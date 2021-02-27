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  3. Аргентина: Copa de la Liga Profesional
Тальерес Кордоба
2:2
Конец матча
Ньюэллс Олд Бойз
0'
25' Желтая карточка
Alexis Rodrigues
1:0
50' Гол
Mateo Retegui
52' Желтая карточка
Paraguaio
1:1
57' Пенальти
Игнасио Скокко
1:2
65' Гол
Julian Fernandez II
68' Желтая карточка
Лема Кристиан
73' Желтая карточка
Рафа II
76' Красная карточка
Justo Giani
2:2
84' Гол
Diego Valoyes
90'+7
22
Эррера
Гидо
14
Nahuel
Tenaglia
2
Рафа
II
4
Piero
Hincapie
29
Augusto
Schott
8
Мендез
Начо
5
Federico
Navarro
28
Carlos
Auzqui
10
Joel
Sonora
77
Paraguaio
23
Mateo
Retegui
1
Alan
Aguerre
41
Manuel
Llano
22
Manuel
Capasso
2
Лема
Кристиан
33
Matias
Orihuela
20
Julian
Fernandez
II
13
Juan
Sforza
39
Julian
Marcioni
11
Maxi
Rodriguez1
14
Alexis
Rodrigues
32
Игнасио
Скокко
Тальерес Кордоба
4-2-3-1
Ньюэллс Олд Бойз
4-2-3-1

Предыдущие игры

Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Химнасия Ла-Плата 3:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:0 Патронато де Парана Колон 1:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:2 Банфилд
Химнасия Ла-Плата 2:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Атлетико Тукуман Сан-Лоренсо 0:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Бока Хуниорс Ланус 1:0 Тальерес Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Тальерес Кордоба Бока Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Ланус Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Уракан 0:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Колон Патронато де Парана 3:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 4:2 Уракан Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо Арсенал Саранди 1:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:2 Бока Хуниорс
Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Расинг Авельянеда 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Велес Сарсфилд
Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Сентраль Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Спортиво Пеньяроль Годой Крус 0:3 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ланус Бока Хуниорс 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Тальерес Кордоба Ланус 2:4 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Бока Хуниорс Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Сентраль Кордоба 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Годой Крус Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 4:0 Колон Ланус 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Эстудиантес Ла-Плата

Последние игры между собой

Тальерес Кордоба: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Тальерес Кордоба Кубок Диего Марадоны Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Кубок Диего Марадоны Тальерес Кордоба 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Суперлига Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Тальерес Кордоба Суперлига
Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Тальерес Кордоба Суперлига Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Тальерес Кордоба Товарищеские матчи Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Тальерес Кордоба Товарищеские матчи Тальерес Кордоба 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Тальерес Кордоба Кубок Аргентины Тальерес Кордоба 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Кубок Аргентины
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    25'
    Alexis Rodrigues получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.85 1.43 9.00
  14.98 3.90 1.37

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Тотал

Основное времяПервый тайм
Букмекер 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4
2.80 1.43 2.22 1.67 1.72 2.12 2.87 1.41 2.36 1.59 1.84 1.99 1.51 2.54 1.36 3.09 1.49 2.65 2.09 1.75 1.70 2.15 1.31 3.38
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5
1.43 2.76 1.24 3.91 1.34 3.15 1.45 2.79 1.33 3.39
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