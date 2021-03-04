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Брест
 
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ПСЖ

Бомбардиры внутри турнира

Брест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мунье Стив 1 1
2. Ле Дуарон Жереми 1 1
ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кин Мойзе 1 1

Карточки

Брест
# Игрок      
ПСЖ
# Игрок      
1. Сарабия Пабло 1 0
2. Паредес Леандро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брест 0 0 100% (2) 0 0 0
 ПСЖ 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Брест Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Брест 3:1 Дижон Монако 2:0 Брест Брест 2:3 Лион Лилль 0:0 Брест
Брест 2:1 Родез Брест 2:1 Бордо Страсбург 2:2 Брест Брест 2:4 Метц Реймс 1:0 Брест Брест 1:2 Ренн ПСЖ 3:0 Брест Брест 2:0 Ницца Ланс 2:1 Брест Брест 2:2 Монпелье Лион 2:2 Брест Брест 2:1 Реймс Бордо 1:0 Брест Метц 0:2 Брест Брест 4:1 Сент-Этьен Генгам 0:1 Брест
ПСЖ Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Бордо 0:1 ПСЖ Дижон 0:4 ПСЖ ПСЖ 0:2 Монако Барселона 1:4 ПСЖ
ПСЖ 2:1 Ницца Кан 0:1 ПСЖ Марсель 0:2 ПСЖ ПСЖ 3:0 Ним Лорьян 3:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Монпелье Анже 0:1 ПСЖ ПСЖ 2:1 Марсель ПСЖ 3:0 Брест Сент-Этьен 1:1 ПСЖ ПСЖ 4:0 Страсбург Лилль 0:0 ПСЖ ПСЖ 2:0 Лорьян ПСЖ 0:1 Лион ПСЖ 5:1 Истанбул Башакшехир Монпелье 1:3 ПСЖ

Последние игры между собой

Брест: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 8
ПСЖ: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 0
ПСЖ 3:0 Брест Лига 1 Брест 1:2 ПСЖ Лига 1 Брест 2:5 ПСЖ Кубок ПСЖ 3:1 Брест Лига 1
Брест 0:3 ПСЖ Лига 1 Брест 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Брест Лига 1 Брест 2:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:1 Брест Лига 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брест - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 марта 2021, осталось 2 дня 17 часов 21 минуту.


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    • Прогнозы 45
    Брест 0% (0)
    X 2.2% (1)
    ПСЖ 97.8% (44)
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    Прогнозы на матч Брест - ПСЖ

    Исход игры
    Брест
    0% (0)
    Ничья
    2.2% (1)
    ПСЖ
    97.8% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.77% (30)
    Меньше
    30.23% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    58.14% (25)
    Нет
    41.86% (18)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    31.1% (14)
    0:2 ПСЖ
    20% (9)
    1:3 ПСЖ
    20% (9)
    0:3 ПСЖ
    11.1% (5)
    0:1 ПСЖ
    6.7% (3)
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