АЕЛ Лимаcсол
3:0
Конец матча
АЕК Ларнака
19' Красная карточкаТруйольс Хоан
24' Желтая карточкаМедоевич Слободан
1:0
29' ГолБруно Араужо
44' Желтая карточкаМикель Гонсалес
2:0
45' ПенальтиRyan Mmaee
2:0
50' Не забитый пенальтиRyan Mmaee
3:0
50' ГолRyan Mmaee
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Бруно АраужоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Ryan MmaeeНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
29 Афдияй ДонисПолузащитник
- Нападающий
-
77 Бабич Матко
-
-
-
-
-
Главный тренер: Dusan Kerkez
- Основной состав
-
77 Малл ДжоэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Янну ТомасЗащитник
- Защитник
-
12 Хэйтли ТомПолузащитник
-
11 Гарсия НандоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
-
13 Тенкен ЙенсВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Наранхо ХосеНападающий
-
-
Главный тренер: Августи Софронис
Ход матча
19'
29'
1:0
44'
45'
2:0
50'
2:0
50'
3:0
Предыдущие игры
АЕЛ Лимаcсол Последние 20 матчей: +14 =4 -2Этникос Ахна 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 2:1 Аполлон Анортосис 0:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 1:0 Пафос
АЕЛ Лимаcсол 2:0 АПОЭЛ Эрмис Арадиппу 2:2 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 3:1 Докса Катокопия Эносис 1:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 1:1 Омония АЕЛ Лимаcсол 3:1 АЕК Ларнака Кармиотисса 0:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 3:0 Олимпиакос Никосия Неа Саламина 1:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 5:0 Этникос Ахна Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 0:2 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 1:0 Анортосис Пафос 1:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 2:1 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимаcсол
АЕК Ларнака Последние 20 матчей: +8 =4 -8Олимпиакос Никосия 1:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:1 Этникос Ахна Аполлон 3:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 0:0 Анортосис
Пафос 1:4 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:1 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 0:0 АЕК Ларнака АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 1:2 Эносис АЕЛ Лимаcсол 3:1 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 0:3 Омония АЕК Ларнака 1:0 Кармиотисса АЕК Ларнака 1:0 Неа Саламина АЕК Ларнака 0:0 Пафос АЕК Ларнака 4:0 Олимпиакос Никосия Этникос Ахна 0:3 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 0:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 1:2 Аполлон Анортосис 1:0 АЕК Ларнака Эрмис Арадиппу 0:2 АЕК Ларнака
Последние игры между собой
АЕЛ Лимаcсол: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
АЕК Ларнака: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
АЕК Ларнака 1:1 АЕЛ Лимаcсол Кубок АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕК Ларнака Кубок АЕК Ларнака 3:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 2:3 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 0:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕК Ларнака 3:2 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 3:2 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕК Ларнака 1:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 2:1 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 2:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
Победитель
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