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  3. Аргентина: Copa de la Liga Profesional
Аргентинос Хуниорс
0:2
Конец матча
Велес Сарсфилд
0'
13' Желтая карточка
Pablo Galdames II
27' Желтая карточка
Juan Martin Lucero
29' Желтая карточка
Jonathan Sandoval
41' Желтая карточка
Вера Фаусто
45' Желтая карточка
Cesar Florentin
0:1
53' Гол
Дженсон Лукас
61' Желтая карточка
Абрам Луис
62' Вторая желтая карточка
Вера Фаусто
65' Вторая желтая карточка
Jonathan Sandoval
65' Желтая карточка
Кабрера Хавьер
0:2
84' Гол
Thiago Almada
90' Желтая карточка
Kevin Mac Allister
90'+7
12
Lucas
Abraham
Chavez
15
Jonathan
Sandoval
16
Carlos
Quintana
2
Miguel
Angel
Torren
24
Elias
Gomez
10
Cesar
Florentin
5
Вера
Фаусто
26
Matias
Romero1
7
Кабрера
Хавьер
9
Gabriel
Avalos
27
Ауче
Габриэль
12
Lucas
Hoyos
24
Tomas
Ezequiel
Guidara
2
Emiliano
Amor
29
Абрам
Луис
5
Ортега
Франсиско
27
Pablo
Galdames
II
30
Манкуэльо
Федерико
14
Luca
Orellano
10
Thiago
Almada
11
Дженсон
Лукас
19
Juan
Martin
Lucero
Аргентинос Хуниорс
4-4-2
Велес Сарсфилд
4-2-3-1

Предыдущие игры

Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Аргентинос Хуниорс 0:1 Платенсе Росарио Сентраль 2:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс Уракан 0:1 Аргентинос Хуниорс
Аргентинос Хуниорс 0:2 Индепендьенте Арсенал Саранди 0:1 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Альдосиви 1:4 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 2:0 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:1 Альдосиви Аргентинос Хуниорс 0:0 Сан-Лоренсо Ланус 0:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Кануелас Аргентинос Хуниорс 2:1 Росарио Сентраль Велес Сарсфилд 2:0 Аргентинос Хуниорс Спорт Уанкайо 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Патронато де Парана Атлетико Тукуман 0:2 Аргентинос Хуниорс
Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Сармиенто 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 3:1 Атлетико Камионерос Велес Сарсфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Велес Сарсфилд 3:1 Росарио Сентраль
Ланус 3:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 3:2 Годой Крус Велес Сарсфилд 0:1 Ланус Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:3 Эстудиантес Ла-Плата Сентраль Кордоба 0:2 Велес Сарсфилд Универсидад Католика Чили 1:3 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:1 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 1:2 Универсидад Католика Чили Патронато де Парана 0:0 Велес Сарсфилд Депортиво Кали 1:5 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:1 Химнасия Ла-Плата Велес Сарсфилд 2:0 Депортиво Кали Уракан 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Патронато де Парана Химнасия Ла-Плата 2:2 Велес Сарсфилд

Последние игры между собой

Аргентинос Хуниорс: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Велес Сарсфилд: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Велес Сарсфилд 2:0 Аргентинос Хуниорс Суперлига Аргентинос Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Суперлига Велес Сарсфилд 1:1 Аргентинос Хуниорс Суперлига Велес Сарсфилд 1:0 Аргентинос Хуниорс Примера
Аргентинос Хуниорс 0:3 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 0:1 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 2:1 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 2:0 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 0:1 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 3:0 Аргентинос Хуниорс Примера Велес Сарсфилд 0:2 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 3:1 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 4:0 Аргентинос Хуниорс Копа Судамерикана Аргентинос Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Копа Судамерикана Аргентинос Хуниорс 1:1 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 2:0 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 1:0 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 1:0 Аргентинос Хуниорс Примера А Велес Сарсфилд 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 4:1 Велес Сарсфилд Примера А
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Cesar Florentin получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Вера Фаусто получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Хонатан Сандовал получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Juan Martin Lucero получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    Pablo Galdames получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.82 3.25 2.07
Бонус: 5 000 ₽ 56.00 11.00 1.03

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.80 1.06 5.60 1.11 2.60 1.47 1.97 1.84 1.58 2.53 1.25 3.95 1.18 4.75 1.04 8.60 1.03 9.20
3.45 1.28 2.35 1.55 2.31 1.57 1.52 2.42 1.71 2.14 1.30 3.30 1.01 12.60 1.03 10.00 1.02 11.00 1.01 12.60 1.01 15.00 0.00 15.50 0.00 21.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.53 1.62 2.30 1.30 3.52 1.07 8.40 1.05 9.80
1.62 2.20 1.12 5.55 1.07 7.50 1.05 8.50 1.03 10.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.12 1.36 2.05 1.77 1.47 2.68 1.15 5.35 1.11 6.60
2.01 1.74 1.45 2.65 1.14 5.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
5.90 1.11
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
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