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ЕВРО (до 21 года). Отборочные матчи 2021-2022

2021-2022
Литва (до 21 года)
 
Позже
Россия (до 21 года)

История личных встреч

Литва (до 21 года)
Россия (до 21 года)

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КС
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Литва (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милашюс Титас 1 0.33
Artur Dolznikov 1 (1) 0.33
Tomas Kalinauskas 1 (1) 0.33
Россия (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агаларов Гамид 3 1
Хлусевич Даниил 2 0.67
Прохин Данила 1 0.33
Боженов Кирилл 1 0.33
Кравцов Кирилл 1 0.33
Карапузов Владислав 0 0

Карточки

Литва (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Россия (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Умяров Наиль 1 0
Хлусевич Даниил 1 0
Литвинов Руслан 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Литва (до 21 года)
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Литва (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 2:1 Литва (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:2 Словакия (до 21 года) - Литва (до 21 года) 3:1 Литва (до 21 года) - Эстония (до 21 года) 2:0
Хорватия (до 21 года) - Литва (до 21 года) 7:0 Литва (до 21 года) - Сан-Марино (до 21 года) 3:0 Литва (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 0:1 Литва (до 21 года) - Греция (до 21 года) 2:0 Литва (до 21 года) - Шотландия (до 21 года) 0:1 Литва (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 1:3 Шотландия (до 21 года) - Литва (до 21 года) 0:0 Греция (до 21 года) - Литва (до 21 года) 1:0 Чехия (до 21 года) - Литва (до 21 года) 2:0 Литва (до 21 года) - Латвия (до 21 года) 0:2 Сан-Марино (до 21 года) - Литва (до 21 года) 0:3 Литва (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 0:1 Финляндия (до 21 года) - Литва (до 21 года) 0:2 Фарерские острова (до 21 года) - Литва (до 21 года) 2:2 Литва (до 21 года) - Дания (до 21 года) 0:2 Литва (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 0:0
Россия (до 21 года)
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Россия (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 6:0 Испания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 4:1 Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:0
Болгария (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:0 Россия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 4:1 Словения (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:2 Венгрия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:4 Россия (до 21 года) - Эстония (до 21 года) 4:0 Польша (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Болгария (до 21 года) 2:0 Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) - Латвия (до 21 года) 2:0 Эстония (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) - Польша (до 21 года) 2:2 Болгария (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:0 Россия (до 21 года) - Сербия (до 21 года) 1:0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания (до 21 года) Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
2. Россия (до 21 года) Заявка 3 2 0 1 8 - 4 6
3. Мальта (до 21 года) Заявка 3 1 0 2 5 - 9 3
4. Северная Ирландия (до 21 года) 3 1 0 2 2 - 5 3
5. Словакия (до 21 года) 3 1 0 2 5 - 5 3
6. Литва (до 21 года) 3 1 0 2 3 - 6 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания (до 21 года) Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2. Россия (до 21 года) Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
3. Литва (до 21 года) 2 1 0 1 2 - 3 3
4. Мальта (до 21 года) Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
5. Северная Ирландия (до 21 года) 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Словакия (до 21 года) 1 1 0 0 3 - 1 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания (до 21 года) Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Литва (до 21 года) 1 0 0 1 1 - 3 0
3. Россия (до 21 года) Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
4. Словакия (до 21 года) 2 0 0 2 2 - 4 0
5. Мальта (до 21 года) Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
6. Северная Ирландия (до 21 года) 2 0 0 2 1 - 5 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Австрия (до 21 года) Адаму Чуквубике 5 1 0
2. Португалия (до 21 года) Рамуш Гонсалу 4 0 0
3. Швеция (до 21 года) Эланга Энтони 4 0 0
4. Бельгия (до 21 года) Икома Луис 4 1 0
5. Испания (до 21 года) Пино Йереми 3 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Польша (до 21 года) Скурась Михал 0 1
2. Венгрия (до 21 года) Майор Самуэль 0 1
3. Люксембург (до 21 года) Коррея Лукас 0 1
4. Уэльс (до 21 года) Sion Spence 0 1
5. Хорватия (до 21 года) Митрович Йосип 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Литва (до 21 года) - Россия (до 21 года) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 октября 2021, осталось 2 дня 9 часов 49 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 37
    Литва (до 21 года) 8.1% (3)
    X 0% (0)
    Россия (до 21 года) 91.9% (34)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Литва (до 21 года)
    Ничья
    Россия (до 21 года)
    15.93
    6.80
    1.19
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Литва (до 21 года) - Россия (до 21 года) онлайн


    Прогнозы на матч Литва (до 21 года) - Россия (до 21 года)

    Исход игры
    Литва (до 21 года)
    8.1% (3)
    Ничья
    0% (0)
    Россия (до 21 года)
    91.9% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.97% (27)
    Меньше
    27.03% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    56.76% (21)
    Нет
    43.24% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Россия (до 21 года)
    35.1% (13)
    0:2 Россия (до 21 года)
    18.9% (7)
    1:3 Россия (до 21 года)
    18.9% (7)
    0:3 Россия (до 21 года)
    13.5% (5)
    1:0 Литва (до 21 года)
    5.4% (2)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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