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  3. Кипр: Первый дивизион: .Чемпионшип: Плей-офф
Анортосис
1:2
Второй тайм: 66'
Аполлон
0'
0:1
10' Гол
Дигин Николя
23' Красная карточка
Гуррье Вильд-Дональд
0:2
60' Гол
Дигин Николя
1:2
65' Гол
Окриашвили Торнике
66'

Предыдущие игры

Анортосис Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Кармиотисса 1:2 Анортосис Анортосис 1:0 Докса Катокопия Эносис 1:2 Анортосис Анортосис 0:0 АЕЛ Лимаcсол
АЕК Ларнака 0:0 Анортосис Анортосис 2:1 Кармиотисса АПОЭЛ 0:0 Анортосис Анортосис 2:0 Неа Саламина Олимпиакос Никосия 0:3 Анортосис Анортосис 1:0 Этникос Ахна Аполлон 3:2 Анортосис Омония 3:0 Анортосис Анортосис 1:0 Пафос Эрмис Арадиппу 1:1 Анортосис Докса Катокопия 2:1 Анортосис Анортосис 4:2 Эносис АЕЛ Лимаcсол 1:0 Анортосис Анортосис 1:0 АЕК Ларнака Анортосис 1:0 Пафос Кармиотисса 1:1 Анортосис
Аполлон Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Аполлон 2:1 Эносис АЕЛ Лимаcсол 2:1 Аполлон Аполлон 3:0 АЕК Ларнака Кармиотисса 1:1 Аполлон
Аполлон 1:0 АПОЭЛ Неа Саламина 1:1 Аполлон АПОЭЛ 2:1 Аполлон Аполлон 2:1 Олимпиакос Никосия Аполлон 0:0 Омония Этникос Ахна 1:4 Аполлон Омония 2:1 Аполлон Аполлон 3:2 Анортосис Пафос 1:1 Аполлон Аполлон 4:0 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 0:1 Аполлон Эносис 1:5 Аполлон Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 1:2 Аполлон Аполлон 1:2 Кармиотисса АПОЭЛ 1:1 Аполлон

Последние игры между собой

Анортосис: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Аполлон: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Аполлон 3:2 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:3 Аполлон Первый дивизион Анортосис 1:0 Аполлон Товарищеские матчи Аполлон 2:0 Анортосис Первый дивизион
Анортосис 3:1 Аполлон Первый дивизион Анортосис 0:3 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:2 Анортосис Первый дивизион Аполлон 3:1 Анортосис Первый дивизион Аполлон 2:1 Анортосис Кубок Анортосис 1:1 Аполлон Кубок Анортосис 1:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:0 Аполлон Кубок Аполлон 6:0 Анортосис Кубок Анортосис 3:1 Аполлон Первый дивизион Анортосис 0:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:1 Аполлон Первый дивизион
  • Второй тайм
  • Описание гола
    65'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    60'
    Г О О О О Л - Дигин Николя бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 23'
    УДАЛЕНИЕ! - Гуррье Вильд-Дональд увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Дигин Николя бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Анортосис
Ничья
Аполлон
5.00
3.18
2.65
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.00 2.90 1.90
Бонус: 5 000 ₽ 2.71 3.18 2.58
Бонус: 5 000 ₽ 5.00 2.90 1.76
  2.87 3.14 2.65

Самый высокий коэффициент на матч «Анортосис» – «Аполлон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Анортосис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аполлон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Анортосис» – «Аполлон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.60 1.05 6.20 1.08 2.76 1.39 2.13 1.67 1.66 2.28 1.30 3.32 1.20 4.05 1.05 7.20 1.04 7.90 1.01 10.50
8.60 1.05 6.40 1.10 2.90 1.38 1.95 1.80 1.84 1.96 1.42 2.75 1.70 2.15 1.12 5.55 1.08 7.00 1.04 9.00 1.03 10.00 1.01 13.00 1.01 13.50 0.00 19.50
2.90 1.41 2.55 1.53 2.18 1.70 1.84 2.00 1.64 2.28 1.47 2.71 1.40 2.99 1.22 4.32 1.10 7.03
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.60 1.46 1.70 2.08 1.33 3.14
1.66 2.21 1.85 1.90 1.05 8.50 1.14 5.20
2.64 1.50 2.17 1.71 1.68 2.22 1.43 2.85 1.33 3.36
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.26 1.31 2.19 1.63 1.51 2.45 1.21 4.10
2.30 1.58 1.55 2.35 1.20 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.62 2.20
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
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