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Закрытие трансферного окна в России
 
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Закрытие трансферного окна в России Последние 16 матчей: +7 =9 -0
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Последние игры между собой

Закрытие трансферного окна в России: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 0
онлайн-трансляция: победы: 0, ничьи: 7, поражения: 2
Закрытие трансферного окна в России 0:0 онлайн-трансляция Трансферы Закрытие трансферного окна в России 0:0 онлайн-трансляция Трансферы Закрытие трансферного окна в России 0:0 онлайн-трансляция Трансферы Закрытие трансферного окна в России 20:18 онлайн-трансляция Трансферы
Закрытие трансферного окна в России 0:0 онлайн-трансляция Трансферы Закрытие трансферного окна в России 0:0 онлайн-трансляция Трансферы Закрытие трансферного окна в России 0:0 онлайн-трансляция Трансферы Закрытие трансферного окна в России 0:0 онлайн-трансляция Трансферы Закрытие трансферного окна в России 2:1 онлайн-трансляция Трансферы
  • Первый тайм
  • Пока в последний день зимнего трансферного окна в России затишье, напомним новость, касающуюся уже свершённого трансфера: сегодня в 16-00 по московскому времени состоится презентация Квинси Промеса посредством ютуба.
  • Не "Тамбовом" единым. На арену выходит "Сочи", подписывая бывшего стража ворот "Краснодара" Дениса Адамова.
  • У нас трансфер, отличился... "Тамбов"! Ещё одно приобретение без права выкупа - Юрий Бавин из "Урала". Вошла во вкус команда, продолжает подписывать игрока за игроком, сколько ещё новичков успеет дозаявить? Будем следить. 
  • Кто ещё, если не "Тамбов"? Команда продолжает собираться, очередным новичком клуба стал Антон Терехов из московского "Динамо". По словам официального сайта столичного клуба, аренда без права выкупа.
  • Не оставляем без внимания ФНЛ, где трансфер совершает "Акрон" - до лета цвета клуба будет защищать Сергей Баланович. Сергей уже знаком российским болельщикам, ведь с 2014 по 2018 выступил в Премьер-лиге за пермский "Амкар".

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  • Обратим внимание и на женский футбол. Так, футбольная женская команда "Локомотива" не дремлет, подписывая бразильского полузащитника Суллен Серра Роча. Выступать за "железнодорожников" Суллен будет под 23 номером. 
  • Квинси Промес проходит медосмотр в "Спартаке". Напомню, что голландец будет выступать под 24-м номером.
  • Активничает "Тамбов", отличаясь сразу тремя приобретениями:
    Артём Архипов из солигорского "Шахтёра"
    Кэтэлин Карп из "Уфы"
    Давид Тошевски из "Ростова"
  • Первый тайм начался
    И сразу новость: у ЦСКА заболел коронавирусом Игорь Акинфеев, поэтому "армейцы" в срочном порядке вернули из аренды из "Урала" Илью Помазуна.
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Последний день, чтобы усилиться, ведь в 00-00 зимнее трансферное окно в России будет закрыто! Приглашаем Вас вместе с нами следить за самым любопытным на протяжении дня. С Вами Дудник Кирилл.
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