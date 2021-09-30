Литва (до 21 года) - Мальта (до 21 года)

Литва (до 21 года) - Испания (до 21 года)

Словакия (до 21 года) - Литва (до 21 года)

Литва (до 21 года) - Эстония (до 21 года)

17.11.2020

Хорватия (до 21 года) - Литва (до 21 года)

7:0

13.11.2020

Литва (до 21 года) - Сан-Марино (до 21 года)

3:0

13.10.2020

Литва (до 21 года) - Чехия (до 21 года)

0:1

08.10.2020

Литва (до 21 года) - Греция (до 21 года)

2:0

08.09.2020

Литва (до 21 года) - Шотландия (до 21 года)

0:1

14.11.2019

Литва (до 21 года) - Хорватия (до 21 года)

1:3

10.10.2019

Шотландия (до 21 года) - Литва (до 21 года)

0:0

10.09.2019

Греция (до 21 года) - Литва (до 21 года)

1:0

06.09.2019

Чехия (до 21 года) - Литва (до 21 года)

2:0

09.06.2019

Литва (до 21 года) - Латвия (до 21 года)

0:2

05.06.2019

Сан-Марино (до 21 года) - Литва (до 21 года)

0:3

26.03.2019

Литва (до 21 года) - Беларусь (до 21 года)

0:1

16.10.2018

Финляндия (до 21 года) - Литва (до 21 года)

0:2

12.10.2018

Фарерские острова (до 21 года) - Литва (до 21 года)

2:2

11.09.2018

Литва (до 21 года) - Дания (до 21 года)

0:2

07.09.2018

Литва (до 21 года) - Грузия (до 21 года)

0:0