  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина: Copa de la Liga Profesional
Банфилд
0:3
Конец матча
Колон
0'
27' Желтая карточка
Nicolas Leguizamon
35' Желтая карточка
Лертора Федерико
39' Желтая карточка
Martin Payero
0:1
42' Гол
Кастро Алексис
53' Вторая желтая карточка
Martin Payero
0:2
61' Гол
Nicolas Leguizamon
64' Желтая карточка
Facundo Garces
67' Вторая желтая карточка
Facundo Garces
0:3
69' Гол
Luis Miguel Rodriguez
90'+5
1
Ivan
Arboleda
32
Emanuel
Coronel
19
Alexis
Sosa
6
Лолло
Лусиано
3
Franco
Quinteros
25
Alejandro
Cabrera
22
Juan
Alvarez2
8
Giuliano
Galoppo
21
Martin
Payero
17
Куэро
Маурисио
29
Luciano
Pons
1
Леонардо
Буриан
33
Facundo
Garces
6
Гольц
Паоло
3
Gonzalo
Piovi
21
Eric
Meza
11
Кастро
Алексис
14
Лертора
Федерико
29
Rodrigo
Aliendro
31
Gonzalo
Escobar
18
Nicolas
Leguizamon
10
Luis
Miguel
Rodriguez
Банфилд
4-1-4-1
Колон
3-5-2

Предыдущие игры

Банфилд Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Арсенал Саранди 0:2 Банфилд Банфилд 2:0 Расинг Авельянеда Банфилд 1:1 Бока Хуниорс Банфилд 4:1 Сан-Лоренсо
Тальерес Кордоба 3:2 Банфилд Колон 1:2 Банфилд Банфилд 2:1 Химнасия Ла-Плата Атлетико Тукуман 0:2 Банфилд Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Годой Крус 0:0 Банфилд Банфилд 0:2 Ривер Плейт Росарио Сентраль 2:4 Банфилд Банфилд 1:0 Годой Крус Ривер Плейт 1:3 Банфилд Химнасия Ла-Плата 0:0 Банфилд Банфилд 0:3 Уракан Сентраль Кордоба 1:1 Банфилд Банфилд 0:1 Альдосиви Ривер Плейт 1:0 Банфилд Банфилд 1:1 Росарио Сентраль
Колон Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Колон 2:0 Сан-Лоренсо Сентраль Кордоба 0:3 Колон Колон 1:0 Чиполлетти Колон 1:2 Тальерес Кордоба
Атлетико Тукуман 0:2 Колон Колон 1:2 Банфилд Сан-Лоренсо 2:2 Колон Колон 0:2 Химнасия Ла-Плата Сентраль Кордоба 0:2 Колон Колон 1:2 Индепендьенте Колон 2:0 Дефенса и Хустисия Колон 2:0 Сентраль Кордоба Индепендьенте 1:1 Колон Дефенса и Хустисия 0:3 Колон Росарио Сентраль 1:3 Колон Тальерес Кордоба 2:0 Колон Колон 0:4 Бока Хуниорс Ньюэллс Олд Бойз 4:0 Колон Колон 1:1 Расинг Авельянеда Дефенса и Хустисия 0:0 Колон

Последние игры между собой

Банфилд: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 3
Колон: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 5
Колон 1:2 Банфилд Кубок Диего Марадоны Колон 0:1 Банфилд Суперлига Колон 0:1 Банфилд Суперлига Банфилд 1:1 Колон Суперлига
Банфилд 0:0 Колон Примера Банфилд 1:1 Колон Примера Банфилд 0:0 Колон Примера Колон 4:1 Банфилд Примера А Банфилд 1:1 Колон Примера А Колон 0:1 Банфилд Примера А Банфилд 3:1 Колон Примера А Колон 0:0 Банфилд Примера А Колон 2:0 Банфилд Примера А Банфилд 0:0 Колон Примера А Колон 3:2 Банфилд Примера А
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Кастро Алексис бьет в цель!
  • Желтая карточка
    39'
    Martin Payero получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Лертора Федерико получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Nicolas Leguizamon получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.18 3.28 3.38
Бонус: 5 000 ₽ 6.80 3.40 1.57
  8.46 3.54 1.54

Самый высокий коэффициент на матч «Банфилд» – «Колон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Банфилд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Колон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Банфилд» – «Колон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.20 1.05 6.05 1.10 2.70 1.44 2.06 1.76 1.63 2.41 1.28 3.68 1.19 4.40 1.05 8.00 1.03 8.30
5.10 1.14 3.75 1.25 3.20 1.32 2.15 2.48 1.74 2.10 2.15 1.65 1.40 2.80 1.11 4.20 1.03 10.00 1.02 11.00 0.00 14.50 0.00 14.50 0.00 20.00
3.43 1.30 2.34 1.60 2.84 1.42 2.33 1.60 1.82 2.01 1.50 2.57 1.35 3.13 1.33 3.25 2.24 1.64 1.84 1.97 1.42 2.80 1.28 3.55
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.56 1.51 1.67 2.20 1.32 3.38 1.08 7.90 1.06 9.30
1.62 2.20 1.12 5.55 1.03 10.00 1.03 10.00 1.02 11.00
1.46 2.67 1.25 3.74 1.38 2.94 1.25 3.73
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.35 2.14 1.71 1.52 2.53 1.17 5.05 1.12 6.25
2.15 1.65 1.50 2.48 1.17 4.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
3.95 1.22
Где смотреть матч Банфилд 0:3 Колон онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 