Аделаида Юнайтед
2:1
Конец матча
Стадион: Куперс
Ньюкасл Джетс
1:0
6' ГолД`Арриго Луис
17' Желтая карточкаХаллоран Бен
1:1
22' ГолО'тул Коннор
25' Желтая карточкаМшехид Али Аббас
2:1
77' ГолГудвин Крейг
81' Желтая карточкаМаук Стефан
23
Элси
Джордан
21
Хави
Лопеc
18
Joe
Caletti
11
Гудвин
Крейг
26
Халлоран
Бен
23
Данкан
Джек
24
О'тул
Коннор
17
Юл
Валентино
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Элси ДжорданЗащитник
- Защитник
-
21 Хави ЛопеcЗащитник
-
18 Joe CalettiПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Гудвин КрейгПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Халлоран БенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
46 Госи ДжоВратарь
-
34 Эйбтью ЯредЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Йенги КусиниНападающий
-
17 Туре МохамедНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Carl Vaert
- Основной состав
-
23 Данкан ДжекВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 О'тул КоннорПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Юл ВалентиноНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
15 Tete Yengi
-
-
21 Luka Prso
-
-
-
Главный тренер: Craig Deans
Ход матча
6'
1:0
17'
22'
1:1
25'
77'
2:1
81'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Юрич Томи
|4 (3)
|0.4
|2.
|Туре Мохамед
|3
|0.3
|3.
|Маук Стефан
|3
|0.3
|4.
|Гудвин Крейг
|2
|0.2
|5.
|Констандопулос Натан
|2
|0.2
|6.
|Халлоран Бен
|1
|0.1
|7.
|Д`Арриго Луис
|1
|0.1
|8.
|Нийонгабире Пасифик
|0
|0
|9.
|Хави Лопеc
|0
|0
|10.
|Эйбтью Яред
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Юл Валентино
|4
|0.36
|2.
|О'Донован Рой
|2 (1)
|0.18
|3.
|Тергейт Ангус
|1
|0.09
|4.
|Богард Найджел
|1
|0.09
|5.
|О'тул Коннор
|1
|0.09
|6.
|Наджарин Рами
|0
|0
|7.
|Угаркович Стивен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Joe Caletti
|4
|0
|2.
|Смит Ноа
|3
|0
|3.
|Халлоран Бен
|2
|0
|4.
|Юрич Томи
|2
|0
|5.
|Маук Стефан
|2
|0
|6.
|Элси Джордан
|2
|0
|7.
|Michael Jakobsen II
|1
|0
|8.
|Д`Арриго Луис
|1
|0
|9.
|Эйбтью Яред
|1
|0
|10.
|Йенги Кусини
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|О'Донован Рой
|4
|0
|2.
|Богард Найджел
|4
|0
|3.
|Тергейт Ангус
|3
|0
|4.
|Миллар Мэттью
|2
|0
|5.
|О'тул Коннор
|2
|0
|6.
|Lucas Mauragis
|2
|0
|7.
|Мшехид Али Аббас
|2
|0
|8.
|Угаркович Стивен
|1
|0
|9.
|Петратос Коста
|1
|0
|10.
|Юл Валентино
|1
|0
|11.
|Кутрумбис Джон
|1
|0
|12.
|Luka Prso
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аделаида Юнайтед
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|43.75% (7)
|Ньюкасл Джетс
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Аделаида Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =4 -9Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 3:2 Сентрал Кост Маринерз Макартур 4:0 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:2 Перт Глори
Брисбен Роар 3:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Перт Глори 5:3 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 2:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней Аделаида Юнайтед 5:3 Перт Глори Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 0:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 0:3 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:5 Вестерн Юнайтед Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 5:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед
Ньюкасл Джетс Последние 20 матчей: +9 =5 -6Ньюкасл Джетс 0:2 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 0:1 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 0:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:0 Мельбурн Сити
Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:2 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 1:2 Макартур Ньюкасл Джетс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс Ньюкасл Джетс 1:0 Вестерн Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 0:0 Ньюкасл Джетс Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити Брисбен Роар 1:0 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 0:3 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс
Последние игры между собой
Аделаида Юнайтед: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Ньюкасл Джетс: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Ньюкасл Джетс 0:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Ньюкасл Джетс 1:2 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 1:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Аделаида Юнайтед 5:2 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 2:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 1:2 Ньюкасл Джетс A-Лига Аделаида Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс Кубок ФФА Аделаида Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 2:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Ньюкасл Джетс 1:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 0:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 0:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 0:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 7:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 2:1 Аделаида Юнайтед A-Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|10
|7
|0
|3
|18 - 11
|21
|2.
|Макартур
|10
|5
|2
|3
|14 - 13
|17
|3.
|Аделаида Юнайтед
|10
|5
|1
|4
|16 - 19
|16
|4.
|Брисбен Роар
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|5.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|10
|3
|4
|3
|13 - 13
|13
|6.
|Перт Глори
|7
|4
|0
|3
|19 - 15
|12
|7.
|Мельбурн Сити
|8
|4
|0
|4
|11 - 12
|12
|8.
|Вестерн Юнайтед
|7
|3
|2
|2
|16 - 13
|11
|9.
|Сидней
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|10.
|Ньюкасл Джетс
|11
|3
|2
|6
|9 - 13
|11
|11.
|Веллингтон Феникс
|9
|2
|2
|5
|10 - 14
|8
|12.
|Мельбурн Виктори
|9
|2
|1
|6
|10 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аделаида Юнайтед
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|3.
|Вестерн Юнайтед
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|4.
|Брисбен Роар
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|5.
|Перт Глори
|3
|2
|0
|1
|9 - 6
|6
|6.
|Мельбурн Сити
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|7.
|Мельбурн Виктори
|5
|2
|0
|3
|8 - 9
|6
|8.
|Макартур
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|9.
|Сидней
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|10.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|11.
|Ньюкасл Джетс
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|12.
|Веллингтон Феникс
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|2.
|Макартур
|5
|4
|0
|1
|7 - 5
|12
|3.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|5
|2
|3
|0
|8 - 6
|9
|4.
|Ньюкасл Джетс
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|5.
|Брисбен Роар
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|Веллингтон Феникс
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|7.
|Сидней
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|8.
|Перт Глори
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|9.
|Мельбурн Сити
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|10.
|Аделаида Юнайтед
|5
|1
|1
|3
|7 - 14
|4
|11.
|Вестерн Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|7 - 8
|3
|12.
|Мельбурн Виктори
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
Победитель
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