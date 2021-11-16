ОПАСНО! Гомес с правого края сместился в центр, после чего с линии штрафной площади можно пробивал в дальнюю "девятку", но мяч, на счастье, пролетел над целью.

Давненько не слышали мы дружные скандирования болельщиков на трибунах, но сейчас они вновь напомнили о себе: "Россия, Россия!"

Активно испанцы работают в прессинге, но нашим футболистам удаётся достаточно уверенно пасоваться на своей половине поля, не допуская ошибок.

Штрафной удар на правом фланге атаки заработал Сулейманов. Острая подача следовала во вратарскую площадь, где защитники сборной Испании выбили мяч на угловой.

С левого фланга подача углового следовала на ближнюю штангу, где два россиянина вели борьбу за мяч, но всё-таки проиграли её соперникам.

В составе испанцев сразу две замены произошло в перерыве: вместо Уная Венседора и Хулена Лобете на поле вышли Хосе Грагера и Гаспар Сантос.

Марадишвили в одном из игровых единоборств потерял бутсу, поэтому ему сейчас приходится терять время, перешнуровывая амуницию.

Угловой на левом фланге заработали россияне. Следовала подача на ближний угол вратарской площади, откуда Хлусевич пытался подрезать мяч в ворота, но ничего не получилось.

ОПАСНО! В контратаке Хлусевич ворвался на левый край штрафной площади, после чего отдавал скрытый пас в центр, но там Умяров и Марадишвили помешали друг другу. Мяч срикошетил обратно к Даниилу, который с правой ноги пробивал в ближний угол, но Агиррезабала ногой совершил сэйв.

Ещё один угловой с левого фланга подала молодёжная России, но опять обошлось без опасности у ворот гостей.

Сильянов в ещё одной быстрой атаке хозяев врывался на правый край штрафной площади, откуда пробивал по воротам, но попал в защитника, от которого мяч срикошетил на угловой.

Теперь было опасно после подачи штрафной площади гостей, но мощный удар со средней дистанции от Умярова пришёлся в товарища по команде. Очень обидно.

Очередной угловой с левого фланга россияне подали, но испанцам удалось отбиться. С подбора по воротам пробивал Сильянов - мяч полетел над воротами.

Редкую контратаку испанцы провели левым флангом, но она закончилась потерей мяча, после чего наши гости аккуратно нарушили правила.

ОПАСНО! Длинный заброс прошёл на забегание Агаларову, который перебрасывал Агиррезабалу, но мяч попал в перекладину, отскочил в линию, после чего вылетел всё-таки в поле. Очень жаль.

Двойная замена в составе сборной России: вместо Константина Марадишвили и Гамида Агаларова на поле вышли Данил Пруцев и Константин Тюкавин.

ОПАСНО! Да что ж такое?! Умяров обокрал соперника у чужой штрафной площади, после чего аккуратно выкатывал мяч под удар Хлусевичу, но Даниил правой ногой пробил над правой "девяткой".

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Константин Тюкавин!!! Наконец-то дожали! Тюкавин по центральной оси протащил мяч вперёд, мог отдавать на правый край штрафной площади на свободного Сулейманова, но решил пробить сам метров с 22, попал точно в левый нижний угол ворот.

Михаил Галактионов требует от своих футболистов не останавливаться, и ковать железо, пока горячо. Игра же получается.

Кузьмичев сейчас в середине поля не успел немного в подкате к мячу, съездив по ногам Гомесу, за что получил жёлтую карточку.

Правым флангом контратаку провели испанцы, откуда Гомес выполнял подачу, но мяч срезался у него с ноги и опускался под перекладину, но Бориско удалось перевести мяч на угловой.

Отбились россияне после подачи углового после чего попытались улететь в контратаку, но, увы, не удалось.

Пожар сейчас разгорелся в нашей штрафной площади, и два удара защитникам удалось героически блокировать, после чего добивал с 12-ти метров Гарсия, но он пустил мяч над воротами.

Солидно прибавили испанцы после пропущенного гола, и удалось им в эти минуты перехватить инициативу. Хотя россияне не жмутся к своим владениям, стараясь работать в высоком прессинге.

Длинный заброс у наших ребят следовал к линии чужой штрафной площади, но Хлусевич там до мяча не добирался, и в отчаянии наш футболист толкнул в спину Франсеса.

А теперь уже более опасную контратаку развили россияне через центр, Пруцев правым краем отправил в прорыв Сулейманова, который на входе в штрафную площадку мощно пробивал в ближний угол ворот - Агиррезабала парировал мяч на угловой.

После углового ничего интересного у ворот гостей не удалось - испанские защитники сыграли очень надёжно.

Немало технического брака испанцы себе позволяют в этом матче. Вполне возможно, что это связано с погодными условиями - подмораживает газон на "Арене Химки", и теплолюбивым пиренейцам очень тяжело приходится.

Правым флангом в контратаку мчались россияне, откуда диагональная прострельная передача следовала в направлении Тюкавина, но испанские защитники не позволили игровому снаряду дойти до адресата.

Миранда выставил ногу под бегущего Сулейманова, и тот по инерции наступил ему на ногу. Судья сперва не реагировал на эпизод, но потом, находясь под впечатлением от воплей испанца, показал нашему игроку жёлтую карточку. Странное решение.

Первый тайм

— Первый тайм окончен! Пока что без голов на "Арене Химки". Отдыхаем...

45' На последних секундах первого тайма жёлтую карточку за грубый подкат против Марадишвили получил Венседор.

45' В перспективной контратаке сборной России Севикян врывался на правый край штрафной площади, и мог без помех быть правой ногой, но начал Эдгар мостить игровой снаряд под левую ногу, из-за чего его накрыли.

45' 1 минута компенсирована.

44' Сильянов в средней зоне попытался сыграть на опережении против Лобете, но удалось лишь правила нарушить. Благо, на этот раз без грубости было.

43' Стараются под конец тайма наши ребята немного наладить контроль мяча поперечными передачами. В итоге атака была всё-таки проведена, и метров с 32 по воротам пробивал Марадишвили, но мяч улетел высоко на трибуны.

42' С левого фланга следовала подача со стандартного положения в нашу штрафную площадку, но там здорово в обороне отработал Гамид Агаларов. Повторный заброс в штрафную площадку у испанцев оказался слишком сильным.

41' Никак не могут успокоиться россияне, продолжая собирать урожай жёлтых карточек за грубые фолы. Наказан теперь Степанов.

39' Чуть посвежее всё-таки под занавес первого тайма выглядят испанцы, которые начали забирать подавляющее большинство подборов в середине поля.

38' Агаларов теперь явно погорячился в средней зоне, опасно прямой ногой сыграв против Миранды. Гамид также наказан "горчичником".

37' Марадишвили в середине поля отомстил Туррьентесу, наступив сопернику на ногу шипами, за что также получил жёлтую карточку. На взводе сегодня играет Константин.

36' Лобете в контратаке рвался вперёд по своему левому флангу, но у него мяч из-под ног в чистом подкате в аут выбил Сильянов.

35' Туррьентес на нашей половине поля пошёл в грязный подкат против Марадишвили, за что вполне заслуженно получил жёлтую карточку.

34' Умяров пробивал на силу, но лишь проверил на прочность "стенку" из футболистов сборной Испании. Соперники оказались очень даже стойкими.

33' В очередном своём подключении в атаку Степанов заработал штрафной удар рядом с левым углом чужой штрафной площади. Отсюда можно даже пытаться прямой удар наносить.

32' Севикян зацепился за мяч на правом фланге атаки, сыграл коротко на Сильянова, который выполнил навес на дальний угол вратарской площади, откуда головой в борьбе пробивал Степанов, но получилось несильно и неточно.

31' Постепенно игровой ритм матча падает. Всё-таки команды взяли со старта слишком интенсивный темп, и это теперь сказывается негативно.

29' Угловой на правом фланге накоротке разыграли россияне, после чего из глубины поля следовал заброс в центр штрафной площади, но туда смело пошёл на выход Агиррезабала, которому удалось поймать мяч.

28' После одного из жёстких стыков в середине поля возник небольшой конфликт между Марадишвили и Лобете. Потолкались немного горячие ребята, и обошлось без жёлтых карточек.

27' Мог в предыдущем эпизоде Марадишвили попытаться заработать пенальти, наткнувшись на бедро одного из защитников, но решил всё-таки доиграть эпизод до конца. Системы VAR на этом матче нет.

26' А теперь на левом краю штрафной площади Марадишвили зацепился за мяч, продрался мимо двух соперников к углу вратарской площади, откуда с носка пробивал по воротам, но сокративший угол обстрела Агиррезабала парировал мяч в сторону.

25' Севикян выполнял тонкий пас на левый край штрафной площади в направлении Степанова, но до адресата всё-таки игровой снаряд не дошёл.

24' Марадишвили в середине поля умело укрывал мяч корпусом, спровоцировав соперников сфолить на себе.

23' Сильянов простреливал с правого фланга вдоль линии штрафной площади, и Агаларов специально пропускал мяч дальше под ногами, но Гамид не знал, что сзади Хлусевича не было на этот раз.

22' Обе команды продолжают стараться играть в высоком командном прессинге, чувствуя в себе достаточно сил, чтобы сохранить энергию на концовку.

21' Франсес по правому флангу подключался к атаке сборной Испании, но заброс в его адрес получился слишком сильным, и мяч вышел за лицевую линию поля.

20' Тут же хозяева поля попытались соорудить контратаку, но обостряющая вертикальная передача на Агаларова получилась слишком сильной.

19' Болельщики почувствовали, что команде на поле тяжело, поэтому снова начали дружно скандировать: "Россия, Россия".

18' Испанцы начали ловить кураж, продолжая плести кружева своими комбинациями на нашей половине поля. Тяжело сейчас обороняться команде Михаила Галактионова.

17' ОПАСНО! После навеса с левого фланга головой с 13-ти метров коварно пробивал Руис - Бориско в броске парировал мяч на Гомеса, но тот с острого угла в касание пробил мимо ворот.

16' Штрафной удар на левом фланге в глубине поля заработали испанцы. Со стандарта мяч был доставлен в штрафную площадку, где возник пожар, но наши защитники всё же сумели блокировать оба удара по воротам Бориско.

15' Умяров у чужой штрафной площади отобрал мяч, который срикошетил на Агаларова, который тут же пробивал из полукружия по воротам, но получилось практически по центру ворот, благодаря чему Агиррезабала справился с угрозой.

14' Много жёстких стыков в середине поля мы видим, но при этом судья крайне редко даёт свистки, позволяя на поле настоящую мужскую борьбу.

13' Умяров с левого фланга сместился в центр и плотно пытался пробить метров с 23, но выстрел на себя приняли испанские защитники. Атака россиян вторым темпом закончилась неудачной скидкой головой от Хлусевича, который фактически сделал подарок для Агиррезабалы.

12' Стремятся испанцы перевести игру на нашу половину поля. Севикян тут же попытался разогнать контратаку через центральную ось, но упал в борьбе с соперником, а судья нарушения правил не зафиксировал.

11' Ещё одну атаку правым краем разгоняли гости, и теперь следовала низом передача на ближний край штрафной площади, но она оказалась безадресной. Будет удар от ворот для сборной России.

10' Правым флангом контратаку провели испанцы, откуда следовала подача на дальний край вратарской площади на Лобете, но последнего сумел смутить Сильянов, благодаря чему мяч от ноги нападающего аккуратно срикошетил на Бориско.

9' Продолжают активничать россияне, и Агиррезабале теперь пришлось выскакивать за пределы своей штрафной площади, чтобы предотвратить возможный выход 1 на 1 Агаларова.

8' Плохую подачу Марадишвили выполнил с углового, закрутив мяч прямо в руки Агиррезабалы.

7' "Россия, Россия" - принялись скандировать болельщики на трибунах. Под эти возгласы Хлусевич заработал угловой на левом фланге.

6' А теперь Эдгар смело пошёл в дриблинг на правый край штрафной площади соперника, но испанские защитники достаточно уверенно оттеснили дерзкого российского нападающего от мяча.

5' Снова Севикян оказался в центре внимания, сумев на чужой половине поля накрутить трёх соперников, но это было сделано без продвижения вперёд.

4' В первой контратаке нашей команды с 22 метров по воротам пробивал Севикян, но мяч у него полетел высоковато. Посчитаем это пристрелкой, и дождёмся следующей попытки.

3' В матче первого круга команда Михаила Галактионова разгромно проиграла в Испании. Хочется верить, что в этот вечер удастся нашим ребятам взять реванш.

2' Испанцы сразу же начинают работать в высоком командном прессинге на чужой половине поля, но россияне готовы к подобному развитию событий, поэтому не паникуют.