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ЕВРО (до 21 года). Отборочные матчи 2021-2022

2021-2022
Испания (до 21 года)
1:1
Первый тайм: 15'
Россия (до 21 года)
0'
0:1
10' Гол
Агаларов Гамид
1:1
13' Гол
Ниньо Фер
15'
Испания (до 21 года)
Россия (до 21 года)

Ход матча

10'
0:1
Агаларов Гамид
13'
Ниньо Фер
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Испания (до 21 года)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Россия (до 21 года)
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Агаларов Гамид 1 1

Предыдущие игры

Испания (до 21 года) Последние 20 матчей: +16 =3 -1
Испания (до 21 года) 0:1 Португалия (до 21 года) Испания (до 21 года) 2:1 Хорватия (до 21 года) Испания (до 21 года) 2:0 Чехия (до 21 года) Испания (до 21 года) 0:0 Италия (до 21 года)
Словения (до 21 года) 0:3 Испания (до 21 года) Испания (до 21 года) 3:0 Израиль (до 21 года) Испания (до 21 года) 2:0 Фарерские острова (до 21 года) Испания (до 21 года) 3:0 Казахстан (до 21 года) Фарерские острова (до 21 года) 0:2 Испания (до 21 года) Северная Македония (до 21 года) 0:1 Испания (до 21 года) Израиль (до 21 года) 1:1 Испания (до 21 года) Испания (до 21 года) 3:0 Северная Македония (до 21 года) Черногория (до 21 года) 0:2 Испания (до 21 года) Испания (до 21 года) 1:1 Германия (до 21 года) Испания (до 21 года) 2:0 Черногория (до 21 года) Казахстан (до 21 года) 0:1 Испания (до 21 года) Испания (до 21 года) 2:1 Германия (до 21 года) Испания (до 21 года) 4:1 Франция (до 21 года) Испания (до 21 года) 5:0 Польша (до 21 года) Испания (до 21 года) 2:1 Бельгия (до 21 года)
Россия (до 21 года) Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Сербия (до 21 года) 0:0 Россия (до 21 года) Болгария (до 21 года) 0:1 Россия (до 21 года) Дания (до 21 года) 3:0 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 0:2 Франция (до 21 года)
Россия (до 21 года) 4:1 Исландия (до 21 года) Словения (до 21 года) 2:2 Россия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 2:0 Россия (до 21 года) Латвия (до 21 года) 1:4 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 4:0 Эстония (до 21 года) Польша (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:0 Болгария (до 21 года) Сербия (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) Эстония (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:2 Польша (до 21 года) Болгария (до 21 года) 0:0 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:0 Сербия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Норвегия (до 21 года) 1:5 Россия (до 21 года) Швеция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года)

Последние игры между собой

Испания (до 21 года): победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
Россия (до 21 года): победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
Испания (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) ЕВРО (до 21 года) Испания (до 21 года) 3:1 Россия (до 21 года) Товарищеские матчи Испания (до 21 года) 1:1 Россия (до 21 года) Товарищеские матчи Испания (до 21 года) 2:0 Россия (до 21 года) Европа
Россия (до 21 года) 1:2 Испания (до 21 года) ЕВРО (до 21 года)

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальта (до 21 года) 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Словакия (до 21 года) 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Россия (до 21 года) 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Испания (до 21 года) 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Литва (до 21 года) 1 0 0 1 1 - 3 0
6. Северная Ирландия (до 21 года) 1 0 0 1 1 - 4 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальта (до 21 года) 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Словакия (до 21 года) 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Испания (до 21 года) 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Северная Ирландия (до 21 года) 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Литва (до 21 года) 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Россия (до 21 года) 1:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Россия (до 21 года) 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Испания (до 21 года) 1:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Словакия (до 21 года) 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Мальта (до 21 года) 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Литва (до 21 года) 1 0 0 1 1 - 3 0
6. Северная Ирландия (до 21 года) 1 0 0 1 1 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бельгия (до 21 года) Икома Луис 3 0 0
2. Германия (до 21 года) Буркардт Джонатан 2 0 0
3. Швеция (до 21 года) Emil Holm 2 0 0
4. Фарерские острова (до 21 года) Йоханнесен Йонн 2 0 0
5. Швеция (до 21 года) Валемарк Патрик 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Люксембург (до 21 года) Коррея Лукас 0 1
2. Уэльс (до 21 года) Sion Spence 0 1
3. Турция (до 21 года) Furkan Bayir 0 1
4. Армения (до 21 года) Erjanik Ghubasaryan 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    17'
    Защитник сборной Испании Уго Гильямон получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Гильямон руками придержал Марадишвили. 
  • 16'
    Удалось сборной Испании провести быструю атаку, как и хотели хозяева поля, в итоге команда Луиса де ла Фуэнте уверенно отыгралась. 
  • Описание гола
    15'
    ГОЛ! 1:1! Ниньо! Гильямон из центра поля выполнил хорошую передачу на правый угол штрафной площади, Пино спокойно набежал на мяч, прошёл вперёд, вытянул на себя Будачева и затем покатил мяч в центр штрафной площади на свободного Ниньо, который спокойно уже поразил пустые ворота. 
  • 14'
    Миранда с левой половины поля выполнил заброс в центр штрафной площади, Литвинов оказался первым на мяче и выбил его подальше от своих ворот. 
  • 13'
    Ниньо уже показал своим партнёрам по команде, что нужно увеличить темп матча, а иначе такими темпами оборону сборной России не взломать. 
  • Желтая карточка
    12'
    Фланговый защитник сборной России Даниил Хлусевич получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге против Пино. 
  • Описание гола
    11'
    Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Агаларов!!! Сборная Испании грубо ошиблась у своих ворот сама себе привезла гол. Миранда выполнил передачу назад с правого фланга, Тенас при попытке обработать мяч поскользнулся, затем Карапузов сбросил мяч на Агаларова и Гамид уже свой шанс не упустил. 
  • 10'
    Хиль попытался придумать что-то интересное на левом фланге, в борьбе с Умяровым у углового флажка Бриан упустил мяч за лицевую линию поля. 
  • 9'
    В среднем темпе проходят стартовые минуты матча, но Испания понимает, что ей пока спешить совсем некуда. 
  • Фол, нарушение
    8'
    Прохин из центра поля выполнил заброс к линии штрафной площади, Агаларов в борьбе за мяч нарушил правила против Франсеса. 
  • 7'
    Сборной России наконец-то удалось перехватить контроль над мячом, но пока дальше центра поля нашим футболистам трудно пройти. 
  • Опасный момент
    6'
    Миранда прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу к линии вратарской, Лопес в касание пробил в правый угол ворот, на наше счастье мяч ушёл немного в сторону от цели. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Марадишвили в центре поля в подкате грубовато сыграл против Миранды. Натан Вербоомен устно предупредил новичка "Локомотива", что в следующий раз Константин увидит перед собой жёлтую карточку за подобный фол. 
  • Фол, нарушение
    4'
    Прохин в центре поля теперь уже огрел по ногам Ниньо. Испания на этот раз не стала торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 3'
    Сборная России сразу показывает, что она по большей части на выезде будет играть от обороны, но иного против Испани сложно было ожидать. 
  • Фол, нарушение
    2'
    Умяров в центре поля нарушил правила против Венседора. Испания достаточно быстро разыграла стандарт. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня для сборных Испании и России начинается отборочный турнир на молодёжное Евро. Команды попали в неплохую группу, по большому счёту как раз команды Луиса де ла Фуэнте и Михаила Галактионова является фаворитами группы 3, но конечно же будет довольно важно начать отборочный цикл с победы. 
  • До матча
  • Рассудит этот матч бельгийская бригада арбитров во главе с Натаном Вербооменом. Помогать ему на бровках будут Матиас Хилларт и Рубен Винс. Резервным арбитром на этот матч назначен Ян Ботерберг. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче первого тура группового этапа отборочного турнира на молодёжный чемпионат Европы между сборными Испании и России. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
Прогнозы 143
Испания (до 21 года) 89.5% (128)
X 9.1% (13)
Россия (до 21 года) 1.4% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Испания (до 21 года)
Ничья
Россия (до 21 года)
1.82
5.75
8.95
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Испания (до 21 года) 1:1 Россия (до 21 года) онлайн


Прогнозы на матч Испания (до 21 года) 1:1 Россия (до 21 года)

Исход игры
Испания (до 21 года)
89.6% (129)
Ничья
9% (13)
Россия (до 21 года)
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
50.36% (70)
Меньше
49.64% (69)
Обе команды забьют
Да
46.04% (64)
Нет
53.96% (75)
Популярный счёт
2:0 Испания (до 21 года)
36.8% (53)
2:1 Испания (до 21 года)
27.1% (39)
3:0 Испания (до 21 года)
8.3% (12)
1:0 Испания (до 21 года)
6.9% (10)
3:1 Испания (до 21 года)
6.3% (9)
1:1 Ничья
4.2% (6)
2:2 Ничья
2.8% (4)
3:2 Испания (до 21 года)
1.4% (2)
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