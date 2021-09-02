ЕВРО (до 21 года). Отборочные матчи 2021-2022
Беларусь (до 21 года)
0:1
Первый тайм: 36'
Исландия (до 21 года)
0:1
20' ГолArnar Haraldsson Hakon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Шапко ДаниилВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Yuri Shukanov
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: David Snorri Jonasson
Ход матча
20'
Предыдущие игры
Беларусь (до 21 года) Последние 20 матчей: +6 =4 -10Грузия (до 21 года) 4:1 Беларусь (до 21 года) Армения (до 21 года) 1:2 Беларусь (до 21 года) Голландия (до 21 года) 5:0 Беларусь (до 21 года) Португалия (до 21 года) 3:0 Беларусь (до 21 года)
Беларусь (до 21 года) 1:2 Кипр (до 21 года) Беларусь (до 21 года) 0:7 Голландия (до 21 года) Гибралтар (до 21 года) 0:2 Беларусь (до 21 года) Словакия (до 21 года) 3:0 Беларусь (до 21 года) Кипр (до 21 года) 1:1 Беларусь (до 21 года) Беларусь (до 21 года) 1:1 Норвегия (до 21 года) Беларусь (до 21 года) 0:2 Португалия (до 21 года) Беларусь (до 21 года) 10:0 Гибралтар (до 21 года) Литва (до 21 года) 0:1 Беларусь (до 21 года) Греция (до 21 года) 2:0 Беларусь (до 21 года) Беларусь (до 21 года) 1:0 Чехия (до 21 года) Беларусь (до 21 года) 0:4 Хорватия (до 21 года) Молдова (до 21 года) 2:2 Беларусь (до 21 года) Албания (до 21 года) 1:1 Беларусь (до 21 года) Албания (до 21 года) 3:2 Беларусь (до 21 года) Сан-Марино (до 21 года) 0:2 Беларусь (до 21 года)
Исландия (до 21 года) Последние 20 матчей: +7 =3 -10Исландия (до 21 года) 0:2 Франция (до 21 года) Исландия (до 21 года) 0:2 Дания (до 21 года) Россия (до 21 года) 4:1 Исландия (до 21 года) Ирландия (до 21 года) 1:2 Исландия (до 21 года)
Исландия (до 21 года) 1:2 Италия (до 21 года) Люксембург (до 21 года) 0:2 Исландия (до 21 года) Исландия (до 21 года) 1:0 Швеция (до 21 года) Италия (до 21 года) 3:0 Исландия (до 21 года) Исландия (до 21 года) 1:0 Ирландия (до 21 года) Швеция (до 21 года) 5:0 Исландия (до 21 года) Исландия (до 21 года) 6:1 Армения (до 21 года) Исландия (до 21 года) 3:0 Люксембург (до 21 года) Катар (до 21 года) 0:3 Исландия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:1 Исландия (до 21 года) Thailand U21 1:1 Исландия (до 21 года) Китай (до 21 года) 1:1 Исландия (до 21 года) Исландия (до 21 года) 0:2 Мексика (до 21 года) Исландия (до 21 года) 2:7 Испания (до 21 года) Исландия (до 21 года) 0:1 Северная Ирландия (до 21 года) Исландия (до 21 года) 2:3 Словакия (до 21 года)
Последние игры между собой
Беларусь (до 21 года): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Исландия (до 21 года): победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Греция (до 21 года)
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|2.
|Исландия (до 21 года)
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Кипр (до 21 года)
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Португалия (до 21 года)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Беларусь (до 21 года)
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|6.
|Лихтенштейн (до 21 года)
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Греция (до 21 года)
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Португалия (до 21 года)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Кипр (до 21 года)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Исландия (до 21 года)
|1:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Беларусь (до 21 года)
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|6.
|Лихтенштейн (до 21 года)
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Греция (до 21 года)
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Исландия (до 21 года)
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Кипр (до 21 года)
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Лихтенштейн (до 21 года)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Беларусь (до 21 года)
|0:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Португалия (до 21 года)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Швеция (до 21 года)
|Emil Holm
|2
|0
|0
|2.
|Фарерские острова (до 21 года)
|Йоханнесен Йонн
|2
|0
|0
|3.
|Швеция (до 21 года)
|Валемарк Патрик
|2
|0
|0
|4.
|Бельгия (до 21 года)
|Икома Луис
|1
|0
|0
|5.
|Австрия (до 21 года)
|Шмид Романо
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Люксембург (до 21 года)
|Коррея Лукас
|0
|1
|2.
|Уэльс (до 21 года)
|Sion Spence
|0
|1
|3.
|Армения (до 21 года)
|Erjanik Ghubasaryan
|0
|1
Прогнозы на матч Беларусь (до 21 года) 0:1 Исландия (до 21 года)
Исход игры
Беларусь (до 21 года)
34.1% (47)
Ничья
36.2% (50)
Исландия (до 21 года)
29.7% (41)
Тотал 2.5
Больше
47.45% (65)
Меньше
52.55% (72)
Обе команды забьют
Да
76.64% (105)
Нет
23.36% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.2% (43)
2:1 Беларусь (до 21 года)
21.7% (30)
1:2 Исландия (до 21 года)
14.5% (20)
1:0 Беларусь (до 21 года)
8.7% (12)
0:1 Исландия (до 21 года)
7.2% (10)
1:3 Исландия (до 21 года)
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.9% (4)
0:2 Исландия (до 21 года)
2.2% (3)
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