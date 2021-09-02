Белорусы прибавляют в прессинге, забирают мяч, а потом следует безадресный заброс в штрафную площадь Исландии от Ярослава Орешкевича.

Гости перехватили мяч на своей половине поля и попытались убежать в контратаку левым флангом, но не вышло - правила нарушил Кирилл Зинович и обошёлся без жёлтой карточки.

Харальдссон подбирает мяч перед чужой штрафной площадкой, подрабатывает под правую и пробивает - мяч рикошетом от соперника уходит на угловой.

Корнер в исполнении Исландии завершился ударом Фридрикссона с левого края штрафной площадки, после которого мяч отправился гораздо выше цели.

Виктор Сотников дважды пытался начать атаку передачами низом, но оба раза отправлял мяч в ноги соперников.

33' Исполнили хозяева корнер с левого фланга - пробить не получилось, в результате чего игровой снаряд отправился за боковую линию.

32' Бьярксон надёжно играет в воздухе у своих ворот - выигрывает позицию у Шестюка и отправляет мяч за лицевую линию.

30' Через центральную зону и при помощи верхового заброса гости пытались провести атаку, но безуспешно - мяч был отправлен слишком сильно и достался Макавчику.

29' Александр Шестюк выиграл борьбу на втором этаже на чужой половине поля, но это ничего не дало хозяевам, так как был зафиксирован офсайд.

28' Ярослав Орешкевич нарушил правила на правом фланге. Исландцы исполнили стандарт, но без остроты - вышел Артём Макавчик и мяч забрал.

27' Первая жёлтая карточка появляется в руках арбитра - её на свой счёт записывает Финнюр-Томас Пальмасон за грубый фол.

26' ОПАСНО! Снова быстро действуют гости, за счёт чего входят в штрафную площадку левым краем и пробивают в ближний угол, но мяч разминается со створом.

25' Штрафной удар на правом фланге зарабатывает Исландия. Исак Оулафссон готовится выполнить подачу.

24' Магнуссон подключился к атаке левым флангом, получил мяч перед штрафной площадкой и не сумел выполнить навес, так как был остановлен защитником Беларуси.

23' Заслуженный гол забивает Исландия, владея преимуществом последние минут пять. Теперь ждём реакцию хозяев, которым нужно проявлять себя в атаке.

22' Гол. 0-1. Харальдссон. Получает мяч перед штрафной площадкой, смещается в центр и пробивает в левый нижний угол без помех.

21' Исландцы быстрее контролируют мяч, благодаря чему регулярно оказываются у чужой штрафной, но пока маловато ударов по воротам.

19' Бьярксон снова получил пространство на правом фланге, дошёл до штрафной площади, а вот выполнить точный прострел не смог.

18' Сайвар-Атли Магнуссон вошёл в штрафную площадь, а вот пробить не сумел, защитники Беларуси успели вынести игровой снаряд подальше.

17' Кристиан Хлинссон получил мяч на правом фланге, а вот обработать его должным образом не сумел и выпустил за боковую линию.

16' Шестюк оказался перед Олафссоном и не сумел его переиграть, а потом услышал свисток арбитра, который сообщил об офсайде.

14' Колбейнн Тордарсон решился на удар с дальней дистанции и отправил мяч гораздо выше ворот Артёма Макавчика.

13' Валерий Бочеров перевёл мяч с центра на правый фланг, Исак Оулафссон сыграл на опережение и отправил игровой снаряд в аут.

12' Хакон-Арнар Харальдссон пробил из пределов штрафной площади с правой, но получилось несильно и прямо в руки Артёму Макавчику.

10' Наступление правым краем провели исландцы, сыграв в касание. Мяч достался Бьярки Бьярксону, который выполнил прострел и партнёров не нашёл.

9' Кирилл Зинович открылся под передачу на правом фланге, но добраться до мяча не сумел, соперник опередил и выбил игровой снаряд в аут.

8' Александр Шестюк получил мяч на левом фланге и выполнил прострел в центр штрафной, а там лишь соперники.

7' Прессинг используют хозяева, создавая трудности исландцам в момент выхода из обороны в атаку.

6' Владислав Ложкин прошёл по правому флангу, вошёл в штрафную площадь и пробил в дальний угол, но не попал.

5' Заднюю поверхность бедра дёрнул Бриньольфур Виллюмссон, вместо него появляется Хакон-Арнар Харальдссон.

3' Не успел поединок стартовать, как уже возникла пауза - на газоне оказался Бриньольфур Виллюмссон.

2' Исландия начала с центра поля и сразу же попробовала провести атаку при помощи заброса, с которым справились хозяева.