Голевой ничьей завершился поединок между "Вест Хэмом" и "Арсеналом". Вели с разницей в три гола по ходу поединка "молотобойцы", но не сумели удержать преимущество, провалив полностью второй тайм. На этом я, Федосов Дмитрий, прощаюсь с Вами. До скорых встреч!

Теперь уже Крессуэлл слишком активно оспаривал решение арбитра. Не стал судья такого терпеть и показал еще один "горчичник".

Со штрафного навесил Эдегор на ближнюю штангу, но никто из партнеров не смог добраться до мяча.

Откровенно сбивал Фредерикса на фланге Ляказетт. Судья тут же показал нарушителю желтую карточку.

На этом все. Прозвучал финальный свисток. Матч завершился со счетом 3:3!

90' Три минуты компенсировал судья к основному времени нашего поединка.

89' В центре поля Антонио сзади по ногам сопернику заехал, за что тут же увидел желтую карточку перед собой.

88' Забросил по флангу Цоуфал на ход Фредериксу, но тот в борьбе против Тирни нарушил правила, что не осталось без внимания судьи.

87' Вырезал Эдегор в штрафную на Пепе, который пробил с разворота, но мяч полетел слабо и точно в руки Фабьянски.

86' Взял инициативу на себя, протянул мяч с центра поля в чужую штрафную и пробил по воротам, но Лено смог отбить сферу в сторону.

85' С фланга навесил в штрафную Цоуфал на Соучека, который пробил головой, но мяч оказался в руках Лено.

84' С фланга навесил Тирни на дальнюю штангу, где с разворота стрельнул Пепе, но мяч полетел точно в руки Фабьянски.

83' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3-3! Александр Ляказетт! Вырезал Эдегор пас на фланг, куда ворвался Пепе и от лицевой линии навесил на дальнюю штангу, куда ворвался Ляказетт и головой вколотил снаряд под перекладину.

82' Замена в составе гостей произошла. Вместо Пьера-Эмерика Обамеянга на поле появился Габриэл Мартинелли.

81' В верховой борьбе против Цоуфала подтолкнул соперника в спину Обамеянг. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

80' Еще одна замена в нашем поединке. Вместо Саида Бенрахма свое игровое время получил Райан Фредерикс.

79' С лету пробивал Эдегор после навеса с фланга от Чамберса, но на пути мяча оказалась спина Райса.

78' Выиграл верх на чужой половине поля Антонио и сбросил на ход Лингарду головой, но того опередил Чамберс и вынес сферу в аут.

77' С правого фланга убежал в штрафную Бенрахма и прострелил на дальнюю штангу, где в падении замыкал Антонио. Лишь штанга сейчас спасла гостей от пропущенного гола.

76' На дальний удар решился Томас метров с двадцати трех, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.

75' Ответная двойная замена в составе "Арсенала". Вместо Сака и Джаки на поле появились Пепе и Смит-Роу.

74' А вот и первая замена в нашем поединке. Вместо Джаррода Боуэна на поле появился Марк Ноубл.

73' Отобрал мяч на фланге Боуэн и тут же подал на дальнюю штангу, но здесь никого из партнеров не оказалось.

72' Дальний заброс исполнял Крессуэлл на ход Бенрахма, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

71' Прорвался на скорости Лингад к чужой штрафной и покатил поперек на Бенрахма, но этот пас стал легкой добычей для Мари.

70' Забросил Крессуэлл на ход Бенрахма по флангу, но тому не удалось сохранить мяч в пределах поля.

69' Выиграл верх в чужой штрафной Обамеянг и головой сбросил на Эдегора, но выстрел последнего принял на себя защитник.

68' С углового навесил в цент штрафной Кессуэлл, но вышел из ворот Лено и кулаками выбил мяч подальше.

67' Зацепился за мяч Антонио в чужой штрафной и сбросил под удар Боуэну, но его выстрел заблокировал Тирни. Добивал с лету Антонио, но угодил во все того же Тирни.

66' Райс дальний заброс исполнял в штрафную на Лингарда, но тот в борьбе с защитником подыграл себе рукой.

65' По флангу отдавал Ляказетт на ход Тирни, но тот не сумел догнать мяч до лицевой линии в борьбе с защитником.

64' Диагональ исполнял Томас на правый фланг, куда ворвался Чамберс, но его опередил Крессуэлл и вынес мяч на угловой.

63' АВТОГ-О-О-О-О-О-О-Л! 3-2! Доусон! Нашел Эдегор пасом в чужой штрафной Чамберса, который в касание прострелил вдоль ворот, но здесь, в попытке вынести сферу, срезал ее в свои ворота Доусон.

62' Со штрафного навесил Эдегор на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Диоп и головой вынес снаряд в аут.

61' На фланге руками Цоуфал уложил на газон Обаменяга. Судья расценил это нарушение на желтую карточку.

60' Сместился в штрафную с правого фланга Антонио и пробил с острого угла. Мяч полетел намного выше перекладины.

59' С фланга навесил в центр штрафной Райс. Здесь выиграл верх Луис и головой вернул мяч к боковой линии.

58' Догнал мяч Бенрахма на фланге и прострелил вдоль ворот, но от ноги Томаса сфера полетела на угловой.

57' По флангу Райс забросил на ход Антонио, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за боковую линию.

56' В центре поля отобрал Соучек мяч и отдал вперед на ход Лингарду. Судья остановил игру, зафиксировав фол в атаке.

55' Со штрафного навесил Эдегор на дальнюю штангу, куда врывался Луис и пробил в падении, но немного неточно.

54' Получил по ногам Ляказетт перед чужой штрафной от Райса. Опасный стандарт будут исполнять игроки "Арсенала".

53' С фланга в центр сместился Ляказетт и пробил в дальний угол, но этот выстрел проблем голкиперу не принес.

52' Мягко забросил Томас в штрафную, куда вбегал Эдегор, но его опередил Доусон и вынес мяч подальше.

51' С правого фланга Чамберс навесил на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Цоуфал и вынес мяч головой подальше.

50' Забрасывал Джака в штрафную, куда на всех парах мчался Сака, но Фабьянски на выходе перехватил мяч.

49' Догнал мяч у лицевой линии Обамеянг и прострелил в центр штрафной, но здесь никого из партнеров не оказалось.

48' С левого фланга навесил Тирнив центр штрафной, где пытался пробить головой Ляказетт, но проиграл он силовую борьбу Соучеку.

47' Убежал один на один с голкипером Ляказетт и красиво перебросил Фабьянски, но с линии ворот сферу в прыжке смог выбить Диоп.