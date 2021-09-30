ЕВРО (до 21 года). Отборочные матчи 2021-2022
Бомбардиры внутри турнира
Россия (до 21 года)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агаларов Гамид
|3
|1.5
|Хлусевич Даниил
|2
|1
|Боженов Кирилл
|1
|0.5
|Кравцов Кирилл
|1
|0.5
|Карапузов Владислав
|0
|0
Северная Ирландия (до 21 года)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Patrick Lane
|1
|0.5
|Гелбрейт Итан
|1 (1)
|0.5
Карточки
Россия (до 21 года)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Умяров Наиль
|1
|0
|Хлусевич Даниил
|1
|0
|Литвинов Руслан
|1
|0
Северная Ирландия (до 21 года)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
6
1
3 В 1-ом тайме 0
3 Во 2-ом тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-ом тайме 3
0 Во 2-ом тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-ом тайме 0
0 Во 2-ом тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
1 В 1-ом тайме 0
3 Во 2-ом тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
7
2
4 В 1-ом тайме 0
3 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Россия (до 21 года)
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Россия (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 6:0 Испания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 4:1 Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:0 Болгария (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:1
Дания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:0 Россия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 4:1 Словения (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:2 Венгрия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:4 Россия (до 21 года) - Эстония (до 21 года) 4:0 Польша (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Болгария (до 21 года) 2:0 Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) - Латвия (до 21 года) 2:0 Эстония (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) - Польша (до 21 года) 2:2 Болгария (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:0 Россия (до 21 года) - Сербия (до 21 года) 1:0 Чехия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:0
Северная Ирландия (до 21 года)
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Северная Ирландия (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 1:0 Мальта (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 4:1 Шотландия (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 3:2 Шотландия (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 1:2
Украина (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 3:0 Северная Ирландия (до 21 года) - Украина (до 21 года) 1:0 Северная Ирландия (до 21 года) - Финляндия (до 21 года) 2:3 Северная Ирландия (до 21 года) - Дания (до 21 года) 0:1 Мальта (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 0:2 Северная Ирландия (до 21 года) - Румыния (до 21 года) 0:0 Румыния (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 3:0 Дания (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 2:1 Финляндия (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 1:1 Северная Ирландия (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 0:0 Болгария (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 0:1 Северная Ирландия (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 1:0 Исландия (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 0:1 Испания (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 1:2 Северная Ирландия (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 0:0 Северная Ирландия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 3:5
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Испания (до 21 года)
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Россия (до 21 года)
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|7 - 4
|3
|3.
|Мальта (до 21 года)
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 7
|3
|4.
|Северная Ирландия (до 21 года)
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|5.
|Словакия (до 21 года)
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|Литва (до 21 года)
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальта (до 21 года)
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Испания (до 21 года)
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Россия (до 21 года)
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 0
|3
|4.
|Северная Ирландия (до 21 года)
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Словакия (до 21 года)
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Литва (до 21 года)
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Испания (до 21 года)
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Литва (до 21 года)
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|3.
|Северная Ирландия (до 21 года)
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|4.
|Словакия (до 21 года)
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|5.
|Россия (до 21 года)
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|6.
|Мальта (до 21 года)
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Испания (до 21 года)
|Пино Йереми
|3
|0
|2
|2.
|Бельгия (до 21 года)
|Икома Луис
|3
|0
|0
|3.
|Россия (до 21 года)
|Агаларов Гамид
|3
|0
|0
|4.
|Кипр (до 21 года)
|Кости Иоаннис
|3
|0
|0
|5.
|Швеция (до 21 года)
|Эланга Энтони
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Люксембург (до 21 года)
|Коррея Лукас
|0
|1
|2.
|Уэльс (до 21 года)
|Sion Spence
|0
|1
|3.
|Хорватия (до 21 года)
|Митрович Йосип
|0
|1
|4.
|Албания (до 21 года)
|Митай Марио
|0
|1
|5.
|Турция (до 21 года)
|Furkan Bayir
|0
|1
Прогнозы на матч Россия (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года)
Исход игры
Россия (до 21 года)
96.4% (54)
Ничья
1.8% (1)
Северная Ирландия (до 21 года)
1.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (32)
Меньше
42.86% (24)
Обе команды забьют
Да
53.57% (30)
Нет
46.43% (26)
Популярный счёт
2:1 Россия (до 21 года)
35.7% (20)
2:0 Россия (до 21 года)
26.8% (15)
1:0 Россия (до 21 года)
14.3% (8)
3:1 Россия (до 21 года)
14.3% (8)
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