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  3. Аргентина: Copa de la Liga Profesional
Альдосиви
1:0
Второй тайм: 53'
Арсенал Саранди
0'
33' Желтая карточка
Ромеро Гастон
1:0
47' Гол
Emanuel Iniguez
53'
1
Поцрнич
Лучано
36
Joaquin
Indacoechea
6
Jonathan
Schunke
26
Инсуа
Эмилиано
14
Federico
Milo
33
Leandro
Maciel
5
Ромеро
Гастон
10
Francisco
Grahl
23
Brian
Guzman
7
Андрада
Федерико
20
Malcom
Braida
1
Nicolas
Navarro
II
29
Gaston
Americo
Benavidez
14
Mateo
Carabajal
33
Боттинелли
Хонатан
26
Lucas
Suarez
II
8
Jesus
Soraire
21
Leonel
Picco
24
Alejo
Antilef
11
Nicolas
Castro1
9
Lucas
Albertengo
20
Jhonatan
Candia
Альдосиви
4-3-3
Арсенал Саранди
4-4-2

Предыдущие игры

Альдосиви Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Расинг Авельянеда 2:2 Альдосиви Альдосиви 1:2 Годой Крус Дефенса и Хустисия 4:4 Альдосиви Альдосиви 1:3 Унион Санта-Фе
Альдосиви 0:1 Росарио Сентраль Патронато де Парана 0:1 Альдосиви Альдосиви 1:2 Ланус Сан-Лоренсо 0:0 Альдосиви Альдосиви 1:4 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Альдосиви Альдосиви 1:4 Сан-Лоренсо Аргентинос Хуниорс 0:1 Альдосиви Альдосиви 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Альдосиви 3:4 Расинг Авельянеда Арсенал Саранди 4:0 Альдосиви Альдосиви 1:3 Сан-Лоренсо Альдосиви 1:3 Тальерес Ремедиос Банфилд 0:1 Альдосиви Уракан 0:2 Альдосиви Альдосиви 0:2 Сентраль Кордоба
Арсенал Саранди Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Арсенал Саранди 0:2 Банфилд Сан-Лоренсо 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:1 Уракан Лас-Эрас Арсенал Саранди 1:0 Уракан
Индепендьенте 3:4 Арсенал Саранди Ривер Плейт 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:1 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 1:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:0 Расинг Авельянеда Атлетико Тукуман 3:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:3 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 0:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:2 Атлетико Тукуман Унион Санта-Фе 0:0 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 1:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 4:0 Альдосиви Росарио Сентраль 3:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:4 Велес Сарсфилд Индепендьенте 1:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Тальерес Кордоба

Последние игры между собой

Альдосиви: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Арсенал Саранди: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Арсенал Саранди 4:0 Альдосиви Суперлига Альдосиви 2:1 Арсенал Саранди Примера Арсенал Саранди 0:3 Альдосиви Примера
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Ромеро Гастон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Альдосиви
Ничья
Арсенал Саранди
2.30
3.90
9.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.95 2.45 3.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.30 3.40 3.12
Бонус: 5 000 ₽ 3.05 2.35 2.75

Самый высокий коэффициент на матч «Альдосиви» – «Арсенал Саранди» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Альдосиви» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арсенал Саранди» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Альдосиви» – «Арсенал Саранди», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.60 1.03 7.60 1.06 3.20 1.33 2.48 1.54 1.83 2.08 1.41 2.91 1.28 3.54 1.10 6.10 1.07 6.65
3.45 1.28 2.30 1.58 1.55 2.35 1.20 4.20 2.02 1.80 1.14 5.20 1.02 11.00 1.02 11.00 1.02 11.00 1.02 11.00 1.01 11.00 0.00 12.50 0.00 17.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.88 1.42 1.87 1.93 1.40 2.95 1.12 6.35 1.08 7.70
1.05 8.50 1.18 4.50 1.09 6.50 1.10 7.50 1.05 8.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.68 1.28 2.50 1.53 1.63 2.28 1.24 4.05 1.16 5.20
2.55 1.47 1.64 2.17 1.25 3.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Букмекер Да Нет
4.70 1.16
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
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