Сентрал Кост Маринерз
2:0
Конец матча
Стадион: Сентрал Коаст
Макартур
1:0
9' ГолСаймон Мэтт
26' Желтая карточкаСусняр Александар
49' Желтая карточкаДербишир Мэтт
55' Желтая карточкаКлисби Джек
71' Желтая карточкаГенро Денис
2:0
81' ГолMatthew Hatch
84' Желтая карточкаФраньич Иван
21
Ruon
Tongyik
15
Роулес
Кай
11
Клисби
Джек
12
Уренья
Марко
19
Саймон
Мэтт
10
Пуйо
Лоик
31
Lachlan
Rose
11
Оар
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Ruon TongyikЗащитник
-
15 Роулес КайЗащитник
-
11 Клисби ДжекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Уренья МаркоНападающий
-
19 Саймон МэттНападающий
- Запасные игроки
-
20 Пирс АдамВратарь
-
22 Янота МихаилПолузащитник
-
29 Куол АлоуНападающий
-
-
-
-
23 Даниель Холл
-
Главный тренер: Alen Stajcic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Пуйо ЛоикПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Lachlan RoseПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Оар ТомасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Вуд Райан
-
21 Jake Hollman
-
-
19 Michael Ruhs
-
Главный тренер: Миличич Анте
Ход матча
9'
1:0
49'
55'
62'
63'
71'
81'
2:0
84'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Куол Алоу
|6
|0.55
|2.
|Саймон Мэтт
|5 (1)
|0.45
|3.
|Да Силва Даниэль
|3
|0.27
|4.
|Уренья Марко
|1
|0.09
|5.
|Jordan Smylie
|1
|0.09
|6.
|Jaden Casella
|1
|0.09
|7.
|Matthew Hatch
|1
|0.09
|8.
|Божанич Оливер
|1 (1)
|0.09
|9.
|Daniel Bouman
|0
|0
|10.
|Нигро Стефан
|0
|0
|11.
|Нисбет Джошуа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дербишир Мэтт
|7
|0.64
|2.
|Пуйо Лоик
|1
|0.09
|3.
|Беньят Эчебария
|1
|0.09
|4.
|Сусаета Маркель
|1
|0.09
|5.
|Генро Денис
|1
|0.09
|6.
|Миллиган Марк
|1
|0.09
|7.
|Сусняр Александар
|1
|0.09
|8.
|Aleksandar Jovanovic I
|1
|0.09
|9.
|Оар Томас
|0
|0
|10.
|Jake Hollman
|0
|0
|11.
|Lachlan Rose
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Куол Алоу
|4
|0
|2.
|Саймон Мэтт
|3
|0
|3.
|Роулес Кай
|1
|1
|4.
|Ruon Tongyik
|2
|0
|5.
|Уренья Марко
|1
|0
|6.
|Божанич Оливер
|1
|0
|7.
|Биригитти Марк
|1
|0
|8.
|Клисби Джек
|1
|0
|9.
|Нигро Стефан
|1
|0
|10.
|Миллер Льюис
|1
|0
|11.
|Стенснесс Джанни
|1
|0
|12.
|Daniel Bouman
|1
|0
|13.
|Jaden Casella
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Миллиган Марк
|3
|1
|2.
|Сусняр Александар
|4
|0
|3.
|Дербишир Мэтт
|3
|0
|4.
|Франьич Иван
|3
|0
|5.
|Генро Денис
|3
|0
|6.
|Jake Hollman
|3
|0
|7.
|Antony Golec
|2
|0
|8.
|Федеричи Адам
|1
|0
|9.
|Сусаета Маркель
|1
|0
|10.
|Беньят Эчебария
|1
|0
|11.
|Aleksandar Jovanovic I
|1
|0
|12.
|Michael Ruhs
|1
|0
|13.
|Мартис Антонис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сентрал Кост Маринерз
|15.79% (3)
|5.26% (1)
|31.58% (6)
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|26.32% (5)
|Макартур
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|28.57% (4)
|35.71% (5)
Предыдущие игры
Сентрал Кост Маринерз Последние 20 матчей: +8 =2 -10Перт Глори 1:2 Сентрал Кост Маринерз Аделаида Юнайтед 3:2 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 3:2 Вестерн Юнайтед
Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Сити Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс Сидней 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Макартур 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс Мельбурн Виктори 2:3 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:0 Ньюкасл Джетс Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 2:4 Мельбурн Сити Брисбен Роар 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:3 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 6:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:3 Сидней Аделаида Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз
Макартур Последние 10 матчей: +5 =2 -3Сидней 0:1 Макартур Вестерн Юнайтед 4:1 Макартур Макартур 4:0 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 0:2 Макартур
Последние игры между собой
Сентрал Кост Маринерз: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Макартур: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|11
|8
|0
|3
|20 - 11
|24
|2.
|Макартур
|11
|5
|2
|4
|14 - 15
|17
|3.
|Аделаида Юнайтед
|10
|5
|1
|4
|16 - 19
|16
|4.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|5.
|Мельбурн Сити
|9
|5
|0
|4
|17 - 12
|15
|6.
|Брисбен Роар
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|7.
|Перт Глори
|8
|4
|0
|4
|19 - 18
|12
|8.
|Сидней
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|9.
|Вестерн Юнайтед
|8
|3
|2
|3
|16 - 14
|11
|10.
|Веллингтон Феникс
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|11.
|Ньюкасл Джетс
|11
|3
|2
|6
|9 - 13
|11
|12.
|Мельбурн Виктори
|10
|2
|1
|7
|10 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аделаида Юнайтед
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|3.
|Вестерн Юнайтед
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|4.
|Брисбен Роар
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|5.
|Перт Глори
|3
|2
|0
|1
|9 - 6
|6
|6.
|Мельбурн Сити
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|7.
|Мельбурн Виктори
|6
|2
|0
|4
|8 - 15
|6
|8.
|Макартур
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|9.
|Сидней
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|10.
|Веллингтон Феникс
|5
|1
|1
|3
|7 - 8
|4
|11.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|12.
|Ньюкасл Джетс
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|2.
|Макартур
|6
|4
|0
|2
|7 - 7
|12
|3.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|3
|3
|0
|9 - 6
|12
|4.
|Мельбурн Сити
|6
|3
|0
|3
|11 - 6
|9
|5.
|Ньюкасл Джетс
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|6.
|Сидней
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|Брисбен Роар
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|8.
|Веллингтон Феникс
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|9.
|Перт Глори
|5
|2
|0
|3
|10 - 12
|6
|10.
|Аделаида Юнайтед
|5
|1
|1
|3
|7 - 14
|4
|11.
|Вестерн Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|7 - 8
|3
|12.
|Мельбурн Виктори
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
Победитель
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