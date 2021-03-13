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Сидней
0:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Ньюкасл Джетс
0' 18'
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Rhyan
Grant1
6
Макгоуэн
Райан
4
Уилкинсон
Алекс
16
Кинг
Джоэл
5
Баумйоханн
Александер
26
Брэттан
Люк
8
Ретре
Пауло
17
Касерес
Энтони
11
Барбарусес
Костас
18
Иванович
Люк
23
Данкан
Джек
2
Кутрумбис
Джон
4
Богард
Найджел
44
Топор-Стэнли
Николай
16
Миллар
Мэттью
6
Угаркович
Стивен
32
Тергейт
Ангус
24
О'тул
Коннор
21
Luka
Prso
9
О'Донован
Рой
33
Стамателопулос
Апостолос
Сидней
Ньюкасл Джетс

Бомбардиры внутри турнира

Сидней
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барбарусес Костас 3 (1) 0.27
2. Patrick Wood 3 0.27
3. Нинкович Милош 2 0.18
4. Бобо 2 (1) 0.18
5. Ньювенхоф Калем 1 0.09
6. Брэттан Люк 1 0.09
7. Rhyan Grant1 1 0.09
8. Кинг Джоэл 0 0
9. Баумйоханн Александер 0 0
10. Свибел Джорди 0 0
Ньюкасл Джетс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Юл Валентино 4 0.33
2. О'Донован Рой 2 (1) 0.17
3. Тергейт Ангус 1 0.08
4. Богард Найджел 1 0.08
5. О'тул Коннор 1 0.08
6. Наджарин Рами 0 0
7. Угаркович Стивен 0 0

Карточки

Сидней
# Игрок      
1. Брэттан Люк 4 0
2. Rhyan Grant1 4 0
3. Ретре Пауло 2 1
4. Барбарусес Костас 2 0
5. Касерес Энтони 2 0
6. Ньювенхоф Калем 2 0
7. Нинкович Милош 1 0
8. Баумйоханн Александер 1 0
9. Уилкинсон Алекс 1 0
10. Макгоуэн Райан 1 0
11. Уорленд Бен 1 0
12. Бухагьяр Трент 1 0
13. Ван Дер Сааг Гарри 1 0
Ньюкасл Джетс
# Игрок      
1. О'Донован Рой 4 0
2. Богард Найджел 4 0
3. Тергейт Ангус 3 0
4. Миллар Мэттью 2 0
5. О'тул Коннор 2 0
6. Lucas Mauragis 2 0
7. Мшехид Али Аббас 2 0
8. Угаркович Стивен 1 0
9. Петратос Коста 1 0
10. Юл Валентино 1 0
11. Кутрумбис Джон 1 0
12. Luka Prso 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сидней 0 15.38% (2) 7.69% (1) 15.38% (2) 38.46% (5) 23.08% (3)
 Ньюкасл Джетс 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3) 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Сидней Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Сидней 2:0 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 1:1 Сидней Сидней 0:1 Макартур Мельбурн Сити 3:2 Сидней
Сидней 0:0 Брисбен Роар Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Макартур 0:3 Сидней Сидней 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 1:2 Сидней Сидней 1:1 Йокогама Маринос Шанхай СИПГ 0:4 Сидней Чонбук Хендай Моторс 1:0 Сидней Сидней 1:2 Шанхай СИПГ Сидней 1:0 Мельбурн Сити Сидней 2:0 Перт Глори Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 1:1 Сидней Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней Мельбурн Сити 2:0 Сидней
Ньюкасл Джетс Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Аделаида Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 0:2 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 0:1 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 0:0 Ньюкасл Джетс
Ньюкасл Джетс 1:0 Мельбурн Сити Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:2 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 1:2 Макартур Ньюкасл Джетс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс Ньюкасл Джетс 1:0 Вестерн Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 0:0 Ньюкасл Джетс Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити Брисбен Роар 1:0 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 0:3 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори

Последние игры между собой

Сидней: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Ньюкасл Джетс: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 1:2 Сидней A-Лига Сидней 4:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 2:0 Сидней A-Лига
Сидней 1:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 1:1 Сидней A-Лига Ньюкасл Джетс 2:1 Сидней A-Лига Сидней 2:2 Ньюкасл Джетс A-Лига Сидней 2:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 0:2 Сидней A-Лига Ньюкасл Джетс 0:2 Сидней A-Лига Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Сидней 1:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 0:1 Сидней A-Лига Ньюкасл Джетс 3:4 Сидней A-Лига Ньюкасл Джетс 0:1 Сидней A-Лига Сидней 0:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 0:2 Сидней A-Лига Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс A-Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 11 8 0 3 20 - 11 24
2. Мельбурн Сити 10 6 0 4 20 - 12 18
3. Макартур 12 5 2 5 14 - 18 17
4. Аделаида Юнайтед 10 5 1 4 16 - 19 16
5. Сидней 0:0 11 4 4 3 13 - 10 16
6. Вестерн Сидней Уондерерс 11 4 4 3 14 - 13 16
7. Брисбен Роар 10 4 3 3 15 - 12 15
8. Перт Глори 8 4 0 4 19 - 18 12
9. Ньюкасл Джетс 0:0 12 3 3 6 9 - 13 12
10. Вестерн Юнайтед 9 3 2 4 16 - 16 11
11. Веллингтон Феникс 10 3 2 5 13 - 14 11
12. Мельбурн Виктори 10 2 1 7 10 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аделаида Юнайтед 5 4 0 1 9 - 5 12
2. Сентрал Кост Маринерз 6 4 0 2 10 - 7 12
3. Мельбурн Сити 4 3 0 1 9 - 6 9
4. Сидней 0:0 7 2 3 2 5 - 5 9
5. Вестерн Юнайтед 5 2 2 1 9 - 6 8
6. Брисбен Роар 6 2 2 2 9 - 7 8
7. Перт Глори 3 2 0 1 9 - 6 6
8. Мельбурн Виктори 6 2 0 4 8 - 15 6
9. Макартур 5 1 2 2 7 - 8 5
10. Веллингтон Феникс 5 1 1 3 7 - 8 4
11. Вестерн Сидней Уондерерс 5 1 1 3 5 - 7 4
12. Ньюкасл Джетс 0:0 5 1 0 4 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 5 4 0 1 10 - 4 12
2. Вестерн Сидней Уондерерс 6 3 3 0 9 - 6 12
3. Макартур 7 4 0 3 7 - 10 12
4. Мельбурн Сити 6 3 0 3 11 - 6 9
5. Ньюкасл Джетс 0:0 7 2 3 2 5 - 5 9
6. Сидней 0:0 4 2 1 1 8 - 5 7
7. Брисбен Роар 4 2 1 1 6 - 5 7
8. Веллингтон Феникс 5 2 1 2 6 - 6 7
9. Перт Глори 5 2 0 3 10 - 12 6
10. Аделаида Юнайтед 5 1 1 3 7 - 14 4
11. Вестерн Юнайтед 4 1 0 3 7 - 10 3
12. Мельбурн Виктори 4 0 1 3 2 - 8 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jubilee Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Сидней
Ничья
Ньюкасл Джетс
2.03
3.80
3.82
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  1.84 3.80 3.78
Бонус: 5 000 ₽ 1.92 3.80 3.82
Бонус: 5 000 ₽ 2.03 3.55 3.50
  2.02 3.73 3.77

Самый высокий коэффициент на матч «Сидней» – «Ньюкасл Джетс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сидней» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ньюкасл Джетс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сидней» – «Ньюкасл Джетс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
13.00 1.02 5.35 1.16 3.40 1.32 2.34 1.60 1.84 2.06 1.47 2.69 1.29 3.58 1.14 5.55 1.09 7.40
10.25 1.01 9.40 1.03 3.78 1.25 3.00 1.39 2.05 1.85 1.58 2.38 1.38 2.94 1.16 4.75 1.11 5.30 1.02 9.40
8.89 1.03 7.73 1.05 3.50 1.30 2.65 1.47 1.87 1.92 1.73 2.11 1.47 2.65 1.31 3.35 1.14 5.55 1.11 6.50 1.02 9.70 1.03 9.30 0.00 16.00
4.17 1.25 3.19 1.39 2.41 1.61 2.05 1.85 1.82 2.06 1.61 2.43 1.50 2.74 1.40 3.06 1.15 5.99
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.62 1.49 1.68 2.19 1.34 3.26 1.13 5.85
3.15 1.36 2.09 1.74 1.49 2.62 1.16 5.25 1.11 6.50
2.52 1.52 1.62 2.27 1.30 3.50 1.06 7.39 1.04 8.46
3.26 1.38 2.68 1.51 2.11 1.81 1.67 2.30 1.48 2.80 1.35 3.42
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.52 1.30 2.08 1.75 1.55 2.45 1.26 3.84
4.20 1.23 2.91 1.41 1.76 2.06 1.33 3.32 1.24 4.05
4.28 1.18 3.10 1.44 1.85 2.15 1.38 3.00 1.25 3.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.73 2.05
1.82 1.97
Букмекер Да Нет
4.20 1.23
5.80 1.13
Букмекер Да Нет
3.26 1.34
3.00 1.38
Где смотреть матч Сидней 0:0 Ньюкасл Джетс онлайн

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