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  3. Кипр: Первый дивизион: Понижение: Плей-офф
АПОЭЛ
1:0
Перерыв
Этникос Ахна
0'
0:0
25' Не забитый пенальти
Худобяк Игорь Ярославович
1:0
41' Гол
Нсуэ Эмилио

Предыдущие игры

АПОЭЛ Последние 20 матчей: +7 =4 -9
АПОЭЛ 1:1 Омония Омония 1:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 3:1 Неа Саламина Олимпиакос Никосия 2:3 АПОЭЛ
АПОЭЛ 2:3 Этникос Ахна АЕЛ Лимаcсол 2:0 АПОЭЛ Аполлон 1:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 Анортосис АПОЭЛ 2:1 Аполлон Пафос 2:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака АПОЭЛ 3:0 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 2:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:2 Эносис Кармиотисса 1:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:3 Омония Неа Саламина 0:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:0 Докса Катокопия АПОЭЛ 0:1 Олимпиакос Никосия Этникос Ахна 0:0 АПОЭЛ
Этникос Ахна Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Этникос Ахна 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 3:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:1 Кармиотисса АПОЭЛ 2:3 Этникос Ахна
Этникос Ахна 1:1 Неа Саламина Олимпиакос Никосия 1:2 Этникос Ахна Омония 2:0 Этникос Ахна Этникос Ахна 1:4 Аполлон Анортосис 1:0 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:1 Пафос Эрмис Арадиппу 0:0 Этникос Ахна Этникос Ахна 0:1 Докса Катокопия Алки Ороклинис 1:2 Этникос Ахна Эносис 0:0 Этникос Ахна АЕЛ Лимаcсол 5:0 Этникос Ахна Этникос Ахна 0:3 АЕК Ларнака Кармиотисса 1:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 0:0 АПОЭЛ Неа Саламина 1:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 0:1 Анортосис

Последние игры между собой

АПОЭЛ: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Этникос Ахна: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
АПОЭЛ 2:3 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:0 АПОЭЛ Первый дивизион Этникос Ахна 0:0 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 2:0 Этникос Ахна Первый дивизион
АПОЭЛ 7:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:1 АПОЭЛ Первый дивизион Этникос Ахна 2:3 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 2:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:3 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 3:0 Этникос Ахна Первый дивизион АПОЭЛ 4:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:4 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 2:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 1:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:1 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 2:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:3 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 0:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:1 АПОЭЛ Первый дивизион
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Нсуэ Эмилио бьет в цель!
  • Описание гола
    25'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Худобяк Игорь Ярославович пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
АПОЭЛ
Ничья
Этникос Ахна
1.85
4.45
6.40
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.45 4.45 6.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.72 2.85 5.40
  1.85 3.06 5.32

Самый высокий коэффициент на матч «АПОЭЛ» – «Этникос Ахна» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «АПОЭЛ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Этникос Ахна» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «АПОЭЛ» – «Этникос Ахна», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.75 1.00 10.75 1.01 4.25 1.18 3.42 1.28 2.24 1.68 1.72 2.05 1.45 2.55 1.19 4.10 1.16 4.50 1.04 7.70 1.03 8.40
5.30 1.13 4.00 1.22 2.20 1.62 1.66 2.13 1.40 2.80 2.01 1.80 1.15 5.00 1.12 5.55 1.20 4.20 1.15 4.50 1.07 8.50 1.04 8.30 0.00 14.00
2.73 1.45 2.16 1.70 1.87 1.96 1.56 2.43 1.41 2.87 1.82 2.01 1.62 2.31 1.42 2.85 1.56 2.44 1.45 2.75 1.17 5.13
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.27 1.59 1.54 2.38
1.62 2.20 1.13 5.40 1.07 7.50 1.14 5.20 1.10 6.25
1.42 2.80 1.23 3.99 1.65 2.22 1.41 2.84 1.51 2.58 1.34 3.29
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.20 1.32 1.85 1.89 1.39 2.85
3.35 1.30 1.89 1.85 1.42 2.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.55 1.47
Букмекер Да Нет
4.30 1.17
Букмекер Да Нет
3.20 1.29
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