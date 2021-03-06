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Брест
 
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ПСЖ

Бомбардиры внутри турнира

Брест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мунье Стив 1 1
2. Ле Дуарон Жереми 1 1
ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кин Мойзе 1 1

Карточки

Брест
# Игрок      
ПСЖ
# Игрок      
1. Сарабия Пабло 1 0
2. Паредес Леандро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брест 0 0 100% (2) 0 0 0
 ПСЖ 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Брест Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Брест 3:1 Дижон Монако 2:0 Брест Брест 2:3 Лион Лилль 0:0 Брест
Брест 2:1 Родез Брест 2:1 Бордо Страсбург 2:2 Брест Брест 2:4 Метц Реймс 1:0 Брест Брест 1:2 Ренн ПСЖ 3:0 Брест Брест 2:0 Ницца Ланс 2:1 Брест Брест 2:2 Монпелье Лион 2:2 Брест Брест 2:1 Реймс Бордо 1:0 Брест Метц 0:2 Брест Брест 4:1 Сент-Этьен Генгам 0:1 Брест
ПСЖ Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Бордо 0:1 ПСЖ Дижон 0:4 ПСЖ ПСЖ 0:2 Монако Барселона 1:4 ПСЖ
ПСЖ 2:1 Ницца Кан 0:1 ПСЖ Марсель 0:2 ПСЖ ПСЖ 3:0 Ним Лорьян 3:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Монпелье Анже 0:1 ПСЖ ПСЖ 2:1 Марсель ПСЖ 3:0 Брест Сент-Этьен 1:1 ПСЖ ПСЖ 4:0 Страсбург Лилль 0:0 ПСЖ ПСЖ 2:0 Лорьян ПСЖ 0:1 Лион ПСЖ 5:1 Истанбул Башакшехир Монпелье 1:3 ПСЖ

Последние игры между собой

Брест: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 8
ПСЖ: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 0
ПСЖ 3:0 Брест Лига 1 Брест 1:2 ПСЖ Лига 1 Брест 2:5 ПСЖ Кубок ПСЖ 3:1 Брест Лига 1
Брест 0:3 ПСЖ Лига 1 Брест 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Брест Лига 1 Брест 2:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:1 Брест Лига 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брест - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 марта 2021, осталось 30 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 144
    Брест 0% (0)
    X 0.7% (1)
    ПСЖ 99.3% (143)
    Все прогнозы
    1.91 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брест
    Ничья
    ПСЖ
    14.25
    6.50
    1.31
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      14.00 6.40 1.24
    Бонус: 5 000 ₽ 14.25 6.50 1.31

    Самый высокий коэффициент на матч «Брест» – «ПСЖ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брест» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПСЖ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брест» – «ПСЖ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6
    5.65 1.14 3.48 1.32 2.54 1.52 2.02 1.92 1.60 2.33 1.38 3.06 1.26 3.86 1.14 5.95
    5.40 1.10 4.85 1.16 2.69 1.44 2.28 1.63 1.88 2.12 1.44 2.77 1.33 3.20 1.15 4.85 1.11 5.30 1.03 8.80
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    3.44 1.31 2.06 1.76 1.54 2.48 1.26 3.84
    3.68 1.28 2.83 1.43 1.73 2.11 1.31 3.45 1.20 4.55
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3
    5.20 1.17 2.79 1.44 1.99 1.82 1.49 2.62 1.29 3.64
    5.85 1.14 4.55 1.20 2.28 1.63 1.70 2.15 1.42 2.88 1.17 5.10

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.86 1.90
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.23
    Букмекер Да Нет
    3.26 1.34
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    Прогнозы на матч Брест - ПСЖ

    Исход игры
    Брест
    0% (0)
    Ничья
    0.7% (1)
    ПСЖ
    99.3% (145)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.56% (86)
    Меньше
    39.44% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    55.63% (79)
    Нет
    44.37% (63)
    Популярный счёт
    0:2 ПСЖ
    28.1% (41)
    1:2 ПСЖ
    28.1% (41)
    1:3 ПСЖ
    22.6% (33)
    0:1 ПСЖ
    9.6% (14)
    0:3 ПСЖ
    4.1% (6)
    1:4 ПСЖ
    2.7% (4)
    0:4 ПСЖ
    1.4% (2)
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