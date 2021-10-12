Марадишвили в центре поля сперва выпрашивал у судьи штрафной удар, после чего допустил ошибку при передаче, выпустив мяч за боковую линию.

Литовцы хорошо контролируют мяч в центре поля, но вот при попытке обострения игры у них практически ничего не получается.

Штрафной удар в глубине поля заработали прибалты. Подача следовала в район 11-метровой отметки, но там всё под контролем наших защитников.

Калинаускас на левом фланге запутал финтами Баженова, после чего пытался выполнить подачу в штрафную площадку, но слишком сильной и высокой она получилась.

Ближе к концовке первого тайма россияне начали уже прижиматься к своей штрафной площади. Очень тревожно становится из-за столь низкой выносливости команды Михаила Галактионова.

35' Умяров грубовато в середине поля сыграл прямой ногой против Зубаускаса, за что получил жёлтую карточку.

34' В середине поля большинство подборов забирают футболисты молодёжной сборной Литвы. Наши игроки в последнее время регулярно не успевают за соперниками.

33' Литвинов обрезал команду в середине поля, но сам же Руслан сумел исправить свою ошибку, после чего заработал на себе фол.

32' Хлусевич в контратаке врывался на левый край штрафной площади соперника, но с острого угла от пробил над ближним верхним углом.

31' Умяров в глубине поля на левом фланге заработал штрафной удар. Со стандарта последовала подача с закруткой на ворота, и Урбиетис, хотя и не совсем уверенно, но всё же забрал мяч в руки со второй попытки.

30' Букмекеры перед этим матчем практически не сомневались в победе сборной России. Коэффициент на чистую победу гостей не достигал даже 1.30.

29' Всё больше в последние минуты мячом начали владеть литовцы, что не может не напрягать нас, учитывая два нуля, горящих на табло.

28' Подача стандарта следовала в нашу штрафную площадку, но россияне отбились, а удар с подбора Милашюса оказался неточным.

27' Литовцы штрафной удар на месте левого вингера заработали, стараниями Зубаускаса. Прохин нарушил правила в этом эпизоде.

26' Угловой на левом фланге заработали россияне. Подача следовала на ближнюю штангу, но там чётко отработали защитники "жёлто-зелёных".

25' Мухин выполнял вертикальный пас вперёд на Тюкавина, который пяткой в касание переправлял мяч в штрафную площадку, но там мяч был перехвачен одним из литовцев.

24' Литовцы провели острую контратаку, и Петкявичус выводил Милашюса на рандеву с Бориско, но офсайд зафиксирован линейным арбитром.

23' Всё нормально с пострадавшими парнями - они способны продолжать встречу.

22' Тюкавин столкнулся головами с Армаласом. Тут же судья приглашает на поле медицинские бригады, как и положено в таких случаях.

21' ОПАСНО! На левом фланге красиво распасовали мяч россияне, после чего Пруцев вырезал подачу на голову Тюкавина, но с ударом нашего нападающего с шести метров справился Урбиетис, который парировал мяч в сторону.

20' А теперь Хлусевич нарушил правила в середине поля, не сумев чисто остановить набирающего скорость соперника.

19' Удалось отбиться литовцам на этот раз после подачи углового у своих ворота, а атака вторым темпом российской "молодёжки" закончилась свистком судьи, который зафиксировал офсайд у Хлусевича.

18' Хлусевич с левого фланга сместился в центр и пробивал по воротам, но после двойного рикошета мяч ушёл на угловой.

17' Тюкавин получил небольшое повреждение. Не стал он просить медицинской помощи, давая понять, что способен продолжать встречу.

16' Снова россияне за счёт прессинга заставили соперников ошибиться, выпустив мяч в аут. Результативные ошибки литовцы пока что себе совершать не позволяют.

15' Правым флангом Милашюс прорвался в контратаку, откуда простреливал в штрафную площадку, но на замыкание никто из литовцев не успевал.

14' Мухин при попытке отбора на чужой половине поля нарушил правила. Литовцы не торопятся возвращать мяч в игру.

13' Едва не ошиблись литовцы при перепасовке у своей штрафной площади, но обошлось всё-таки для них - мяч удалось успеть вынести в аут.

12' Милашюс заработал штрафной удар для литовцев на правом фланге атаки хозяев. Подача следовала на дальнюю штангу, но там Хлусевич выпрыгнул выше всех, да ещё и против нашего футболиста зафиксирован фол.

11' ОПАСНО! После подачи углового теперь головой с линии вратарской пробивал Литвинов, но не слишком сильно получилось, да ещё и прямо в Урбиетиса мяч полетел.

10' Милашюс в середине поля грубо сыграл против Степанова, за что получил жёлтую карточку.

9' Марадишвили с дальней дистанции пробивал по воротам, но получилось несильно и неточно у Константина. Не подготовил он должным образом этот выстрел.

8' Мухин по левому флангу отдал передачу на Хлусевича, который пытался выполнить подачу в центр, но мяч срезался с ноги Даниила, и улетел за ворота.

7' Стараются хозяева поля теперь организовать достаточно высокий командный прессинг. Видимо, в физическом плане литовцы также подготовлены очень хорошо.

6' Огрызнулись контратакой литовцы, и из-за пределов штрафной площади пробивал Зубаускас - мяч едва докатился до Бориско.

5' Хлусевич протащил мяч в атаку по левому флангу, откуда простреливал в центр штрафной площади, но там защитники литовцев разобрались.

4' Литовцы всем составом сконцентрировались на своей трети поля, и не стесняются просто выносить мяч в аут.

3' Россияне высоко идут в прессинг. По всему видно, что команда Михаила Галактионова основательно настроена на этот поединок.

2' ОПАСНО! Первый угловой на правом фланге заработали россияне на правом фланге, и после подачи стандарта головой с линии вратарской пробивал Хлусевич - мяч пролетел прямо над дальней "девяткой".