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ЕВРО (до 21 года). Отборочные матчи 2021-2022

2021-2022
Россия (до 21 года)
 
Позже
Испания (до 21 года)

История личных встреч

Россия (до 21 года)
Испания (до 21 года)

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы

История матчей

Е(2ГОМ
4:1
Е(2Г
1:0
ТМС
3:1
ТМС
1:1
Е
2:0
Е(2Г
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Россия (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агаларов Гамид 4 0.8
Хлусевич Даниил 3 0.6
Тюкавин Константин 2 0.4
Сулейманов Тимур 1 0.2
Прохин Данила 1 0.2
Боженов Кирилл 1 0.2
Кравцов Кирилл 1 0.2
Карапузов Владислав 0 0
Испания (до 21 года)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомес Серхио 4 (2) 0.8
Пино Йереми 3 0.6
Руис Абель 3 0.6
Фернандо Ниньо 2 0.4
Гильямон Уго 2 0.4
Лобете Хулен 1 0.2
Франсес Алехандро 1 0.2
Миранда Хуан 1 (1) 0.2
Хиль Бриан 0 0
Каррикабуру Хон 0 0

Карточки

Россия (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Умяров Наиль 1 0
Хлусевич Даниил 1 0
Литвинов Руслан 1 0
Испания (до 21 года)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гильямон Уго 1 0
Лопес Роберто III 1 0
Каррейра Серхио 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
7
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
2
29%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
2
29%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
10
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
33%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

13
17
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
3
23%
1
6%
1-15
2
15%
3
18%
16-30
2
15%
3
18%
31-45
0
0%
5
29%
29%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Россия (до 21 года)
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Россия (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:0 Литва (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:3 Россия (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 6:0
Испания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 4:1 Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:0 Болгария (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:0 Россия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 4:1 Словения (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:2 Венгрия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:4 Россия (до 21 года) - Эстония (до 21 года) 4:0 Польша (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Болгария (до 21 года) 2:0 Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) - Латвия (до 21 года) 2:0 Эстония (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) - Польша (до 21 года) 2:2
Испания (до 21 года)
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Мальта (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:5 Испания (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 3:0 Испания (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:2 Литва (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:2
Испания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 4:1 Испания (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 0:1 Испания (до 21 года) - Хорватия (до 21 года) 2:1 Испания (до 21 года) - Чехия (до 21 года) 2:0 Испания (до 21 года) - Италия (до 21 года) 0:0 Словения (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:3 Испания (до 21 года) - Израиль (до 21 года) 3:0 Испания (до 21 года) - Фарерские острова (до 21 года) 2:0 Испания (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 3:0 Фарерские острова (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:2 Северная Македония (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:1 Израиль (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:1 Испания (до 21 года) - Северная Македония (до 21 года) 3:0 Черногория (до 21 года) - Испания (до 21 года) 0:2 Испания (до 21 года) - Германия (до 21 года) 1:1 Испания (до 21 года) - Черногория (до 21 года) 2:0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания (до 21 года) Заявка 5 5 0 0 17 - 3 15
2. Россия (до 21 года) Заявка 5 4 0 1 14 - 4 12
3. Северная Ирландия (до 21 года) 5 2 0 3 6 - 8 6
4. Словакия (до 21 года) 5 2 0 3 9 - 8 6
5. Литва (до 21 года) 5 1 0 4 3 - 13 3
6. Мальта (до 21 года) Заявка 5 1 0 4 5 - 18 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания (до 21 года) Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
2. Россия (до 21 года) Заявка 3 3 0 0 10 - 0 9
3. Северная Ирландия (до 21 года) 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Словакия (до 21 года) 2 2 0 0 7 - 1 6
5. Литва (до 21 года) 3 1 0 2 2 - 6 3
6. Мальта (до 21 года) Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания (до 21 года) Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
2. Россия (до 21 года) Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
3. Мальта (до 21 года) Заявка 3 0 0 3 1 - 12 0
4. Северная Ирландия (до 21 года) 3 0 0 3 1 - 8 0
5. Словакия (до 21 года) 3 0 0 3 2 - 7 0
6. Литва (до 21 года) 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в финальную часть чемпионата Европы до 21 года
  • — Лучшее место из вторых - выход в финальную часть чемпионата Европы до 21 года, остальные примут участие в стыковых матчах
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Россия (до 21 года) - Испания (до 21 года) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 ноября 2021, осталось 2 дня 13 часов 58 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 33
    Россия (до 21 года) 15.2% (5)
    X 18.2% (6)
    Испания (до 21 года) 66.7% (22)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Россия (до 21 года)
    Ничья
    Испания (до 21 года)
    5.20
    4.60
    1.51
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Россия (до 21 года) - Испания (до 21 года) онлайн


    Прогнозы на матч Россия (до 21 года) - Испания (до 21 года)

    Исход игры
    Россия (до 21 года)
    15.2% (5)
    Ничья
    18.2% (6)
    Испания (до 21 года)
    66.7% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.75% (22)
    Меньше
    31.25% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    84.38% (27)
    Нет
    15.63% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Испания (до 21 года)
    39.4% (13)
    1:1 Ничья
    15.2% (5)
    1:3 Испания (до 21 года)
    12.1% (4)
    2:1 Россия (до 21 года)
    9.1% (3)
    2:3 Испания (до 21 года)
    6.1% (2)
    0:1 Испания (до 21 года)
    6.1% (2)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
    8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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