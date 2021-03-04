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Волос
1:0
Конец матча
АЕК
0'
35' Желтая карточка
Цидотас Панайотис
1:0
36' Пенальти
Дувикас Анастасиос
51' Желтая карточка
Сварнас Эфстратиос
55' Желтая карточка
Переа Хуан
63' Желтая карточка
Неделчару Ионуц
66' Желтая карточка
Бартоло Хулиан
76' Желтая карточка
Нинис Сотирис
89' Желтая карточка
Грильо Фаусто
90' Желтая карточка
Хнид Нассим
90' Вторая желтая карточка
Хнид Нассим
90'+5
Волос
АЕК

Бомбардиры внутри турнира

Волос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дувикас Анастасиос 3 (1) 0.75
2. Митоглу Герасимос 2 0.5
3. Мартинес Николас II 1 0.25
4. Бартоло Хулиан 0 0
АЕК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Танкович Муамер 2 0.5
2. Оливейра Нелсон 2 (1) 0.5
3. Манталос Петрос 1 0.25
4. Шимански Дамиан 1 0.25
5. Гарсия Леви 1 0.25

Карточки

Волос
# Игрок      
1. Нинис Сотирис 1 0
2. Баррьентос Жан 1 0
3. Dardo Federico Miloc 1 0
4. Ренату Сантуш 1 0
5. Грильо Фаусто 1 0
6. Текио Серхио 1 0
7. Бартоло Хулиан 1 0
8. Переа Хуан 1 0
АЕК
# Игрок      
1. Хнид Нассим 1 1
2. Крстичич Ненад 1 0
3. Симоэш Андре 1 0
4. Цидотас Панайотис 1 0
5. Данченко Олег 1 0
6. Неделчару Ионуц 1 0
7. Сварнас Эфстратиос 1 0
8. Гарсия Леви 1 0
9. Лаци Жига 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Волос 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 0 16.67% (1)
 АЕК 14.29% (1) 42.86% (3) 28.57% (2) 0 0 14.29% (1)

Предыдущие игры

Волос Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Волос 1:2 Олимпиакос Волос 2:0 Аполлон Смирнис ОФИ 1:2 Волос АЕК 4:2 Волос
Волос 0:1 Астерас ОФИ 1:1 Волос Лариса 0:0 Волос Волос 0:2 Панатинаикос ПАС Янина 0:1 Волос Волос 2:0 ОФИ Волос 1:1 Ламия ПАОК 3:1 Волос Арис Салоники 2:0 Волос Волос 1:0 Атромитос АЕК 2:2 Волос Волос 0:0 Панетоликос Астерас 1:1 Волос Олимпиакос 4:1 Волос Аполлон Смирнис 3:3 Волос Волос 1:4 ОФИ
АЕК Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Панатинаикос 1:1 АЕК АЕК 2:2 Астерас Лариса 2:4 АЕК АЕК 4:2 Волос
АЕК 0:2 Арис Салоники Аполлон Смирнис 2:1 АЕК ОФИ 0:2 АЕК АЕК 0:2 ПАС Янина ПАОК 2:2 АЕК АЕК 2:0 Аполлон Смирнис АЕК 2:1 Атромитос Арис Салоники 0:1 АЕК Ламия 0:1 АЕК АЕК 1:0 Панетоликос Олимпиакос 3:0 АЕК АЕК 2:2 Волос АЕК 1:1 Олимпиакос Аполлон Смирнис 3:4 АЕК Лестер 2:0 АЕК АЕК 1:2 Панатинаикос

Последние игры между собой

Волос: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
АЕК: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
АЕК 4:2 Волос Кубок АЕК 2:2 Волос Суперлига Волос 1:3 АЕК Суперлига АЕК 3:2 Волос Суперлига
Волос 1:3 АЕК Кубок
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Дувикас Анастасиос из команды Волос забивает с точки!
  • Желтая карточка
    35'
    Цидотас Панайотис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  4.54 3.92 1.72
Бонус: 5 000 ₽ 4.60 3.94 1.73
Бонус: 5 000 ₽ 1.22 4.60 23.00

Самый высокий коэффициент на матч «Волос» – «АЕК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Волос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «АЕК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Волос» – «АЕК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
13.50 1.02 5.40 1.15 3.46 1.30 2.36 1.59 1.86 2.05 1.48 2.65 1.29 3.58 1.15 5.40
10.50 1.01 9.50 1.03 3.78 1.25 3.04 1.38 2.07 1.84 1.59 2.36 1.38 2.94 1.16 4.65 1.11 5.25 1.02 9.30
8.00 1.05 5.80 1.11 1.58 2.30 1.11 5.80 2.12 1.72 1.07 7.50 1.78 2.04 1.07 7.50 1.05 8.50 1.02 11.00 1.02 11.00 1.03 9.80 1.01 10.50 0.00 15.50
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.65 1.48 1.69 2.17 1.33 3.32
3.20 1.35 2.11 1.73 1.49 2.62
2.08 1.70 1.35 3.05 1.18 4.50 1.02 11.00 1.02 11.00
Букмекер 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
3.60 1.29 2.09 1.74 1.55 2.45
2.91 1.41 1.77 2.05 1.33 3.32
2.85 1.39 1.74 2.02 1.32 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.85 1.91
3.45 1.28
Букмекер Да Нет
4.30 1.22
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.32 1.33
3.20 1.32
Где смотреть матч Волос 1:0 АЕК онлайн

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