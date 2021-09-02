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ЕВРО (до 21 года). Отборочные матчи 2021-2022

2021-2022
Беларусь (до 21 года)
0:1
Первый тайм: 36'
Исландия (до 21 года)
0'
0:1
20' Гол
Arnar Haraldsson Hakon
36'
Беларусь (до 21 года)
Исландия (до 21 года)

Ход матча

20'
0:1
Arnar Haraldsson Hakon

Предыдущие игры

Беларусь (до 21 года) Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Грузия (до 21 года) 4:1 Беларусь (до 21 года) Армения (до 21 года) 1:2 Беларусь (до 21 года) Голландия (до 21 года) 5:0 Беларусь (до 21 года) Португалия (до 21 года) 3:0 Беларусь (до 21 года)
Беларусь (до 21 года) 1:2 Кипр (до 21 года) Беларусь (до 21 года) 0:7 Голландия (до 21 года) Гибралтар (до 21 года) 0:2 Беларусь (до 21 года) Словакия (до 21 года) 3:0 Беларусь (до 21 года) Кипр (до 21 года) 1:1 Беларусь (до 21 года) Беларусь (до 21 года) 1:1 Норвегия (до 21 года) Беларусь (до 21 года) 0:2 Португалия (до 21 года) Беларусь (до 21 года) 10:0 Гибралтар (до 21 года) Литва (до 21 года) 0:1 Беларусь (до 21 года) Греция (до 21 года) 2:0 Беларусь (до 21 года) Беларусь (до 21 года) 1:0 Чехия (до 21 года) Беларусь (до 21 года) 0:4 Хорватия (до 21 года) Молдова (до 21 года) 2:2 Беларусь (до 21 года) Албания (до 21 года) 1:1 Беларусь (до 21 года) Албания (до 21 года) 3:2 Беларусь (до 21 года) Сан-Марино (до 21 года) 0:2 Беларусь (до 21 года)
Исландия (до 21 года) Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Исландия (до 21 года) 0:2 Франция (до 21 года) Исландия (до 21 года) 0:2 Дания (до 21 года) Россия (до 21 года) 4:1 Исландия (до 21 года) Ирландия (до 21 года) 1:2 Исландия (до 21 года)
Исландия (до 21 года) 1:2 Италия (до 21 года) Люксембург (до 21 года) 0:2 Исландия (до 21 года) Исландия (до 21 года) 1:0 Швеция (до 21 года) Италия (до 21 года) 3:0 Исландия (до 21 года) Исландия (до 21 года) 1:0 Ирландия (до 21 года) Швеция (до 21 года) 5:0 Исландия (до 21 года) Исландия (до 21 года) 6:1 Армения (до 21 года) Исландия (до 21 года) 3:0 Люксембург (до 21 года) Катар (до 21 года) 0:3 Исландия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:1 Исландия (до 21 года) Thailand U21 1:1 Исландия (до 21 года) Китай (до 21 года) 1:1 Исландия (до 21 года) Исландия (до 21 года) 0:2 Мексика (до 21 года) Исландия (до 21 года) 2:7 Испания (до 21 года) Исландия (до 21 года) 0:1 Северная Ирландия (до 21 года) Исландия (до 21 года) 2:3 Словакия (до 21 года)

Последние игры между собой

Беларусь (до 21 года): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Исландия (до 21 года): победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Исландия (до 21 года) 4:1 Беларусь (до 21 года) ЕВРО (до 21 года) Беларусь (до 21 года) 1:2 Исландия (до 21 года) ЕВРО (до 21 года) Беларусь (до 21 года) 2:0 Исландия (до 21 года) Европа

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Греция (до 21 года) 2 1 1 0 5 - 0 4
2. Исландия (до 21 года) 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Кипр (до 21 года) 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Португалия (до 21 года) Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Беларусь (до 21 года) 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
6. Лихтенштейн (до 21 года) 1 0 0 1 0 - 5 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Греция (до 21 года) 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Португалия (до 21 года) Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Кипр (до 21 года) 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Исландия (до 21 года) 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Беларусь (до 21 года) 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
6. Лихтенштейн (до 21 года) 1 0 0 1 0 - 5 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Греция (до 21 года) 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Исландия (до 21 года) 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Кипр (до 21 года) 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Лихтенштейн (до 21 года) 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Беларусь (до 21 года) 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Португалия (до 21 года) Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Швеция (до 21 года) Emil Holm 2 0 0
2. Фарерские острова (до 21 года) Йоханнесен Йонн 2 0 0
3. Швеция (до 21 года) Валемарк Патрик 2 0 0
4. Бельгия (до 21 года) Икома Луис 1 0 0
5. Австрия (до 21 года) Шмид Романо 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Люксембург (до 21 года) Коррея Лукас 0 1
2. Уэльс (до 21 года) Sion Spence 0 1
3. Армения (до 21 года) Erjanik Ghubasaryan 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 38'
    Виктор Сотников дважды пытался начать атаку передачами низом, но оба раза отправлял мяч в ноги соперников. 
  • 37'
    Корнер в исполнении Исландии завершился ударом Фридрикссона с левого края штрафной площадки, после которого мяч отправился гораздо выше цели. 
  • Угловой
    36'
    Харальдссон подбирает мяч перед чужой штрафной площадкой, подрабатывает под правую и пробивает - мяч рикошетом от соперника уходит на угловой. 
  • Фол, нарушение
    35'
    Гости перехватили мяч на своей половине поля и попытались убежать в контратаку левым флангом, но не вышло - правила нарушил Кирилл Зинович и обошёлся без жёлтой карточки. 
  • 34'
    Белорусы прибавляют в прессинге, забирают мяч, а потом следует безадресный заброс в штрафную площадь Исландии от Ярослава Орешкевича. 
  • 33'
    Исполнили хозяева корнер с левого фланга - пробить не получилось, в результате чего игровой снаряд отправился за боковую линию. 
  • Угловой
    32'
    Бьярксон надёжно играет в воздухе у своих ворот - выигрывает позицию у Шестюка и отправляет мяч за лицевую линию. 
  • 30'
    Через центральную зону и при помощи верхового заброса гости пытались провести атаку, но безуспешно - мяч был отправлен слишком сильно и достался Макавчику. 
  • Офсайд
    29'
    Александр Шестюк выиграл борьбу на втором этаже на чужой половине поля, но это ничего не дало хозяевам, так как был зафиксирован офсайд. 
  • 28'
    Ярослав Орешкевич нарушил правила на правом фланге. Исландцы исполнили стандарт, но без остроты - вышел Артём Макавчик и мяч забрал. 
  • Желтая карточка
    27'
    Первая жёлтая карточка появляется в руках арбитра - её на свой счёт записывает Финнюр-Томас Пальмасон за грубый фол. 
  • Опасный момент
    26'
    ОПАСНО! Снова быстро действуют гости, за счёт чего входят в штрафную площадку левым краем и пробивают в ближний угол, но мяч разминается со створом. 
  • Фол, нарушение
    25'
    Штрафной удар на правом фланге зарабатывает Исландия. Исак Оулафссон готовится выполнить подачу. 
  • 24'
    Магнуссон подключился к атаке левым флангом, получил мяч перед штрафной площадкой и не сумел выполнить навес, так как был остановлен защитником Беларуси. 
  • 23'
    Заслуженный гол забивает Исландия, владея преимуществом последние минут пять. Теперь ждём реакцию хозяев, которым нужно проявлять себя в атаке. 
  • Описание гола
    22'
    Гол. 0-1. Харальдссон. Получает мяч перед штрафной площадкой, смещается в центр и пробивает в левый нижний угол без помех. 
  • 21'
    Исландцы быстрее контролируют мяч, благодаря чему регулярно оказываются у чужой штрафной, но пока маловато ударов по воротам. 
  • 19'
    Бьярксон снова получил пространство на правом фланге, дошёл до штрафной площади, а вот выполнить точный прострел не смог. 
  • 18'
    Сайвар-Атли Магнуссон вошёл в штрафную площадь, а вот пробить не сумел, защитники Беларуси успели вынести игровой снаряд подальше. 
  • 17'
    Кристиан Хлинссон получил мяч на правом фланге, а вот обработать его должным образом не сумел и выпустил за боковую линию. 
  • Офсайд
    16'
    Шестюк оказался перед Олафссоном и не сумел его переиграть, а потом услышал свисток арбитра, который сообщил об офсайде. 
  • 14'
    Колбейнн Тордарсон решился на удар с дальней дистанции и отправил мяч гораздо выше ворот Артёма Макавчика. 
  • 13'
    Валерий Бочеров перевёл мяч с центра на правый фланг, Исак Оулафссон сыграл на опережение и отправил игровой снаряд в аут. 
  • Опасный момент
    12'
    Хакон-Арнар Харальдссон пробил из пределов штрафной площади с правой, но получилось несильно и прямо в руки Артёму Макавчику. 
  • 10'
    Наступление правым краем провели исландцы, сыграв в касание. Мяч достался Бьярки Бьярксону, который выполнил прострел и партнёров не нашёл. 
  • 9'
    Кирилл Зинович открылся под передачу на правом фланге, но добраться до мяча не сумел, соперник опередил и выбил игровой снаряд в аут. 
  • 8'
    Александр Шестюк получил мяч на левом фланге и выполнил прострел в центр штрафной, а там лишь соперники. 
  • 7'
    Прессинг используют хозяева, создавая трудности исландцам в момент выхода из обороны в атаку. 
  • Опасный момент
    6'
    Владислав Ложкин прошёл по правому флангу, вошёл в штрафную площадь и пробил в дальний угол, но не попал. 
  • Замена
    5'
    Заднюю поверхность бедра дёрнул Бриньольфур Виллюмссон, вместо него появляется Хакон-Арнар Харальдссон. 
  • Травма, повреждение
    3'
    Не успел поединок стартовать, как уже возникла пауза - на газоне оказался Бриньольфур Виллюмссон. 
  • 2'
    Исландия начала с центра поля и сразу же попробовала провести атаку при помощи заброса, с которым справились хозяева. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч стартовал! 
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча Беларусь (до 21 года) - Исландия (до 21 года), которую проведу я - Кирилл Дудник. 
Прогнозы 138
Беларусь (до 21 года) 34.1% (47)
X 36.2% (50)
Исландия (до 21 года) 29.7% (41)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Беларусь (до 21 года)
Ничья
Исландия (до 21 года)
3.80
3.75
2.02
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Беларусь (до 21 года) 0:1 Исландия (до 21 года) онлайн


Прогнозы на матч Беларусь (до 21 года) 0:1 Исландия (до 21 года)

Исход игры
Беларусь (до 21 года)
34.1% (47)
Ничья
36.2% (50)
Исландия (до 21 года)
29.7% (41)
Тотал 2.5
Больше
47.45% (65)
Меньше
52.55% (72)
Обе команды забьют
Да
76.64% (105)
Нет
23.36% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.2% (43)
2:1 Беларусь (до 21 года)
21.7% (30)
1:2 Исландия (до 21 года)
14.5% (20)
1:0 Беларусь (до 21 года)
8.7% (12)
0:1 Исландия (до 21 года)
7.2% (10)
1:3 Исландия (до 21 года)
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.9% (4)
0:2 Исландия (до 21 года)
2.2% (3)
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