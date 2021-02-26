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  3. Кипр: Первый дивизион: .Чемпионшип: Плей-офф
АЕЛ Лимаcсол
3:0
Конец матча
АЕК Ларнака
0'
19' Красная карточка
Труйольс Хоан
24' Желтая карточка
Медоевич Слободан
1:0
29' Гол
Бруно Араужо
44' Желтая карточка
Микель Гонсалес
2:0
45' Пенальти
Ryan Mmaee
2:0
50' Не забитый пенальти
Ryan Mmaee
3:0
50' Гол
Ryan Mmaee
90'+3
АЕЛ Лимаcсол
АЕК Ларнака

Предыдущие игры

АЕЛ Лимаcсол Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Этникос Ахна 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 2:1 Аполлон Анортосис 0:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 1:0 Пафос
АЕЛ Лимаcсол 2:0 АПОЭЛ Эрмис Арадиппу 2:2 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 3:1 Докса Катокопия Эносис 1:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 1:1 Омония АЕЛ Лимаcсол 3:1 АЕК Ларнака Кармиотисса 0:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 3:0 Олимпиакос Никосия Неа Саламина 1:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 5:0 Этникос Ахна Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 0:2 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 1:0 Анортосис Пафос 1:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 2:1 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимаcсол
АЕК Ларнака Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Олимпиакос Никосия 1:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:1 Этникос Ахна Аполлон 3:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 0:0 Анортосис
Пафос 1:4 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:1 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 0:0 АЕК Ларнака АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 1:2 Эносис АЕЛ Лимаcсол 3:1 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 0:3 Омония АЕК Ларнака 1:0 Кармиотисса АЕК Ларнака 1:0 Неа Саламина АЕК Ларнака 0:0 Пафос АЕК Ларнака 4:0 Олимпиакос Никосия Этникос Ахна 0:3 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 0:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 1:2 Аполлон Анортосис 1:0 АЕК Ларнака Эрмис Арадиппу 0:2 АЕК Ларнака

Последние игры между собой

АЕЛ Лимаcсол: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
АЕК Ларнака: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
АЕЛ Лимаcсол 3:1 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 0:2 АЕЛ Лимаcсол Кубок АЕК Ларнака 2:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕК Ларнака 1:2 АЕЛ Лимаcсол Товарищеские матчи
АЕК Ларнака 1:1 АЕЛ Лимаcсол Кубок АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕК Ларнака Кубок АЕК Ларнака 3:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 2:3 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 0:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕК Ларнака 3:2 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 3:2 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕК Ларнака 1:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 2:1 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 2:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.73 3.70 4.65
Бонус: 5 000 ₽ 1.52 3.15 7.20
  1.10 8.77 32.20

Самый высокий коэффициент на матч «АЕЛ Лимаcсол» – «АЕК Ларнака» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «АЕЛ Лимаcсол» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «АЕК Ларнака» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «АЕЛ Лимаcсол» – «АЕК Ларнака», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.90 1.02 7.80 1.04 3.20 1.30 2.48 1.50 1.83 2.01 1.41 2.77 1.27 3.40 1.09 5.75 1.07 6.40 1.01 10.25
5.55 1.12 4.20 1.20 2.13 1.66 1.60 2.25 2.04 1.78 3.20 1.32 1.70 2.15 2.13 1.66 1.20 4.20 1.33 3.15 1.17 4.70 1.02 11.50 1.01 10.50 0.00 18.00
3.49 1.31 3.02 1.40 3.11 1.35 2.22 1.65 1.86 1.95 1.64 2.25 1.41 2.82 1.83 1.97 1.52 2.50 1.21 4.16 1.10 7.14
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.81 1.40 1.87 1.87 1.39 2.85
1.62 2.20 1.12 5.55 1.07 7.50 1.08 7.00 1.05 8.50
2.98 1.40 2.44 1.56 1.91 1.93 1.55 2.47 1.35 3.04 1.18 4.40
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.48 1.50 1.61 2.22 1.24 3.80
2.50 1.47 1.62 2.20 1.25 3.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
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