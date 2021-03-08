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Сентрал Кост Маринерз
2:0
Конец матча

Стадион:
Макартур
0'
1:0
9' Гол
Саймон Мэтт
26' Желтая карточка
Сусняр Александар
49' Желтая карточка
Дербишир Мэтт
55' Желтая карточка
Клисби Джек
71' Желтая карточка
Генро Денис
2:0
81' Гол
Matthew Hatch
84' Желтая карточка
Франьич Иван
90'+5
1
Биригитти
Марк
5
Нигро
Стефан
21
Ruon
Tongyik
15
Роулес
Кай
11
Клисби
Джек
14
Daniel
Bouman
8
Божанич
Оливер
4
Нисбет
Джошуа
10
Да
Силва
Даниэль
12
Уренья
Марко
19
Саймон
Мэтт
1
Федеричи
Адам
2
Макгинг
Джейк
5
Миллиган
Марк
15
Сусняр
Александар
12
Мередит
Джеймс
10
Пуйо
Лоик
4
Беньят
Эчебария
31
Lachlan
Rose
33
Сусаета
Маркель
11
Оар
Томас
27
Дербишир
Мэтт
Сентрал Кост Маринерз
Макартур

Бомбардиры внутри турнира

Сентрал Кост Маринерз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Куол Алоу 6 0.55
2. Саймон Мэтт 5 (1) 0.45
3. Да Силва Даниэль 3 0.27
4. Уренья Марко 1 0.09
5. Jordan Smylie 1 0.09
6. Jaden Casella 1 0.09
7. Matthew Hatch 1 0.09
8. Божанич Оливер 1 (1) 0.09
9. Daniel Bouman 0 0
10. Нигро Стефан 0 0
11. Нисбет Джошуа 0 0
Макартур
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дербишир Мэтт 7 0.64
2. Пуйо Лоик 1 0.09
3. Беньят Эчебария 1 0.09
4. Сусаета Маркель 1 0.09
5. Генро Денис 1 0.09
6. Миллиган Марк 1 0.09
7. Сусняр Александар 1 0.09
8. Aleksandar Jovanovic I 1 0.09
9. Оар Томас 0 0
10. Jake Hollman 0 0
11. Lachlan Rose 0 0

Карточки

Сентрал Кост Маринерз
# Игрок      
1. Куол Алоу 4 0
2. Саймон Мэтт 3 0
3. Роулес Кай 1 1
4. Ruon Tongyik 2 0
5. Уренья Марко 1 0
6. Божанич Оливер 1 0
7. Биригитти Марк 1 0
8. Клисби Джек 1 0
9. Нигро Стефан 1 0
10. Миллер Льюис 1 0
11. Стенснесс Джанни 1 0
12. Daniel Bouman 1 0
13. Jaden Casella 1 0
Макартур
# Игрок      
1. Миллиган Марк 3 1
2. Сусняр Александар 4 0
3. Дербишир Мэтт 3 0
4. Франьич Иван 3 0
5. Генро Денис 3 0
6. Jake Hollman 3 0
7. Antony Golec 2 0
8. Федеричи Адам 1 0
9. Сусаета Маркель 1 0
10. Беньят Эчебария 1 0
11. Aleksandar Jovanovic I 1 0
12. Michael Ruhs 1 0
13. Мартис Антонис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сентрал Кост Маринерз 15.79% (3) 5.26% (1) 31.58% (6) 10.53% (2) 10.53% (2) 26.32% (5)
Макартур 7.14% (1) 14.29% (2) 7.14% (1) 7.14% (1) 28.57% (4) 35.71% (5)

Предыдущие игры

Сентрал Кост Маринерз Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Перт Глори 1:2 Сентрал Кост Маринерз Аделаида Юнайтед 3:2 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 3:2 Вестерн Юнайтед
Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Сити Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс Сидней 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Макартур 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс Мельбурн Виктори 2:3 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:0 Ньюкасл Джетс Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 2:4 Мельбурн Сити Брисбен Роар 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:3 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 6:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:3 Сидней Аделаида Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз
Макартур Последние 10 матчей: +5 =2 -3
Сидней 0:1 Макартур Вестерн Юнайтед 4:1 Макартур Макартур 4:0 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 0:2 Макартур
Макартур 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Макартур 0:3 Сидней Ньюкасл Джетс 1:2 Макартур Макартур 1:1 Веллингтон Феникс Макартур 0:2 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Макартур

Последние игры между собой

Сентрал Кост Маринерз: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Макартур: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Макартур 0:2 Сентрал Кост Маринерз A-Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 11 8 0 3 20 - 11 24
2. Макартур 11 5 2 4 14 - 15 17
3. Аделаида Юнайтед 10 5 1 4 16 - 19 16
4. Вестерн Сидней Уондерерс 11 4 4 3 14 - 13 16
5. Мельбурн Сити 9 5 0 4 17 - 12 15
6. Брисбен Роар 10 4 3 3 15 - 12 15
7. Перт Глори 8 4 0 4 19 - 18 12
8. Сидней 9 3 3 3 11 - 10 12
9. Вестерн Юнайтед 8 3 2 3 16 - 14 11
10. Веллингтон Феникс 10 3 2 5 13 - 14 11
11. Ньюкасл Джетс 11 3 2 6 9 - 13 11
12. Мельбурн Виктори 10 2 1 7 10 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аделаида Юнайтед 5 4 0 1 9 - 5 12
2. Сентрал Кост Маринерз 6 4 0 2 10 - 7 12
3. Вестерн Юнайтед 5 2 2 1 9 - 6 8
4. Брисбен Роар 6 2 2 2 9 - 7 8
5. Перт Глори 3 2 0 1 9 - 6 6
6. Мельбурн Сити 3 2 0 1 6 - 6 6
7. Мельбурн Виктори 6 2 0 4 8 - 15 6
8. Макартур 5 1 2 2 7 - 8 5
9. Сидней 5 1 2 2 3 - 5 5
10. Веллингтон Феникс 5 1 1 3 7 - 8 4
11. Вестерн Сидней Уондерерс 5 1 1 3 5 - 7 4
12. Ньюкасл Джетс 5 1 0 4 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 5 4 0 1 10 - 4 12
2. Макартур 6 4 0 2 7 - 7 12
3. Вестерн Сидней Уондерерс 6 3 3 0 9 - 6 12
4. Мельбурн Сити 6 3 0 3 11 - 6 9
5. Ньюкасл Джетс 6 2 2 2 5 - 5 8
6. Сидней 4 2 1 1 8 - 5 7
7. Брисбен Роар 4 2 1 1 6 - 5 7
8. Веллингтон Феникс 5 2 1 2 6 - 6 7
9. Перт Глори 5 2 0 3 10 - 12 6
10. Аделаида Юнайтед 5 1 1 3 7 - 14 4
11. Вестерн Юнайтед 3 1 0 2 7 - 8 3
12. Мельбурн Виктори 4 0 1 3 2 - 8 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    26'
    Сусняр Александар получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Central Coast Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 10 000 ₽ 2.46 3.50 2.65
Бонус: 5 000 ₽ 1.33 4.20 16.00
  1.28 4.38 25.14

Самый высокий коэффициент на матч «Сентрал Кост Маринерз» – «Макартур» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сентрал Кост Маринерз» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Макартур» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сентрал Кост Маринерз» – «Макартур», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.30 1.20 2.16 1.65 1.72 2.04 1.47 2.55 1.18 4.50 1.06 8.00
15.50 0.00 10.00 1.01 2.05 1.75 1.35 3.15 1.19 4.60 1.93 1.87 1.03 12.00 1.02 13.00 1.02 13.00 1.05 9.50 1.03 8.81 1.03 9.43 0.00 13.50
1.85 2.03 1.53 2.61 1.21 4.69 1.65 2.33 1.45 2.84 1.61 2.39 1.38 3.18 1.51 2.67 1.79 2.10 1.59 2.45 1.16 5.71
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.20 1.32 2.17 1.64 1.52 2.44 1.13 5.40
2.10 1.67 1.70 2.15 1.60 2.33 1.10 6.80 1.06 7.47 1.04 8.54
3.31 1.37 2.74 1.50 2.17 1.76 1.70 2.24 1.44 2.87 1.24 4.12 1.49 2.69 1.32 3.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.60 1.17 1.90 1.84 1.26 3.65
4.20 1.22 3.35 1.40 1.75 2.05 1.30 3.18 1.20 4.09

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.55 2.36
2.70 1.45
Букмекер Да Нет
3.75 1.24
3.50 1.30
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
3.15 1.42
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