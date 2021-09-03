ЕВРО (до 21 года). Отборочные матчи 2021-2022
Испания (до 21 года)
1:1
Первый тайм: 15'
Россия (до 21 года)
0:1
10' ГолАгаларов Гамид
1:1
13' ГолНиньо Фер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пино ЙеремиНападающий
- Нападающий
-
11 Хиль БрианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Пачеко ХонЗащитник
-
17 Гомес СерхиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Уильямс НикоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Де ла Фуэнте Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Умяров НаильПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Пруцев ДанилПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Галактионов Михаил
Ход матча
10'
0:1
13'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Агаларов Гамид
|1
|1
Предыдущие игры
Испания (до 21 года) Последние 20 матчей: +16 =3 -1Испания (до 21 года) 0:1 Португалия (до 21 года) Испания (до 21 года) 2:1 Хорватия (до 21 года) Испания (до 21 года) 2:0 Чехия (до 21 года) Испания (до 21 года) 0:0 Италия (до 21 года)
Словения (до 21 года) 0:3 Испания (до 21 года) Испания (до 21 года) 3:0 Израиль (до 21 года) Испания (до 21 года) 2:0 Фарерские острова (до 21 года) Испания (до 21 года) 3:0 Казахстан (до 21 года) Фарерские острова (до 21 года) 0:2 Испания (до 21 года) Северная Македония (до 21 года) 0:1 Испания (до 21 года) Израиль (до 21 года) 1:1 Испания (до 21 года) Испания (до 21 года) 3:0 Северная Македония (до 21 года) Черногория (до 21 года) 0:2 Испания (до 21 года) Испания (до 21 года) 1:1 Германия (до 21 года) Испания (до 21 года) 2:0 Черногория (до 21 года) Казахстан (до 21 года) 0:1 Испания (до 21 года) Испания (до 21 года) 2:1 Германия (до 21 года) Испания (до 21 года) 4:1 Франция (до 21 года) Испания (до 21 года) 5:0 Польша (до 21 года) Испания (до 21 года) 2:1 Бельгия (до 21 года)
Россия (до 21 года) Последние 20 матчей: +11 =4 -5Сербия (до 21 года) 0:0 Россия (до 21 года) Болгария (до 21 года) 0:1 Россия (до 21 года) Дания (до 21 года) 3:0 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 0:2 Франция (до 21 года)
Россия (до 21 года) 4:1 Исландия (до 21 года) Словения (до 21 года) 2:2 Россия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 2:0 Россия (до 21 года) Латвия (до 21 года) 1:4 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 4:0 Эстония (до 21 года) Польша (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:0 Болгария (до 21 года) Сербия (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) Эстония (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:2 Польша (до 21 года) Болгария (до 21 года) 0:0 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:0 Сербия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Норвегия (до 21 года) 1:5 Россия (до 21 года) Швеция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года)
Последние игры между собой
Испания (до 21 года): победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
Россия (до 21 года): победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальта (до 21 года)
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Словакия (до 21 года)
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Россия (до 21 года)
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Испания (до 21 года)
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Литва (до 21 года)
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|6.
|Северная Ирландия (до 21 года)
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальта (до 21 года)
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Словакия (до 21 года)
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Испания (до 21 года)
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Северная Ирландия (до 21 года)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Литва (до 21 года)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Россия (до 21 года)
|1:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Россия (до 21 года)
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Испания (до 21 года)
|1:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Словакия (до 21 года)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Мальта (до 21 года)
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Литва (до 21 года)
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|6.
|Северная Ирландия (до 21 года)
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Бельгия (до 21 года)
|Икома Луис
|3
|0
|0
|2.
|Германия (до 21 года)
|Буркардт Джонатан
|2
|0
|0
|3.
|Швеция (до 21 года)
|Emil Holm
|2
|0
|0
|4.
|Фарерские острова (до 21 года)
|Йоханнесен Йонн
|2
|0
|0
|5.
|Швеция (до 21 года)
|Валемарк Патрик
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Люксембург (до 21 года)
|Коррея Лукас
|0
|1
|2.
|Уэльс (до 21 года)
|Sion Spence
|0
|1
|3.
|Турция (до 21 года)
|Furkan Bayir
|0
|1
|4.
|Армения (до 21 года)
|Erjanik Ghubasaryan
|0
|1
Прогнозы на матч Испания (до 21 года) 1:1 Россия (до 21 года)
Исход игры
Испания (до 21 года)
89.6% (129)
Ничья
9% (13)
Россия (до 21 года)
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
50.36% (70)
Меньше
49.64% (69)
Обе команды забьют
Да
46.04% (64)
Нет
53.96% (75)
Популярный счёт
2:0 Испания (до 21 года)
36.8% (53)
2:1 Испания (до 21 года)
27.1% (39)
3:0 Испания (до 21 года)
8.3% (12)
1:0 Испания (до 21 года)
6.9% (10)
3:1 Испания (до 21 года)
6.3% (9)
1:1 Ничья
4.2% (6)
2:2 Ничья
2.8% (4)
3:2 Испания (до 21 года)
1.4% (2)
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