Ниньо уже показал своим партнёрам по команде, что нужно увеличить темп матча, а иначе такими темпами оборону сборной России не взломать.

Миранда с левой половины поля выполнил заброс в центр штрафной площади, Литвинов оказался первым на мяче и выбил его подальше от своих ворот.

ГОЛ! 1:1! Ниньо! Гильямон из центра поля выполнил хорошую передачу на правый угол штрафной площади, Пино спокойно набежал на мяч, прошёл вперёд, вытянул на себя Будачева и затем покатил мяч в центр штрафной площади на свободного Ниньо, который спокойно уже поразил пустые ворота.

Удалось сборной Испании провести быструю атаку, как и хотели хозяева поля, в итоге команда Луиса де ла Фуэнте уверенно отыгралась.

12' Фланговый защитник сборной России Даниил Хлусевич получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге против Пино.

11' Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Агаларов!!! Сборная Испании грубо ошиблась у своих ворот сама себе привезла гол. Миранда выполнил передачу назад с правого фланга, Тенас при попытке обработать мяч поскользнулся, затем Карапузов сбросил мяч на Агаларова и Гамид уже свой шанс не упустил.

10' Хиль попытался придумать что-то интересное на левом фланге, в борьбе с Умяровым у углового флажка Бриан упустил мяч за лицевую линию поля.

9' В среднем темпе проходят стартовые минуты матча, но Испания понимает, что ей пока спешить совсем некуда.

8' Прохин из центра поля выполнил заброс к линии штрафной площади, Агаларов в борьбе за мяч нарушил правила против Франсеса.

7' Сборной России наконец-то удалось перехватить контроль над мячом, но пока дальше центра поля нашим футболистам трудно пройти.

6' Миранда прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу к линии вратарской, Лопес в касание пробил в правый угол ворот, на наше счастье мяч ушёл немного в сторону от цели.

5' Марадишвили в центре поля в подкате грубовато сыграл против Миранды. Натан Вербоомен устно предупредил новичка "Локомотива", что в следующий раз Константин увидит перед собой жёлтую карточку за подобный фол.

4' Прохин в центре поля теперь уже огрел по ногам Ниньо. Испания на этот раз не стала торопиться при розыгрыше мяча.

3' Сборная России сразу показывает, что она по большей части на выезде будет играть от обороны, но иного против Испани сложно было ожидать.

2' Умяров в центре поля нарушил правила против Венседора. Испания достаточно быстро разыграла стандарт.