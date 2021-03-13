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Мельбурн Виктори
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Аделаида Юнайтед
0' 14'
1
Matt
Acton
2
Роу
Сторм
15
Андерсон
Аарон
6
Броксхэм
Ли
3
Траоре
Адама
III
8
Баттерфилд
Джейкоб
22
Бриммер
Джейк
7
Макманаман
Каллум
10
Круз
Робби
11
Фолами
Бен
9
Жестед
Рюди
46
Госи
Джо
4
Ryan
Strain1
23
Элси
Джордан
22
Michael
Jakobsen
II
21
Хави
Лопеc
8
Маук
Стефан
6
Д`Арриго
Луис
27
Кавалло
Джошуа
26
Халлоран
Бен
35
Туре
Альхассан
11
Гудвин
Крейг
Мельбурн Виктори
Аделаида Юнайтед

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Виктори
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бриммер Джейк 3 (1) 0.27
2. Жестед Рюди 3 0.27
3. Макманаман Каллум 2 0.18
4. Баттерфилд Джейкоб 1 0.09
5. Luis Lawrie-Lattanzio 1 0.09
6. Траоре Адама III 0 0
7. Dalibor Markovic 0 0
8. Роу Сторм 0 0
Аделаида Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Юрич Томи 4 (3) 0.36
2. Туре Мохамед 3 0.27
3. Маук Стефан 3 0.27
4. Гудвин Крейг 2 0.18
5. Констандопулос Натан 2 0.18
6. Халлоран Бен 1 0.09
7. Д`Арриго Луис 1 0.09
8. Нийонгабире Пасифик 0 0
9. Хави Лопеc 0 0
10. Эйбтью Яред 0 0

Карточки

Мельбурн Виктори
# Игрок      
1. Броксхэм Ли 4 0
2. Шоттон Райан 3 0
3. Роу Сторм 3 0
4. Траоре Адама III 3 0
5. Круз Робби 2 0
6. Макманаман Каллум 2 0
7. Бриммер Джейк 2 0
8. Кирдар Биркан 2 0
9. Андерсон Аарон 2 0
10. Luis Lawrie-Lattanzio 2 0
11. Баттерфилд Джейкоб 1 0
12. Жестед Рюди 1 0
13. Райн Дилан 1 0
14. Барнетт Джей 1 0
15. Dalibor Markovic 1 0
Аделаида Юнайтед
# Игрок      
1. Joe Caletti 4 0
2. Смит Ноа 3 0
3. Халлоран Бен 2 0
4. Юрич Томи 2 0
5. Маук Стефан 2 0
6. Элси Джордан 2 0
7. Michael Jakobsen II 1 0
8. Д`Арриго Луис 1 0
9. Эйбтью Яред 1 0
10. Йенги Кусини 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мельбурн Виктори 0 30% (3) 20% (2) 10% (1) 10% (1) 30% (3)
 Аделаида Юнайтед 12.5% (2) 6.25% (1) 18.75% (3) 6.25% (1) 12.5% (2) 43.75% (7)

Предыдущие игры

Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +4 =2 -14
Мельбурн Виктори 0:6 Мельбурн Сити Мельбурн Виктори 3:4 Вестерн Юнайтед Мельбурн Виктори 2:0 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 0:1 Ньюкасл Джетс
Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Мельбурн Виктори Брисбен Роар 5:2 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:3 Брисбен Роар Ульсан Хендай 3:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Сеул Чианграй Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 0:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 0:4 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:3 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Юнайтед
Аделаида Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Аделаида Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 3:2 Сентрал Кост Маринерз Макартур 4:0 Аделаида Юнайтед
Аделаида Юнайтед 1:2 Перт Глори Брисбен Роар 3:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Перт Глори 5:3 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 2:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней Аделаида Юнайтед 5:3 Перт Глори Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 0:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 0:3 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:5 Вестерн Юнайтед Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 5:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз

Последние игры между собой

Мельбурн Виктори: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Аделаида Юнайтед: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори A-Лига Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори A-Лига
Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори A-Лига Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 2:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Мельбурн Виктори 3:0 Аделаида Юнайтед A-Лига Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори A-Лига Аделаида Юнайтед 3:0 Мельбурн Виктори Кубок ФФА Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Виктори A-Лига Аделаида Юнайтед 1:2 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 0:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед A-Лига Аделаида Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори A-Лига Мельбурн Виктори 3:1 Аделаида Юнайтед Кубок ФФА Аделаида Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори A-Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 11 8 0 3 20 - 11 24
2. Мельбурн Сити 10 6 0 4 20 - 12 18
3. Сидней 11 5 3 3 15 - 11 18
4. Аделаида Юнайтед 0:0 11 5 2 4 16 - 19 17
5. Макартур 12 5 2 5 14 - 18 17
6. Вестерн Сидней Уондерерс 11 4 4 3 14 - 13 16
7. Брисбен Роар 10 4 3 3 15 - 12 15
8. Перт Глори 8 4 0 4 19 - 18 12
9. Вестерн Юнайтед 9 3 2 4 16 - 16 11
10. Веллингтон Феникс 10 3 2 5 13 - 14 11
11. Ньюкасл Джетс 12 3 2 7 10 - 15 11
12. Мельбурн Виктори 0:0 11 2 2 7 10 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аделаида Юнайтед 0:0 5 4 0 1 9 - 5 12
2. Сентрал Кост Маринерз 6 4 0 2 10 - 7 12
3. Сидней 7 3 2 2 7 - 6 11
4. Мельбурн Сити 4 3 0 1 9 - 6 9
5. Вестерн Юнайтед 5 2 2 1 9 - 6 8
6. Брисбен Роар 6 2 2 2 9 - 7 8
7. Мельбурн Виктори 0:0 7 2 1 4 8 - 15 7
8. Перт Глори 3 2 0 1 9 - 6 6
9. Макартур 5 1 2 2 7 - 8 5
10. Веллингтон Феникс 5 1 1 3 7 - 8 4
11. Вестерн Сидней Уондерерс 5 1 1 3 5 - 7 4
12. Ньюкасл Джетс 5 1 0 4 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 5 4 0 1 10 - 4 12
2. Вестерн Сидней Уондерерс 6 3 3 0 9 - 6 12
3. Макартур 7 4 0 3 7 - 10 12
4. Мельбурн Сити 6 3 0 3 11 - 6 9
5. Ньюкасл Джетс 7 2 2 3 6 - 7 8
6. Сидней 4 2 1 1 8 - 5 7
7. Брисбен Роар 4 2 1 1 6 - 5 7
8. Веллингтон Феникс 5 2 1 2 6 - 6 7
9. Перт Глори 5 2 0 3 10 - 12 6
10. Аделаида Юнайтед 0:0 6 1 2 3 7 - 14 5
11. Вестерн Юнайтед 4 1 0 3 7 - 10 3
12. Мельбурн Виктори 0:0 4 0 1 3 2 - 8 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marvel Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Мельбурн Виктори
Ничья
Аделаида Юнайтед
2.66
4.18
2.75
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  2.37 4.18 2.70
Бонус: 5 000 ₽ 2.45 3.86 2.61
Бонус: 5 000 ₽ 2.40 3.80 2.75
  2.66 3.84 2.48

Самый высокий коэффициент на матч «Мельбурн Виктори» – «Аделаида Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мельбурн Виктори» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аделаида Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мельбурн Виктори» – «Аделаида Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
8.10 1.07 5.00 1.17 3.19 1.35 2.41 1.60 1.89 2.01 1.56 2.50 1.31 3.42 1.18 4.80
12.50 1.00 14.00 1.00 5.35 1.14 4.45 1.21 2.67 1.53 2.04 1.78 1.63 2.22 1.33 3.08 1.24 3.56 1.09 5.90 1.07 6.50
16.50 0.00 12.00 1.02 5.10 1.14 4.10 1.20 2.27 1.49 2.12 1.72 1.80 1.82 1.79 2.03 1.64 2.26 1.33 3.90 1.23 4.44 1.06 7.09 1.05 7.66 1.01 10.50
5.57 1.17 2.83 1.47 2.63 1.53 2.35 1.65 2.07 1.83 1.81 2.09 1.65 2.34 1.25 4.26
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.31 1.35 2.03 1.78 1.52 2.60 1.22 4.24
3.85 1.26 2.65 1.48 1.68 2.19 1.28 3.68 1.18 4.80
3.15 1.35 2.15 1.70 1.50 2.55 1.15 4.68 1.10 5.72
3.25 1.35 2.59 1.52 1.93 1.93 1.64 2.31 1.44 2.86
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
4.70 1.19 2.54 1.54 1.82 1.99 1.45 2.84
5.40 1.15 3.95 1.25 2.08 1.75 1.55 2.45 1.33 3.30
4.85 1.14 3.61 1.24 2.04 1.69 1.50 2.35 1.31 3.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.42 2.88
1.55 2.65
Букмекер Да Нет
3.28 1.34
4.05 1.23
Букмекер Да Нет
2.53 1.52
2.48 1.50
Где смотреть матч Мельбурн Виктори 0:0 Аделаида Юнайтед онлайн

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