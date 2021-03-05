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Аделаида Юнайтед
1:1
Перерыв

Стадион:
Ньюкасл Джетс
0'
1:0
6' Гол
_D'Arrigo L.
17' Желтая карточка
HALLORAN BEN
1:1
22' Гол
_O'Toole C.
25' Желтая карточка
_Abbas A.
1
Делянов
Джеймс
4
Ryan
Strain1
23
Элси
Джордан
22
Michael
Jakobsen
II
21
Хави
Лопеc
18
Joe
Caletti
6
Д`Арриго
Луис
11
Гудвин
Крейг
8
Маук
Стефан
26
Халлоран
Бен
35
Туре
Альхассан
23
Данкан
Джек
2
Кутрумбис
Джон
4
Богард
Найджел
44
Топор-Стэнли
Николай
16
Миллар
Мэттью
6
Угаркович
Стивен
32
Тергейт
Ангус
24
О'тул
Коннор
14
Мшехид
Али
Аббас
17
Юл
Валентино
9
О'Донован
Рой
Аделаида Юнайтед
Ньюкасл Джетс

Ход матча

6'
_D'Arrigo L.
1:0
17'
HALLORAN BEN
 
22'
1:1
_O'Toole C.
(_Thurgate A.)
25'
 
_Abbas A.

Бомбардиры внутри турнира

Аделаида Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Юрич Томи 4 (3) 0.4
2. Туре Мохамед 3 0.3
3. Маук Стефан 3 0.3
4. Констандопулос Натан 2 0.2
5. Халлоран Бен 1 0.1
6. Д`Арриго Луис 1 0.1
7. Гудвин Крейг 1 0.1
8. Нийонгабире Пасифик 0 0
9. Хави Лопеc 0 0
10. Эйбтью Яред 0 0
Ньюкасл Джетс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Юл Валентино 4 0.36
2. О'Донован Рой 2 (1) 0.18
3. Тергейт Ангус 1 0.09
4. Богард Найджел 1 0.09
5. О'тул Коннор 1 0.09
6. Наджарин Рами 0 0
7. Угаркович Стивен 0 0

Карточки

Аделаида Юнайтед
# Игрок      
1. Joe Caletti 4 0
2. Смит Ноа 3 0
3. Халлоран Бен 2 0
4. Юрич Томи 2 0
5. Элси Джордан 2 0
6. Маук Стефан 1 0
7. Michael Jakobsen II 1 0
8. Д`Арриго Луис 1 0
9. Эйбтью Яред 1 0
10. Йенги Кусини 1 0
Ньюкасл Джетс
# Игрок      
1. О'Донован Рой 4 0
2. Богард Найджел 4 0
3. Тергейт Ангус 3 0
4. Миллар Мэттью 2 0
5. О'тул Коннор 2 0
6. Lucas Mauragis 2 0
7. Мшехид Али Аббас 2 0
8. Угаркович Стивен 1 0
9. Петратос Коста 1 0
10. Юл Валентино 1 0
11. Кутрумбис Джон 1 0
12. Luka Prso 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аделаида Юнайтед 7.14% (1) 7.14% (1) 21.43% (3) 7.14% (1) 14.29% (2) 42.86% (6)
 Ньюкасл Джетс 12.5% (1) 0 37.5% (3) 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1)

Предыдущие игры

Аделаида Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 3:2 Сентрал Кост Маринерз Макартур 4:0 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:2 Перт Глори
Брисбен Роар 3:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Перт Глори 5:3 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 2:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней Аделаида Юнайтед 5:3 Перт Глори Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 0:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 0:3 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:5 Вестерн Юнайтед Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 5:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед
Ньюкасл Джетс Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Ньюкасл Джетс 0:2 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 0:1 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 0:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:0 Мельбурн Сити
Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:2 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 1:2 Макартур Ньюкасл Джетс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс Ньюкасл Джетс 1:0 Вестерн Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 0:0 Ньюкасл Джетс Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити Брисбен Роар 1:0 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 0:3 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс

Последние игры между собой

Аделаида Юнайтед: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Ньюкасл Джетс: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Аделаида Юнайтед 0:3 Ньюкасл Джетс A-Лига Аделаида Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 1:2 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс Кубок ФФА
Ньюкасл Джетс 0:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Ньюкасл Джетс 1:2 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 1:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Аделаида Юнайтед 5:2 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 2:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 1:2 Ньюкасл Джетс A-Лига Аделаида Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс Кубок ФФА Аделаида Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 2:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Ньюкасл Джетс 1:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 0:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 0:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 0:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 7:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 2:1 Аделаида Юнайтед A-Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 10 7 0 3 18 - 11 21
2. Макартур 10 5 2 3 14 - 13 17
3. Брисбен Роар 9 4 2 3 14 - 11 14
4. Аделаида Юнайтед 1:1 10 4 2 4 15 - 19 14
5. Вестерн Сидней Уондерерс 10 3 4 3 13 - 13 13
6. Перт Глори 7 4 0 3 19 - 15 12
7. Мельбурн Сити 8 4 0 4 11 - 12 12
8. Ньюкасл Джетс 1:1 11 3 3 5 9 - 12 12
9. Вестерн Юнайтед 7 3 2 2 16 - 13 11
10. Сидней 8 3 2 3 10 - 9 11
11. Веллингтон Феникс 9 2 2 5 10 - 14 8
12. Мельбурн Виктори 9 2 1 6 10 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аделаида Юнайтед 1:1 5 3 1 1 8 - 5 10
2. Сентрал Кост Маринерз 5 3 0 2 8 - 7 9
3. Вестерн Юнайтед 4 2 2 0 9 - 5 8
4. Брисбен Роар 5 2 1 2 8 - 6 7
5. Перт Глори 3 2 0 1 9 - 6 6
6. Мельбурн Сити 3 2 0 1 6 - 6 6
7. Мельбурн Виктори 5 2 0 3 8 - 9 6
8. Макартур 5 1 2 2 7 - 8 5
9. Сидней 5 1 2 2 3 - 5 5
10. Вестерн Сидней Уондерерс 5 1 1 3 5 - 7 4
11. Ньюкасл Джетс 1:1 5 1 0 4 4 - 8 3
12. Веллингтон Феникс 4 0 1 3 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 5 4 0 1 10 - 4 12
2. Макартур 5 4 0 1 7 - 5 12
3. Вестерн Сидней Уондерерс 5 2 3 0 8 - 6 9
4. Ньюкасл Джетс 1:1 6 2 3 1 5 - 4 9
5. Брисбен Роар 4 2 1 1 6 - 5 7
6. Веллингтон Феникс 5 2 1 2 6 - 6 7
7. Сидней 3 2 0 1 7 - 4 6
8. Перт Глори 4 2 0 2 10 - 9 6
9. Мельбурн Сити 5 2 0 3 5 - 6 6
10. Аделаида Юнайтед 1:1 5 1 1 3 7 - 14 4
11. Вестерн Юнайтед 3 1 0 2 7 - 8 3
12. Мельбурн Виктори 4 0 1 3 2 - 8 1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    25'
    Мшехид Али Аббас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - О'тул Коннор бьет в цель!
  • Желтая карточка
    17'
    Халлоран Бен получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Д`Арриго Луис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coopers Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Аделаида Юнайтед
Ничья
Ньюкасл Джетс
3.07
3.84
2.95
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  2.75 3.84 2.24
Бонус: 5 000 ₽ 2.84 3.78 2.27
Бонус: 5 000 ₽ 1.76 2.70 2.95
  3.07 2.81 2.74

Самый высокий коэффициент на матч «Аделаида Юнайтед» – «Ньюкасл Джетс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аделаида Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ньюкасл Джетс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аделаида Юнайтед» – «Ньюкасл Джетс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
6.95 1.11 4.08 1.24 2.75 1.47 2.12 1.76 1.66 2.28 1.42 2.89 1.23 4.10 1.14 5.75
13.00 1.00 11.25 1.01 4.45 1.19 3.60 1.29 2.31 1.68 1.77 2.05 1.48 2.57 1.23 3.80 1.16 4.40 1.05 7.60 1.05 7.60
14.50 0.00 9.40 1.01 8.40 1.07 6.50 1.11 4.90 1.17 1.89 1.91 3.60 1.28 1.97 1.82 1.47 2.65 1.30 3.50 1.10 6.80 1.08 7.77 0.00 14.00
4.44 1.23 2.53 1.55 2.14 1.76 1.91 1.97 3.40 1.34 2.31 1.66 1.90 1.98 1.65 2.33 1.39 3.10 1.68 2.27 1.53 2.61
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3
2.97 1.38 1.84 1.96 1.42 3.10 1.17 5.00
3.64 1.28 2.34 1.60 1.57 2.40 1.22 4.25 1.14 5.60
3.25 1.33 2.07 1.76 2.00 1.80 1.31 3.35 1.10 6.80
3.07 1.39 2.53 1.54 1.99 1.87 1.61 2.39 1.43 2.90 1.37 3.27 1.69 2.23 1.41 2.96 1.15 5.73
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
4.02 1.20 2.35 1.58 1.72 2.11 1.36 3.19
4.75 1.19 3.32 1.33 1.90 1.90 1.42 2.88 1.28 3.64
4.21 1.19 3.02 1.38 1.77 1.97 1.32 3.05 1.22 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.51 2.48
1.31 3.35
Букмекер Да Нет
3.72 1.30
2.70 1.45
Букмекер Да Нет
2.58 1.50
3.00 1.35
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