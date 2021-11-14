Россия (до 21 года) - Словакия (до 21 года)

Литва (до 21 года) - Россия (до 21 года)

Россия (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года)

Россия (до 21 года) - Мальта (до 21 года)

03.09.2021

Испания (до 21 года) - Россия (до 21 года)

4:1

06.06.2021

Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года)

0:0

03.06.2021

Болгария (до 21 года) - Россия (до 21 года)

0:1

31.03.2021

Дания (до 21 года) - Россия (до 21 года)

3:0

28.03.2021

Россия (до 21 года) - Франция (до 21 года)

0:2

25.03.2021

Россия (до 21 года) - Исландия (до 21 года)

4:1

17.11.2020

Словения (до 21 года) - Россия (до 21 года)

2:2

13.11.2020

Венгрия (до 21 года) - Россия (до 21 года)

2:0

13.10.2020

Латвия (до 21 года) - Россия (до 21 года)

1:4

09.10.2020

Россия (до 21 года) - Эстония (до 21 года)

4:0

08.09.2020

Польша (до 21 года) - Россия (до 21 года)

1:0

04.09.2020

Россия (до 21 года) - Болгария (до 21 года)

2:0

19.11.2019

Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года)

0:2

15.11.2019

Россия (до 21 года) - Латвия (до 21 года)

2:0

15.10.2019

Эстония (до 21 года) - Россия (до 21 года)

0:5

11.10.2019

Россия (до 21 года) - Польша (до 21 года)

2:2