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ЕВРО (до 21 года). Отборочные матчи 2021-2022

2021-2022
Россия (до 21 года)
 
Позже
Северная Ирландия (до 21 года)

Бомбардиры внутри турнира

Россия (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агаларов Гамид 3 1.5
Хлусевич Даниил 2 1
Боженов Кирилл 1 0.5
Кравцов Кирилл 1 0.5
Карапузов Владислав 0 0
Северная Ирландия (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Patrick Lane 1 0.5
Гелбрейт Итан 1 (1) 0.5

Карточки

Россия (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Умяров Наиль 1 0
Хлусевич Даниил 1 0
Литвинов Руслан 1 0
Северная Ирландия (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

6
1
3 В 1-ом тайме 0
3 Во 2-ом тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-ом тайме 3
0 Во 2-ом тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-ом тайме 0
0 Во 2-ом тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-ом тайме 0
3 Во 2-ом тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

7
2
4 В 1-ом тайме 0
3 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Россия (до 21 года)
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Россия (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 6:0 Испания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 4:1 Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:0 Болгария (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:1
Дания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:0 Россия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 4:1 Словения (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:2 Венгрия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:4 Россия (до 21 года) - Эстония (до 21 года) 4:0 Польша (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Болгария (до 21 года) 2:0 Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) - Латвия (до 21 года) 2:0 Эстония (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) - Польша (до 21 года) 2:2 Болгария (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:0 Россия (до 21 года) - Сербия (до 21 года) 1:0 Чехия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:0
Северная Ирландия (до 21 года)
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Северная Ирландия (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 1:0 Мальта (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 4:1 Шотландия (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 3:2 Шотландия (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 1:2
Украина (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 3:0 Северная Ирландия (до 21 года) - Украина (до 21 года) 1:0 Северная Ирландия (до 21 года) - Финляндия (до 21 года) 2:3 Северная Ирландия (до 21 года) - Дания (до 21 года) 0:1 Мальта (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 0:2 Северная Ирландия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 0:0 Румыния (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 3:0 Дания (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 2:1 Финляндия (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 1:1 Северная Ирландия (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 0:0 Болгария (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 0:1 Северная Ирландия (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 1:0 Исландия (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 0:1 Испания (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 1:2 Северная Ирландия (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 0:0 Северная Ирландия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 3:5

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания (до 21 года) Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Россия (до 21 года) Заявка 2 1 0 1 7 - 4 3
3. Мальта (до 21 года) Заявка 2 1 0 1 4 - 7 3
4. Северная Ирландия (до 21 года) 2 1 0 1 2 - 4 3
5. Словакия (до 21 года) 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Литва (до 21 года) 2 0 0 2 1 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальта (до 21 года) Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Испания (до 21 года) Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Россия (до 21 года) Заявка 1 1 0 0 6 - 0 3
4. Северная Ирландия (до 21 года) 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Словакия (до 21 года) 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Литва (до 21 года) 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания (до 21 года) Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Литва (до 21 года) 1 0 0 1 1 - 3 0
3. Северная Ирландия (до 21 года) 1 0 0 1 1 - 4 0
4. Словакия (до 21 года) 1 0 0 1 0 - 1 0
5. Россия (до 21 года) Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
6. Мальта (до 21 года) Заявка 1 0 0 1 0 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Испания (до 21 года) Пино Йереми 3 0 2
2. Бельгия (до 21 года) Икома Луис 3 0 0
3. Россия (до 21 года) Агаларов Гамид 3 0 0
4. Кипр (до 21 года) Кости Иоаннис 3 0 0
5. Швеция (до 21 года) Эланга Энтони 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Люксембург (до 21 года) Коррея Лукас 0 1
2. Уэльс (до 21 года) Sion Spence 0 1
3. Хорватия (до 21 года) Митрович Йосип 0 1
4. Албания (до 21 года) Митай Марио 0 1
5. Турция (до 21 года) Furkan Bayir 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Россия (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 октября 2021, осталось 2 дня 8 часов 50 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 57
    Россия (до 21 года) 94.7% (54)
    X 3.5% (2)
    Северная Ирландия (до 21 года) 1.8% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Россия (до 21 года)
    Ничья
    Северная Ирландия (до 21 года)
    1.35
    5.20
    8.50
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Россия (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) онлайн


    Прогнозы на матч Россия (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года)

    Исход игры
    Россия (до 21 года)
    96.4% (54)
    Ничья
    1.8% (1)
    Северная Ирландия (до 21 года)
    1.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (32)
    Меньше
    42.86% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    53.57% (30)
    Нет
    46.43% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Россия (до 21 года)
    35.7% (20)
    2:0 Россия (до 21 года)
    26.8% (15)
    1:0 Россия (до 21 года)
    14.3% (8)
    3:1 Россия (до 21 года)
    14.3% (8)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    8 Бонус: 5000 ₽ Отзывы (41) Обзор Играть
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