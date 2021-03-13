Сидней
2:1
Конец матча
Стадион: Jubilee Stadium
Ньюкасл Джетс
0:1
21' ГолLuka Prso
45' Желтая карточкаРетре Пауло
50' Желтая карточкаТопор-Стэнли Николай
1:1
64' ГолНинкович Милош
2:1
80' ГолУилкинсон Алекс
23
Rhyan
Grant1
16
Кинг
Джоэл
26
Брэттан
Люк
18
Иванович
Люк
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Rhyan Grant1Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Кинг ДжоэлЗащитник
- Полузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Иванович ЛюкНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 БобоНападающий
-
33 Patrick Wood
-
Главный тренер: Steve Corica
- Основной состав
-
23 Данкан ДжекВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 О'тул КоннорПолузащитник
-
21 Luka PrsoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Юл ВалентиноНападающий
-
-
-
-
15 Tete Yengi
-
Главный тренер: Craig Deans
Ход матча
21'
0:1
45'
54'
64'
1:1
80'
2:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нинкович Милош
|3
|0.27
|2.
|Patrick Wood
|3
|0.27
|3.
|Барбарусес Костас
|3 (1)
|0.27
|4.
|Бобо
|2 (1)
|0.18
|5.
|Брэттан Люк
|1
|0.09
|6.
|Ньювенхоф Калем
|1
|0.09
|7.
|Уилкинсон Алекс
|1
|0.09
|8.
|Rhyan Grant1
|1
|0.09
|9.
|Кинг Джоэл
|0
|0
|10.
|Баумйоханн Александер
|0
|0
|11.
|Свибел Джорди
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Юл Валентино
|4
|0.33
|2.
|О'Донован Рой
|2 (1)
|0.17
|3.
|Тергейт Ангус
|1
|0.08
|4.
|Богард Найджел
|1
|0.08
|5.
|О'тул Коннор
|1
|0.08
|6.
|Luka Prso
|1
|0.08
|7.
|Наджарин Рами
|0
|0
|8.
|Угаркович Стивен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ретре Пауло
|3
|1
|2.
|Брэттан Люк
|4
|0
|3.
|Rhyan Grant1
|4
|0
|4.
|Барбарусес Костас
|2
|0
|5.
|Касерес Энтони
|2
|0
|6.
|Ньювенхоф Калем
|2
|0
|7.
|Нинкович Милош
|1
|0
|8.
|Баумйоханн Александер
|1
|0
|9.
|Уилкинсон Алекс
|1
|0
|10.
|Макгоуэн Райан
|1
|0
|11.
|Уорленд Бен
|1
|0
|12.
|Бухагьяр Трент
|1
|0
|13.
|Ван Дер Сааг Гарри
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|О'Донован Рой
|4
|0
|2.
|Богард Найджел
|4
|0
|3.
|Тергейт Ангус
|3
|0
|4.
|Миллар Мэттью
|2
|0
|5.
|О'тул Коннор
|2
|0
|6.
|Lucas Mauragis
|2
|0
|7.
|Мшехид Али Аббас
|2
|0
|8.
|Топор-Стэнли Николай
|1
|0
|9.
|Угаркович Стивен
|1
|0
|10.
|Петратос Коста
|1
|0
|11.
|Юл Валентино
|1
|0
|12.
|Кутрумбис Джон
|1
|0
|13.
|Luka Prso
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сидней
|0
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|40% (6)
|26.67% (4)
|Ньюкасл Джетс
|10% (1)
|20% (2)
|30% (3)
|10% (1)
|20% (2)
|10% (1)
Предыдущие игры
Сидней Последние 20 матчей: +7 =6 -7Сидней 2:0 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 1:1 Сидней Сидней 0:1 Макартур Мельбурн Сити 3:2 Сидней
Сидней 0:0 Брисбен Роар Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Макартур 0:3 Сидней Сидней 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 1:2 Сидней Сидней 1:1 Йокогама Маринос Шанхай СИПГ 0:4 Сидней Чонбук Хендай Моторс 1:0 Сидней Сидней 1:2 Шанхай СИПГ Сидней 1:0 Мельбурн Сити Сидней 2:0 Перт Глори Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 1:1 Сидней Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней Мельбурн Сити 2:0 Сидней
Ньюкасл Джетс Последние 20 матчей: +9 =4 -7Аделаида Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 0:2 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 0:1 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 0:0 Ньюкасл Джетс
Ньюкасл Джетс 1:0 Мельбурн Сити Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:2 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 1:2 Макартур Ньюкасл Джетс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс Ньюкасл Джетс 1:0 Вестерн Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 0:0 Ньюкасл Джетс Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити Брисбен Роар 1:0 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 0:3 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори
Последние игры между собой
Сидней: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Ньюкасл Джетс: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Сидней 1:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 1:1 Сидней A-Лига Ньюкасл Джетс 2:1 Сидней A-Лига Сидней 2:2 Ньюкасл Джетс A-Лига Сидней 2:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 0:2 Сидней A-Лига Ньюкасл Джетс 0:2 Сидней A-Лига Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Сидней 1:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 0:1 Сидней A-Лига Ньюкасл Джетс 3:4 Сидней A-Лига Ньюкасл Джетс 0:1 Сидней A-Лига Сидней 0:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 0:2 Сидней A-Лига Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс A-Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|11
|8
|0
|3
|20 - 11
|24
|2.
|Мельбурн Сити
|10
|6
|0
|4
|20 - 12
|18
|3.
|Сидней
|11
|5
|3
|3
|15 - 11
|18
|4.
|Аделаида Юнайтед
|0:0
|11
|5
|2
|4
|16 - 19
|17
|5.
|Макартур
|12
|5
|2
|5
|14 - 18
|17
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|7.
|Брисбен Роар
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|8.
|Перт Глори
|8
|4
|0
|4
|19 - 18
|12
|9.
|Вестерн Юнайтед
|9
|3
|2
|4
|16 - 16
|11
|10.
|Веллингтон Феникс
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|11.
|Ньюкасл Джетс
|12
|3
|2
|7
|10 - 15
|11
|12.
|Мельбурн Виктори
|0:0
|11
|2
|2
|7
|10 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аделаида Юнайтед
|0:0
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|3.
|Сидней
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|4.
|Мельбурн Сити
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|5.
|Вестерн Юнайтед
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|6.
|Брисбен Роар
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|7.
|Мельбурн Виктори
|0:0
|7
|2
|1
|4
|8 - 15
|7
|8.
|Перт Глори
|3
|2
|0
|1
|9 - 6
|6
|9.
|Макартур
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|10.
|Веллингтон Феникс
|5
|1
|1
|3
|7 - 8
|4
|11.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|12.
|Ньюкасл Джетс
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|2.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|3
|3
|0
|9 - 6
|12
|3.
|Макартур
|7
|4
|0
|3
|7 - 10
|12
|4.
|Мельбурн Сити
|6
|3
|0
|3
|11 - 6
|9
|5.
|Ньюкасл Джетс
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|6.
|Сидней
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|Брисбен Роар
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|8.
|Веллингтон Феникс
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|9.
|Перт Глори
|5
|2
|0
|3
|10 - 12
|6
|10.
|Аделаида Юнайтед
|0:0
|6
|1
|2
|3
|7 - 14
|5
|11.
|Вестерн Юнайтед
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|12.
|Мельбурн Виктори
|0:0
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
Победитель
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