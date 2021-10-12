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ЕВРО (до 21 года). Отборочные матчи 2021-2022

2021-2022
Литва (до 21 года)
0:0
Первый тайм: 40'
Россия (до 21 года)
0' 40'
22
Урбиетис
Каюс
23
Янсонас
Довидас
13
Жебраускас
Натанас
6
Армалас
Вилюс
3
Паулаускас
Валдас
14
Узела
Каролис
16
Раманаускас
Матас
17
Калинаускас
Томас
10
Петкявичюс
Наурис
11
Милашюс
Титас
5
Зубаускас
Дариус
23
Бориско
Максим
15
Степанов
Данил
6
Литвинов
Руслан
5
Прохин
Данила
22
Боженов
Кирилл
21
Пруцев
Данил
18
Умяров
Наиль
2
Хлусевич
Даниил
7
Мухин
Максим
8
Марадишвили
Константин
9
Тюкавин
Константин
Литва (до 21 года)
Россия (до 21 года)

История личных встреч

Литва (до 21 года)
Россия (до 21 года)

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КС
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Литва (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милашюс Титас 1 0.25
Artur Dolznikov 1 (1) 0.25
Калинаускас Томас 1 (1) 0.25
Россия (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агаларов Гамид 3 0.75
Хлусевич Даниил 2 0.5
Прохин Данила 1 0.25
Боженов Кирилл 1 0.25
Кравцов Кирилл 1 0.25
Карапузов Владислав 0 0

Карточки

Литва (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Россия (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Умяров Наиль 1 0
Хлусевич Даниил 1 0
Литвинов Руслан 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Литва (до 21 года)
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Литва (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 2:1 Литва (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:2 Словакия (до 21 года) - Литва (до 21 года) 3:1 Литва (до 21 года) - Эстония (до 21 года) 2:0
Хорватия (до 21 года) - Литва (до 21 года) 7:0 Литва (до 21 года) - Сан-Марино (до 21 года) 3:0 Литва (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 0:1 Литва (до 21 года) - Греция (до 21 года) 2:0 Литва (до 21 года) - Шотландия (до 21 года) 0:1 Литва (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 1:3 Шотландия (до 21 года) - Литва (до 21 года) 0:0 Греция (до 21 года) - Литва (до 21 года) 1:0 Чехия (до 21 года) - Литва (до 21 года) 2:0 Литва (до 21 года) - Латвия (до 21 года) 0:2 Сан-Марино (до 21 года) - Литва (до 21 года) 0:3 Литва (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 0:1 Финляндия (до 21 года) - Литва (до 21 года) 0:2 Фарерские острова (до 21 года) - Литва (до 21 года) 2:2 Литва (до 21 года) - Дания (до 21 года) 0:2 Литва (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 0:0
Россия (до 21 года)
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Россия (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 6:0 Испания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 4:1 Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:0
Болгария (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:0 Россия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 4:1 Словения (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:2 Венгрия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:4 Россия (до 21 года) - Эстония (до 21 года) 4:0 Польша (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Болгария (до 21 года) 2:0 Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) - Латвия (до 21 года) 2:0 Эстония (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) - Польша (до 21 года) 2:2 Болгария (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:0 Россия (до 21 года) - Сербия (до 21 года) 1:0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания (до 21 года) Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
2. Россия (до 21 года) 0:0 Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
3. Словакия (до 21 года) 4:0 4 2 0 2 9 - 5 6
4. Литва (до 21 года) 0:0 4 1 1 2 3 - 6 4
5. Мальта (до 21 года) 0:4 Заявка 4 1 0 3 5 - 13 3
6. Северная Ирландия (до 21 года) 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания (до 21 года) Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2. Россия (до 21 года) 0:0 Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
3. Словакия (до 21 года) 4:0 2 2 0 0 7 - 1 6
4. Литва (до 21 года) 0:0 3 1 1 1 2 - 3 4
5. Мальта (до 21 года) 0:4 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
6. Северная Ирландия (до 21 года) 1 1 0 0 1 - 0 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания (до 21 года) Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Россия (до 21 года) 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
3. Северная Ирландия (до 21 года) 2 0 0 2 1 - 5 0
4. Словакия (до 21 года) 4:0 2 0 0 2 2 - 4 0
5. Литва (до 21 года) 0:0 1 0 0 1 1 - 3 0
6. Мальта (до 21 года) 0:4 Заявка 3 0 0 3 1 - 12 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Австрия (до 21 года) Адаму Чуквубике 5 1 0
2. Португалия (до 21 года) Рамуш Гонсалу 4 0 0
3. Швеция (до 21 года) Эланга Энтони 4 0 0
4. Бельгия (до 21 года) Икома Луис 4 1 0
5. Испания (до 21 года) Пино Йереми 3 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Англия (до 21 года) Брюстер Риан 0 1
2. Польша (до 21 года) Скурась Михал 0 1
3. Венгрия (до 21 года) Майор Самуэль 0 1
4. Люксембург (до 21 года) Коррея Лукас 0 1
5. Уэльс (до 21 года) Sion Spence 0 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 40'
    Ближе к концовке первого тайма россияне начали уже прижиматься к своей штрафной площади. Очень тревожно становится из-за столь низкой выносливости команды Михаила Галактионова.
  • 39'
    Калинаускас на левом фланге запутал финтами Баженова, после чего пытался выполнить подачу в штрафную площадку, но слишком сильной и высокой она получилась.
  • Фол, нарушение
    38'
    Штрафной удар в глубине поля заработали прибалты. Подача следовала в район 11-метровой отметки, но там всё под контролем наших защитников.
  • 37'
    Литовцы хорошо контролируют мяч в центре поля, но вот при попытке обострения игры у них практически ничего не получается.
  • Судья
    36'
    Марадишвили в центре поля сперва выпрашивал у судьи штрафной удар, после чего допустил ошибку при передаче, выпустив мяч за боковую линию.
  • Желтая карточка
    35'
    Умяров грубовато в середине поля сыграл прямой ногой против Зубаускаса, за что получил жёлтую карточку.
  • 34'
    В середине поля большинство подборов забирают футболисты молодёжной сборной Литвы. Наши игроки в последнее время регулярно не успевают за соперниками.
  • Фол, нарушение
    33'
    Литвинов обрезал команду в середине поля, но сам же Руслан сумел исправить свою ошибку, после чего заработал на себе фол.
  • Опасный момент
    32'
    Хлусевич в контратаке врывался на левый край штрафной площади соперника, но с острого угла от пробил над ближним верхним углом.
  • Фол, нарушение
    31'
    Умяров в глубине поля на левом фланге заработал штрафной удар. Со стандарта последовала подача с закруткой на ворота, и Урбиетис, хотя и не совсем уверенно, но всё же забрал мяч в руки со второй попытки.
  • 30'
    Букмекеры перед этим матчем практически не сомневались в победе сборной России. Коэффициент на чистую победу гостей не достигал даже 1.30.
  • 29'
    Всё больше в последние минуты мячом начали владеть литовцы, что не может не напрягать нас, учитывая два нуля, горящих на табло.
  • 28'
    Подача стандарта следовала в нашу штрафную площадку, но россияне отбились, а удар с подбора Милашюса оказался неточным.
  • Фол, нарушение
    27'
    Литовцы штрафной удар на месте левого вингера заработали, стараниями Зубаускаса. Прохин нарушил правила в этом эпизоде.
  • Угловой
    26'
    Угловой на левом фланге заработали россияне. Подача следовала на ближнюю штангу, но там чётко отработали защитники "жёлто-зелёных".
  • 25'
    Мухин выполнял вертикальный пас вперёд на Тюкавина, который пяткой в касание переправлял мяч в штрафную площадку, но там мяч был перехвачен одним из литовцев.
  • Офсайд
    24'
    Литовцы провели острую контратаку, и Петкявичус выводил Милашюса на рандеву с Бориско, но офсайд зафиксирован линейным арбитром.
  • 23'
    Всё нормально с пострадавшими парнями - они способны продолжать встречу.
  • Травма, повреждение
    22'
    Тюкавин столкнулся головами с Армаласом. Тут же судья приглашает на поле медицинские бригады, как и положено в таких случаях.
  • Опасный момент
    21'
    ОПАСНО! На левом фланге красиво распасовали мяч россияне, после чего Пруцев вырезал подачу на голову Тюкавина, но с ударом нашего нападающего с шести метров справился Урбиетис, который парировал мяч в сторону.
  • Фол, нарушение
    20'
    А теперь Хлусевич нарушил правила в середине поля, не сумев чисто остановить набирающего скорость соперника.
  • Офсайд
    19'
    Удалось отбиться литовцам на этот раз после подачи углового у своих ворота, а атака вторым темпом российской "молодёжки" закончилась свистком судьи, который зафиксировал офсайд у Хлусевича.
  • Угловой
    18'
    Хлусевич с левого фланга сместился в центр и пробивал по воротам, но после двойного рикошета мяч ушёл на угловой.
  • Травма, повреждение
    17'
    Тюкавин получил небольшое повреждение. Не стал он просить медицинской помощи, давая понять, что способен продолжать встречу.
  • 16'
    Снова россияне за счёт прессинга заставили соперников ошибиться, выпустив мяч в аут. Результативные ошибки литовцы пока что себе совершать не позволяют.
  • 15'
    Правым флангом Милашюс прорвался в контратаку, откуда простреливал в штрафную площадку, но на замыкание никто из литовцев не успевал.
  • 14'
    Мухин при попытке отбора на чужой половине поля нарушил правила. Литовцы не торопятся возвращать мяч в игру.
  • 13'
    Едва не ошиблись литовцы при перепасовке у своей штрафной площади, но обошлось всё-таки для них - мяч удалось успеть вынести в аут.
  • Фол, нарушение
    12'
    Милашюс заработал штрафной удар для литовцев на правом фланге атаки хозяев. Подача следовала на дальнюю штангу, но там Хлусевич выпрыгнул выше всех, да ещё и против нашего футболиста зафиксирован фол.
  • Опасный момент
    11'
    ОПАСНО! После подачи углового теперь головой с линии вратарской пробивал Литвинов, но не слишком сильно получилось, да ещё и прямо в Урбиетиса мяч полетел.
  • Желтая карточка
    10'
    Милашюс в середине поля грубо сыграл против Степанова, за что получил жёлтую карточку.
  • 9'
    Марадишвили с дальней дистанции пробивал по воротам, но получилось несильно и неточно у Константина. Не подготовил он должным образом этот выстрел.
  • 8'
    Мухин по левому флангу отдал передачу на Хлусевича, который пытался выполнить подачу в центр, но мяч срезался с ноги Даниила, и улетел за ворота.
  • 7'
    Стараются хозяева поля теперь организовать достаточно высокий командный прессинг. Видимо, в физическом плане литовцы также подготовлены очень хорошо.
  • 6'
    Огрызнулись контратакой литовцы, и из-за пределов штрафной площади пробивал Зубаускас - мяч едва докатился до Бориско.
  • 5'
    Хлусевич протащил мяч в атаку по левому флангу, откуда простреливал в центр штрафной площади, но там защитники литовцев разобрались.
  • 4'
    Литовцы всем составом сконцентрировались на своей трети поля, и не стесняются просто выносить мяч в аут.
  • 3'
    Россияне высоко идут в прессинг. По всему видно, что команда Михаила Галактионова основательно настроена на этот поединок.
  • Опасный момент
    2'
    ОПАСНО! Первый угловой на правом фланге заработали россияне на правом фланге, и после подачи стандарта головой с линии вратарской пробивал Хлусевич - мяч пролетел прямо над дальней "девяткой".
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Литовцы первыми разыграли мяч с центра поля.
  • До матча
  • Приветствую всех посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча отборочного цикла на молодёжный Евро-2023, в котором сборная Литвы сыграет дома со сборной России.
    Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!
Прогнозы 139
Литва (до 21 года) 2.9% (4)
X 0.7% (1)
Россия (до 21 года) 96.4% (134)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Литва (до 21 года)
Ничья
Россия (до 21 года)
9.68
5.40
1.29
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Где смотреть матч Литва (до 21 года) 0:0 Россия (до 21 года) онлайн


Прогнозы на матч Литва (до 21 года) 0:0 Россия (до 21 года)

Исход игры
Литва (до 21 года)
2.9% (4)
Ничья
0.7% (1)
Россия (до 21 года)
96.4% (134)
Тотал 2.5
Больше
52.21% (71)
Меньше
47.79% (65)
Обе команды забьют
Да
40.44% (55)
Нет
59.56% (81)
Популярный счёт
0:2 Россия (до 21 года)
36.7% (51)
1:2 Россия (до 21 года)
25.2% (35)
1:3 Россия (до 21 года)
10.8% (15)
0:3 Россия (до 21 года)
10.1% (14)
0:1 Россия (до 21 года)
8.6% (12)
1:0 Литва (до 21 года)
1.4% (2)
1:4 Россия (до 21 года)
1.4% (2)
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