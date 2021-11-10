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ЕВРО (до 21 года). Отборочные матчи 2021-2022

2021-2022
Россия (до 21 года)
 
Позже
Словакия (до 21 года)

Бомбардиры внутри турнира

Россия (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агаларов Гамид 3 0.75
Хлусевич Даниил 2 0.5
Тюкавин Константин 2 0.5
Прохин Данила 1 0.25
Боженов Кирилл 1 0.25
Кравцов Кирилл 1 0.25
Карапузов Владислав 0 0
Словакия (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Труса Матей 4 (2) 1
Капралик Адриан 2 0.5
Кадак Якуб 1 0.25
Бернат Ян 1 0.25
Лихи Филип 1 0.25

Карточки

Россия (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Умяров Наиль 1 0
Хлусевич Даниил 1 0
Литвинов Руслан 1 0
Словакия (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

10
9
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
3
33%
61-75
2
20%
2
22%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
3
60%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Россия (до 21 года)
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Литва (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:3 Россия (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 6:0 Испания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 4:1
Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:0 Болгария (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:0 Россия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 4:1 Словения (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:2 Венгрия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:4 Россия (до 21 года) - Эстония (до 21 года) 4:0 Польша (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Болгария (до 21 года) 2:0 Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) - Латвия (до 21 года) 2:0 Эстония (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) - Польша (до 21 года) 2:2 Болгария (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:0
Словакия (до 21 года)
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Словакия (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 4:0 Испания (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:2 Северная Ирландия (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 1:0 Словакия (до 21 года) - Литва (до 21 года) 3:1
Словакия (до 21 года) - Финляндия (до 21 года) 4:0 Австрия (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 2:1 Украина (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 2:3 Словакия (до 21 года) - Северная Македония (до 21 года) 2:2 Словакия (до 21 года) - Лихтенштейн (до 21 года) 6:0 Грузия (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 2:1 Франция (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 1:0 Словакия (до 21 года) - Азербайджан (до 21 года) 2:1 Словакия (до 21 года) - Швейцария (до 21 года) 1:2 Швейцария (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 4:1 Словакия (до 21 года) - Грузия (до 21 года) 3:2 Словакия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 3:0 Словакия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 3:5 Лихтенштейн (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 2:4 Азербайджан (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 2:1 Чехия (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 2:1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Россия (до 21 года) - Словакия (до 21 года) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 ноября 2021, осталось 2 дня 10 часов 48 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 61
    Россия (до 21 года) 91.8% (56)
    X 8.2% (5)
    Словакия (до 21 года) 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Россия (до 21 года)
    Ничья
    Словакия (до 21 года)
    1.69
    3.80
    4.90
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Россия (до 21 года) - Словакия (до 21 года) онлайн


    Прогнозы на матч Россия (до 21 года) - Словакия (до 21 года)

    Исход игры
    Россия (до 21 года)
    91.5% (54)
    Ничья
    8.5% (5)
    Словакия (до 21 года)
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.02% (36)
    Меньше
    38.98% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    69.49% (41)
    Нет
    30.51% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Россия (до 21 года)
    52.5% (31)
    1:0 Россия (до 21 года)
    22% (13)
    2:0 Россия (до 21 года)
    8.5% (5)
    1:1 Ничья
    8.5% (5)
    3:2 Россия (до 21 года)
    5.1% (3)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
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    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
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