АПОЭЛ
1:0
Перерыв
Этникос Ахна
0:0
25' Не забитый пенальтиХудобяк Игорь Ярославович
1:0
41' ГолНсуэ Эмилио
Ход матча
25'
41'
1:0
Предыдущие игры
АПОЭЛ Последние 20 матчей: +7 =4 -9АПОЭЛ 1:1 Омония Омония 1:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 3:1 Неа Саламина Олимпиакос Никосия 2:3 АПОЭЛ
АПОЭЛ 2:3 Этникос Ахна АЕЛ Лимаcсол 2:0 АПОЭЛ Аполлон 1:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 Анортосис АПОЭЛ 2:1 Аполлон Пафос 2:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака АПОЭЛ 3:0 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 2:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:2 Эносис Кармиотисса 1:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:3 Омония Неа Саламина 0:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:0 Докса Катокопия АПОЭЛ 0:1 Олимпиакос Никосия Этникос Ахна 0:0 АПОЭЛ
Этникос Ахна Последние 20 матчей: +5 =6 -9Этникос Ахна 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 3:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:1 Кармиотисса АПОЭЛ 2:3 Этникос Ахна
Этникос Ахна 1:1 Неа Саламина Олимпиакос Никосия 1:2 Этникос Ахна Омония 2:0 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:4 Аполлон Анортосис 1:0 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:1 Пафос Эрмис Арадиппу 0:0 Этникос Ахна Этникос Ахна 0:1 Докса Катокопия Алки Ороклинис 1:2 Этникос Ахна Эносис 0:0 Этникос Ахна АЕЛ Лимаcсол 5:0 Этникос Ахна Этникос Ахна 0:3 АЕК Ларнака Кармиотисса 1:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 0:0 АПОЭЛ Неа Саламина 1:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 0:1 Анортосис
Последние игры между собой
АПОЭЛ: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Этникос Ахна: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
АПОЭЛ 7:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:1 АПОЭЛ Первый дивизион Этникос Ахна 2:3 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 2:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:3 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 3:0 Этникос Ахна Первый дивизион АПОЭЛ 4:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:4 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 2:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 1:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:1 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 2:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:3 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 0:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:1 АПОЭЛ Первый дивизион
Победитель
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