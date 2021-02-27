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  3. Аргентина: Copa de la Liga Profesional
Аргентинос Хуниорс
0:0
Первый тайм: 27'
Велес Сарсфилд
0'
13' Желтая карточка
Pablo Galdames II
27'
12
Lucas
Abraham
Chavez
15
Jonathan
Sandoval
16
Carlos
Quintana
2
Miguel
Angel
Torren
24
Elias
Gomez
10
Cesar
Florentin
5
Вера
Фаусто
26
Matias
Romero1
7
Кабрера
Хавьер
9
Gabriel
Avalos
27
Ауче
Габриэль
12
Lucas
Hoyos
24
Tomas
Ezequiel
Guidara
2
Emiliano
Amor
29
Абрам
Луис
5
Ортега
Франсиско
27
Pablo
Galdames
II
30
Манкуэльо
Федерико
14
Luca
Orellano
10
Thiago
Almada
11
Дженсон
Лукас
19
Juan
Martin
Lucero
Аргентинос Хуниорс
4-4-2
Велес Сарсфилд
4-2-3-1

Ход матча

13'
 
Pablo Galdames II

Предыдущие игры

Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Аргентинос Хуниорс 0:1 Платенсе Росарио Сентраль 2:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс Уракан 0:1 Аргентинос Хуниорс
Аргентинос Хуниорс 0:2 Индепендьенте Арсенал Саранди 0:1 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Альдосиви 1:4 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 2:0 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:1 Альдосиви Аргентинос Хуниорс 0:0 Сан-Лоренсо Ланус 0:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Кануелас Аргентинос Хуниорс 2:1 Росарио Сентраль Велес Сарсфилд 2:0 Аргентинос Хуниорс Спорт Уанкайо 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Патронато де Парана Атлетико Тукуман 0:2 Аргентинос Хуниорс
Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Сармиенто 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 3:1 Атлетико Камионерос Велес Сарсфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Велес Сарсфилд 3:1 Росарио Сентраль
Ланус 3:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 3:2 Годой Крус Велес Сарсфилд 0:1 Ланус Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:3 Эстудиантес Ла-Плата Сентраль Кордоба 0:2 Велес Сарсфилд Универсидад Католика Чили 1:3 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:1 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 1:2 Универсидад Католика Чили Патронато де Парана 0:0 Велес Сарсфилд Депортиво Кали 1:5 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:1 Химнасия Ла-Плата Велес Сарсфилд 2:0 Депортиво Кали Уракан 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Патронато де Парана Химнасия Ла-Плата 2:2 Велес Сарсфилд

Последние игры между собой

Аргентинос Хуниорс: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Велес Сарсфилд: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Велес Сарсфилд 2:0 Аргентинос Хуниорс Суперлига Аргентинос Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Суперлига Велес Сарсфилд 1:1 Аргентинос Хуниорс Суперлига Велес Сарсфилд 1:0 Аргентинос Хуниорс Примера
Аргентинос Хуниорс 0:3 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 0:1 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 2:1 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 2:0 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 0:1 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 3:0 Аргентинос Хуниорс Примера Велес Сарсфилд 0:2 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 3:1 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 4:0 Аргентинос Хуниорс Копа Судамерикана Аргентинос Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Копа Судамерикана Аргентинос Хуниорс 1:1 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 2:0 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 1:0 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 1:0 Аргентинос Хуниорс Примера А Велес Сарсфилд 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 4:1 Велес Сарсфилд Примера А
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    13'
    Pablo Galdames получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аргентинос Хуниорс
Ничья
Велес Сарсфилд
4.05
3.25
2.08
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.05 3.10 1.98
Бонус: 5 000 ₽ 3.82 3.25 2.07
Бонус: 5 000 ₽ 3.80 3.20 2.08

Самый высокий коэффициент на матч «Аргентинос Хуниорс» – «Велес Сарсфилд» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аргентинос Хуниорс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Велес Сарсфилд» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аргентинос Хуниорс» – «Велес Сарсфилд», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.80 1.06 5.60 1.11 2.60 1.47 1.97 1.84 1.58 2.53 1.25 3.95 1.18 4.75 1.04 8.60 1.03 9.20
6.80 1.08 5.20 1.14 2.48 1.50 1.85 1.90 1.71 2.14 1.48 2.55 1.22 4.00 1.15 5.00 1.04 9.00 1.03 10.00 1.01 15.00 0.00 15.50 0.00 21.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.53 1.62 2.30 1.30 3.52 1.07 8.40 1.05 9.80
2.35 1.55 1.52 2.42 1.25 3.75 1.05 8.50 1.03 10.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.12 1.36 2.05 1.77 1.47 2.68 1.15 5.35 1.11 6.60
2.01 1.74 1.45 2.65 1.14 5.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.15 1.65
Букмекер Да Нет
5.90 1.11
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
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