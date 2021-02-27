Аргентинос Хуниорс
0:2
Конец матча
Велес Сарсфилд
13' Желтая карточкаPablo Galdames II
27' Желтая карточкаJuan Martin Lucero
29' Желтая карточкаJonathan Sandoval
41' Желтая карточкаВера Фаусто
45' Желтая карточкаCesar Florentin
0:1
53' ГолДженсон Лукас
61' Желтая карточкаАбрам Луис
62' Вторая желтая карточкаВера Фаусто
65' Вторая желтая карточкаJonathan Sandoval
65' Желтая карточкаКабрера Хавьер
0:2
84' ГолThiago Almada
90' Желтая карточкаKevin Mac Allister
24
Elias
Gomez
12
Lucas
Hoyos
29
Абрам
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Elias GomezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
- Основной состав
-
12 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Абрам ЛуисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
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Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
Ход матча
41'
45'
53'
61'
62'
65'
84'
0:2
Предыдущие игры
Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +9 =5 -6Аргентинос Хуниорс 0:1 Платенсе Росарио Сентраль 2:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс Уракан 0:1 Аргентинос Хуниорс
Аргентинос Хуниорс 0:2 Индепендьенте Арсенал Саранди 0:1 Аргентинос Хуниорс Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Альдосиви 1:4 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 2:0 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:1 Альдосиви Аргентинос Хуниорс 0:0 Сан-Лоренсо Ланус 0:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Кануелас Аргентинос Хуниорс 2:1 Росарио Сентраль Велес Сарсфилд 2:0 Аргентинос Хуниорс Спорт Уанкайо 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Патронато де Парана Атлетико Тукуман 0:2 Аргентинос Хуниорс
Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +13 =2 -5Сармиенто 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 3:1 Атлетико Камионерос Велес Сарсфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Велес Сарсфилд 3:1 Росарио Сентраль
Ланус 3:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 3:2 Годой Крус Велес Сарсфилд 0:1 Ланус Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:3 Эстудиантес Ла-Плата Сентраль Кордоба 0:2 Велес Сарсфилд Универсидад Католика Чили 1:3 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:1 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 1:2 Универсидад Католика Чили Патронато де Парана 0:0 Велес Сарсфилд Депортиво Кали 1:5 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:1 Химнасия Ла-Плата Велес Сарсфилд 2:0 Депортиво Кали Уракан 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Патронато де Парана Химнасия Ла-Плата 2:2 Велес Сарсфилд
Последние игры между собой
Аргентинос Хуниорс: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Велес Сарсфилд: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Аргентинос Хуниорс 0:3 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 0:1 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 2:1 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 2:0 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 0:1 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 3:0 Аргентинос Хуниорс Примера Велес Сарсфилд 0:2 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 3:1 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 4:0 Аргентинос Хуниорс Копа Судамерикана Аргентинос Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Копа Судамерикана Аргентинос Хуниорс 1:1 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 2:0 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 1:0 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 1:0 Аргентинос Хуниорс Примера А Велес Сарсфилд 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 4:1 Велес Сарсфилд Примера А
Победитель
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