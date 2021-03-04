Арис Салоники
0:0
Перерыв
Олимпиакос
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
92 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Саша ЛукасПолузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Буше ЗакариВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Бруно VПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Каче ЭргюсПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Холебас ХосеЗащитник
- Защитник
-
24 Ба УссейнуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Кейперс УгоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манос Димитриос
|1
|0.25
|2.
|Мансини Даниэль
|1
|0.25
|3.
|Бертолио Факундо
|1
|0.25
|4.
|Матео Гарсия
|1
|0.25
|5.
|Сундгрен Даниэль
|0
|0
|6.
|Сакик Эмануэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хассан Ахмед
|2
|0.5
|2.
|Врусаи Мариус
|1
|0.25
|3.
|Кейперс Уго
|1
|0.25
|4.
|Брума Арминду
|1
|0.25
|5.
|Масурас Гиоргос
|1
|0.25
|6.
|Сиссе Папе Абу
|1
|0.25
|7.
|Андруцос Танасис
|1
|0.25
|8.
|Холебас Хосе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Беналуань Йоан
|1
|0
|2.
|Джегго Джеймс
|1
|0
|3.
|Сакик Эмануэль
|1
|0
|4.
|Матео Гарсия
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Холебас Хосе
|1
|0
|2.
|Пападопулос Авраам
|1
|0
|3.
|Силва Тьягу
|1
|0
|4.
|Кейперс Уго
|1
|0
|5.
|Ба Уссейну
|1
|0
|6.
|Ранджелович Лазар
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арис Салоники
|0
|0
|25% (1)
|0
|50% (2)
|25% (1)
|Олимпиакос
|37.5% (3)
|25% (2)
|0
|0
|12.5% (1)
|25% (2)
Предыдущие игры
Арис Салоники Последние 20 матчей: +10 =4 -6Арис Салоники 3:0 Атромитос Олимпиакос 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:0 Панетоликос Олимпиакос 2:1 Арис Салоники
АЕК 0:2 Арис Салоники Астерас 0:2 Арис Салоники Астерас 2:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 Лариса Аполлон Смирнис 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:0 Астерас Арис Салоники 0:1 Панатинаикос Арис Салоники 0:1 АЕК ПАС Янина 0:0 Арис Салоники Арис Салоники 2:0 Волос Ламия 2:0 Арис Салоники ОФИ 0:3 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 ПАОК Атромитос 2:2 Арис Салоники Лариса 0:3 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Олимпиакос
Олимпиакос Последние 20 матчей: +15 =3 -2Волос 1:2 Олимпиакос ПСВ 2:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:1 Арис Салоники Олимпиакос 4:2 ПСВ
Панатинаикос 2:1 Олимпиакос Олимпиакос 2:1 Арис Салоники Олимпиакос 3:0 ОФИ Олимпиакос 3:0 Панетоликос Аполлон Смирнис 1:3 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 ПАОК Атромитос 0:1 Олимпиакос Панетоликос 0:3 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 ПАС Янина ПАОК 1:1 Олимпиакос Панетоликос 1:2 Олимпиакос Астерас 0:4 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 АЕК Олимпиакос 5:1 Лариса АЕК 1:1 Олимпиакос Ламия 0:6 Олимпиакос
Последние игры между собой
Арис Салоники: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Олимпиакос: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Олимпиакос 3:1 Арис Салоники Суперлига Олимпиакос 4:2 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 4:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:0 Арис Салоники Кубок Арис Салоники 1:1 Олимпиакос Кубок Олимпиакос 1:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:2 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:1 Арис Салоники Суперлига Олимпиакос 3:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:3 Олимпиакос Суперлига Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 1:0 Арис Салоники Суперлига Олимпиакос 0:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:0 Олимпиакос Суперлига
1/8 финала
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1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Победитель
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