ЕВРО (до 21 года). Отборочные матчи 2021-2022
Бомбардиры внутри турнира
Россия (до 21 года)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агаларов Гамид
|3
|0.75
|Хлусевич Даниил
|2
|0.5
|Тюкавин Константин
|2
|0.5
|Прохин Данила
|1
|0.25
|Боженов Кирилл
|1
|0.25
|Кравцов Кирилл
|1
|0.25
|Карапузов Владислав
|0
|0
Словакия (до 21 года)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Труса Матей
|4 (2)
|1
|Капралик Адриан
|2
|0.5
|Кадак Якуб
|1
|0.25
|Бернат Ян
|1
|0.25
|Лихи Филип
|1
|0.25
Карточки
Россия (до 21 года)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Умяров Наиль
|1
|0
|Хлусевич Даниил
|1
|0
|Литвинов Руслан
|1
|0
Словакия (до 21 года)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
10
9
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
3
33%
61-75
2
20%
2
22%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
3
60%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Россия (до 21 года)
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Литва (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:3 Россия (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 6:0 Испания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 4:1
Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:0 Болгария (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:0 Россия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 4:1 Словения (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:2 Венгрия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:4 Россия (до 21 года) - Эстония (до 21 года) 4:0 Польша (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Болгария (до 21 года) 2:0 Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) - Латвия (до 21 года) 2:0 Эстония (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) - Польша (до 21 года) 2:2 Болгария (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:0
Словакия (до 21 года)
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Словакия (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 4:0 Испания (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:2 Северная Ирландия (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 1:0 Словакия (до 21 года) - Литва (до 21 года) 3:1
Словакия (до 21 года) - Финляндия (до 21 года) 4:0 Австрия (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 2:1 Украина (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 2:3 Словакия (до 21 года) - Северная Македония (до 21 года) 2:2 Словакия (до 21 года) - Лихтенштейн (до 21 года) 6:0 Грузия (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 2:1 Франция (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 1:0 Словакия (до 21 года) - Азербайджан (до 21 года) 2:1 Словакия (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 1:2 Швейцария (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 4:1 Словакия (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 3:2 Словакия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 3:0 Словакия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 3:5 Лихтенштейн (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 2:4 Азербайджан (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 2:1 Чехия (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 2:1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Испания (до 21 года)
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|Россия (до 21 года)
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 4
|9
|3.
|Словакия (до 21 года)
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|4.
|Мальта (до 21 года)
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 13
|3
|5.
|Северная Ирландия (до 21 года)
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|6.
|Литва (до 21 года)
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Испания (до 21 года)
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|Россия (до 21 года)
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|3.
|Словакия (до 21 года)
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|4.
|Литва (до 21 года)
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|5.
|Мальта (до 21 года)
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|6.
|Северная Ирландия (до 21 года)
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Испания (до 21 года)
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Россия (до 21 года)
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|3.
|Литва (до 21 года)
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|4.
|Северная Ирландия (до 21 года)
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|5.
|Словакия (до 21 года)
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|6.
|Мальта (до 21 года)
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 12
|0
Прогнозы на матч Россия (до 21 года) - Словакия (до 21 года)
Исход игры
Россия (до 21 года)
91.5% (54)
Ничья
8.5% (5)
Словакия (до 21 года)
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
61.02% (36)
Меньше
38.98% (23)
Обе команды забьют
Да
69.49% (41)
Нет
30.51% (18)
Популярный счёт
2:1 Россия (до 21 года)
52.5% (31)
1:0 Россия (до 21 года)
22% (13)
2:0 Россия (до 21 года)
8.5% (5)
1:1 Ничья
8.5% (5)
3:2 Россия (до 21 года)
5.1% (3)
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