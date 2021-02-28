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  3. Кипр: Первый дивизион: .Чемпионшип: Плей-офф
Олимпиакос Никосия
0:1
Конец матча
Омония
0'
34' Желтая карточка
Konstaninos Sotiriou
41' Желтая карточка
Асанте Эрнест
0:1
52' Гол
Кусулос Янис
82' Желтая карточка
Omar Cabrera Santana
90'+5
Олимпиакос Никосия
Омония

Предыдущие игры

Олимпиакос Никосия Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Олимпиакос Никосия 1:0 АЕК Ларнака Кармиотисса 0:3 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 2:3 АПОЭЛ Неа Саламина 1:2 Олимпиакос Никосия
Омония 1:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 1:2 Этникос Ахна Олимпиакос Никосия 0:1 Эносис Аполлон 2:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 0:3 Анортосис Пафос 5:0 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 0:0 Эрмис Арадиппу АЕЛ Лимаcсол 3:0 Олимпиакос Никосия Докса Катокопия 1:1 Олимпиакос Никосия АЕК Ларнака 4:0 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 3:2 Кармиотисса АПОЭЛ 0:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 0:0 Неа Саламина Эносис 0:2 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 1:0 Омония Этникос Ахна 1:3 Олимпиакос Никосия
Омония Последние 20 матчей: +13 =5 -2
АПОЭЛ 1:1 Омония Омония 1:0 АПОЭЛ Эрмис Арадиппу 0:2 Омония Омония 2:0 Неа Саламина
Докса Катокопия 0:3 Омония Омония 1:1 Олимпиакос Никосия Эносис 0:1 Омония Омония 2:0 Этникос Ахна Аполлон 0:0 Омония АЕЛ Лимаcсол 1:1 Омония Омония 2:1 Аполлон АЕК Ларнака 0:3 Омония Омония 3:0 Анортосис Кармиотисса 1:5 Омония Омония 2:1 Пафос ПСВ 4:0 Омония АПОЭЛ 0:3 Омония Омония 2:1 ПАОК Омония 0:0 Эрмис Арадиппу Гранада 2:1 Омония

Последние игры между собой

Олимпиакос Никосия: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 11
Омония: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 1
Омония 1:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 1:0 Омония Первый дивизион Олимпиакос Никосия 0:2 Омония Первый дивизион Омония 1:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион
Олимпиакос Никосия 2:3 Омония Первый дивизион Омония 1:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 1:4 Омония Первый дивизион Омония 2:0 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Омония 1:0 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 0:2 Омония Первый дивизион Олимпиакос Никосия 0:2 Омония Первый дивизион Омония 2:2 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Омония 5:1 Олимпиакос Никосия Кубок Олимпиакос Никосия 1:3 Омония Кубок Омония 2:0 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Омония 1:0 Олимпиакос Никосия Кубок
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Асанте Эрнест получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Konstaninos Sotiriou получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 5.95 3.92 1.52
Бонус: 5 000 ₽ 32.00 6.25 1.10
  5.64 4.61 1.52

Самый высокий коэффициент на матч «Олимпиакос Никосия» – «Омония» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Олимпиакос Никосия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Омония» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Олимпиакос Никосия» – «Омония», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.60 1.02 8.10 1.03 3.34 1.28 2.70 1.43 1.93 1.91 1.49 2.51 1.30 3.20 1.12 5.10 1.09 5.80 1.01 9.70
3.75 1.25 2.62 1.45 1.68 2.11 1.15 5.00 2.15 1.70 1.09 6.50 1.71 2.12 1.11 5.80 1.08 7.00 1.07 7.50 1.05 8.50 1.03 10.50 1.01 11.00 0.00 17.00
3.60 1.29 2.76 1.46 2.18 1.69 1.89 1.94 1.68 2.21 1.47 2.72 1.31 3.43 1.11 6.97
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
2.90 1.38 1.94 1.81 1.46 2.60
1.37 2.95 1.03 10.00 1.18 4.50 1.13 5.80
3.00 1.40 2.47 1.55 1.93 1.91 1.56 2.44 1.40 2.97
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.66 1.44 1.68 2.11 1.26 3.62
2.65 1.42 1.67 2.07 1.27 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
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