0:1
10' ГолДигин Николя
23' Красная карточкаГуррье Вильд-Дональд
0:2
60' ГолДигин Николя
1:2
65' ГолОкриашвили Торнике
Ход матча
10'
0:1
60'
0:2
65'
Предыдущие игры
Анортосис Последние 20 матчей: +11 =5 -4Кармиотисса 1:2 Анортосис Анортосис 1:0 Докса Катокопия Эносис 1:2 Анортосис Анортосис 0:0 АЕЛ Лимаcсол
АЕК Ларнака 0:0 Анортосис Анортосис 2:1 Кармиотисса АПОЭЛ 0:0 Анортосис Анортосис 2:0 Неа Саламина Олимпиакос Никосия 0:3 Анортосис Анортосис 1:0 Этникос Ахна Аполлон 3:2 Анортосис Омония 3:0 Анортосис Анортосис 1:0 Пафос Эрмис Арадиппу 1:1 Анортосис Докса Катокопия 2:1 Анортосис Анортосис 4:2 Эносис АЕЛ Лимаcсол 1:0 Анортосис Анортосис 1:0 АЕК Ларнака Анортосис 1:0 Пафос Кармиотисса 1:1 Анортосис
Аполлон Последние 20 матчей: +10 =5 -5Аполлон 2:1 Эносис АЕЛ Лимаcсол 2:1 Аполлон Аполлон 3:0 АЕК Ларнака Кармиотисса 1:1 Аполлон
Аполлон 1:0 АПОЭЛ Неа Саламина 1:1 Аполлон АПОЭЛ 2:1 Аполлон Аполлон 2:1 Олимпиакос Никосия Аполлон 0:0 Омония Этникос Ахна 1:4 Аполлон Омония 2:1 Аполлон Аполлон 3:2 Анортосис Пафос 1:1 Аполлон Аполлон 4:0 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 0:1 Аполлон Эносис 1:5 Аполлон Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 1:2 Аполлон Аполлон 1:2 Кармиотисса АПОЭЛ 1:1 Аполлон
Последние игры между собой
Анортосис: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Аполлон: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Анортосис 3:1 Аполлон Первый дивизион Анортосис 0:3 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:2 Анортосис Первый дивизион Аполлон 3:1 Анортосис Первый дивизион Аполлон 2:1 Анортосис Кубок Анортосис 1:1 Аполлон Кубок Анортосис 1:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:0 Аполлон Кубок Аполлон 6:0 Анортосис Кубок Анортосис 3:1 Аполлон Первый дивизион Анортосис 0:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:1 Аполлон Первый дивизион
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Анортосис» – «Аполлон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Анортосис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аполлон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Анортосис» – «Аполлон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров