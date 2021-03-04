Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мунье Стив
|1
|1
|2.
|Ле Дуарон Жереми
|1
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кин Мойзе
|1
|1
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Сарабия Пабло
|1
|0
|2.
|Паредес Леандро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брест
|0
|0
|100% (2)
|0
|0
|0
|ПСЖ
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Брест Последние 20 матчей: +8 =4 -8Брест 3:1 Дижон Монако 2:0 Брест Брест 2:3 Лион Лилль 0:0 Брест
ПСЖ Последние 20 матчей: +15 =2 -3Бордо 0:1 ПСЖ Дижон 0:4 ПСЖ ПСЖ 0:2 Монако Барселона 1:4 ПСЖ
Последние игры между собой
Брест: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 8
ПСЖ: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Брест - ПСЖ
Исход игры
Брест
0% (0)
Ничья
2.2% (1)
ПСЖ
97.8% (44)
Тотал 2.5
Больше
69.77% (30)
Меньше
30.23% (13)
Обе команды забьют
Да
58.14% (25)
Нет
41.86% (18)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
31.1% (14)
0:2 ПСЖ
20% (9)
1:3 ПСЖ
20% (9)
0:3 ПСЖ
11.1% (5)
0:1 ПСЖ
6.7% (3)
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