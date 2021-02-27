Тальерес Кордоба
1:0
Второй тайм: 51'
Ньюэллс Олд Бойз
25' Желтая карточкаAlexis Rodrigues
1:0
51' ГолMateo Retegui
22
Эррера
Гидо
2
Рафа
II
10
Joel
Sonora
77
Paraguaio
41
Manuel
Llano
13
Juan
Sforza
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Joel SonoraПолузащитник
-
77 ParaguaioПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Jose RomeroВратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Майкл СантосНападающий
-
-
11 Matias Sosa
-
-
-
-
-
36 Ignacio Lago
-
Главный тренер: Alexander Medina
- Основной состав
- Вратарь
-
41 Manuel LlanoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Juan SforzaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
38 Franco NegriПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
26 Ramiro Sordo
-
17 Justo Giani
-
-
Главный тренер: Frank Kudelka
Ход матча
25'
51'
1:0
Предыдущие игры
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +10 =6 -4Химнасия Ла-Плата 3:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:0 Патронато де Парана Колон 1:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:2 Банфилд
Химнасия Ла-Плата 2:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Атлетико Тукуман Сан-Лоренсо 0:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Тальерес Кордоба Бока Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Ланус Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Уракан 0:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Колон Патронато де Парана 3:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 4:2 Уракан Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо Арсенал Саранди 1:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:2 Бока Хуниорс
Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +8 =4 -8Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Расинг Авельянеда 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Велес Сарсфилд
Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Сентраль Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Спортиво Пеньяроль Годой Крус 0:3 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ланус Бока Хуниорс 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Тальерес Кордоба Ланус 2:4 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Бока Хуниорс Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Сентраль Кордоба 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Годой Крус Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 4:0 Колон Ланус 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Эстудиантес Ла-Плата
Последние игры между собой
Тальерес Кордоба: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Тальерес Кордоба Суперлига Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Тальерес Кордоба Товарищеские матчи Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Тальерес Кордоба Товарищеские матчи Тальерес Кордоба 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Тальерес Кордоба Кубок Аргентины Тальерес Кордоба 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Кубок Аргентины
Победитель
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