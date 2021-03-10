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Сидней
2:0
Конец матча

Стадион:
Вестерн Юнайтед
0'
1:0
18' Пенальти
Бобо
2:0
47' Гол
Rhyan Grant1
76' Желтая карточка
Ускок Томислав
90' Красная карточка
Дюрэнт Эндрю
90'+8
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Rhyan
Grant1
6
Макгоуэн
Райан
4
Уилкинсон
Алекс
16
Кинг
Джоэл
17
Касерес
Энтони
26
Брэттан
Люк
8
Ретре
Пауло
10
Нинкович
Милош
11
Барбарусес
Костас
9
Бобо
30
Скотт
Райан
6
Имаи
Томоки
4
Дюрэнт
Эндрю
3
Хэмилл
Брендан
2
Калвер
Аарон
25
Дьюзел
Люк
22
Ускок
Томислав
20
Санчес
Виктор
11
Пэйн
Коннор
7
Бериша
Бесарт
34
Гуаррочена
Икер
Сидней
Вестерн Юнайтед

Бомбардиры внутри турнира

Сидней
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барбарусес Костас 3 (1) 0.3
2. Patrick Wood 3 0.3
3. Нинкович Милош 2 0.2
4. Бобо 2 (1) 0.2
5. Ньювенхоф Калем 1 0.1
6. Брэттан Люк 1 0.1
7. Rhyan Grant1 1 0.1
8. Кинг Джоэл 0 0
9. Баумйоханн Александер 0 0
10. Свибел Джорди 0 0
Вестерн Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Бесарт 5 0.56
2. Санчес Виктор 3 0.33
3. Пирьес Дилан 3 0.33
4. Имаи Томоки 1 0.11
5. Луштица Стивен 1 0.11
6. Гуаррочена Икер 1 0.11
7. Вуйица Иван 1 0.11
8. Ускок Томислав 1 0.11
9. Диаманти Алессандро 0 0
10. Пэйн Коннор 0 0
11. Уэлс Лаклан 0 0
12. Хэмилл Брендан 0 0

Карточки

Сидней
# Игрок      
1. Брэттан Люк 4 0
2. Rhyan Grant1 4 0
3. Ретре Пауло 2 1
4. Барбарусес Костас 2 0
5. Касерес Энтони 2 0
6. Ньювенхоф Калем 2 0
7. Нинкович Милош 1 0
8. Баумйоханн Александер 1 0
9. Уилкинсон Алекс 1 0
10. Макгоуэн Райан 1 0
11. Уорленд Бен 1 0
12. Бухагьяр Трент 1 0
13. Ван Дер Сааг Гарри 1 0
Вестерн Юнайтед
# Игрок      
1. Ускок Томислав 4 1
2. Санчес Виктор 5 0
3. Луштица Стивен 4 0
4. Диаманти Алессандро 2 0
5. Калвер Аарон 2 0
6. Вуйица Иван 2 0
7. Дюрэнт Эндрю 0 1
8. Бериша Бесарт 1 0
9. Хэмилл Брендан 1 0
10. Пэйн Коннор 1 0
11. Имаи Томоки 1 0
12. Берджесс Макс 1 0
13. Пирьес Дилан 1 0
14. Уэлс Лаклан 1 0
15. Скотадис Джерри 1 0
16. Ayom Majok 1 0
17. Nicolas Milanovic 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сидней 0 15.38% (2) 7.69% (1) 15.38% (2) 38.46% (5) 23.08% (3)
 Вестерн Юнайтед 12.5% (2) 12.5% (2) 18.75% (3) 25% (4) 18.75% (3) 12.5% (2)

Предыдущие игры

Сидней Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Брисбен Роар 1:1 Сидней Сидней 0:1 Макартур Мельбурн Сити 3:2 Сидней Сидней 0:0 Брисбен Роар
Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Макартур 0:3 Сидней Сидней 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 1:2 Сидней Сидней 1:1 Йокогама Маринос Шанхай СИПГ 0:4 Сидней Чонбук Хендай Моторс 1:0 Сидней Сидней 1:2 Шанхай СИПГ Сидней 1:0 Мельбурн Сити Сидней 2:0 Перт Глори Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 1:1 Сидней Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней Мельбурн Сити 2:0 Сидней Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс
Вестерн Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Виктори 3:4 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 4:1 Макартур Сентрал Кост Маринерз 3:2 Вестерн Юнайтед
Вестерн Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 5:4 Перт Глори Мельбурн Сити 2:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 2:0 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 0:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Мельбурн Сити Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед Перт Глори 0:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 5:3 Вестерн Сидней Уондерерс Ньюкасл Джетс 1:0 Вестерн Юнайтед Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:5 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 6:2 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар

Последние игры между собой

Сидней: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Вестерн Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед A-Лига Вестерн Юнайтед 0:2 Сидней A-Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 11 8 0 3 20 - 11 24
2. Макартур 11 5 2 4 14 - 15 17
3. Аделаида Юнайтед 10 5 1 4 16 - 19 16
4. Вестерн Сидней Уондерерс 11 4 4 3 14 - 13 16
5. Мельбурн Сити 9 5 0 4 17 - 12 15
6. Сидней 10 4 3 3 13 - 10 15
7. Брисбен Роар 10 4 3 3 15 - 12 15
8. Перт Глори 8 4 0 4 19 - 18 12
9. Вестерн Юнайтед 9 3 2 4 16 - 16 11
10. Веллингтон Феникс 10 3 2 5 13 - 14 11
11. Ньюкасл Джетс 11 3 2 6 9 - 13 11
12. Мельбурн Виктори 10 2 1 7 10 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аделаида Юнайтед 5 4 0 1 9 - 5 12
2. Сентрал Кост Маринерз 6 4 0 2 10 - 7 12
3. Вестерн Юнайтед 5 2 2 1 9 - 6 8
4. Брисбен Роар 6 2 2 2 9 - 7 8
5. Сидней 6 2 2 2 5 - 5 8
6. Перт Глори 3 2 0 1 9 - 6 6
7. Мельбурн Сити 3 2 0 1 6 - 6 6
8. Мельбурн Виктори 6 2 0 4 8 - 15 6
9. Макартур 5 1 2 2 7 - 8 5
10. Веллингтон Феникс 5 1 1 3 7 - 8 4
11. Вестерн Сидней Уондерерс 5 1 1 3 5 - 7 4
12. Ньюкасл Джетс 5 1 0 4 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 5 4 0 1 10 - 4 12
2. Макартур 6 4 0 2 7 - 7 12
3. Вестерн Сидней Уондерерс 6 3 3 0 9 - 6 12
4. Мельбурн Сити 6 3 0 3 11 - 6 9
5. Ньюкасл Джетс 6 2 2 2 5 - 5 8
6. Сидней 4 2 1 1 8 - 5 7
7. Брисбен Роар 4 2 1 1 6 - 5 7
8. Веллингтон Феникс 5 2 1 2 6 - 6 7
9. Перт Глори 5 2 0 3 10 - 12 6
10. Аделаида Юнайтед 5 1 1 3 7 - 14 4
11. Вестерн Юнайтед 4 1 0 3 7 - 10 3
12. Мельбурн Виктори 4 0 1 3 2 - 8 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Бобо из команды Сидней забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jubilee Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  1.68 4.08 4.28
Бонус: 10 000 ₽ 1.90 3.65 3.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.01 25.00 51.00
  1.27 5.33 12.94

Самый высокий коэффициент на матч «Сидней» – «Вестерн Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сидней» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вестерн Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сидней» – «Вестерн Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
6.65 1.11 4.20 1.23 2.74 1.45 2.08 1.82 1.62 2.29 1.39 2.99 1.22 4.28 1.12 6.20
4.30 1.19 2.18 1.63 1.74 2.02 1.48 2.50 1.18 4.40 1.06 7.80
9.31 1.03 8.19 1.04 5.55 1.14 4.05 1.23 3.70 1.27 1.92 1.88 1.38 3.00 1.20 4.44 1.03 12.00 1.02 13.00 1.04 10.00 1.03 12.00 1.01 14.00
4.55 1.22 2.73 1.49 1.86 2.02 1.53 2.59 1.21 4.62 1.74 2.17 1.51 2.65 1.34 3.38 1.47 2.79 1.18 5.38
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.95 1.40 1.83 1.98 1.42 2.95 1.18 4.94
3.25 1.31 2.21 1.62 1.53 2.41 1.13 5.40
2.55 1.50 1.68 2.18 1.72 2.08 1.07 4.75 1.10 6.80
3.39 1.35 2.82 1.47 2.22 1.71 1.74 2.20 1.43 2.91 1.23 4.23 1.43 2.88 1.29 3.67
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
4.18 1.23 2.32 1.61 1.68 2.19 1.33 3.28
4.70 1.17 1.91 1.83 1.26 3.60
4.72 1.15 3.49 1.26 2.00 1.80 1.48 2.63 1.27 3.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.64 2.19
1.59 2.28
3.50 1.30
Букмекер Да Нет
3.68 1.28
3.85 1.24
4.05 1.14
Букмекер Да Нет
3.00 1.39
2.80 1.40
3.00 1.44
Где смотреть матч Сидней 2:0 Вестерн Юнайтед онлайн

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