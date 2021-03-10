Сидней
2:0
Конец матча
Стадион: Jubilee Stadium
Вестерн Юнайтед
1:0
18' ПенальтиБобо
2:0
47' ГолRhyan Grant1
76' Желтая карточкаУскок Томислав
90' Красная карточкаДюрэнт Эндрю
23
Rhyan
Grant1
16
Кинг
Джоэл
26
Брэттан
Люк
9
Бобо
30
Скотт
Райан
25
Дьюзел
Люк
11
Пэйн
Коннор
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Rhyan Grant1Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Кинг ДжоэлЗащитник
- Полузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 БобоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Иванович ЛюкНападающий
-
33 Patrick Wood
-
Главный тренер: Steve Corica
- Основной состав
-
30 Скотт РайанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Дьюзел ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пэйн КоннорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Вуйица ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Mark Rudan
Ход матча
18'
1:0
47'
76'
77'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барбарусес Костас
|3 (1)
|0.3
|2.
|Patrick Wood
|3
|0.3
|3.
|Нинкович Милош
|2
|0.2
|4.
|Бобо
|2 (1)
|0.2
|5.
|Ньювенхоф Калем
|1
|0.1
|6.
|Брэттан Люк
|1
|0.1
|7.
|Rhyan Grant1
|1
|0.1
|8.
|Кинг Джоэл
|0
|0
|9.
|Баумйоханн Александер
|0
|0
|10.
|Свибел Джорди
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бериша Бесарт
|5
|0.56
|2.
|Санчес Виктор
|3
|0.33
|3.
|Пирьес Дилан
|3
|0.33
|4.
|Имаи Томоки
|1
|0.11
|5.
|Луштица Стивен
|1
|0.11
|6.
|Гуаррочена Икер
|1
|0.11
|7.
|Вуйица Иван
|1
|0.11
|8.
|Ускок Томислав
|1
|0.11
|9.
|Диаманти Алессандро
|0
|0
|10.
|Пэйн Коннор
|0
|0
|11.
|Уэлс Лаклан
|0
|0
|12.
|Хэмилл Брендан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Брэттан Люк
|4
|0
|2.
|Rhyan Grant1
|4
|0
|3.
|Ретре Пауло
|2
|1
|4.
|Барбарусес Костас
|2
|0
|5.
|Касерес Энтони
|2
|0
|6.
|Ньювенхоф Калем
|2
|0
|7.
|Нинкович Милош
|1
|0
|8.
|Баумйоханн Александер
|1
|0
|9.
|Уилкинсон Алекс
|1
|0
|10.
|Макгоуэн Райан
|1
|0
|11.
|Уорленд Бен
|1
|0
|12.
|Бухагьяр Трент
|1
|0
|13.
|Ван Дер Сааг Гарри
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ускок Томислав
|4
|1
|2.
|Санчес Виктор
|5
|0
|3.
|Луштица Стивен
|4
|0
|4.
|Диаманти Алессандро
|2
|0
|5.
|Калвер Аарон
|2
|0
|6.
|Вуйица Иван
|2
|0
|7.
|Дюрэнт Эндрю
|0
|1
|8.
|Бериша Бесарт
|1
|0
|9.
|Хэмилл Брендан
|1
|0
|10.
|Пэйн Коннор
|1
|0
|11.
|Имаи Томоки
|1
|0
|12.
|Берджесс Макс
|1
|0
|13.
|Пирьес Дилан
|1
|0
|14.
|Уэлс Лаклан
|1
|0
|15.
|Скотадис Джерри
|1
|0
|16.
|Ayom Majok
|1
|0
|17.
|Nicolas Milanovic
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сидней
|0
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|38.46% (5)
|23.08% (3)
|Вестерн Юнайтед
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|25% (4)
|18.75% (3)
|12.5% (2)
Предыдущие игры
Сидней Последние 20 матчей: +6 =6 -8Брисбен Роар 1:1 Сидней Сидней 0:1 Макартур Мельбурн Сити 3:2 Сидней Сидней 0:0 Брисбен Роар
Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Макартур 0:3 Сидней Сидней 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 1:2 Сидней Сидней 1:1 Йокогама Маринос Шанхай СИПГ 0:4 Сидней Чонбук Хендай Моторс 1:0 Сидней Сидней 1:2 Шанхай СИПГ Сидней 1:0 Мельбурн Сити Сидней 2:0 Перт Глори Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 1:1 Сидней Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней Мельбурн Сити 2:0 Сидней Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс
Вестерн Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =2 -8Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Виктори 3:4 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 4:1 Макартур Сентрал Кост Маринерз 3:2 Вестерн Юнайтед
Вестерн Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 5:4 Перт Глори Мельбурн Сити 2:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 2:0 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Мельбурн Сити Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед Перт Глори 0:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 5:3 Вестерн Сидней Уондерерс Ньюкасл Джетс 1:0 Вестерн Юнайтед Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:5 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 6:2 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар
Последние игры между собой
Сидней: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Вестерн Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|11
|8
|0
|3
|20 - 11
|24
|2.
|Макартур
|11
|5
|2
|4
|14 - 15
|17
|3.
|Аделаида Юнайтед
|10
|5
|1
|4
|16 - 19
|16
|4.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|5.
|Мельбурн Сити
|9
|5
|0
|4
|17 - 12
|15
|6.
|Сидней
|10
|4
|3
|3
|13 - 10
|15
|7.
|Брисбен Роар
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|8.
|Перт Глори
|8
|4
|0
|4
|19 - 18
|12
|9.
|Вестерн Юнайтед
|9
|3
|2
|4
|16 - 16
|11
|10.
|Веллингтон Феникс
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|11.
|Ньюкасл Джетс
|11
|3
|2
|6
|9 - 13
|11
|12.
|Мельбурн Виктори
|10
|2
|1
|7
|10 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аделаида Юнайтед
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|3.
|Вестерн Юнайтед
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|4.
|Брисбен Роар
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|5.
|Сидней
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|6.
|Перт Глори
|3
|2
|0
|1
|9 - 6
|6
|7.
|Мельбурн Сити
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|8.
|Мельбурн Виктори
|6
|2
|0
|4
|8 - 15
|6
|9.
|Макартур
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|10.
|Веллингтон Феникс
|5
|1
|1
|3
|7 - 8
|4
|11.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|12.
|Ньюкасл Джетс
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|2.
|Макартур
|6
|4
|0
|2
|7 - 7
|12
|3.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|3
|3
|0
|9 - 6
|12
|4.
|Мельбурн Сити
|6
|3
|0
|3
|11 - 6
|9
|5.
|Ньюкасл Джетс
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|6.
|Сидней
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|Брисбен Роар
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|8.
|Веллингтон Феникс
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|9.
|Перт Глори
|5
|2
|0
|3
|10 - 12
|6
|10.
|Аделаида Юнайтед
|5
|1
|1
|3
|7 - 14
|4
|11.
|Вестерн Юнайтед
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|12.
|Мельбурн Виктори
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
Победитель
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