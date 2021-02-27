27' Желтая карточкаNicolas Leguizamon
35' Желтая карточкаЛертора Федерико
39' Желтая карточкаMartin Payero
0:1
42' ГолКастро Алексис
53' Вторая желтая карточкаMartin Payero
19
Alexis
Sosa
29
Luciano
Pons
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Alexis SosaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Luciano PonsНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Урси АгустинПолузащитник
-
10 Датоло ХесусПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Javier Sanguinetti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Eric MezaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
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-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
Ход матча
35'
39'
42'
53'
Предыдущие игры
Банфилд Последние 20 матчей: +9 =5 -6Арсенал Саранди 0:2 Банфилд Банфилд 2:0 Расинг Авельянеда Банфилд 1:1 Бока Хуниорс Банфилд 4:1 Сан-Лоренсо
Тальерес Кордоба 3:2 Банфилд Колон 1:2 Банфилд Банфилд 2:1 Химнасия Ла-Плата Атлетико Тукуман 0:2 Банфилд Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Годой Крус 0:0 Банфилд Банфилд 0:2 Ривер Плейт Росарио Сентраль 2:4 Банфилд Банфилд 1:0 Годой Крус Ривер Плейт 1:3 Банфилд Химнасия Ла-Плата 0:0 Банфилд Банфилд 0:3 Уракан Сентраль Кордоба 1:1 Банфилд Банфилд 0:1 Альдосиви Ривер Плейт 1:0 Банфилд Банфилд 1:1 Росарио Сентраль
Колон Последние 20 матчей: +9 =4 -7Колон 2:0 Сан-Лоренсо Сентраль Кордоба 0:3 Колон Колон 1:0 Чиполлетти Колон 1:2 Тальерес Кордоба
Атлетико Тукуман 0:2 Колон Колон 1:2 Банфилд Сан-Лоренсо 2:2 Колон Колон 0:2 Химнасия Ла-Плата Сентраль Кордоба 0:2 Колон Колон 1:2 Индепендьенте Колон 2:0 Дефенса и Хустисия Колон 2:0 Сентраль Кордоба Индепендьенте 1:1 Колон Дефенса и Хустисия 0:3 Колон Росарио Сентраль 1:3 Колон Тальерес Кордоба 2:0 Колон Колон 0:4 Бока Хуниорс Ньюэллс Олд Бойз 4:0 Колон Колон 1:1 Расинг Авельянеда Дефенса и Хустисия 0:0 Колон
Последние игры между собой
Банфилд: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 3
Колон: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 5
Банфилд 0:0 Колон Примера Банфилд 1:1 Колон Примера Банфилд 0:0 Колон Примера Колон 4:1 Банфилд Примера А Банфилд 1:1 Колон Примера А Колон 0:1 Банфилд Примера А Банфилд 3:1 Колон Примера А Колон 0:0 Банфилд Примера А Колон 2:0 Банфилд Примера А Банфилд 0:0 Колон Примера А Колон 3:2 Банфилд Примера А
Победитель
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