Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мунье Стив
|1
|1
|2.
|Ле Дуарон Жереми
|1
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кин Мойзе
|1
|1
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Сарабия Пабло
|1
|0
|2.
|Паредес Леандро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брест
|0
|0
|100% (2)
|0
|0
|0
|ПСЖ
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Брест Последние 20 матчей: +8 =4 -8Брест 3:1 Дижон Монако 2:0 Брест Брест 2:3 Лион Лилль 0:0 Брест
ПСЖ Последние 20 матчей: +15 =2 -3Бордо 0:1 ПСЖ Дижон 0:4 ПСЖ ПСЖ 0:2 Монако Барселона 1:4 ПСЖ
Последние игры между собой
Брест: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 8
ПСЖ: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 0
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|
|14.00
|6.40
|1.24
|
|Бонус: 5 000 ₽
|14.25
|6.50
|1.31
Самый высокий коэффициент на матч «Брест» – «ПСЖ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брест» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПСЖ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брест» – «ПСЖ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Брест - ПСЖ
Исход игры
Брест
0% (0)
Ничья
0.7% (1)
ПСЖ
99.3% (145)
Тотал 2.5
Больше
60.56% (86)
Меньше
39.44% (56)
Обе команды забьют
Да
55.63% (79)
Нет
44.37% (63)
Популярный счёт
0:2 ПСЖ
28.1% (41)
1:2 ПСЖ
28.1% (41)
1:3 ПСЖ
22.6% (33)
0:1 ПСЖ
9.6% (14)
0:3 ПСЖ
4.1% (6)
1:4 ПСЖ
2.7% (4)
0:4 ПСЖ
1.4% (2)
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