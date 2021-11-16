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ЕВРО (до 21 года). Отборочные матчи 2021-2022

2021-2022
Россия (до 21 года)
1:0
Второй тайм: 79'
Испания (до 21 года)
0'
1:0
60' Гол
Тюкавин Константин
79'
23
Бориско
Максим
15
Степанов
Данил
4
Кузьмичев
Иван
5
Прохин
Данила
17
Сильянов
Александр
18
Умяров
Наиль
7
Мухин
Максим
8
Марадишвили
Константин
2
Хлусевич
Даниил
7
Севикян
Эдгар
11
Агаларов
Гамид
13
Агиррезабала
Жульен
3
Миранда
Хуан
15
Фонтан
Хосе
4
Гильямон
Уго
5
Франсес
Алехандро
16
Туррьентес
Беньят
6
Венседор
Унай
8
Сансет
Ойян
18
Лобете
Хулен
17
Гомес
Серхио
9
Руис
Абель
Россия (до 21 года)
Испания (до 21 года)

Ход матча

60'
Тюкавин Константин
1:0

История личных встреч

Россия (до 21 года)
Испания (до 21 года)

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы

История матчей

Е(2ГОМ
4:1
Е(2Г
1:0
ТМС
3:1
ТМС
1:1
Е
2:0
Е(2Г
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Россия (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агаларов Гамид 4 0.67
Хлусевич Даниил 3 0.5
Тюкавин Константин 3 0.5
Сулейманов Тимур 1 0.17
Прохин Данила 1 0.17
Боженов Кирилл 1 0.17
Кравцов Кирилл 1 0.17
Карапузов Владислав 0 0
Испания (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомес Серхио 4 (2) 0.67
Пино Йереми 3 0.5
Руис Абель 3 0.5
Фернандо Ниньо 2 0.33
Гильямон Уго 2 0.33
Лобете Хулен 1 0.17
Франсес Алехандро 1 0.17
Миранда Хуан 1 (1) 0.17
Хиль Бриан 0 0
Каррикабуру Хон 0 0

Карточки

Россия (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Умяров Наиль 1 0
Хлусевич Даниил 1 0
Литвинов Руслан 1 0
Испания (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гильямон Уго 1 0
Лопес Роберто III 1 0
Каррейра Серхио 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
7
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
2
29%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
2
29%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
10
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
33%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

13
17
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
3
23%
1
6%
1-15
2
15%
3
18%
16-30
2
15%
3
18%
31-45
0
0%
5
29%
29%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Россия (до 21 года)
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Россия (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:0 Литва (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:3 Россия (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 6:0
Испания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 4:1 Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:0 Болгария (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:0 Россия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 4:1 Словения (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:2 Венгрия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:4 Россия (до 21 года) - Эстония (до 21 года) 4:0 Польша (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Болгария (до 21 года) 2:0 Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) - Латвия (до 21 года) 2:0 Эстония (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) - Польша (до 21 года) 2:2
Испания (до 21 года)
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Мальта (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:5 Испания (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 3:0 Испания (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:2 Литва (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:2
Испания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 4:1 Испания (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:1 Испания (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 2:1 Испания (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 2:0 Испания (до 21 года) - Италия (до 21 года) 0:0 Словения (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:3 Испания (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 3:0 Испания (до 21 года) - Фарерские острова (до 21 года) 2:0 Испания (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 3:0 Фарерские острова (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:2 Северная Македония (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:1 Израиль (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:1 Испания (до 21 года) - Северная Македония (до 21 года) 3:0 Черногория (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:2 Испания (до 21 года) - Германия (до 21 года) 1:1 Испания (до 21 года) - Черногория (до 21 года) 2:0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания (до 21 года) 0:1 Заявка 6 5 0 1 17 - 4 15
2. Россия (до 21 года) 1:0 Заявка 6 5 0 1 15 - 4 15
3. Словакия (до 21 года) 6 3 0 3 11 - 8 9
4. Северная Ирландия (до 21 года) 5 2 0 3 6 - 8 6
5. Литва (до 21 года) 6 1 0 5 3 - 15 3
6. Мальта (до 21 года) Заявка 5 1 0 4 5 - 18 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Россия (до 21 года) 1:0 Заявка 4 4 0 0 11 - 0 12
2. Испания (до 21 года) 0:1 Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
3. Северная Ирландия (до 21 года) 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Словакия (до 21 года) 2 2 0 0 7 - 1 6
5. Литва (до 21 года) 4 1 0 3 2 - 8 3
6. Мальта (до 21 года) Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания (до 21 года) 0:1 Заявка 3 2 0 1 7 - 1 6
2. Россия (до 21 года) 1:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
3. Словакия (до 21 года) 4 1 0 3 4 - 7 3
4. Мальта (до 21 года) Заявка 3 0 0 3 1 - 12 0
5. Северная Ирландия (до 21 года) 3 0 0 3 1 - 8 0
6. Литва (до 21 года) 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в финальную часть чемпионата Европы до 21 года
  • — Лучшее место из вторых - выход в финальную часть чемпионата Европы до 21 года, остальные примут участие в стыковых матчах
  • Второй тайм
  • Угловой
    79'
    С левого фланга подача углового следовала на ближнюю штангу, где два россиянина вели борьбу за мяч, но всё-таки проиграли её соперникам.
  • Фол, нарушение
    78'
    Штрафной удар на правом фланге атаки заработал Сулейманов. Острая подача следовала во вратарскую площадь, где защитники сборной Испании выбили мяч на угловой.
  • 77'
    Активно испанцы работают в прессинге, но нашим футболистам удаётся достаточно уверенно пасоваться на своей половине поля, не допуская ошибок.
  • 76'
    Давненько не слышали мы дружные скандирования болельщиков на трибунах, но сейчас они вновь напомнили о себе: "Россия, Россия!"
  • Опасный момент
    75'
    ОПАСНО! Гомес с правого края сместился в центр, после чего с линии штрафной площади можно пробивал в дальнюю "девятку", но мяч, на счастье, пролетел над целью.
  • Желтая карточка
    74'
    Миранда выставил ногу под бегущего Сулейманова, и тот по инерции наступил ему на ногу. Судья сперва не реагировал на эпизод, но потом, находясь под впечатлением от воплей испанца, показал нашему игроку жёлтую карточку. Странное решение.
  • 73'
    Правым флангом в контратаку мчались россияне, откуда диагональная прострельная передача следовала в направлении Тюкавина, но испанские защитники не позволили игровому снаряду дойти до адресата.
  • 72'
    Немало технического брака испанцы себе позволяют в этом матче. Вполне возможно, что это связано с погодными условиями - подмораживает газон на "Арене Химки", и теплолюбивым пиренейцам очень тяжело приходится.
  • Замена
    71'
    Четвёртая замена в составе сборной Испании: вместо Ойяна Сансета на поле вышел Серхио Камелло.
  • Угловой
    70'
    После углового ничего интересного у ворот гостей не удалось - испанские защитники сыграли очень надёжно.
  • Опасный момент
    69'
    А теперь уже более опасную контратаку развили россияне через центр, Пруцев правым краем отправил в прорыв Сулейманова, который на входе в штрафную площадку мощно пробивал в ближний угол ворот - Агиррезабала парировал мяч на угловой.
  • Фол, нарушение
    68'
    Длинный заброс у наших ребят следовал к линии чужой штрафной площади, но Хлусевич там до мяча не добирался, и в отчаянии наш футболист толкнул в спину Франсеса.
  • 67'
    Солидно прибавили испанцы после пропущенного гола, и удалось им в эти минуты перехватить инициативу. Хотя россияне не жмутся к своим владениям, стараясь работать в высоком прессинге.
  • Опасный момент
    66'
    Пожар сейчас разгорелся в нашей штрафной площади, и два удара защитникам удалось героически блокировать, после чего добивал с 12-ти метров Гарсия, но он пустил мяч над воротами.
  • Угловой
    65'
    Отбились россияне после подачи углового после чего попытались улететь в контратаку, но, увы, не удалось.
  • Опасный момент
    64'
    Правым флангом контратаку провели испанцы, откуда Гомес выполнял подачу, но мяч срезался у него с ноги и опускался под перекладину, но Бориско удалось перевести мяч на угловой.
  • Желтая карточка
    63'
    Кузьмичев сейчас в середине поля не успел немного в подкате к мячу, съездив по ногам Гомесу, за что получил жёлтую карточку.
  • 62'
    Михаил Галактионов требует от своих футболистов не останавливаться, и ковать железо, пока горячо. Игра же получается.
  • Описание гола
    61'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Константин Тюкавин!!!
    Наконец-то дожали! Тюкавин по центральной оси протащил мяч вперёд, мог отдавать на правый край штрафной площади на свободного Сулейманова, но решил пробить сам метров с 22, попал точно в левый нижний угол ворот.
  • Опасный момент
    60'
    ОПАСНО! Да что ж такое?! Умяров обокрал соперника у чужой штрафной площади, после чего аккуратно выкатывал мяч под удар Хлусевичу, но Даниил правой ногой пробил над правой "девяткой".
  • Замена
    59'
    Двойная замена в составе сборной России: вместо Константина Марадишвили и Гамида Агаларова на поле вышли Данил Пруцев и Константин Тюкавин.
  • Штанга
    58'
    ОПАСНО! Длинный заброс прошёл на забегание Агаларову, который перебрасывал Агиррезабалу, но мяч попал в перекладину, отскочил в линию, после чего вылетел всё-таки в поле. Очень жаль.
  • Фол, нарушение
    57'
    Редкую контратаку испанцы провели левым флангом, но она закончилась потерей мяча, после чего наши гости аккуратно нарушили правила.
  • Угловой
    56'
    Очередной угловой с левого фланга россияне подали, но испанцам удалось отбиться. С подбора по воротам пробивал Сильянов - мяч полетел над воротами.
  • Замена
    55'
    Третья замена в составе сборной Испании: вместо Беньята Туррьентеса на поле вышел Франсиско Гарсия.
  • Опасный момент
    54'
    Теперь было опасно после подачи штрафной площади гостей, но мощный удар со средней дистанции от Умярова пришёлся в товарища по команде. Очень обидно.
  • Угловой
    53'
    Сильянов в ещё одной быстрой атаке хозяев врывался на правый край штрафной площади, откуда пробивал по воротам, но попал в защитника, от которого мяч срикошетил на угловой.
  • Угловой
    52'
    Ещё один угловой с левого фланга подала молодёжная России, но опять обошлось без опасности у ворот гостей.
  • Опасный момент
    51'
    ОПАСНО! В контратаке Хлусевич ворвался на левый край штрафной площади, после чего отдавал скрытый пас в центр, но там Умяров и Марадишвили помешали друг другу. Мяч срикошетил обратно к Даниилу, который с правой ноги пробивал в ближний угол, но Агиррезабала ногой совершил сэйв.
  • Угловой
    50'
    Угловой на левом фланге заработали россияне. Следовала подача на ближний угол вратарской площади, откуда Хлусевич пытался подрезать мяч в ворота, но ничего не получилось.
  • 49'
    Марадишвили в одном из игровых единоборств потерял бутсу, поэтому ему сейчас приходится терять время, перешнуровывая амуницию.
  • Замена
    48'
    В составе испанцев сразу две замены произошло в перерыве: вместо Уная Венседора и Хулена Лобете на поле вышли Хосе Грагера и Гаспар Сантос.
  • Замена
    47'
    Одна замена произошла в перерыве матча в составе сборной России: вместо Эдгара Севикяна встречу продолжает Тимур Сулейманов.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! Пока что без голов на "Арене Химки". Отдыхаем...
  • Желтая карточка
    45'
    На последних секундах первого тайма жёлтую карточку за грубый подкат против Марадишвили получил Венседор.
  • Опасный момент
    45'
    В перспективной контратаке сборной России Севикян врывался на правый край штрафной площади, и мог без помех быть правой ногой, но начал Эдгар мостить игровой снаряд под левую ногу, из-за чего его накрыли.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минута компенсирована.
  • Фол, нарушение
    44'
    Сильянов в средней зоне попытался сыграть на опережении против Лобете, но удалось лишь правила нарушить. Благо, на этот раз без грубости было.
  • 43'
    Стараются под конец тайма наши ребята немного наладить контроль мяча поперечными передачами. В итоге атака была всё-таки проведена, и метров с 32 по воротам пробивал Марадишвили, но мяч улетел высоко на трибуны.
  • 42'
    С левого фланга следовала подача со стандартного положения в нашу штрафную площадку, но там здорово в обороне отработал Гамид Агаларов. Повторный заброс в штрафную площадку у испанцев оказался слишком сильным.
  • Желтая карточка
    41'
    Никак не могут успокоиться россияне, продолжая собирать урожай жёлтых карточек за грубые фолы. Наказан теперь Степанов.
  • 39'
    Чуть посвежее всё-таки под занавес первого тайма выглядят испанцы, которые начали забирать подавляющее большинство подборов в середине поля.
  • Желтая карточка
    38'
    Агаларов теперь явно погорячился в средней зоне, опасно прямой ногой сыграв против Миранды. Гамид также наказан "горчичником".
  • Желтая карточка
    37'
    Марадишвили в середине поля отомстил Туррьентесу, наступив сопернику на ногу шипами, за что также получил жёлтую карточку. На взводе сегодня играет Константин.
  • 36'
    Лобете в контратаке рвался вперёд по своему левому флангу, но у него мяч из-под ног в чистом подкате в аут выбил Сильянов.
  • Желтая карточка
    35'
    Туррьентес на нашей половине поля пошёл в грязный подкат против Марадишвили, за что вполне заслуженно получил жёлтую карточку.
  • 34'
    Умяров пробивал на силу, но лишь проверил на прочность "стенку" из футболистов сборной Испании. Соперники оказались очень даже стойкими.
  • Фол, нарушение
    33'
    В очередном своём подключении в атаку Степанов заработал штрафной удар рядом с левым углом чужой штрафной площади. Отсюда можно даже пытаться прямой удар наносить.
  • 32'
    Севикян зацепился за мяч на правом фланге атаки, сыграл коротко на Сильянова, который выполнил навес на дальний угол вратарской площади, откуда головой в борьбе пробивал Степанов, но получилось несильно и неточно.
  • 31'
    Постепенно игровой ритм матча падает. Всё-таки команды взяли со старта слишком интенсивный темп, и это теперь сказывается негативно.
  • Угловой
    29'
    Угловой на правом фланге накоротке разыграли россияне, после чего из глубины поля следовал заброс в центр штрафной площади, но туда смело пошёл на выход Агиррезабала, которому удалось поймать мяч.
  • Судья
    28'
    После одного из жёстких стыков в середине поля возник небольшой конфликт между Марадишвили и Лобете. Потолкались немного горячие ребята, и обошлось без жёлтых карточек.
  • Видеоповтор
    27'
    Мог в предыдущем эпизоде Марадишвили попытаться заработать пенальти, наткнувшись на бедро одного из защитников, но решил всё-таки доиграть эпизод до конца. Системы VAR на этом матче нет.
  • Опасный момент
    26'
    А теперь на левом краю штрафной площади Марадишвили зацепился за мяч, продрался мимо двух соперников к углу вратарской площади, откуда с носка пробивал по воротам, но сокративший угол обстрела Агиррезабала парировал мяч в сторону.
  • 25'
    Севикян выполнял тонкий пас на левый край штрафной площади в направлении Степанова, но до адресата всё-таки игровой снаряд не дошёл.
  • Фол, нарушение
    24'
    Марадишвили в середине поля умело укрывал мяч корпусом, спровоцировав соперников сфолить на себе.
  • 23'
    Сильянов простреливал с правого фланга вдоль линии штрафной площади, и Агаларов специально пропускал мяч дальше под ногами, но Гамид не знал, что сзади Хлусевича не было на этот раз.
  • 22'
    Обе команды продолжают стараться играть в высоком командном прессинге, чувствуя в себе достаточно сил, чтобы сохранить энергию на концовку.
  • 21'
    Франсес по правому флангу подключался к атаке сборной Испании, но заброс в его адрес получился слишком сильным, и мяч вышел за лицевую линию поля.
  • 20'
    Тут же хозяева поля попытались соорудить контратаку, но обостряющая вертикальная передача на Агаларова получилась слишком сильной.
  • 19'
    Болельщики почувствовали, что команде на поле тяжело, поэтому снова начали дружно скандировать: "Россия, Россия".
  • 18'
    Испанцы начали ловить кураж, продолжая плести кружева своими комбинациями на нашей половине поля. Тяжело сейчас обороняться команде Михаила Галактионова.
  • Опасный момент
    17'
    ОПАСНО! После навеса с левого фланга головой с 13-ти метров коварно пробивал Руис - Бориско в броске парировал мяч на Гомеса, но тот с острого угла в касание пробил мимо ворот.
  • Опасный момент
    16'
    Штрафной удар на левом фланге в глубине поля заработали испанцы. Со стандарта мяч был доставлен в штрафную площадку, где возник пожар, но наши защитники всё же сумели блокировать оба удара по воротам Бориско.
  • Опасный момент
    15'
    Умяров у чужой штрафной площади отобрал мяч, который срикошетил на Агаларова, который тут же пробивал из полукружия по воротам, но получилось практически по центру ворот, благодаря чему Агиррезабала справился с угрозой.
  • Судья
    14'
    Много жёстких стыков в середине поля мы видим, но при этом судья крайне редко даёт свистки, позволяя на поле настоящую мужскую борьбу.
  • 13'
    Умяров с левого фланга сместился в центр и плотно пытался пробить метров с 23, но выстрел на себя приняли испанские защитники. Атака россиян вторым темпом закончилась неудачной скидкой головой от Хлусевича, который фактически сделал подарок для Агиррезабалы.
  • Судья
    12'
    Стремятся испанцы перевести игру на нашу половину поля. Севикян тут же попытался разогнать контратаку через центральную ось, но упал в борьбе с соперником, а судья нарушения правил не зафиксировал.
  • 11'
    Ещё одну атаку правым краем разгоняли гости, и теперь следовала низом передача на ближний край штрафной площади, но она оказалась безадресной. Будет удар от ворот для сборной России.
  • 10'
    Правым флангом контратаку провели испанцы, откуда следовала подача на дальний край вратарской площади на Лобете, но последнего сумел смутить Сильянов, благодаря чему мяч от ноги нападающего аккуратно срикошетил на Бориско.
  • 9'
    Продолжают активничать россияне, и Агиррезабале теперь пришлось выскакивать за пределы своей штрафной площади, чтобы предотвратить возможный выход 1 на 1 Агаларова.
  • 8'
    Плохую подачу Марадишвили выполнил с углового, закрутив мяч прямо в руки Агиррезабалы.
  • Угловой
    7'
    "Россия, Россия" - принялись скандировать болельщики на трибунах. Под эти возгласы Хлусевич заработал угловой на левом фланге.
  • 6'
    А теперь Эдгар смело пошёл в дриблинг на правый край штрафной площади соперника, но испанские защитники достаточно уверенно оттеснили дерзкого российского нападающего от мяча.
  • 5'
    Снова Севикян оказался в центре внимания, сумев на чужой половине поля накрутить трёх соперников, но это было сделано без продвижения вперёд.
  • 4'
    В первой контратаке нашей команды с 22 метров по воротам пробивал Севикян, но мяч у него полетел высоковато. Посчитаем это пристрелкой, и дождёмся следующей попытки.
  • 3'
    В матче первого круга команда Михаила Галактионова разгромно проиграла в Испании. Хочется верить, что в этот вечер удастся нашим ребятам взять реванш.
  • 2'
    Испанцы сразу же начинают работать в высоком командном прессинге на чужой половине поля, но россияне готовы к подобному развитию событий, поэтому не паникуют.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Приветствую всех посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча шестого тура группового этапа отборочного цикла на молодёжный чемпионат Европы 2023 года, в котором сборная России дома сыграет со сборной Испании.
    Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!
Прогнозы 144
Россия (до 21 года) 13.9% (20)
X 15.3% (22)
Испания (до 21 года) 70.8% (102)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Россия (до 21 года)
Ничья
Испания (до 21 года)
5.00
3.96
3.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Россия (до 21 года) 1:0 Испания (до 21 года) онлайн


Прогнозы на матч Россия (до 21 года) 1:0 Испания (до 21 года)

Исход игры
Россия (до 21 года)
13.9% (20)
Ничья
15.3% (22)
Испания (до 21 года)
70.8% (102)
Тотал 2.5
Больше
69.17% (92)
Меньше
30.83% (41)
Обе команды забьют
Да
81.95% (109)
Нет
18.05% (24)
Популярный счёт
1:2 Испания (до 21 года)
42.4% (61)
1:1 Ничья
12.5% (18)
1:3 Испания (до 21 года)
8.3% (12)
2:1 Россия (до 21 года)
7.6% (11)
0:1 Испания (до 21 года)
6.9% (10)
0:2 Испания (до 21 года)
6.3% (9)
2:3 Испания (до 21 года)
2.1% (3)
1:0 Россия (до 21 года)
2.1% (3)
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