ЕВРО (до 21 года). Отборочные матчи 2021-2022
Литва (до 21 года)
0:0
Первый тайм: 40'
Россия (до 21 года)
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Пруцев ДанилПолузащитник
-
18 Умяров НаильПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Leon KlassenЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Галактионов Михаил
История личных встреч
Литва (до 21 года)
Россия (до 21 года)
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Литва (до 21 года)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милашюс Титас
|1
|0.25
|Artur Dolznikov
|1 (1)
|0.25
|Калинаускас Томас
|1 (1)
|0.25
Россия (до 21 года)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агаларов Гамид
|3
|0.75
|Хлусевич Даниил
|2
|0.5
|Прохин Данила
|1
|0.25
|Боженов Кирилл
|1
|0.25
|Кравцов Кирилл
|1
|0.25
|Карапузов Владислав
|0
|0
Карточки
Литва (до 21 года)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Россия (до 21 года)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Умяров Наиль
|1
|0
|Хлусевич Даниил
|1
|0
|Литвинов Руслан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
25%
76-90
Забито
1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Литва (до 21 года)
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Литва (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 2:1 Литва (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:2 Словакия (до 21 года) - Литва (до 21 года) 3:1 Литва (до 21 года) - Эстония (до 21 года) 2:0
Хорватия (до 21 года) - Литва (до 21 года) 7:0 Литва (до 21 года) - Сан-Марино (до 21 года) 3:0 Литва (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 0:1 Литва (до 21 года) - Греция (до 21 года) 2:0 Литва (до 21 года) - Шотландия (до 21 года) 0:1 Литва (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 1:3 Шотландия (до 21 года) - Литва (до 21 года) 0:0 Греция (до 21 года) - Литва (до 21 года) 1:0 Чехия (до 21 года) - Литва (до 21 года) 2:0 Литва (до 21 года) - Латвия (до 21 года) 0:2 Сан-Марино (до 21 года) - Литва (до 21 года) 0:3 Литва (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 0:1 Финляндия (до 21 года) - Литва (до 21 года) 0:2 Фарерские острова (до 21 года) - Литва (до 21 года) 2:2 Литва (до 21 года) - Дания (до 21 года) 0:2 Литва (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 0:0
Россия (до 21 года)
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Россия (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 6:0 Испания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 4:1 Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:0
Болгария (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:0 Россия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 4:1 Словения (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:2 Венгрия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:4 Россия (до 21 года) - Эстония (до 21 года) 4:0 Польша (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Болгария (до 21 года) 2:0 Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) - Латвия (до 21 года) 2:0 Эстония (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) - Польша (до 21 года) 2:2 Болгария (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:0 Россия (до 21 года) - Сербия (до 21 года) 1:0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Испания (до 21 года)
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|Россия (до 21 года)
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|3.
|Словакия (до 21 года)
|4:0
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|4.
|Литва (до 21 года)
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|5.
|Мальта (до 21 года)
|0:4 Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 13
|3
|6.
|Северная Ирландия (до 21 года)
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Испания (до 21 года)
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|2.
|Россия (до 21 года)
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|3.
|Словакия (до 21 года)
|4:0
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|4.
|Литва (до 21 года)
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|5.
|Мальта (до 21 года)
|0:4 Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|6.
|Северная Ирландия (до 21 года)
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Испания (до 21 года)
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Россия (до 21 года)
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|3.
|Северная Ирландия (до 21 года)
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|4.
|Словакия (до 21 года)
|4:0
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|5.
|Литва (до 21 года)
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|6.
|Мальта (до 21 года)
|0:4 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 12
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Австрия (до 21 года)
|Адаму Чуквубике
|5
|1
|0
|2.
|Португалия (до 21 года)
|Рамуш Гонсалу
|4
|0
|0
|3.
|Швеция (до 21 года)
|Эланга Энтони
|4
|0
|0
|4.
|Бельгия (до 21 года)
|Икома Луис
|4
|1
|0
|5.
|Испания (до 21 года)
|Пино Йереми
|3
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Англия (до 21 года)
|Брюстер Риан
|0
|1
|2.
|Польша (до 21 года)
|Скурась Михал
|0
|1
|3.
|Венгрия (до 21 года)
|Майор Самуэль
|0
|1
|4.
|Люксембург (до 21 года)
|Коррея Лукас
|0
|1
|5.
|Уэльс (до 21 года)
|Sion Spence
|0
|1
Прогнозы на матч Литва (до 21 года) 0:0 Россия (до 21 года)
Исход игры
Литва (до 21 года)
2.9% (4)
Ничья
0.7% (1)
Россия (до 21 года)
96.4% (134)
Тотал 2.5
Больше
52.21% (71)
Меньше
47.79% (65)
Обе команды забьют
Да
40.44% (55)
Нет
59.56% (81)
Популярный счёт
0:2 Россия (до 21 года)
36.7% (51)
1:2 Россия (до 21 года)
25.2% (35)
1:3 Россия (до 21 года)
10.8% (15)
0:3 Россия (до 21 года)
10.1% (14)
0:1 Россия (до 21 года)
8.6% (12)
1:0 Литва (до 21 года)
1.4% (2)
1:4 Россия (до 21 года)
1.4% (2)
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