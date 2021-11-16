ЕВРО (до 21 года). Отборочные матчи 2021-2022
1:0
Второй тайм: 79'
1:0
60' ГолТюкавин Константин
18
Умяров
Наиль
15
Фонтан
Хосе
18
Лобете
Хулен
17
Гомес
Серхио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Умяров НаильПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Пруцев ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Галактионов Михаил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Фонтан ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Лобете ХуленНападающий
-
17 Гомес СерхиоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Айеса ГайзкаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Уильямс НикоПолузащитник
-
20 Грагера ХосеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Де ла Фуэнте Луис
Ход матча
60'
История личных встреч
Россия (до 21 года)
Испания (до 21 года)
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Россия (до 21 года)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агаларов Гамид
|4
|0.67
|Хлусевич Даниил
|3
|0.5
|Тюкавин Константин
|3
|0.5
|Сулейманов Тимур
|1
|0.17
|Прохин Данила
|1
|0.17
|Боженов Кирилл
|1
|0.17
|Кравцов Кирилл
|1
|0.17
|Карапузов Владислав
|0
|0
Испания (до 21 года)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомес Серхио
|4 (2)
|0.67
|Пино Йереми
|3
|0.5
|Руис Абель
|3
|0.5
|Фернандо Ниньо
|2
|0.33
|Гильямон Уго
|2
|0.33
|Лобете Хулен
|1
|0.17
|Франсес Алехандро
|1
|0.17
|Миранда Хуан
|1 (1)
|0.17
|Хиль Бриан
|0
|0
|Каррикабуру Хон
|0
|0
Карточки
Россия (до 21 года)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Умяров Наиль
|1
|0
|Хлусевич Даниил
|1
|0
|Литвинов Руслан
|1
|0
Испания (до 21 года)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гильямон Уго
|1
|0
|Лопес Роберто III
|1
|0
|Каррейра Серхио
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
7
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
2
29%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
2
29%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
10
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
33%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
13
17
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
3
23%
1
6%
1-15
2
15%
3
18%
16-30
2
15%
3
18%
31-45
0
0%
5
29%
29%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Россия (до 21 года)
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Россия (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:0 Литва (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:3 Россия (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 6:0
Испания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 4:1 Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:0 Болгария (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:0 Россия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 4:1 Словения (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:2 Венгрия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:4 Россия (до 21 года) - Эстония (до 21 года) 4:0 Польша (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Болгария (до 21 года) 2:0 Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) - Латвия (до 21 года) 2:0 Эстония (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) - Польша (до 21 года) 2:2
Испания (до 21 года)
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Мальта (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:5 Испания (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 3:0 Испания (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:2 Литва (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:2
Испания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 4:1 Испания (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:1 Испания (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 2:1 Испания (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 2:0 Испания (до 21 года) - Италия (до 21 года) 0:0 Словения (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:3 Испания (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 3:0 Испания (до 21 года) - Фарерские острова (до 21 года) 2:0 Испания (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 3:0 Фарерские острова (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:2 Северная Македония (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:1 Израиль (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:1 Испания (до 21 года) - Северная Македония (до 21 года) 3:0 Черногория (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:2 Испания (до 21 года) - Германия (до 21 года) 1:1 Испания (до 21 года) - Черногория (до 21 года) 2:0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Испания (до 21 года)
|0:1 Заявка
|6
|5
|0
|1
|17 - 4
|15
|2.
|Россия (до 21 года)
|1:0 Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 4
|15
|3.
|Словакия (до 21 года)
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|4.
|Северная Ирландия (до 21 года)
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|5.
|Литва (до 21 года)
|6
|1
|0
|5
|3 - 15
|3
|6.
|Мальта (до 21 года)
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 18
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Россия (до 21 года)
|1:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 0
|12
|2.
|Испания (до 21 года)
|0:1 Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|3.
|Северная Ирландия (до 21 года)
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Словакия (до 21 года)
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|5.
|Литва (до 21 года)
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|6.
|Мальта (до 21 года)
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Испания (до 21 года)
|0:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 1
|6
|2.
|Россия (до 21 года)
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|3.
|Словакия (до 21 года)
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|4.
|Мальта (до 21 года)
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 12
|0
|5.
|Северная Ирландия (до 21 года)
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|6.
|Литва (до 21 года)
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
- — Выход в финальную часть чемпионата Европы до 21 года
- — Лучшее место из вторых - выход в финальную часть чемпионата Европы до 21 года, остальные примут участие в стыковых матчах
Прогнозы на матч Россия (до 21 года) 1:0 Испания (до 21 года)
Исход игры
Россия (до 21 года)
13.9% (20)
Ничья
15.3% (22)
Испания (до 21 года)
70.8% (102)
Тотал 2.5
Больше
69.17% (92)
Меньше
30.83% (41)
Обе команды забьют
Да
81.95% (109)
Нет
18.05% (24)
Популярный счёт
1:2 Испания (до 21 года)
42.4% (61)
1:1 Ничья
12.5% (18)
1:3 Испания (до 21 года)
8.3% (12)
2:1 Россия (до 21 года)
7.6% (11)
0:1 Испания (до 21 года)
6.9% (10)
0:2 Испания (до 21 года)
6.3% (9)
2:3 Испания (до 21 года)
2.1% (3)
1:0 Россия (до 21 года)
2.1% (3)
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