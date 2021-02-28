Олимпиакос Никосия
0:1
Конец матча
Омония
34' Желтая карточкаKonstaninos Sotiriou
41' Желтая карточкаАсанте Эрнест
0:1
52' ГолКусулос Янис
82' Желтая карточкаOmar Cabrera Santana
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Защитник
-
31 Кусулос ЯнисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гомес ХордиПолузащитник
-
75 Лойзу ЛойзосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Дюриш МихалНападающий
- Нападающий
-
11 Ботеак ЭрикНападающий
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
Ход матча
41'
52'
0:1
60'
Предыдущие игры
Олимпиакос Никосия Последние 20 матчей: +8 =4 -8Олимпиакос Никосия 1:0 АЕК Ларнака Кармиотисса 0:3 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 2:3 АПОЭЛ Неа Саламина 1:2 Олимпиакос Никосия
Омония 1:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 1:2 Этникос Ахна Олимпиакос Никосия 0:1 Эносис Аполлон 2:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 0:3 Анортосис Пафос 5:0 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 0:0 Эрмис Арадиппу АЕЛ Лимаcсол 3:0 Олимпиакос Никосия Докса Катокопия 1:1 Олимпиакос Никосия АЕК Ларнака 4:0 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 3:2 Кармиотисса АПОЭЛ 0:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 0:0 Неа Саламина Эносис 0:2 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 1:0 Омония Этникос Ахна 1:3 Олимпиакос Никосия
Омония Последние 20 матчей: +13 =5 -2АПОЭЛ 1:1 Омония Омония 1:0 АПОЭЛ Эрмис Арадиппу 0:2 Омония Омония 2:0 Неа Саламина
Докса Катокопия 0:3 Омония Омония 1:1 Олимпиакос Никосия Эносис 0:1 Омония Омония 2:0 Этникос Ахна Аполлон 0:0 Омония АЕЛ Лимаcсол 1:1 Омония Омония 2:1 Аполлон АЕК Ларнака 0:3 Омония Омония 3:0 Анортосис Кармиотисса 1:5 Омония Омония 2:1 Пафос ПСВ 4:0 Омония АПОЭЛ 0:3 Омония Омония 2:1 ПАОК Омония 0:0 Эрмис Арадиппу Гранада 2:1 Омония
Последние игры между собой
Олимпиакос Никосия: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 11
Омония: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 1
Олимпиакос Никосия 2:3 Омония Первый дивизион Омония 1:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 1:4 Омония Первый дивизион Омония 2:0 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Омония 1:0 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 0:2 Омония Первый дивизион Олимпиакос Никосия 0:2 Омония Первый дивизион Омония 2:2 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Омония 5:1 Олимпиакос Никосия Кубок Олимпиакос Никосия 1:3 Омония Кубок Омония 2:0 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Омония 1:0 Олимпиакос Никосия Кубок
Победитель
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