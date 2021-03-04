  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
Арис Салоники
0:0
Перерыв
Олимпиакос
0'
Арис Салоники
Олимпиакос

Бомбардиры внутри турнира

Арис Салоники
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манос Димитриос 1 0.25
2. Мансини Даниэль 1 0.25
3. Бертолио Факундо 1 0.25
4. Матео Гарсия 1 0.25
5. Сундгрен Даниэль 0 0
6. Сакик Эмануэль 0 0
Олимпиакос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хассан Ахмед 2 0.5
2. Врусаи Мариус 1 0.25
3. Кейперс Уго 1 0.25
4. Брума Арминду 1 0.25
5. Масурас Гиоргос 1 0.25
6. Сиссе Папе Абу 1 0.25
7. Андруцос Танасис 1 0.25
8. Холебас Хосе 0 0

Карточки

Арис Салоники
# Игрок      
1. Беналуань Йоан 1 0
2. Джегго Джеймс 1 0
3. Сакик Эмануэль 1 0
4. Матео Гарсия 1 0
Олимпиакос
# Игрок      
1. Холебас Хосе 1 0
2. Пападопулос Авраам 1 0
3. Силва Тьягу 1 0
4. Кейперс Уго 1 0
5. Ба Уссейну 1 0
6. Ранджелович Лазар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арис Салоники 0 0 25% (1) 0 50% (2) 25% (1)
 Олимпиакос 37.5% (3) 25% (2) 0 0 12.5% (1) 25% (2)

Предыдущие игры

Арис Салоники Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Арис Салоники 3:0 Атромитос Олимпиакос 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:0 Панетоликос Олимпиакос 2:1 Арис Салоники
АЕК 0:2 Арис Салоники Астерас 0:2 Арис Салоники Астерас 2:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 Лариса Аполлон Смирнис 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:0 Астерас Арис Салоники 0:1 Панатинаикос Арис Салоники 0:1 АЕК ПАС Янина 0:0 Арис Салоники Арис Салоники 2:0 Волос Ламия 2:0 Арис Салоники ОФИ 0:3 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 ПАОК Атромитос 2:2 Арис Салоники Лариса 0:3 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Олимпиакос
Олимпиакос Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Волос 1:2 Олимпиакос ПСВ 2:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:1 Арис Салоники Олимпиакос 4:2 ПСВ
Панатинаикос 2:1 Олимпиакос Олимпиакос 2:1 Арис Салоники Олимпиакос 3:0 ОФИ Олимпиакос 3:0 Панетоликос Аполлон Смирнис 1:3 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 ПАОК Атромитос 0:1 Олимпиакос Панетоликос 0:3 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 ПАС Янина ПАОК 1:1 Олимпиакос Панетоликос 1:2 Олимпиакос Астерас 0:4 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 АЕК Олимпиакос 5:1 Лариса АЕК 1:1 Олимпиакос Ламия 0:6 Олимпиакос

Последние игры между собой

Арис Салоники: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Олимпиакос: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Олимпиакос 1:1 Арис Салоники Суперлига Олимпиакос 2:1 Арис Салоники Кубок Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Суперлига Арис Салоники 2:4 Олимпиакос Суперлига
Олимпиакос 3:1 Арис Салоники Суперлига Олимпиакос 4:2 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 4:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:0 Арис Салоники Кубок Арис Салоники 1:1 Олимпиакос Кубок Олимпиакос 1:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:2 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:1 Арис Салоники Суперлига Олимпиакос 3:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:3 Олимпиакос Суперлига Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 1:0 Арис Салоники Суперлига Олимпиакос 0:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:0 Олимпиакос Суперлига
1/8 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Арис Салоники
Ничья
Олимпиакос
3.40
3.16
2.85
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  3.38 3.15 2.24
Бонус: 5 000 ₽ 3.40 3.16 2.28
Бонус: 5 000 ₽ 2.95 2.55 2.85
  3.26 2.66 2.62

Самый высокий коэффициент на матч «Арис Салоники» – «Олимпиакос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арис Салоники» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Олимпиакос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арис Салоники» – «Олимпиакос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.00 1.07 3.50 1.27 2.36 1.55 1.80 2.12 1.43 2.71 1.22 4.00 1.12 5.45 1.06 9.10
7.30 1.05 5.70 1.11 2.69 1.44 2.04 1.78 1.61 2.45 1.28 3.68 1.19 4.45 1.05 8.10 1.03 8.70
4.20 1.20 3.05 1.35 1.80 1.95 1.35 3.05 1.73 2.11 1.22 4.00 1.05 8.50 1.04 9.00 1.01 12.60 1.04 9.00 1.01 14.50 0.00 15.00 0.00 19.50
3.47 1.30 2.76 1.44 1.98 1.85 1.66 2.22 1.45 2.72 1.54 2.47 1.40 2.92 1.55 2.48 1.44 2.83 1.41 2.96 1.20 4.68
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
2.12 1.68 1.42 2.66 1.22 4.30
2.50 1.53 1.65 2.24 1.32 3.38
1.42 2.75 1.05 8.50 1.03 10.00 1.01 12.60
1.20 4.29 1.43 2.76 1.15 5.09 1.42 2.93 1.34 3.34
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
2.79 1.44 1.77 2.05 1.36 3.13
3.20 1.35 2.14 1.71 1.50 2.59 1.22 4.25
2.15 1.66 1.50 2.50 1.17 4.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.04 1.74
2.90 1.38
Букмекер Да Нет
5.30 1.13
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.84 1.26
3.90 1.23
Где смотреть матч Арис Салоники 0:0 Олимпиакос онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 