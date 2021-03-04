35' Желтая карточкаЦидотас Панайотис
1:0
36' ПенальтиДувикас Анастасиос
51' Желтая карточкаСварнас Эфстратиос
55' Желтая карточкаПереа Хуан
63' Желтая карточкаНеделчару Ионуц
66' Желтая карточкаБартоло Хулиан
76' Желтая карточкаНинис Сотирис
89' Желтая карточкаГрильо Фаусто
90' Желтая карточкаХнид Нассим
90' Вторая желтая карточкаХнид Нассим
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Текио СерхиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Переа ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Angel Lopez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Лаци ЖигаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Хнид НассимЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хименес Маноло
Ход матча
36'
55'
63'
66'
76'
89'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дувикас Анастасиос
|3 (1)
|0.75
|2.
|Митоглу Герасимос
|2
|0.5
|3.
|Мартинес Николас II
|1
|0.25
|4.
|Бартоло Хулиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Танкович Муамер
|2
|0.5
|2.
|Оливейра Нелсон
|2 (1)
|0.5
|3.
|Манталос Петрос
|1
|0.25
|4.
|Шимански Дамиан
|1
|0.25
|5.
|Гарсия Леви
|1
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Нинис Сотирис
|1
|0
|2.
|Баррьентос Жан
|1
|0
|3.
|Dardo Federico Miloc
|1
|0
|4.
|Ренату Сантуш
|1
|0
|5.
|Грильо Фаусто
|1
|0
|6.
|Текио Серхио
|1
|0
|7.
|Бартоло Хулиан
|1
|0
|8.
|Переа Хуан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хнид Нассим
|1
|1
|2.
|Крстичич Ненад
|1
|0
|3.
|Симоэш Андре
|1
|0
|4.
|Цидотас Панайотис
|1
|0
|5.
|Данченко Олег
|1
|0
|6.
|Неделчару Ионуц
|1
|0
|7.
|Сварнас Эфстратиос
|1
|0
|8.
|Гарсия Леви
|1
|0
|9.
|Лаци Жига
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Волос
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|АЕК
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|28.57% (2)
|0
|0
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Волос Последние 20 матчей: +5 =7 -8Волос 1:2 Олимпиакос Волос 2:0 Аполлон Смирнис ОФИ 1:2 Волос АЕК 4:2 Волос
АЕК Последние 20 матчей: +9 =5 -6Панатинаикос 1:1 АЕК АЕК 2:2 Астерас Лариса 2:4 АЕК АЕК 4:2 Волос
Последние игры между собой
Волос: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
АЕК: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
1/8 финала
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1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Победитель
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