Астон Вилла
0:2
Конец матча
Стадион: Вилла Парк
Тоттенхэм
0:1
29' ГолВинисиус Карлос
62' Желтая карточкаЛо Чельсо Джовани
0:2
68' ПенальтиКейн Гарри
74' Желтая карточкаКэш Мэтти
83' Желтая карточкаВинисиус Карлос
83' Желтая карточкаМакгинн Джон
90' Желтая карточкаТаргетт Мэтт
18
Таргетт
Мэтт
11
Уоткинс
Олли
17
Трезеге
14
Родон
Джо
27
Лукас
Моура
10
Кейн
Гарри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Таргетт МэттЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
-
17 ТрезегеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Баркли РоссПолузащитник
-
41 Рамси ДжакобПолузащитник
-
39 Дэвис КинанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Смит Дин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Родон ДжоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Лукас МоураПолузащитник
- Нападающий
-
10 Кейн ГарриНападающий
- Запасные игроки
-
12 Харт ДжоВратарь
-
33 Дэвис БенЗащитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
-
54 Девайн АлфиПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Алли ДелеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
29'
0:1
68'
0:2
74'
79'
83'
83'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
4 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 3
-
5 Угловые 8
-
1 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уоткинс Олли
|10 (1)
|0.36
|2.
|Грилиш Джек
|6
|0.21
|3.
|Эль-Гази Анвар
|6 (2)
|0.21
|4.
|Траоре Бертран
|5
|0.18
|5.
|Баркли Росс
|3
|0.11
|6.
|Мингс Тайрон
|2
|0.07
|7.
|Конса Эзри
|2
|0.07
|8.
|Макгинн Джон
|1
|0.04
|9.
|Хурихан Конор
|1
|0.04
|10.
|Хаус Кортни
|1
|0.04
|11.
|Кэш Мэтти
|0
|0
|12.
|Соарес Дуглас
|0
|0
|13.
|Таргетт Мэтт
|0
|0
|14.
|Трезеге
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кейн Гарри
|17 (4)
|0.59
|2.
|Сон Хынмин
|13
|0.45
|3.
|Бэйл Гарет
|5
|0.17
|4.
|Лукас Моура
|3
|0.1
|5.
|Н'Домбеле Тангай
|3
|0.1
|6.
|Орье Серж
|2
|0.07
|7.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0.03
|8.
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.03
|9.
|Алдервейрельд Тоби
|1
|0.03
|10.
|Ламела Эрик
|1
|0.03
|11.
|Винисиус Карлос
|1
|0.03
|12.
|Регилон Серхио
|0
|0
|13.
|Доэрти Мэтт
|0
|0
|14.
|Бергвейн Стевен
|0
|0
|15.
|Дэвис Бен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Соарес Дуглас
|6
|1
|2.
|Макгинн Джон
|7
|0
|3.
|Мингс Тайрон
|5
|1
|4.
|Таргетт Мэтт
|6
|0
|5.
|Кэш Мэтти
|6
|0
|6.
|Грилиш Джек
|5
|0
|7.
|Сансон Морган
|3
|0
|8.
|Эль-Мухамади Ахмед
|2
|0
|9.
|Накамба Марвелус
|2
|0
|10.
|Конса Эзри
|2
|0
|11.
|Тейлор Нил
|1
|0
|12.
|Хаус Кортни
|1
|0
|13.
|Эль-Гази Анвар
|1
|0
|14.
|Уоткинс Олли
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ламела Эрик
|5
|1
|2.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|6
|0
|3.
|Доэрти Мэтт
|3
|1
|4.
|Уинкс Гарри
|4
|0
|5.
|Ло Чельсо Джовани
|4
|0
|6.
|Регилон Серхио
|4
|0
|7.
|Сиссоко Мусса
|2
|0
|8.
|Алдервейрельд Тоби
|2
|0
|9.
|Дайер Эрик
|2
|0
|10.
|Бергвейн Стевен
|2
|0
|11.
|Н'Домбеле Тангай
|2
|0
|12.
|Винисиус Карлос
|2
|0
|13.
|Бэйл Гарет
|1
|0
|14.
|Кейн Гарри
|1
|0
|15.
|Дэвис Бен
|1
|0
|16.
|Санчес Давинсон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Астон Вилла
|24.32% (9)
|5.41% (2)
|10.81% (4)
|16.22% (6)
|21.62% (8)
|21.62% (8)
|Тоттенхэм
|22.92% (11)
|16.67% (8)
|16.67% (8)
|18.75% (9)
|14.58% (7)
|10.42% (5)
Предыдущие игры
Астон Вилла Последние 20 матчей: +7 =5 -8Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 1:0 Астон Вилла Лидс 0:1 Астон Вилла
Астон Вилла 1:2 Лестер Брайтон 0:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Арсенал Астон Вилла 1:3 Вест Хэм Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Бёрнли 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Челси 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Бёрнли Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Вест Хэм 2:1 Астон Вилла
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +11 =1 -8Динамо Загреб 3:0 Тоттенхэм Арсенал 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Динамо Загреб Тоттенхэм 4:1 Кристал Пэлас
Фулхэм 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Бёрнли Тоттенхэм 4:0 Вольфсбергер Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм Вольфсбергер 1:4 Тоттенхэм Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм Эвертон 5:4 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Вест Бромвич Тоттенхэм 0:1 Челси Брайтон 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Уиком 1:4 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Фулхэм Марин 0:5 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Брентфорд
Последние игры между собой
Астон Вилла: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Тоттенхэм: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Тоттенхэм 3:1 Астон Вилла Премьер-лига Тоттенхэм 0:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм Премьер-лига Астон Вилла 0:4 Тоттенхэм Кубок лиги Астон Вилла 0:4 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|30
|22
|5
|3
|64 - 21
|71
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|29
|16
|9
|4
|56 - 32
|57
|3.
|Лестер
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|53 - 32
|56
|4.
|Челси
|Заявка
|29
|14
|9
|6
|44 - 25
|51
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|45 - 35
|49
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|49 - 30
|48
|7.
|Эвертон
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|40 - 37
|46
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|48 - 36
|46
|9.
|Арсенал
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|40 - 32
|42
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|39 - 30
|41
|11.
|Лидс
|Заявка
|29
|12
|3
|14
|45 - 47
|39
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|31 - 47
|37
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|28 - 38
|35
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|29
|9
|6
|14
|36 - 51
|33
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|22 - 37
|33
|16.
|Брайтон
|Заявка
|29
|7
|11
|11
|32 - 36
|32
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|28 - 48
|28
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|30
|5
|11
|14
|23 - 38
|26
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|29
|3
|9
|17
|20 - 57
|18
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|29
|4
|2
|23
|16 - 50
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|36 - 13
|38
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 18
|28
|3.
|Челси
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|25 - 11
|26
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|29 - 19
|24
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|22 - 18
|23
|7.
|Лестер
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|25 - 19
|22
|8.
|Арсенал
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 15
|21
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 21
|20
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 15
|19
|11.
|Лидс
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 17
|18
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|12 - 16
|18
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 18
|17
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 18
|17
|15.
|Эвертон
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|19 - 22
|17
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 23
|16
|17.
|Брайтон
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|16 - 19
|13
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|9 - 33
|11
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|10 - 22
|10
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|9 - 23
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|28 - 13
|34
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|28 - 8
|33
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|27 - 13
|33
|4.
|Эвертон
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|21 - 15
|29
|5.
|Челси
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 14
|25
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 16
|24
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 12
|24
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|26 - 18
|23
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 17
|21
|10.
|Лидс
|Заявка
|15
|7
|0
|8
|26 - 30
|21
|11.
|Арсенал
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 17
|21
|12.
|Брайтон
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 17
|19
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|16 - 26
|17
|14.
|Фулхэм
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 15
|16
|15.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 23
|16
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 33
|16
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|10 - 21
|15
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 25
|12
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 24
|7
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|14
|1
|1
|12
|6 - 28
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Астон Вилла» – «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Астон Вилла» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Астон Вилла» – «Тоттенхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм
Исход игры
Астон Вилла
10.2% (15)
Ничья
11.6% (17)
Тоттенхэм
78.2% (115)
Тотал 2.5
Больше
67.36% (97)
Меньше
32.64% (47)
Обе команды забьют
Да
77.08% (111)
Нет
22.92% (33)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
52.4% (77)
0:1 Тоттенхэм
15% (22)
1:1 Ничья
9.5% (14)
2:1 Астон Вилла
6.8% (10)
0:2 Тоттенхэм
4.8% (7)
1:3 Тоттенхэм
4.8% (7)
1:0 Астон Вилла
2% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!