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Астон Вилла
0:2
Конец матча

Стадион:
Тоттенхэм
0'
0:1
29' Гол
Винисиус Карлос
62' Желтая карточка
Ло Чельсо Джовани
0:2
68' Пенальти
Кейн Гарри
74' Желтая карточка
Кэш Мэтти
83' Желтая карточка
Винисиус Карлос
83' Желтая карточка
Макгинн Джон
90' Желтая карточка
Таргетт Мэтт
90'+5
26
Мартинес
Эмилиано
2
Кэш
Мэтти
4
Конса
Эзри
5
Мингс
Тайрон
18
Таргетт
Мэтт
25
Сансон
Морган
6
Соарес
Дуглас
7
Макгинн
Джон
15
Траоре
Бертран
11
Уоткинс
Олли
17
Трезеге
1
Льорис
Уго
25
Танганга
Джафет
6
Санчес
Давинсон
14
Родон
Джо
3
Регилон
Серхио
28
Н'Домбеле
Тангай
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
18
Ло
Чельсо
Джовани
27
Лукас
Моура
45
Винисиус
Карлос
10
Кейн
Гарри
Астон Вилла
4-3-3
Тоттенхэм
4-3-1-2

Ход матча

29'
0:1
Винисиус Карлос
(Лукас Моура)
57'
 
Дэвис Бен
Регилон Серхио
60'
Эль-Гази Анвар
Траоре Бертран
 
62'
 
Ло Чельсо Джовани
66'
 
Бергвейн Стевен
Ло Чельсо Джовани
66'
Баркли Росс
Сансон Морган
 
68'
0:2
Кейн Гарри
74'
Кэш Мэтти
 
79'
Дэвис Кинан
Трезеге
 
81'
 
Сиссоко Мусса
Н'Домбеле Тангай
83'
 
Винисиус Карлос
83'
Макгинн Джон
 
90'
Таргетт Мэтт
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 8
  • 1 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уоткинс Олли 10 (1) 0.36
2. Грилиш Джек 6 0.21
3. Эль-Гази Анвар 6 (2) 0.21
4. Траоре Бертран 5 0.18
5. Баркли Росс 3 0.11
6. Мингс Тайрон 2 0.07
7. Конса Эзри 2 0.07
8. Макгинн Джон 1 0.04
9. Хурихан Конор 1 0.04
10. Хаус Кортни 1 0.04
11. Кэш Мэтти 0 0
12. Соарес Дуглас 0 0
13. Таргетт Мэтт 0 0
14. Трезеге 0 0
Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кейн Гарри 17 (4) 0.59
2. Сон Хынмин 13 0.45
3. Бэйл Гарет 5 0.17
4. Лукас Моура 3 0.1
5. Н'Домбеле Тангай 3 0.1
6. Орье Серж 2 0.07
7. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0.03
8. Ло Чельсо Джовани 1 0.03
9. Алдервейрельд Тоби 1 0.03
10. Ламела Эрик 1 0.03
11. Винисиус Карлос 1 0.03
12. Регилон Серхио 0 0
13. Доэрти Мэтт 0 0
14. Бергвейн Стевен 0 0
15. Дэвис Бен 0 0

Карточки

Астон Вилла
# Игрок      
1. Соарес Дуглас 6 1
2. Макгинн Джон 7 0
3. Мингс Тайрон 5 1
4. Таргетт Мэтт 6 0
5. Кэш Мэтти 6 0
6. Грилиш Джек 5 0
7. Сансон Морган 3 0
8. Эль-Мухамади Ахмед 2 0
9. Накамба Марвелус 2 0
10. Конса Эзри 2 0
11. Тейлор Нил 1 0
12. Хаус Кортни 1 0
13. Эль-Гази Анвар 1 0
14. Уоткинс Олли 1 0
Тоттенхэм
# Игрок      
1. Ламела Эрик 5 1
2. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 6 0
3. Доэрти Мэтт 3 1
4. Уинкс Гарри 4 0
5. Ло Чельсо Джовани 4 0
6. Регилон Серхио 4 0
7. Сиссоко Мусса 2 0
8. Алдервейрельд Тоби 2 0
9. Дайер Эрик 2 0
10. Бергвейн Стевен 2 0
11. Н'Домбеле Тангай 2 0
12. Винисиус Карлос 2 0
13. Бэйл Гарет 1 0
14. Кейн Гарри 1 0
15. Дэвис Бен 1 0
16. Санчес Давинсон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Астон Вилла 24.32% (9) 5.41% (2) 10.81% (4) 16.22% (6) 21.62% (8) 21.62% (8)
 Тоттенхэм 22.92% (11) 16.67% (8) 16.67% (8) 18.75% (9) 14.58% (7) 10.42% (5)

Предыдущие игры

Астон Вилла Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 1:0 Астон Вилла Лидс 0:1 Астон Вилла
Астон Вилла 1:2 Лестер Брайтон 0:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Арсенал Астон Вилла 1:3 Вест Хэм Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Бёрнли 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Челси 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Бёрнли Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Вест Хэм 2:1 Астон Вилла
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +11 =1 -8
Динамо Загреб 3:0 Тоттенхэм Арсенал 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Динамо Загреб Тоттенхэм 4:1 Кристал Пэлас
Фулхэм 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Бёрнли Тоттенхэм 4:0 Вольфсбергер Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм Вольфсбергер 1:4 Тоттенхэм Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм Эвертон 5:4 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Вест Бромвич Тоттенхэм 0:1 Челси Брайтон 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Уиком 1:4 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Фулхэм Марин 0:5 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Брентфорд

Последние игры между собой

Астон Вилла: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Тоттенхэм: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:1 Астон Вилла Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла Кубок Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм Премьер-лига
Тоттенхэм 3:1 Астон Вилла Премьер-лига Тоттенхэм 0:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм Премьер-лига Астон Вилла 0:4 Тоттенхэм Кубок лиги Астон Вилла 0:4 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 30 22 5 3 64 - 21 71
2. Манчестер Юнайтед Заявка 29 16 9 4 56 - 32 57
3. Лестер Заявка 29 17 5 7 53 - 32 56
4. Челси Заявка 29 14 9 6 44 - 25 51
5. Вест Хэм Заявка 29 14 7 8 45 - 35 49
6. Тоттенхэм Заявка 29 14 6 9 49 - 30 48
7. Эвертон Заявка 28 14 4 10 40 - 37 46
8. Ливерпуль Заявка 29 13 7 9 48 - 36 46
9. Арсенал Заявка 29 12 6 11 40 - 32 42
10. Астон Вилла Заявка 28 12 5 11 39 - 30 41
11. Лидс Заявка 29 12 3 14 45 - 47 39
12. Кристал Пэлас Заявка 29 10 7 12 31 - 47 37
13. Вулверхэмптон Заявка 29 9 8 12 28 - 38 35
14. Саутгемптон Заявка 29 9 6 14 36 - 51 33
15. Бёрнли Заявка 29 8 9 12 22 - 37 33
16. Брайтон Заявка 29 7 11 11 32 - 36 32
17. Ньюкасл Заявка 29 7 7 15 28 - 48 28
18. Фулхэм Заявка 30 5 11 14 23 - 38 26
19. Вест Бромвич Заявка 29 3 9 17 20 - 57 18
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 29 4 2 23 16 - 50 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 2 2 36 - 13 38
2. Вест Хэм Заявка 15 8 4 3 26 - 18 28
3. Челси Заявка 14 7 5 2 25 - 11 26
4. Тоттенхэм Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
5. Манчестер Юнайтед Заявка 14 7 3 4 29 - 19 24
6. Ливерпуль Заявка 15 7 2 6 22 - 18 23
7. Лестер Заявка 14 7 1 6 25 - 19 22
8. Арсенал Заявка 14 6 3 5 18 - 15 21
9. Кристал Пэлас Заявка 15 5 5 5 15 - 21 20
10. Вулверхэмптон Заявка 14 5 4 5 15 - 15 19
11. Лидс Заявка 14 5 3 6 19 - 17 18
12. Бёрнли Заявка 15 4 6 5 12 - 16 18
13. Астон Вилла Заявка 13 5 2 6 20 - 18 17
14. Саутгемптон Заявка 14 5 2 7 18 - 18 17
15. Эвертон Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
16. Ньюкасл Заявка 14 4 4 6 17 - 23 16
17. Брайтон Заявка 15 2 7 6 16 - 19 13
18. Вест Бромвич Заявка 15 2 5 8 9 - 33 11
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 3 1 11 10 - 22 10
20. Фулхэм Заявка 16 2 4 10 9 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 15 10 4 1 28 - 13 34
2. Манчестер Сити Заявка 14 10 3 1 28 - 8 33
3. Манчестер Юнайтед Заявка 15 9 6 0 27 - 13 33
4. Эвертон Заявка 14 9 2 3 21 - 15 29
5. Челси Заявка 15 7 4 4 19 - 14 25
6. Тоттенхэм Заявка 15 7 3 5 24 - 16 24
7. Астон Вилла Заявка 15 7 3 5 19 - 12 24
8. Ливерпуль Заявка 14 6 5 3 26 - 18 23
9. Вест Хэм Заявка 14 6 3 5 19 - 17 21
10. Лидс Заявка 15 7 0 8 26 - 30 21
11. Арсенал Заявка 15 6 3 6 22 - 17 21
12. Брайтон Заявка 14 5 4 5 16 - 17 19
13. Кристал Пэлас Заявка 14 5 2 7 16 - 26 17
14. Фулхэм Заявка 14 3 7 4 14 - 15 16
15. Вулверхэмптон Заявка 15 4 4 7 13 - 23 16
16. Саутгемптон Заявка 15 4 4 7 18 - 33 16
17. Бёрнли Заявка 14 4 3 7 10 - 21 15
18. Ньюкасл Заявка 15 3 3 9 11 - 25 12
19. Вест Бромвич Заявка 14 1 4 9 11 - 24 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 14 1 1 12 6 - 28 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
Новости матча
  • После матча
  • По голу в каждом тайме забил "Тоттенхэм", благодаря чему добывает важнейшие три очка и продолжает борьбу за место в четвёрке лучших в английской Премьер-лиге. 
    На этом мы заканчиваем, поединок комментировал Дудник Кирилл - до свидания и до встречи на матчах сборных!
  • Второй тайм
  • Свисток
    Матч завершён!

    "Астон Вилла" - "Тоттенхэм" 0-2. 
  • 90'
    Угловой гости разыгрывают, и остаются около углового флажка, дожидаясь окончания встречи. 
  • Угловой
    90'
    Дриблинг Кейна приводит к ещё одному заработанному угловому, уже восьмому для "Тоттенхэма". 
  • Желтая карточка
    90'
    Мэтт Таргетт грубо нарушает правила, за что получает заслуженную жёлтую карточку. 
  • Угловой
    90'
    Гости заработали очередной угловой удар, который на сей раз решили разыграть. 
  • 90'
    Легко защитники "Астон Виллы" справляются с Бергвейном. То Макгинн поставил корпус и не пустил Стевена к мячу, то этот же приём изобразил Конса. 
  • Дополнительное время
    90'
    Майкл Дин добавляет к основному времени матча 4 минуты. 
  • 89'
    В последние минуты интереснее играют хозяева, хоть какая-то острота исходит от них, но по-прежнему комфортный перевес у подопечных Жозе Моуринью. 
  • 88'
    Уоткинс бьёт с линии штрафной площадки - снова мяч до ворот не доходит, попадая в защитника "Тоттенхэма". После этого навесил с правого фланга Эль-Гази - неточно. 
  • Угловой
    87'
    Корнер у хозяев получился неопасным, зато удалось оставить за собой подбор, а затем пробил по воротам Кинан Дэвис - на сей раз Кейн принял на себя удар. Самоотверженно играют футболисты "Тоттенхэма". 
  • Опасный момент
    86'
    Баркли стреляет из пределов штрафной площадки без помех, но успевает броситься под мяч Танганга, от которого круглый уходит на угловой. 
  • Угловой
    85'
    И ещё один корнер исполнили гости, на сей раз подавал Бергвейн, но снова безадресно. Решил навесить на дальнюю штангу, но там находились только соперники. 
  • 84'
    Тайрон Мингс нарушил правила недалеко от собственной штрафной площадки, но арбитр промолчал, так как мяч остался у гостей. 
  • Угловой
    83'
    Лукас Моура выполнил подачу с углового, отправил мяч в район ближней штанги, но партнёрам пробить не удалось. 
  • Замена
    82'
    Последняя замена у гостей. Уходит Н'Домбеле, выходит Сиссоко. 
  • 81'
    После выхода на поле сразу же опасно пробил Эль-Гази, а затем растворился. Посмотрим, что удастся создать Кинану Дэвису в последние минут десять. 
  • Замена
    80'
    Замена в составе "Астон Виллы". Вместо Трезеге выходит Кинан Дэвис. 
  • Опасный момент
    79'
    Пьер Хейбьерг мощно выстреливает по воротам из пределов штрафной площадки, но справляется Мартинес, а оказавшийся на подборе Винисиус пробить не сумел, долго подбирал ногу. 
  • 78'
    Ещё один кросс с левого края от Бена Дэвиса, но снова партнёров не находит. С навесами сегодня не складывается у команд. 
  • 77'
    Бен Дэвис прострелил низом в штрафную площадку - перехватил Баркли, попытался убежать в контратаку, но обрезался. 
  • Желтая карточка
    75'
    Не лучшим образом действует во втором тайме Мэтти Кэш, сначала пенальти привёз, а сейчас ещё и "горчичник" получил. 
  • 74'
    Трезеге получает мяч перед штрафной площадкой, смещается в центр и пробивает по воротам с левой - промах. 
  • Фол, нарушение
    73'
    Пьер Хейбьерг нарушил правила, но далековато от своей штрафной площадки. Хозяева стандарт разыграли и продолжили позиционное наступление. 
  • 72'
    Свежий Бергвейн попытался выйти на ворота с правого фланга, пробросил мяч себе на ход, а затем воткнулся в спину поставившего корпус Макгинна. 
  • 71'
    После забитого гола показали нам Жозе Моуринью, который, разумеется, доволен. Перед поединком португальский специалист говорил, что хочет увидеть реакцию своих футболистов на досадный вылет из Лиги Европы - реакция есть. 
  • 70'
    Два гола себе привезли хозяева. Сначала ошибся Мартинес, а затем ненужный фол в своей штрафной площадке совершил Мэтти Кэш. Зачем было цеплять Харри Кейна, который уже выпускал мяч за пределы поля? Знает только сам игрок "Астон Виллы". 
  • Пенальти
    69'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0-2!!! КЕЙН!!! Кейн заработал пенальти, он его и реализовал. Харри пробил в левый от себя угол, а Мартинес отправился в противоположный. 
  • Пенальти!
    68'
    Мэтти Кэш нарушает правила в собственной штрафной площадке, после чего Майкл Дин, не раздумывая, указывает на "точку". 
  • Замена
    67'
    Замена и у "Астон Виллы". Баркли появляется вметсто Сансона. 
  • Замена
    66'
    Замена в составе "Тоттенхэма". Вместо Ло Чельсо выходит Бергвейн. 
  • 65'
    Давид Луис забрасывает мяч в штрафную площадку, однако получается слишком сильно, у Трезеге не было шансов укротить игровой снаряд. 
  • Желтая карточка
    64'
    Джовани Ло Чельсо нарушает правила, после чего видит перед собой прямоугольник жёлтого цвета. 
  • 63'
    Сразу же включается в игру Анвар Эль-Гази и пробивает с края штрафной площади, но в створ не попадает. 
  • Замена
    62'
    Вот и первая замена у хозяев. Вместо Траоре появляется Эль-Гази. 
  • 61'
    Сразу два удара в одной атаке от "Астон Виллы". Первый нанёс Трезеге - попал в Родона, затем из-за пределов штрафной площадки пробил Макгинн, Льорис справился. 
  • 60'
    А вот "Астон Вилла" пока перестановок не делает, хотя пора бы уже, после перерыва по-прежнему ничего в атаке не получается. 
  • Замена
    59'
    Замена в составе "Тоттенхэма". Вместо Регилона выходит Дэвис. 
  • Фол, нарушение
    58'
    Морган Сансон плохо обработал мяч, позволил Хёйбьергу себя обокрасть, а затем нарушил правила. 
  • 56'
    Тайрон Мингс прострелил в штрафную с левого фланга - мяч попал в Танганга, а от него отправился за боковую линию. 
  • Травма, повреждение
    55'
    Траоре оказался на газоне после контакта с Регилоном. Серхио тоже не устоял на ногах. Правила в данном эпизоде нарушал именно испанец. 
  • 54'
    Сначала двух соперников обыграл Кейн в центре поля, затем дриблинг показал Моура в штрафной площадке, обойдя Кэша, а вот передача на Харри оказалась неточной. 
  • 53'
    Тем временем гости исполнили угловой удар, но снова навес безадресный - вышел Эмилиано Мартинес и забрал мяч. 
  • Травма, повреждение
    52'
    Серхио Регилон испытывает болевые ощущения, получил он удар по ногам в недавнем единоборстве. Пока хромает, но на поле остаётся. 
  • Угловой
    51'
    Харри Кейн пробивает по воротам, мяч задевает игрока "Астон Виллы" и уходит на угловой. 
  • 50'
    Серхио Регилон выполняет подачу со штрафного, но неудачно, через первого же соперника не смог перебить мяч. 
  • Фол, нарушение
    49'
    Дуглас Луис нарушил правила недалеко от своей штрафной площадки, гости готовятся исполнить стандарт. 
  • 48'
    Уго Льорис выходит из ворот и забирает мяч после подачи Моргана Сансона с левого фланга. 
  • 47'
    Замен в перерыве не случилось, стартовые составы продолжают сражаться и во втором тайме. 
  • Второй тайм начался
    46'
    "Астон Вилла" и "Тоттенхэм" начинают второй тайм. 
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Время перерыва на "Вилла Парк". 
  • 45'
    Кейн и Моура пробуют изобразить подобие прессинга на чужой половине поля, но проблем соперникам не создают. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту решил компенсировать к первой половине встречи Майкл Дин.
  • Фол, нарушение
    45'
    Харри Кейн взял на себя игру на левом фланге, в результате чего заработал право на штрафной удар. До ворот далеко, поэтому логично ожидать подачу. 
  • 44'
    Приближается концовка первого тайма, похоже, что Майкл Дин добавит мало, максимум минуту, а может и вовсе ничего, пауз ведь не было. 
  • Угловой
    43'
    Два корнера подряд с левого фланга исполнили гости, но оба раза позицию выигрывали футболисты "Астон Виллы". 
  • 42'
    Давинсон Санчес отправил мяч на левый фланг к штрафной площадке соперника, но Харри Кейну не удалось выиграть борьбу. 
  • 41'
    Карлос Винисиус видит подключение Кейна правым краем и выдает передачу низом, но ошибается. Роль ассистента явно не для форварда "Тоттенхэма". 
  • Фол, нарушение
    40'
    Снова активен Серхио Регилон в атаке, в данном эпизоде даже слишком - правила нарушил, толкнув оппонента. 
  • 39'
    Пока мало что получается у "Астон Виллы" в передней линии, без Джека Грилиша уровень креатива гораздо ниже. 
  • 38'
    Трезеге упал после контакта с Танганга, но затем поднялся и продолжил движение к штрафной площадке соперника, ведь атака его команды развивалась правым краем. 
  • 37'
    На сей раз хозяева решили разыграть угловой, затем Траоре выполнил подачу в штрафную площадку с левой ноги, но доставить мяч до партнёров не сумел. 
  • Угловой
    36'
    Мэтт Таргетт выполняет подачу со штрафного - первый на мяче Лукас Моура, от которого круглый отправляется за лицевую линию, корнер будет. 
  • Фол, нарушение
    35'
    Санчес нарушает правила в борьбе с Трезеге, толкая руками египтянина. 
  • 33'
    Дин Смит и Джон Терри на ногах, смотрят на поле и обсуждают план дальнейших действий, на ровном месте "Астон Вилла" оказалась в роли догоняющей. 
  • 32'
    Выполняют хозяева угловой удар, но верховая борьба остаётся за защитниками "Тоттенхэма". 
  • Угловой
    31'
    Сразу же рвутся в атаку хозяева, теперь им нужно активнее действовать у чужих ворот. Пока активность приводит к угловому удару. 
  • Описание гола
    30'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! ВИНИСИУС!!! А вот и Мартинес, помогает сопернику отличиться. Выходит из ворот Эмилиано и выбивает мяч в сторону центра поля, но дарит игровой снаряд Моуре, который играет на Кейна, затем рвётся в штрафную площадку и получает передачу в ответ, после чего простреливает вдоль ворот и одинокий Винисиус ударом в касание открывает счёт. 
  • 29'
    Защитники подключают к игре в пас Эмилиано Мартинеса. Нужно, чтобы и вратарь принял более активное участие в игре, а то пока без работы. 
  • 28'
    Постоял Жозе Моуринью, понаблюдал за происходящим, а затем отправился на скамейку запасных - нужно отдохнуть, весь поединок на ногах не выстоишь. 
  • 27'
    По всей ширине поля владеют мячом хозяева. Дойдут до штрафной площадки, затем вернутся обратно, к центру поля. 
  • Судья
    26'
    Конса и Винисиус затеяли спор, но вовремя вмешался Майкл Дин и погасил страсти. 
  • 24'
    И снова инициативу перехватывает "Астон Вилла", пока по очереди команды владеют преимуществом, но на счёте это никак не отражается. 
  • Угловой
    23'
    Разыграли корнер с левого фланга хозяева, а затем был выполнен навес - удар по воротам не состоялся, после чего ещё и фол в нападении усмотрел Майкл Дин. 
  • Фол, нарушение
    22'
    Уоткинс оказывается на газоне на левом фланге после контакта с Санчесом - арбитр без раздумий назначает штрафной удар. 
  • Офсайд
    21'
    А теперь и хозяева попадают в офсайд, не выдержал линию Трезеге. 
  • Офсайд
    20'
    Поднята рука Майкла Дина - в положении "вне игры" оказался Карлос Винисиус, который пока практически незаметен. 
  • Фол, нарушение
    19'
    Главный арбитр встречи фиксирует нарушение правил - Макгинн пытался ударить по мячу, а попал по ногам Кейна. 
  • 18'
    Кейн в очередной раз опускается низко, получает мяч, доходит до штрафной площадки и выполняет подачу, но до партнёров круглый не доходит. 
  • 17'
    Макгинн забрасывает мяч в штрафную площадку на Трезеге, но вовремя выходит из ворот Уго Льорис и игровой снаряд фиксирует. 
  • 16'
    Входит в штрафную площадку соперника Трезеге, подрабатывает под удар и заносит ногу, но в последний момент вмешивается Танганга и мяч выбивает. 
  • 15'
    Вот уже и "Тоттенхэм" начинает чаще встречаться с мячом, проводит одну позиционную атаку за другой, но проблемы те же, что и у соперника - без остроты. 
  • 14'
    Винисиус открывается под передачу в штрафной площадке, Кейн видит партнёра и простреливает с левого края, но соперники перехватывают мяч. 
  • 13'
    Лукас Моура выполнил подачу с углового с левого фланга, но первый на мяче оказался футболист "Астон Виллы". 
  • Угловой
    12'
    Ещё один прострел Регилона прерывают защитники, выбивая мяч за лицевую линию. Первый угловой в матче предстоит нам увидеть. 
  • 11'
    Эзри Конса выбивает мяч из собственной вратарской после того, как с левого края прострелил Регилон. 
  • 10'
    Пока больше работают с мячом хозяева, но до опасных моментов у ворот Уго Льориса дело не доходит. 
  • 9'
    Мэтт Таргетт выполнил подачу со штрафного, мяч летел к Мингсу, но успел сыграть на опережение Танганга и игровой снаряд выбил. 
  • Фол, нарушение
    8'
    Трезеге зарабатывает штрафной удар на чужой половине поля, нарушил на нём правила Танганга. 
  • 7'
    Харри Кейн попытался нанести первый удар по воротам из-за пределов штрафной площадки, однако успел вмешаться Мингс, оказавшись на пути мяча. 
  • 6'
    Пока не видим мы в атаке "Тоттенхэм". Подопечные Жозе Моуринью не спешат, разыгрывают мяч на своей части поля. 
  • 5'
    Мэтти Кэш взял игру на себя, попытался прорваться по правому флангу, но не получилось, Н'Домбеле удачно сыграл в отборе. 
  • 4'
    Хозяева используют высокий прессинг, но гости справляются, выходят из-под давления при помощи коротких передач. 
  • Фол, нарушение
    3'
    Тангай Н'Домбеле оказался на газоне, нарушил на нём правила Джон Макгинн. 
  • 2'
    Хозяева начали с центра поля и сразу же попытались провести атаку, отправив мяч к чужой штрафной площадке, но зацепиться за него не смогли. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Главный арбитр встречи Майкл Дин даёт свисток - поехали!
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Villa Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 3.23 3.54 2.50
Бонус: 10 000 ₽ 3.10 3.45 2.37
Бонус: 5 000 ₽ 3.16 3.56 2.53
Бонус: 5 000 ₽ 41.00 13.00 1.05
  10.77 4.21 1.39

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.50 1.04 4.96 1.18 3.15 1.36 2.41 1.68 1.87 2.04 1.41 2.92 1.25 3.94 1.12 6.25
10.00 1.05 8.00 1.07 3.70 1.28 2.85 1.43 1.93 1.88 1.53 2.50 1.36 3.15 1.15 5.25 1.13 6.00 1.03 11.00 1.02 12.50
9.20 1.02 8.70 1.04 3.26 1.32 2.75 1.45 1.97 2.02 1.47 2.68 1.28 3.50 1.12 5.55 1.08 6.15 1.00 10.75
6.10 1.12 4.44 1.20 3.90 1.24 1.68 2.18 2.20 1.72 1.14 5.55 1.72 2.20 1.40 2.90 1.20 4.44 1.03 12.00 1.02 13.00 1.01 12.00 1.01 12.00 0.00 19.50
3.88 1.29 2.93 1.43 2.31 1.65 1.78 2.11 1.92 1.96 1.58 2.46 1.59 2.45 1.44 2.88 1.36 3.32 1.13 6.75
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.64 1.56 1.69 2.30 1.35 3.76 1.10 6.30
2.85 1.39 1.91 1.83 1.42 2.75 1.10 6.40
3.12 1.36 1.99 1.82 1.41 2.91 1.13 5.80 1.09 7.60
1.72 2.08 1.18 4.75 1.10 6.80 1.10 5.95 1.07 7.20
2.53 1.56 2.07 1.81 1.60 2.42 1.39 3.11 1.48 2.77 1.27 3.94
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.70 1.33 2.24 1.68 1.65 2.30 1.22 4.24
4.10 1.21 2.80 1.42 1.73 2.03 1.20 4.30
3.68 1.28 2.62 1.49 1.67 2.21 1.25 3.95 1.18 4.85
3.60 1.28 2.50 1.53 1.62 2.27 1.22 3.85 1.14 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.65 2.25
1.69 2.10
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
4.02 1.22
4.30 1.20
10.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.00 1.39
3.10 1.34
3.60 1.28
Где смотреть матч Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм онлайн

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Прогнозы на матч Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм

Исход игры
Астон Вилла
10.2% (15)
Ничья
11.6% (17)
Тоттенхэм
78.2% (115)
Тотал 2.5
Больше
67.36% (97)
Меньше
32.64% (47)
Обе команды забьют
Да
77.08% (111)
Нет
22.92% (33)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
52.4% (77)
0:1 Тоттенхэм
15% (22)
1:1 Ничья
9.5% (14)
2:1 Астон Вилла
6.8% (10)
0:2 Тоттенхэм
4.8% (7)
1:3 Тоттенхэм
4.8% (7)
1:0 Астон Вилла
2% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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