить в верховой борьбе не позволил Доусон.
  • Офсайд
    35'
    Диагональным пасом Райс искал в штрафной соперника Бенрахма, но тот оказался в положении "вне игры".
  • 34'
    Сместился с фланга Бенрахма в центр и пробил по воротам, но на пути мяча оказался Мари в подкате.
  • Описание гола
    33'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3-0! Томаш Соучек! Догнал мяч у лицевой линии Боуэн и откатил назад на Цоуфала, который тут же навесил в центр штрафной. Здесь пробил по воротам головой Антонио, но Соучек на дальней штанге подправил сферу в сетку.
  • 32'
    Забросил по правой бровке в штрафную Обамеянг на ход Ляказетту, но того опередил вышедший из ворот Фабьянски.
  • 31'
    С левого фланга Тирни навесил на дальнюю штангу, но здесь Обамеянгу добраться до мяч не позволил Крессуэлл.
  • Угловой
    30'
    Подключился к атаке по флангу Чамберс и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги Диопа полетел на угловой.
  • 29'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Антонио и после серии рикошетов пробил по воротам, но угодил в спину Мари.
  • 28'
    Навесил на дальнюю штангу Цоуфал в направлении Антонио, но того опередил Чамберс и вынес сферу в центр поля.
  • 27'
    Томас налетел на Лингарда возле своей штрафной. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.
  • 26'
    Со штрафного навесил на дальнюю штангу Эдегор, но вышел из ворот Фабьянски и забрал мяч в свои руки.
  • 25'
    На фланге Крессуэлл заехал по ногам Обамеянгу. Опасный стандарт будут исполнять игроки "Арсенала".
  • 24'
    Эдегор принял мяч на линии чужой штрафной после паса от Тирни и тут же пробил по воротам, но точно в руки Фабьянски.
  • 23'
    В центре поля Обамеянг получил по ногам от Соучека. Штрафной удар исполнять будут "канониры".
  • 22'
    Убежал по флангу Цоуфал и навесил в центр штрафной, но здесь пробить Лингарду не позволил в силовой борьбе Мари.
  • 21'
    Прорывался Обамеянг по левой бровке и выполнил навес в штрафную, но до удара дело так и не дошло.
  • 20'
    Мягко забросил Тирни в штрафную с фланга на ход Сака, но того опередил Цоуфал и вынес мяч в аут.
  • Описание гола
    18'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Джаррод Боуэн! Быстро разыграли штрафной хозяева, застав врасплох соперника. Лингард в разрез отдал в штрафную, куда ворвался Боуэн и пробил точно в ближний угол, а Лено не смог спасти.
  • 17'
    Грамотно подставился на фланге Антонио и вынудил Сака нарушить правила. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
  • Описание гола
    16'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Джесси Лингард! Продавил соперника по флангу и прострелил низом на линию штрафной, где вторым касанием пробил по воротам Лингард. Мяч полетел точно в дальнюю девятку. Красотища!
  • 15'
    Катают мяч в центре поля "молотобойцы". Пытаются они выманить соперника, который всей командой отошел в оборону.
  • 13'
    В разрез отдавал Крессуэлл в штрафную, куда врывался Боуэн и упал на газон, но свисток арбитра промолчал.
  • 12'
    С левого фланга прострелил в штрафную соперника низом Тирни, но здесь Доусон вынес снаряд далеко в центр поля.
  • 11'
    Дальний заброс исполнял Томас в штрафную на Ляказетта, но тот не смог зацепиться за мяч в борьбе с двумя защитниками. 
  • 10'
    Получил по ногам Сака в борьбе против Соучека. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу гостей.
  • 9'
    Снова пробивал Соучек головой в борьбе с защитником после подачи от Лингарда, но мяч полетел рядом со штангой.
  • 8'
    Убегал по левой бровке Бенрахма и подал в штрафную, но здесь Соучек головой пробил крайне неточно.
  • 7'
    В медленном темпе стартовал наш поединок. Команды не торопятся раскрываться, опасаясь опасных контратак.
  • 6'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Цоуфал после неудачного выноса защитников и пробил с лету, но не попал в створ ворот.
  • 5'
    По флангу Лингард забросил на ход Крессуэллу, но того опередил Томас и вынес сферу за боковую линию.
  • 4'
    С угла поля навесил Крессуэлл на дальнюю штангу, но здесь Джака выиграл верх и вынес мяч головой.
  • Угловой
    3'
    Прорвался по флангу Крессуэлл и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя бордово-белых цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Вест Хэма"!
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на London Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 3.56 3.56 2.13
Бонус: 10 000 ₽ 3.55 3.55 2.10
Бонус: 5 000 ₽ 3.65 3.50 2.22
Бонус: 5 000 ₽ 1.38 4.00 13.00
  1.29 4.39 20.56

Самый высокий коэффициент на матч «Вест Хэм» – «Арсенал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вест Хэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арсенал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вест Хэм» – «Арсенал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
10.00 1.04 4.76 1.18 3.11 1.40 2.24 1.76 1.74 2.15 1.40 3.12 1.24 4.30 1.11 6.85
9.80 1.05 8.00 1.07 3.60 1.29 2.75 1.45 1.90 1.91 1.51 2.60 1.35 3.25 1.15 5.25 1.12 6.20 1.03 11.00 1.02 12.50
8.90 1.02 8.30 1.05 3.32 1.31 2.59 1.50 1.92 2.06 1.45 2.75 1.30 3.40 1.11 5.70 1.08 6.30 1.01 10.75
9.50 1.03 8.40 1.06 7.20 1.09 5.55 1.14 2.18 1.73 2.55 1.50 1.72 2.18 1.95 1.85 5.30 1.15 4.00 1.24 3.25 1.33 2.18 1.68 1.90 1.90 1.27 3.70 1.14 5.55 1.02 13.00 1.06 8.80
3.91 1.28 2.84 1.46 2.24 1.70 1.93 1.95 1.72 2.20 1.50 2.67 2.70 1.50 2.35 1.64 2.00 1.88 1.71 2.22 1.55 2.55 3.60 1.31 2.39 1.62 1.71 2.22 1.42 2.99 1.75 2.15 1.48 2.76 1.35 3.35
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 4.75 4.75
2.48 1.59 1.60 2.39 1.31 3.58 1.11 6.75
2.85 1.40 1.89 1.85 1.41 2.75 1.09 6.60
2.88 1.42 1.95 1.85 1.42 2.88 1.13 6.05 1.09 7.40
3.00 1.38 1.93 1.82 2.05 1.75 1.35 3.15 1.19 4.60 1.42 2.85 1.06 8.80 1.03 12.00
3.06 1.40 2.52 1.56 1.97 1.91 1.59 2.43 1.43 2.96 1.95 1.93 1.60 2.43 1.26 4.05 1.26 4.08 1.13 6.40
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.40 1.36 2.04 1.78 1.56 2.48 1.21 4.40
3.95 1.22 2.80 1.41 1.71 2.06 1.19 4.40
3.76 1.27 2.59 1.50 1.66 2.22 1.26 3.85 1.17 5.00
3.70 1.27 2.63 1.48 1.62 2.22 1.22 3.85 1.15 4.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.80 2.04
1.74 2.02
1.45 2.70
Букмекер Да Нет
4.57 1.20
4.40 1.19
2.63 1.22
Букмекер Да Нет
3.27 1.34
3.25 1.31
3.50 1.28
Где смотреть матч Вест Хэм 3:3 Арсенал онлайн

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Прогнозы на матч Вест Хэм 3:3 Арсенал

Исход игры
Вест Хэм
17.8% (28)
Ничья
35% (55)
Арсенал
47.1% (74)
Тотал 2.5
Больше
57.24% (87)
Меньше
42.76% (65)
Обе команды забьют
Да
87.5% (133)
Нет
12.5% (19)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
34.4% (54)
1:1 Ничья
29.3% (46)
2:1 Вест Хэм
12.7% (20)
0:1 Арсенал
7% (11)
2:2 Ничья
3.8% (6)
1:3 Арсенал
1.9% (3)
1:0 Вест Хэм
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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