Закрытие трансферного окна в России

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⚡️ Юрий Бавин переходит в «Тамбов» на правах аренды. В этом клубе он будет выступать до конца сезона-2020/21.



Желаем Юрию получать как можно больше игровой практики в новой команде, показать уверенную игру и вернуться в Екатеринбург еще более сильным футболистом! pic.twitter.com/WpltqR1cR4 — ФК Урал (@FCURAL) February 25, 2021

У нас трансфер, отличился...! Ещё одно приобретение без права выкупа -из. Вошла во вкус команда, продолжает подписывать игрока за игроком, сколько ещё новичков успеет дозаявить? Будем следить.