По голу в каждом тайме забил "Тоттенхэм", благодаря чему добывает важнейшие три очка и продолжает борьбу за место в четвёрке лучших в английской Премьер-лиге. На этом мы заканчиваем, поединок комментировал Дудник Кирилл - до свидания и до встречи на матчах сборных!

Мэтт Таргетт грубо нарушает правила, за что получает заслуженную жёлтую карточку.

Дриблинг Кейна приводит к ещё одному заработанному угловому, уже восьмому для "Тоттенхэма".

Угловой гости разыгрывают, и остаются около углового флажка, дожидаясь окончания встречи.

90' Гости заработали очередной угловой удар, который на сей раз решили разыграть.

90' Легко защитники "Астон Виллы" справляются с Бергвейном. То Макгинн поставил корпус и не пустил Стевена к мячу, то этот же приём изобразил Конса.

90' Майкл Дин добавляет к основному времени матча 4 минуты.

89' В последние минуты интереснее играют хозяева, хоть какая-то острота исходит от них, но по-прежнему комфортный перевес у подопечных Жозе Моуринью.

88' Уоткинс бьёт с линии штрафной площадки - снова мяч до ворот не доходит, попадая в защитника "Тоттенхэма". После этого навесил с правого фланга Эль-Гази - неточно.

87' Корнер у хозяев получился неопасным, зато удалось оставить за собой подбор, а затем пробил по воротам Кинан Дэвис - на сей раз Кейн принял на себя удар. Самоотверженно играют футболисты "Тоттенхэма".

86' Баркли стреляет из пределов штрафной площадки без помех, но успевает броситься под мяч Танганга, от которого круглый уходит на угловой.

85' И ещё один корнер исполнили гости, на сей раз подавал Бергвейн, но снова безадресно. Решил навесить на дальнюю штангу, но там находились только соперники.

84' Тайрон Мингс нарушил правила недалеко от собственной штрафной площадки, но арбитр промолчал, так как мяч остался у гостей.

83' Лукас Моура выполнил подачу с углового, отправил мяч в район ближней штанги, но партнёрам пробить не удалось.

82' Последняя замена у гостей. Уходит Н'Домбеле, выходит Сиссоко.

81' После выхода на поле сразу же опасно пробил Эль-Гази, а затем растворился. Посмотрим, что удастся создать Кинану Дэвису в последние минут десять.

80' Замена в составе "Астон Виллы". Вместо Трезеге выходит Кинан Дэвис.

79' Пьер Хейбьерг мощно выстреливает по воротам из пределов штрафной площадки, но справляется Мартинес, а оказавшийся на подборе Винисиус пробить не сумел, долго подбирал ногу.

78' Ещё один кросс с левого края от Бена Дэвиса, но снова партнёров не находит. С навесами сегодня не складывается у команд.

77' Бен Дэвис прострелил низом в штрафную площадку - перехватил Баркли, попытался убежать в контратаку, но обрезался.

75' Не лучшим образом действует во втором тайме Мэтти Кэш, сначала пенальти привёз, а сейчас ещё и "горчичник" получил.

74' Трезеге получает мяч перед штрафной площадкой, смещается в центр и пробивает по воротам с левой - промах.

73' Пьер Хейбьерг нарушил правила, но далековато от своей штрафной площадки. Хозяева стандарт разыграли и продолжили позиционное наступление.

72' Свежий Бергвейн попытался выйти на ворота с правого фланга, пробросил мяч себе на ход, а затем воткнулся в спину поставившего корпус Макгинна.

71' После забитого гола показали нам Жозе Моуринью, который, разумеется, доволен. Перед поединком португальский специалист говорил, что хочет увидеть реакцию своих футболистов на досадный вылет из Лиги Европы - реакция есть.

70' Два гола себе привезли хозяева. Сначала ошибся Мартинес, а затем ненужный фол в своей штрафной площадке совершил Мэтти Кэш. Зачем было цеплять Харри Кейна, который уже выпускал мяч за пределы поля? Знает только сам игрок "Астон Виллы".

69' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0-2!!! КЕЙН!!! Кейн заработал пенальти, он его и реализовал. Харри пробил в левый от себя угол, а Мартинес отправился в противоположный.

68' Мэтти Кэш нарушает правила в собственной штрафной площадке, после чего Майкл Дин, не раздумывая, указывает на "точку".

67' Замена и у "Астон Виллы". Баркли появляется вметсто Сансона.

66' Замена в составе "Тоттенхэма". Вместо Ло Чельсо выходит Бергвейн.

65' Давид Луис забрасывает мяч в штрафную площадку, однако получается слишком сильно, у Трезеге не было шансов укротить игровой снаряд.

64' Джовани Ло Чельсо нарушает правила, после чего видит перед собой прямоугольник жёлтого цвета.

63' Сразу же включается в игру Анвар Эль-Гази и пробивает с края штрафной площади, но в створ не попадает.

62' Вот и первая замена у хозяев. Вместо Траоре появляется Эль-Гази.

61' Сразу два удара в одной атаке от "Астон Виллы". Первый нанёс Трезеге - попал в Родона, затем из-за пределов штрафной площадки пробил Макгинн, Льорис справился.

60' А вот "Астон Вилла" пока перестановок не делает, хотя пора бы уже, после перерыва по-прежнему ничего в атаке не получается.

59' Замена в составе "Тоттенхэма". Вместо Регилона выходит Дэвис.

58' Морган Сансон плохо обработал мяч, позволил Хёйбьергу себя обокрасть, а затем нарушил правила.

56' Тайрон Мингс прострелил в штрафную с левого фланга - мяч попал в Танганга, а от него отправился за боковую линию.

55' Траоре оказался на газоне после контакта с Регилоном. Серхио тоже не устоял на ногах. Правила в данном эпизоде нарушал именно испанец.

54' Сначала двух соперников обыграл Кейн в центре поля, затем дриблинг показал Моура в штрафной площадке, обойдя Кэша, а вот передача на Харри оказалась неточной.

53' Тем временем гости исполнили угловой удар, но снова навес безадресный - вышел Эмилиано Мартинес и забрал мяч.

52' Серхио Регилон испытывает болевые ощущения, получил он удар по ногам в недавнем единоборстве. Пока хромает, но на поле остаётся.

51' Харри Кейн пробивает по воротам, мяч задевает игрока "Астон Виллы" и уходит на угловой.

50' Серхио Регилон выполняет подачу со штрафного, но неудачно, через первого же соперника не смог перебить мяч.

49' Дуглас Луис нарушил правила недалеко от своей штрафной площадки, гости готовятся исполнить стандарт.

48' Уго Льорис выходит из ворот и забирает мяч после подачи Моргана Сансона с левого фланга.

47' Замен в перерыве не случилось, стартовые составы продолжают сражаться и во втором тайме.