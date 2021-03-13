Мельбурн Виктори
0:0
Первый тайм: 14'
Стадион: Marvel Stadium
Аделаида Юнайтед
10
Круз
Робби
11
Фолами
Бен
46
Госи
Джо
23
Элси
Джордан
21
Хави
Лопеc
26
Халлоран
Бен
11
Гудвин
Крейг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Круз РоббиПолузащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Крокомб МаксВратарь
- Полузащитник
-
14 Барнетт ДжейПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
35 Zaydan Bello
-
Главный тренер: Grant Brebner
- Основной состав
-
46 Госи ДжоВратарь
- Защитник
-
23 Элси ДжорданЗащитник
- Защитник
-
21 Хави ЛопеcЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Халлоран БенНападающий
- Нападающий
-
11 Гудвин КрейгНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
29 Йенги КусиниНападающий
-
18 Joe Caletti
-
Главный тренер: Carl Vaert
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бриммер Джейк
|3 (1)
|0.27
|2.
|Жестед Рюди
|3
|0.27
|3.
|Макманаман Каллум
|2
|0.18
|4.
|Баттерфилд Джейкоб
|1
|0.09
|5.
|Luis Lawrie-Lattanzio
|1
|0.09
|6.
|Траоре Адама III
|0
|0
|7.
|Dalibor Markovic
|0
|0
|8.
|Роу Сторм
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Юрич Томи
|4 (3)
|0.36
|2.
|Туре Мохамед
|3
|0.27
|3.
|Маук Стефан
|3
|0.27
|4.
|Гудвин Крейг
|2
|0.18
|5.
|Констандопулос Натан
|2
|0.18
|6.
|Халлоран Бен
|1
|0.09
|7.
|Д`Арриго Луис
|1
|0.09
|8.
|Нийонгабире Пасифик
|0
|0
|9.
|Хави Лопеc
|0
|0
|10.
|Эйбтью Яред
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Броксхэм Ли
|4
|0
|2.
|Шоттон Райан
|3
|0
|3.
|Роу Сторм
|3
|0
|4.
|Траоре Адама III
|3
|0
|5.
|Круз Робби
|2
|0
|6.
|Макманаман Каллум
|2
|0
|7.
|Бриммер Джейк
|2
|0
|8.
|Кирдар Биркан
|2
|0
|9.
|Андерсон Аарон
|2
|0
|10.
|Luis Lawrie-Lattanzio
|2
|0
|11.
|Баттерфилд Джейкоб
|1
|0
|12.
|Жестед Рюди
|1
|0
|13.
|Райн Дилан
|1
|0
|14.
|Барнетт Джей
|1
|0
|15.
|Dalibor Markovic
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Joe Caletti
|4
|0
|2.
|Смит Ноа
|3
|0
|3.
|Халлоран Бен
|2
|0
|4.
|Юрич Томи
|2
|0
|5.
|Маук Стефан
|2
|0
|6.
|Элси Джордан
|2
|0
|7.
|Michael Jakobsen II
|1
|0
|8.
|Д`Арриго Луис
|1
|0
|9.
|Эйбтью Яред
|1
|0
|10.
|Йенги Кусини
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мельбурн Виктори
|0
|30% (3)
|20% (2)
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
|Аделаида Юнайтед
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|43.75% (7)
Предыдущие игры
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +4 =2 -14Мельбурн Виктори 0:6 Мельбурн Сити Мельбурн Виктори 3:4 Вестерн Юнайтед Мельбурн Виктори 2:0 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 0:1 Ньюкасл Джетс
Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Мельбурн Виктори Брисбен Роар 5:2 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:3 Брисбен Роар Ульсан Хендай 3:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Сеул Чианграй Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:3 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед
Аделаида Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =4 -8Аделаида Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 3:2 Сентрал Кост Маринерз Макартур 4:0 Аделаида Юнайтед
Аделаида Юнайтед 1:2 Перт Глори Брисбен Роар 3:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Перт Глори 5:3 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 2:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней Аделаида Юнайтед 5:3 Перт Глори Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 0:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 0:3 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:5 Вестерн Юнайтед Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 5:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз
Последние игры между собой
Мельбурн Виктори: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Аделаида Юнайтед: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори A-Лига Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 2:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Мельбурн Виктори 3:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори A-Лига Аделаида Юнайтед 3:0 Мельбурн Виктори Кубок ФФА Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Виктори A-Лига Аделаида Юнайтед 1:2 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 0:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 3:1 Аделаида Юнайтед Кубок ФФА Аделаида Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори A-Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|11
|8
|0
|3
|20 - 11
|24
|2.
|Мельбурн Сити
|10
|6
|0
|4
|20 - 12
|18
|3.
|Сидней
|11
|5
|3
|3
|15 - 11
|18
|4.
|Аделаида Юнайтед
|0:0
|11
|5
|2
|4
|16 - 19
|17
|5.
|Макартур
|12
|5
|2
|5
|14 - 18
|17
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|7.
|Брисбен Роар
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|8.
|Перт Глори
|8
|4
|0
|4
|19 - 18
|12
|9.
|Вестерн Юнайтед
|9
|3
|2
|4
|16 - 16
|11
|10.
|Веллингтон Феникс
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|11.
|Ньюкасл Джетс
|12
|3
|2
|7
|10 - 15
|11
|12.
|Мельбурн Виктори
|0:0
|11
|2
|2
|7
|10 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аделаида Юнайтед
|0:0
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|3.
|Сидней
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|4.
|Мельбурн Сити
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|5.
|Вестерн Юнайтед
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|6.
|Брисбен Роар
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|7.
|Мельбурн Виктори
|0:0
|7
|2
|1
|4
|8 - 15
|7
|8.
|Перт Глори
|3
|2
|0
|1
|9 - 6
|6
|9.
|Макартур
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|10.
|Веллингтон Феникс
|5
|1
|1
|3
|7 - 8
|4
|11.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|12.
|Ньюкасл Джетс
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|2.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|3
|3
|0
|9 - 6
|12
|3.
|Макартур
|7
|4
|0
|3
|7 - 10
|12
|4.
|Мельбурн Сити
|6
|3
|0
|3
|11 - 6
|9
|5.
|Ньюкасл Джетс
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|6.
|Сидней
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|Брисбен Роар
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|8.
|Веллингтон Феникс
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|9.
|Перт Глори
|5
|2
|0
|3
|10 - 12
|6
|10.
|Аделаида Юнайтед
|0:0
|6
|1
|2
|3
|7 - 14
|5
|11.
|Вестерн Юнайтед
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|12.
|Мельбурн Виктори
|0:0
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
Победитель
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